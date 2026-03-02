Разделы

Polywell Computers, Inc. (на рынке с 1987 г.) является одним из  производителей компьютерной техники на процессорах Intel, AMD и ARM. Компания работает не только в США, но и на рынках Европы, Латинской Америки, Азии.  Polywell Computers вернулась на рынок EMEA с мини ПК промышленного класса различного назначения. Некоторые системы сертифицированы для использования под операционной системой специального назначения Astra Linux и операционными системами Stratodesk и системой Ред ОС.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


02.03.2026 Polywell расширяет свой портфель IPC с новым CAN-200H для робототехники, интеллектуального транспорта и AI Edge 2
03.03.2025 Polywell Computers представляет компактный ПК B860L2 3
27.09.2024 Polywell Computers выпускает медиаплеер Slim-UC14L2V4c для цифровых вывесок и не только 3
01.07.2024 Polywell Computers представляет промышленный компьютер Nano-U12FL2C6 3
29.03.2024 Polywell Computers и VyOS Networks заключили стратегическое партнерство для революции в области сетевых решений 2
29.02.2024 Polywell Computers представляет сервер ServerStation W790G4, дополняющий аппаратные решения для ИИ 2
25.04.2023 Polywell Computers расширяет линейку Android PC моделью X58-IN - экономичной системой с HDMI-IN 3
24.01.2023 Polywell Computers выпустила встраиваемый компьютер 12 поколения Nano-U12L2C 2
26.09.2022 Polywell Computers выпустила X58 – промышленный Android-ПК 3
16.06.2022 Polywell Computers представляет линейку компьютеров с питанием от PoE 2
12.05.2022 Polywell Computers выпустила мини-ПК промышленного класса с процессорами Intel Core 12 поколения 3
20.04.2022 Мини-ПК компании Polywell Computers сертифицированы для работы под управлением операционной системы «Ред ОС» 2
14.03.2022 Polywell Computers выпустила новую модель мини-ПК промышленного класса под управлением ОС Android 3
17.01.2022 Polywell Computers объявляет о выпуске нового класса заменяемых промышленных мини ПК – SwapPC 2
23.09.2021 Компания Polywell Computers объявляет о начале поставок в Россию мини ПК с расширенным температурным диапазоном 1
16.10.2014 Lockheed Martin готовит переворот в энергетике 1
11.10.2006 AMD представила новую инициативу для поставщиков 1
27.03.2006 Polywell выпустила двухъядерную рабочую станцию 1
03.02.2006 Polywell выпустил производительную мультимедийную систему 1
09.04.2004 Poly QBox 865T – 2 рабочих места, один системный блок 1
13.06.2002 "Родник Софт" начала поставки сверхплотных серверов PolyRaxx 3U2OP 1
13.03.2001 "Родник Софт" представил двухпроцессорный Alpha-сервер в сверхтонком корпусе 2
21.02.2001 Polywell выпустила внешний RAID с интерфейсом Ultra160 SCSI 3

Intel Corporation 12597 10
AMD - Advanced Micro Devices 4508 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2626 6
Stratodesk 9 6
Nvidia Corp 3794 4
Родник Софт 26 4
Sony 6645 2
AMD Graphics Product Group - ATI 965 2
Realtek Semiconductor 65 2
Maxdata 48 1
Wortmann AG 4 1
Broadcom Inc - Avago Technologies - Emulex Corp 62 1
Apple Inc 12784 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2115 1
Ред Софт - Red Soft 1067 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 687 1
Logitech 428 1
AMD Radeon Technology Group - AMD Graphics Products Group - AMD Computing and Graphics Business Group - ATI Systems - ATI Technologies - Canadian semiconductor technology corporation 180 1
Deiteriy - Дейтерий 73 1
QLogic 75 1
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1958 1
Родник 87 2
ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor - ИТЭР - Международный экспериментальный термоядерный реактор (токамак) 53 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 226 1
Lockheed Martin 767 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13086 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5092 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1869 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 348 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3288 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1487 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 746 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 789 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21864 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27249 12
AdTech - Digital Signage - Digital POS & Signage - IndoorTV Service - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 296 11
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16708 9
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4081 9
DDR - Double data rate 2961 8
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 526 8
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10383 7
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1579 7
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 313 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26230 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19003 6
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3816 6
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 819 6
8K UHD - 8K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 375 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32080 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13086 5
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3750 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74169 5
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3588 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17249 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57846 5
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4265 5
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12929 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7727 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6244 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9914 4
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4399 4
Информационный киоск - информационный терминал - инфокиоск - инфомат 505 3
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4727 3
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9500 3
5G - пятое поколение мобильной связи 2392 3
USB Type-C - USB-C - USB 3 2220 3
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 803 3
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1091 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4376 3
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1624 3
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 575 3
SFP - Small Form-factor Pluggable - SFF - Small Form Factorr - форм-фактор - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 463 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5803 2
Linux OS 11064 6
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1388 6
Google Android 14852 4
Microsoft Windows 16465 4
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1183 3
Intel Celeron - Серия процессоров 977 3
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1363 3
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 202 3
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata EDP - Arenadata Enterprise Data Platform - AEDP 70 3
Intel Core Ultra Series - Intel Arrow Lake - Intel Panther Lake - Intel Lunar Lake 80 2
Microsoft Windows 10 1905 2
Intel Core - Семейство процессоров 1241 2
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 528 2
Google Android 12 - Android Snow Cone 120 2
Rockchip RK - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 88 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1434 2
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 763 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1907 2
AMD Athlon - серия микропроцессоров 861 2
ARM DynamIQ 8 2
AMD Radeon Xpress 62 1
Polywell SwapPC 1 1
AMD AIW Radeon - AMD All-In-Wonder Radeon - ATI All-In-Wonder 10 1
Nvidia nForce 58 1
AMD CSIP - AMD Commercial Stable Image Platform 1 1
Linux Standard Base - LSB - ISO/IEC 23360 LSB - стандарт дистрибутивов Linux 57 1
Intel G чипсет 25 1
Polywell Computers - ServerStation 1 1
Intel Core - Intel Raptor Lake 74 1
Microsoft Windows XP Professional 235 1
Nuvia Phoenix 145 1
Apple macOS 2291 1
Intel x86 - архитектура процессора 1999 1
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 399 1
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 221 1
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 292 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 859 1
Khronos Group - OpenGL - Open Graphics Library - Язык программирования 273 1
Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 167 1
Intel Xeon W 34 1
Eisler Phil - Айслер Фил 2 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53640 7
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1876 5
Россия - РФ - Российская федерация 158991 3
Европа 24707 3
Азия - Азиатский регион 5778 3
Америка Латинская 1894 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3065 1
Канада 5001 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14562 1
Европа Западная 1493 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1311 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5360 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 994 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9742 3
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2025 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4405 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10801 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20493 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26133 2
Физика - Physics - область естествознания 2845 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32099 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1733 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2506 1
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 493 1
Физика нейтронная - Нейтрон - тяжёлая элементарная частица 68 1
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 573 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1251 1
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 306 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10547 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6411 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11824 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5447 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2989 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8926 1
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 244 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55256 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15320 1
IDC - International Data Corporation 4950 1
