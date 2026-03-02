Получите все материалы CNews по ключевому слову
Polywell Computers
Polywell Computers, Inc. (на рынке с 1987 г.) является одним из производителей компьютерной техники на процессорах Intel, AMD и ARM. Компания работает не только в США, но и на рынках Европы, Латинской Америки, Азии. Polywell Computers вернулась на рынок EMEA с мини ПК промышленного класса различного назначения. Некоторые системы сертифицированы для использования под операционной системой специального назначения Astra Linux и операционными системами Stratodesk и системой Ред ОС.
