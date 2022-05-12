Polywell Computers выпустила мини-ПК промышленного класса с процессорами Intel Core 12 поколения

Как правило, выпуск новых моделей промышленных компьютеров обладает определенной инерцией по сравнению с машинами в обычном исполнении. Polywell Computers существенно сократила эту задержку, выпустив мини-ПК Z690L2V4, который оснащен практически всеми последними технологическими достижениями.

Машина имеет новейший процессорный разъем LGA-1700 и набор микросхем Intel Z690. За счет этого поддерживаются самые быстрые процессоры Intel 12 поколения, вплоть до i9-12900K (буква K в обозначении процессора означает, что это так называемая «разогнанная» версия, которая обладает повышенной производительностью и столь же повышенным энергопотреблением). В то же время в этом ПК можно использовать процессор i3-12100T, когда не требуется высокой производительности. Потребляемая им мощность составляет всего 35 Вт против 241 Вт у i9-12900K. Об этом CNews сообщили представители Polywell Computers.

Значительный вклад в высокую производительность Z690L2V4 вносит новейшая память DDR5 (до 128 ГБ). В таблице приведены сравнительные характеристики памяти DDR4 и DDR5.

Cравнительные характеристики памяти DDR4 и DDR5

Сразу бросается в глаза огромная разница в пропускной способности. Она позволяет снабжать современными многоядерные процессоры данными без задержек. Тесты показывают, что на определенных задачах только за счет использования памяти DDR5 можно получить прирост производительности, измеряемый десятками процентов. Справедливости ради надо отметить, что некоторые приложения оказались безразличны к DDR5 или показали минимальное повышение производительности. Тем не менее, память DDR5, как и любая новая технология, будет развиваться и совершенствоваться. Она представляет собой магистральное направление развития вычислительных средств.

Polywell Computers Z690L2V4

Еще одним значительным новшеством мини-ПК Z690L2V4 является графическая подсистема, основанная на видеоадаптерах Intel UHD 770/730/710 (в зависимости от CPU). Они поддерживают четыре видеовыхода: два HDMI 2.0 с разрешением 4K с частотой до 60 Гц и два DP 1.4 с разрешением 8K с частотой до 60 Гц. Мониторы и ТВ с разрешением 8K сегодня из дорогостоящей экзотики становятся обычными устройствами.

Мини-ПК оснащен двумя 2,5-гигабитными Ethernet сетевыми адаптерами Realtek, беспроводным адаптером WiFi 6. Имеет шину PCIe 5.0. В ПК есть слот расширения PCI Express 5.0 x16, который позволяет использовать различные периферийные устройства высокой производительности. В частности, устройства, разработанные для PCIe 5.0, могут обеспечить более высокую скорость обмена с устройствами хранения данных и более быструю графику. Вследствие этого машина имеет один слот M.2 2280 для PCIe-модуля Gen4x4 со скоростью обмена до 64 Гб/с.

Мини ПК Z690L2V4 (так же, как и все устройства Polywell Computers) изготавливается из комплектующих промышленного класса. За счет этого обеспечивается высокая надежность компьютера и открыто декларируемое нами MTBF 100000 часов, что является уникальным предложением на рынке.

Модуль «Управление уязвимостями» на платформе Security Vision: как выявить и устранить уязвимости в своей ИТ-инфраструктуре Безопасность

Все оборудование помещено в корпус размером всего 20,5x20,5x6,6 см, в котором есть даже свободный 2,5-дюймовый отсек под накопитель.

Мини-ПК может поставляться с ОС MS Windows 10/11. Может использоваться в Digital Signage, приложениях искусственного интеллекта, граничных вычислениях, в приложениях сетевой безопасности, в качестве медиа проигрывателя и т.д.

***

Polywell Computers, Inc. (на рынке с 1987 г.) является производителем компьютерной техники. Производит передовые системы на процессорах Intel, AMD и ARM. Компания широко известна не только в США, но и на рынках Европы, Латинской Америки, Азии. Polywell Computers вернулась на рынок EMEA с мини ПК промышленного класса различного назначения. ПК компании имеют все необходимые разрешительные документы. Некоторые системы сертифицированы для использования под операционной системой специального назначения Astra Linux и операционными системами Stratodesk и системой «Ред ОС».