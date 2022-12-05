Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 136500
ИКТ 10996
Организации 8729
Ведомства 1391
Ассоциации 838
Технологии 3175
Системы 21914
Персоны 54673
География 2206
Статьи 1441
Пресса 1056
ИАА 644
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2272
Мероприятия 821

8K UHD 8K Ultra HD Ultra High Definition Television UHDTV Телевидение сверхвысокой чёткости



05.12.2022 Выпущен «клон» Raspberry Pi 4 - одноплатник с 8К-видео и ускорителем ИИ, и который возможно купить

RPI 4 Китайская компания Qilinlog начала продажи одноплатного миниатюрного компьютера Cool Pi 4 Model B на базе мощного ARM-чипа Rockchip с поддержкой воспроизведения видео в ультравысоком разрешении 8K и нейропроцессорным модулем. Новинка выполнена в форм-факторе знаменитого одноплатника Raspberry Pi 4 Model B, увидевшего свет в 2019 г., несет совместимые с ним интерфейсы, однако отличаетс
14.04.2022 Самые мощные видеокарты в 2022 году: выбор ZOOM

я – чем устройство дороже, тем оно производительнее. Поэтому при выборе графического процессора важно в первую очередь определиться с вашими потребностями: если хотите обрабатывать видео в разрешении , играть на максимальных настройках графики, разрабатывать игры и создавать 3D-анимацию, то придется выбирать среди самых дорогих и производительных видеокарт. А если же запросы не такие высо
16.03.2022 Hisense развивает технологии воспроизведения изображения

ставляет собой пятое поколение процессоров компании. В нем впервые реализована поддержка разрешения 8K и принципиально новые алгоритмы обработки изображения с использованием искусственного инте
01.10.2021 JVC выпустила лазерные проекторы 8К с пропускной способностью 48 Гбит/с

источником света: это проекторы с пропускной способностью 48 ГБ/с, способные принимать видеосигнал 8K частотой 60 кадров в секунду и 4K частотой 120 кадров в секунду. Они используют набор микр
12.01.2021 Okko открыл доступ к 8K-контенту в рамках подписки

ko, входящий в экосистему «Сбера», объявил о том, что первым из российских VOD-сервисов открывает доступ в рамках подписки к премиальному контенту в самом высоком на данный момент разрешении Ultra HD 8K. Коллекция контента в Ultra HD 8K пополнила библиотеку подписок «Оптимум» и «Премиум», которые на данный момент включают в себя более 70 тыс. единиц контента для всей семьи. В числе п
24.09.2020 Samsung начала продавать в России 8К-телевизоры по цене автомобиля

Премиальный -телевизор Компания Samsung начала продажи телевизора Q900T на территории России. Новинка д
20.08.2020 Телевизоры 8K: стоит ли покупать сейчас?

В 2020 году эксперты пророчили большой рост рынку телевизоров 8K (подробно о технологии мы рассказывали в прошлом году). Ожидалось, что отгрузки достигнут

12.08.2020 В России вышел гигантский 8К-телевизор LG по цене хорошего автомобиля. Видео

88-дюймовый (223-сантиметровый) OLED-телевизор со смарт-функциями и, главное, поддержкой разрешения , самого высокого из имеющихся на рынке. Оно в четыре раза выше популярного 4К и в 16 раз в
09.07.2020 Canon анонсировала новые беззеркальные камеры EOS R5 и EOS R6

о уровня с разрешением 45 Мп в режиме фотосъемки и скоростью непрерывной съемки до 20 кадр/с. Это первая в мире полнокадровая беззеркальная камера с поддержкой внутренней видеозаписи RAW в разрешении 8K со скоростью до 29,97 кадр/с и 4K до 120p. EOS R6 станет хорошим выбором для увлеченных любителей и профессионалов, которые решили перейти на беззеркальную систему продвинутого уровня, чтобы
28.04.2020 Samsung привезла в Россию ТВ на квантовых точках с «безграничным» экраном. Цена

Q67T и Q60T). Серия QLED 2020 включает, в общей сложности, восемь моделей телевизоров. Топовая QLED 8K Q950T с диагональю 85 дюймов и 8К-разрешением стоит 900 тыс. руб, ее 65-дюймовая версия об
28.04.2020 Samsung представила обновленную линейку телевизоров QLED 2020 в России

Samsung Electronics объявила о старте продаж телевизоров QLED 8K и 4K. Российским пользователям становятся доступны две модели новых 8K-телевизоров

12.03.2020 LG начала продажи 14 новых моделей OLED-телевизоров

ске в продажу линейки телевизоров 2020 г. – 14 новых OLED-моделей, включая серию GX Gallery, модели 8K ZX и телевизоры 4K Ultra HD. В марте 2020 г. продажи устройств начнутся в Южной Корее и СШ
06.03.2020 В ногу со временем в разрешении 8K: Sony представила в Москве новые телевизоры

нной технологии динамической смены освещения в отдельных областях экрана Sony Full-Array Local Dimming and Boosting.  Гости презентации смогли лично увидеть флагманскую серию BRAVIA ZH8 с разрешением , OLED-телевизоры с разрешением 4K HDR серии А8 (с диагоналями 55 и 65 дюймов), а также модели серий XH95 и XH90 с разрешением 4K и подсветкой Full Array LED. Телевизоры 2020 года будут работ
21.01.2020 LG выпустила новые OLED- и Nanoсell-телевизоры

ки стали три новых 4K Ultra HD-телевизора из серии GX Gallery – 88-и 77-дюймовые модели класса Real 8K и абсолютно новая модель с 48-дюймовым OLED-экраном. Новые OLED-телевизоры и ЖК-телевизоры
27.11.2019 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: спрос на 8K-телевизоры удваивается каждый квартал

льших диагоналей, повышенному спросу на модели с функциями Smart TV и телевизоров с разрешением 4К и более. Так, спрос на ТВ от 55 дюймов увеличился в штуках на треть, а продажи моделей с разрешением (7680x4320) удваиваются по итогам каждого квартала. Каждый второй проданный телевизор имеет функции Smart TV, а каждый четвертый поддерживает разрешение 4К и выше. Среди производителей самой
19.09.2019 Xiaomi выходит на рынок 8К-телевизоров. Ждать ли обрушения цен

8К для всех Компания Xiaomi заявила о намерении выпустить свои первые -телевизоры осенью 2019 г. Она станет третьим крупным производителем, предложившим покупателям ТВ с поддержкой столь высокого разрешения – Xiaomi будет соперничать лишь с корейскими Samsung и
13.09.2019 Новинки Samsung на IFA 2019: микс 5G, дизайна и 8K

вой техники. Пока мы ждем новинок для подробного тестирования, расскажем о главных релизах IFA 2019.8K и новая диагональ Телевизоры Samsung QLED 8K были анонсированы на выставке IFA еще

02.09.2019 LG привезла в Россию 8К-телевизор с гигантским экраном

8К на большом экране Компания LG начинает продажи в России ультрасовременный телевизор 75SM99 с поддержкой разрешения . Оно вдвое выше в сравнении с широко распространенным в России и мире 4К-разрешением и в восемь раз выше на фоне Full HD. Новый телевизор LG 75SM99 представляет собой одну из вариаций модели
25.07.2019 Зачем нам 8К TV? Преимущества и недостатки новых телевизоров

840x2160 пикс., что соответствует изображению, содержащему уже восемь миллионов пикселей. Формат же 8K с 7680х4320 пикс. дает картинку, состоящую из ошеломляющих 33 миллионов пикселей. То есть,
03.06.2019 LG объявил о глобальном запуске продаж первого в мире OLED-телевизора с разрешением 8K. Фото

LG Electronics (LG) объявил о начале продаж первого в мире OLED-телевизора с разрешением 8K (модель 88Z9). Предзаказы на 88-дюймовый телевизор начнут принимать в Южной Корее на этой

27.05.2019 Телевизоры стандарта 8K - уже в этом году

изоров BRAVIA линейки 2019 года, среди которых особо выделяется модель серии Sony ZG9 с разрешением 8K. Новый 8K-телевизор линейки ZG9 имеет разрешением экрана 7680 на 4320 точек, поддер
22.02.2019 ISE 2019: фокус на 8К

ь воспроизведения 8К контента. Компания Samsung представила новый 82-дюймовый профессиональный QLED 8K дисплей (разрешение 7680×4320), с возможностью умного масштабирования. Использование техно
05.02.2019 Samsung представила новое поколение профессиональных дисплеев

Samsung Electronics представила на выставке Integrated Systems Europe (ISE) 2019 первые QLED дисплеи с разрешением 8K. Кроме 8K QLED-панелей гости выставки увидели другие инновационные визуальные решения, в том числе LED-экран The Wall с разрешением 8K и технологию Multi-Link HDR для светодиод
14.01.2019 Самые интересные новинки CES 2019

визоры получили поддержку 8К HDR и полноматричную светодиодную подсветку со специальной технологией 8K X-tended Dynamic Range PRO, при которой яркость сама увеличивается в нужном месте. Кроме т
07.11.2018 Samsung начал выпускать в России первые в мире телевизоры на квантовых точках с разрешением 8К

Телевизоры QLED Q900R 8K Компания Samsung запустила в России производство первых в мире телевизоров QLED Q900R 8
06.11.2018 Samsung объявила о запуске в России производства первых в мире QLED-телевизоров 8K

Samsung Electronics объявила о запуске производства первых в мире телевизоров QLED Q900R 8K c самым точным и максимально реалистичным из существующих сегодня разрешений экрана. Завод компании в Калужской области будет производить для локального рынка устройства с диагоналями 75 и 8
10.09.2018 IFA 2018, Samsung: новое поколение устройств

Компания Samsung представила линейку инновационных телевизоров QLED 8K, которая состоит из четырех моделей со сверхширокими экранами с диагональю 65”, 75”, 82” и 85” дюймов. Возможность показывать контент в качестве 8K в новых телевизорах реализуется за

03.09.2018 Samsung открывает окно в мир 8K

Samsung Electronics анонсировала на выставке IFA 2018 выход на рынок телевизоров с разрешением 8K и представила линейку QLED 8K Q900R с функцией 8K AI Upscaling. В линейку

01.09.2017 Названа дата начала продаж первого 8K-телевизора Sharp

авке IFA 2017 представила свой первый коммерческий телевизор семейства Aquos для дома с разрешением 8K. Компания также объявила о планах выпуска полной экосистемы для работы с изображением 8
28.01.2016 Panasonic разработал решение для передачи 8K видеосигнала без компрессии

товолоконного кабеля и коннектора особой формы, которые обеспечивают передачу некомпрессированнного 8K видеосигнала, в т.ч., по сетям со съемными участками. До сих пор проводная передача 8К вид
02.10.2015 Создана первая в мире ЖК-панель 8К для мониторов

в Japan Display.  Разработчик не сообщил, когда он планирует приступить к поставкам панели формата 8K. Панель может заинтересовать производителей профессиональных мониторов, мониторов для меди
16.09.2015 Названы цена и дата появления первого в мире 8K-телевизора

Цена и дата выходаКорпорация Sharp назвала цену первого в мире телевизора формата 8K — Sharp LV-85001. Он поступит в продажу в Японии 30 октября 2015 г. по цене 16 млн иен ($1
06.04.2015 LG проболталась о будущих компьютерах Apple

официальном сайте о том, что Apple готовится представить настольный моноблок iMac с экраном формата 8K (с разрешением 7680 x 4320 пикселей). Рассказывая о перспективах формата 8K, LG Dis
06.02.2014 «Ростелеком» предоставил канал 110 Гбит/с для международных телетрансляций Олимпийских игр в разрешении 8К

этом международным вещателям передано в пользование в общей сложности 1112 оптических волокон. Впервые в истории зимних Игр отдельные события будут транслироваться в цифровом формате Super Hi-Vision (8K), который по четкости в 16 раз превышает HDTV, с многоканальным звуком 22.2. Права на показ Олимпийских игр приобрели 90 телерадиокомпаний, включая сублицензиатов и вещательные союзы, из 123
03.06.2013 Компактные камеры осваивают 8K Ultra High Definition

Японская компания NHK представила самую компактную в мире видеокамеру, записывающую изображение в формате 8K Ultra High Definition. Камера создана в содружестве с компаний Astrodesign, её масса составляет чуть более 2 килограмм. Основой устройства стала матрица с диагональю 1 дюйма и разрешением 33
27.03.2013 8K UHD на Каннском фестивале

ако, главное его достоинство состоит в том, что это – первый художественный фильм, снятый в формате 8K UHD (разрешение картинки - 7680 на 4320 точек). Звуковая дорожка фильма использует формат


Публикаций - 274, упоминаний - 332

8K UHD и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 9934 91
4A Games 51 71
5nine Software 11 51
LG Electronics 3565 41
Xiaomi 1485 39
Apple Inc 11601 38
Huawei 3677 37
Nvidia Corp 3300 37
Intel Corporation 11865 31
Sony 6480 29
AMD - Advanced Micro Devices 3988 26
Google LLC 11345 21
Lenovo Group 2230 17
ASUS - AsusTek Computer Inc 1993 17
Sharp Corporation 1036 15
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2464 14
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 580 14
Microsoft Corporation 23992 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10579 14
Qualcomm Technologies 1748 12
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 569 10
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2627 9
Ростелеком 10626 9
Новые башни ГК - Вертикаль - башенный оператор 684 9
BBK OPPO Electronics 360 9
HP Inc. 5614 8
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 275 8
Dell EMC 4970 8
Hisense Group Holdings 113 7
Элемент ГК - Микрон - Micron 1338 7
Adobe Systems 1525 6
ADVA Optical Networking - MRV Communications 219 6
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2973 6
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 462 6
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia 315 6
BBK OnePlus 202 6
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 187 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5632 6
NHK - Nippon Hoso Kyokai 55 6
Philips 2034 6
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6754 13
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 10
Netflix - онлайн-кинотеатр 462 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2005 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6446 4
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 181 4
TÜV Rheinland Group 114 3
Walt Disney Company 576 3
Hyundai Motor Company 351 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 732 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 417 3
ivi - Онлайн-кинотеатр 344 2
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 2
RPI - Rothschild Patent Imaging 29 2
Warner Bros. International Television Distribution 275 2
Лента - Сеть розничной торговли 1884 2
Walt Disney Company - 20th Century Fox 81 2
Universal Pictures 57 2
Связной ГК 1356 2
Россети Ленэнерго 1698 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 368 2
Открытие ФК - Банк Открытие 523 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1084 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2596 1
Полиметалл - Polymetal - Серебро Магадана - Амурский гидрометаллургический комбинат 28 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 403 1
Kickstarter 126 1
GFG - Lamoda - Купишуз 136 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 150 1
Sunlight - Санлайт - ювелирная сеть 26 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 373 1
BMW Group 425 1
SoftBank Group 251 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 235 1
Hansa - Ханса 101 1
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 126 1
Colorkitchen - студия цветокоррекции 4 1
Star Media - Стар Медиа Дистрибьюшн 15 1
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 92 1
Walmart - Wal-Mart Stores 371 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4178 26
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 274 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 446 3
Кабинет министров Японии - Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии - Министерство почты и телекоммуникаций Японии 32 2
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 137 2
Администрация Томской области - органы государственной власти 34 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10305 1
Кабинет министров Японии - Исполнительная власть в Японии - Правительство Японии 68 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 96 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1385 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 71 1
Правительство Москвы 2170 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 159 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2537 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3339 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2891 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2249 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 292 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2726 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4668 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1717 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 620 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1251 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1765 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 648 1
8K Association - Ассоциация 8K 1 170
4CIO 18 71
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1390 7
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 277 3
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 2
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 4 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 204 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6176 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 83 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 251 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 66 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 72 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 201 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 62 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 64 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 445 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3125 175
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19840 123
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22613 105
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 6866 98
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12093 97
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 6853 95
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11975 78
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5748 78
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 9791 72
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 43606 70
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22551 69
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 855 69
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16451 69
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8755 69
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3604 62
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6894 62
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9598 60
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9630 58
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14122 57
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7290 55
5G - пятое поколение мобильной связи 2020 53
5G SA - 5G Standalone 26 51
5G NSA - 5G Non-Standalone 25 51
5G NR - 5G New Radio 81 51
5G RAN - 5G Radio Access Network - gNB - Архитектура базовых станций сети радиодоступа мобильной связи 5-го поколения 19 51
5G Messages - Технология обмена сообщениями SMS 46 51
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1173 50
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3379 49
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10261 47
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13711 47
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9043 46
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23407 45
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 439 44
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6917 42
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 2928 40
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3566 39
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 58102 38
USB Type-C - USB-C - USB 3 1624 37
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13243 36
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11675 35
4A Games - Metro Exodus - Метро: исход - компьютерная игра (Шутер от первого лица) 2 71
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 766 29
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 419 28
Google Android 13301 28
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 415 25
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1423 22
Samsung Galaxy 912 21
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1254 20
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 230 20
Microsoft Windows 14946 19
Samsung Galaxy Note 686 19
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 432 18
Intel Core - Семейство процессоров 1152 18
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 233 17
Apple iPhone - серия смартфонов 6840 17
Apple iPhone 6 4861 17
Samsung Galaxy S20 - смартфон 94 16
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 593 16
Linux OS 8985 15
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 843 14
Google Android TV 261 13
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 258 13
Nvidia GeForce GTX 516 13
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4836 12
Huawei Mate - серия смартфонов 315 12
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 238 12
Nvidia G-Sync 140 11
Microsoft Windows 10 1610 11
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 696 11
Xiaomi Redmi TV - Серия телевизоров 57 11
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 208 10
Samsung The Wall 25 10
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 654 10
Intel Core i - Cерия процессоров 492 10
BBK OnePlus - Серия смартфонов 122 9
Samsung Neo QLED - Samsung QLED 8k - серия телевизоров 18 9
LG Nanocell 29 9
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 294 9
Google YouTube - Видеохостинг 2558 9
Samsung The Frame - Телевизор 24 9
Осеевский Михаил 292 3
Tilmont Craig - Тилмонт Крейг 3 2
Филимончик Михаил 5 2
Fukasawa Naoto - Фукасава Наото 6 2
Bond James - Бонд Джеймс 48 2
Никонов Алексей 6 2
Сергеев Алексей 44 2
Шайхутдинов Роман 112 2
Минниханов Рустам 112 2
Ли Юань 1 1
Harrison Phil - Харрисон Фил 3 1
Azor Frank - Эзор Фрэнк 3 1
Хен-сэй Пак - Hyoung-sei Park 3 1
Henkelman Scott - Херкельман Скотт 8 1
Jun Lei - Цзунь Лей 45 1
Zhao George - Чжао Джордж 13 1
Xiaoshuang Li - Сяошуан Ли 1 1
Fisher Jeff - Фишер Джефф 4 1
Tobul Tom - Тобул Том 1 1
Pette Bob - Пэтт Боб 10 1
Metcalfe Robert - Меткалф Роберт 3 1
Agarwal Ishan - Агарвал Ишан 3 1
Songlin Sun - Сунлинь Сунь 1 1
Акимов Максим 181 1
Sundar Pichai - Сундар Пичай 63 1
Tsai Vincent - Цай Винсент 1 1
Raymond Jade - Рэймонд Джейд 6 1
Kwon Brian - Квон Брайан 4 1
Улесов Денис 2 1
Панасенко Денис 3 1
Семенов Вадим 63 1
Соколова Евгения 1 1
Bryant Gregory - Брайант Грегори 4 1
Артемьев Иван 5 1
Горюнов Павел 6 1
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 82 1
Фомичёв Анатолий 1 1
Wu Aiden - У Эйден 22 1
Ming Zhao - Мин Чжао 9 1
Гольцов Александр 73 1
Россия - РФ - Российская федерация 131563 129
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15927 66
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50826 51
Южная Корея - Республика 6437 30
Европа 21309 24
Япония 13098 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40330 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13646 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13817 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13095 9
Германия - Федеративная Республика 12358 9
Россия - ЦФО - Калужская область 894 8
Азия - Азиатский регион 5272 7
Индия - Bharat 5234 7
Беларусь - Белоруссия 5038 7
Казахстан - Республика 5222 6
Америка Северная 3133 6
Солнце - звезда Солнечной системы 4978 6
Франция - Французская Республика 7674 6
Земля - планета Солнечной системы 10097 5
Китай - Тайвань 3842 5
Германия - Берлин 706 5
США - Лос-Анджелес - Голливуд 499 5
Великобритания - Лондон 2365 4
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 785 4
Канада 4769 4
Россия - ЦФО - Калужская область - Боровский район - Боровск 15 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15999 4
Швеция - Королевство 3570 4
Финляндия - Финляндская Республика 3528 3
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 146 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1681 3
Армения - Республика 2091 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1166 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1863 3
Узбекистан - Республика 1571 3
Япония - Токио 988 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6752 3
Америка Латинская 1754 3
Турция - Турецкая республика 2197 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22061 50
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 5197 23
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2599 22
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5031 21
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4593 19
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 26116 17
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 44700 16
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16572 14
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12166 13
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4489 12
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10293 10
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1294 10
Видеокамера - Видеосъёмка 672 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46906 8
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3458 8
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3103 7
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 857 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10118 7
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1530 6
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4248 6
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4402 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3435 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15202 6
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6062 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6034 5
Здравоохранение - Офтальмология 392 5
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5257 5
Экстремальная ситуация - экстремальные условия 950 5
Английский язык 6341 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4464 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3683 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7722 5
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3535 4
Металлы - Медь - Copper 767 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11916 4
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 294 4
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3628 4
Метеорология - Метеостанция - Прогноз погоды - Weather forecast 1466 4
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2673 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 5989 4
CNews - ZOOM.CNews 1816 14
CNX Software 14 4
DxOMark - Издание 36 4
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 258 4
Tom’s Hardware 269 3
Коммерсантъ - Издательский дом 1526 3
GizmoChina 112 3
GizChina - Издание 61 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2681 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 405 2
PhoneArena 74 2
NBC News 179 2
Engadget - Блог о технологиях 422 1
Fanless Tech 2 1
Gizmodo 130 1
Xiaomishka 4 1
SlashGear 134 1
Мобильные системы 114 1
Liliputing 44 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 82 1
SamMobile 50 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7733 3
Markets&Markets Research 109 2
IDC - International Data Corporation 4881 1
Samsung Research 17 1
Strategy Analytics 284 1
IDC China 2 1
Mordor Intelligence 21 1
Omdia 22 1
HFS Research 46 1
ITResearch 117 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 309 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 548 1
Jon Peddie Research 36 1
TrendForce 97 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 65 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 16 1
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 21 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 695 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 209 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 110 1
CAICT - China Academy of Information and Communications Technology - Китайская академия информационных и коммуникационных технологий 2 1
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 41 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 316 1
CATR - BUPT - Beijing University of Posts and Telecommunications - Пекинский университет почты и телекоммуникаций 5 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 46 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 55 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 540 20
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1149 8
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 698 6
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 334 6
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 6
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 910 5
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 75 3
ISE - Integrated Systems Europe 46 3
CEATEC 45 3
Samsung Unpacked 31 2
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 2
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 161 1
NASCAR - National Association of Stock Car Auto Racing - Национальная ассоциация гонок серийных автомобилей 32 1
Обнинский атомный марафон 2 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 71 1
iF Design Awards 25 1
Canon Expo 2 1
Золотой Орел - национальная кинонаграда России 1 1
Gamescom - международная выставка компьютерных игр 35 1
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 33 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 516 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1267332, в очереди разбора - 819635.
Создано именных указателей - 136500.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Приложения с государственными сервисами, которые облегчат жизнь: выбор ZOOM

Планшет Digma Pro HIT 16 — первый тест в Росcии

Лучшие Mesh-системы для дома: хиты продаж

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: действительно ли черные дыры засасывают материю?

Открыты вторая и четвертая по удаленности от нас галактики — они находятся в скоплении Пандоры

Сейсмологи выяснили, откуда взялся непонятный тонкий слой над ядром Земли
Показать еще