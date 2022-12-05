8K UHD 8K Ultra HD Ultra High Definition Television UHDTV Телевидение сверхвысокой чёткости

Выпущен «клон» Raspberry Pi 4 - одноплатник с 8К-видео и ускорителем ИИ, и который возможно купить RPI 4 Китайская компания Qilinlog начала продажи одноплатного миниатюрного компьютера Cool Pi 4 Model B на базе мощного ARM-чипа Rockchip с поддержкой воспроизведения видео в ультравысоком разрешении 8K и нейропроцессорным модулем. Новинка выполнена в форм-факторе знаменитого одноплатника Raspberry Pi 4 Model B, увидевшего свет в 2019 г., несет совместимые с ним интерфейсы, однако отличаетс

Самые мощные видеокарты в 2022 году: выбор ZOOM я – чем устройство дороже, тем оно производительнее. Поэтому при выборе графического процессора важно в первую очередь определиться с вашими потребностями: если хотите обрабатывать видео в разрешении 8К, играть на максимальных настройках графики, разрабатывать игры и создавать 3D-анимацию, то придется выбирать среди самых дорогих и производительных видеокарт. А если же запросы не такие высо

Hisense развивает технологии воспроизведения изображения ставляет собой пятое поколение процессоров компании. В нем впервые реализована поддержка разрешения 8K и принципиально новые алгоритмы обработки изображения с использованием искусственного инте

JVC выпустила лазерные проекторы 8К с пропускной способностью 48 Гбит/с источником света: это проекторы с пропускной способностью 48 ГБ/с, способные принимать видеосигнал 8K частотой 60 кадров в секунду и 4K частотой 120 кадров в секунду. Они используют набор микр

Okko открыл доступ к 8K-контенту в рамках подписки ko, входящий в экосистему «Сбера», объявил о том, что первым из российских VOD-сервисов открывает доступ в рамках подписки к премиальному контенту в самом высоком на данный момент разрешении Ultra HD 8K. Коллекция контента в Ultra HD 8K пополнила библиотеку подписок «Оптимум» и «Премиум», которые на данный момент включают в себя более 70 тыс. единиц контента для всей семьи. В числе п

Samsung начала продавать в России 8К-телевизоры по цене автомобиля Премиальный 8К-телевизор Компания Samsung начала продажи телевизора Q900T на территории России. Новинка д

Телевизоры 8K: стоит ли покупать сейчас? В 2020 году эксперты пророчили большой рост рынку телевизоров 8K (подробно о технологии мы рассказывали в прошлом году). Ожидалось, что отгрузки достигнут

В России вышел гигантский 8К-телевизор LG по цене хорошего автомобиля. Видео 88-дюймовый (223-сантиметровый) OLED-телевизор со смарт-функциями и, главное, поддержкой разрешения 8К, самого высокого из имеющихся на рынке. Оно в четыре раза выше популярного 4К и в 16 раз в

Canon анонсировала новые беззеркальные камеры EOS R5 и EOS R6 о уровня с разрешением 45 Мп в режиме фотосъемки и скоростью непрерывной съемки до 20 кадр/с. Это первая в мире полнокадровая беззеркальная камера с поддержкой внутренней видеозаписи RAW в разрешении 8K со скоростью до 29,97 кадр/с и 4K до 120p. EOS R6 станет хорошим выбором для увлеченных любителей и профессионалов, которые решили перейти на беззеркальную систему продвинутого уровня, чтобы

Samsung привезла в Россию ТВ на квантовых точках с «безграничным» экраном. Цена Q67T и Q60T). Серия QLED 2020 включает, в общей сложности, восемь моделей телевизоров. Топовая QLED 8K Q950T с диагональю 85 дюймов и 8К-разрешением стоит 900 тыс. руб, ее 65-дюймовая версия об

Samsung представила обновленную линейку телевизоров QLED 2020 в России Samsung Electronics объявила о старте продаж телевизоров QLED 8K и 4K. Российским пользователям становятся доступны две модели новых 8K-телевизоров

LG начала продажи 14 новых моделей OLED-телевизоров ске в продажу линейки телевизоров 2020 г. – 14 новых OLED-моделей, включая серию GX Gallery, модели 8K ZX и телевизоры 4K Ultra HD. В марте 2020 г. продажи устройств начнутся в Южной Корее и СШ

В ногу со временем в разрешении 8K: Sony представила в Москве новые телевизоры нной технологии динамической смены освещения в отдельных областях экрана Sony Full-Array Local Dimming and Boosting. Гости презентации смогли лично увидеть флагманскую серию BRAVIA ZH8 с разрешением 8К, OLED-телевизоры с разрешением 4K HDR серии А8 (с диагоналями 55 и 65 дюймов), а также модели серий XH95 и XH90 с разрешением 4K и подсветкой Full Array LED. Телевизоры 2020 года будут работ

LG выпустила новые OLED- и Nanoсell-телевизоры ки стали три новых 4K Ultra HD-телевизора из серии GX Gallery – 88-и 77-дюймовые модели класса Real 8K и абсолютно новая модель с 48-дюймовым OLED-экраном. Новые OLED-телевизоры и ЖК-телевизоры

Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: спрос на 8K-телевизоры удваивается каждый квартал льших диагоналей, повышенному спросу на модели с функциями Smart TV и телевизоров с разрешением 4К и более. Так, спрос на ТВ от 55 дюймов увеличился в штуках на треть, а продажи моделей с разрешением 8К (7680x4320) удваиваются по итогам каждого квартала. Каждый второй проданный телевизор имеет функции Smart TV, а каждый четвертый поддерживает разрешение 4К и выше. Среди производителей самой

Xiaomi выходит на рынок 8К-телевизоров. Ждать ли обрушения цен 8К для всех Компания Xiaomi заявила о намерении выпустить свои первые 8К-телевизоры осенью 2019 г. Она станет третьим крупным производителем, предложившим покупателям ТВ с поддержкой столь высокого разрешения – Xiaomi будет соперничать лишь с корейскими Samsung и

Новинки Samsung на IFA 2019: микс 5G, дизайна и 8K вой техники. Пока мы ждем новинок для подробного тестирования, расскажем о главных релизах IFA 2019.8K и новая диагональ Телевизоры Samsung QLED 8K были анонсированы на выставке IFA еще

LG привезла в Россию 8К-телевизор с гигантским экраном 8К на большом экране Компания LG начинает продажи в России ультрасовременный телевизор 75SM99 с поддержкой разрешения 8К. Оно вдвое выше в сравнении с широко распространенным в России и мире 4К-разрешением и в восемь раз выше на фоне Full HD. Новый телевизор LG 75SM99 представляет собой одну из вариаций модели

Зачем нам 8К TV? Преимущества и недостатки новых телевизоров 840x2160 пикс., что соответствует изображению, содержащему уже восемь миллионов пикселей. Формат же 8K с 7680х4320 пикс. дает картинку, состоящую из ошеломляющих 33 миллионов пикселей. То есть,

LG объявил о глобальном запуске продаж первого в мире OLED-телевизора с разрешением 8K. Фото LG Electronics (LG) объявил о начале продаж первого в мире OLED-телевизора с разрешением 8K (модель 88Z9). Предзаказы на 88-дюймовый телевизор начнут принимать в Южной Корее на этой

Телевизоры стандарта 8K - уже в этом году изоров BRAVIA линейки 2019 года, среди которых особо выделяется модель серии Sony ZG9 с разрешением 8K. Новый 8K-телевизор линейки ZG9 имеет разрешением экрана 7680 на 4320 точек, поддер

ISE 2019: фокус на 8К ь воспроизведения 8К контента. Компания Samsung представила новый 82-дюймовый профессиональный QLED 8K дисплей (разрешение 7680×4320), с возможностью умного масштабирования. Использование техно

Samsung представила новое поколение профессиональных дисплеев Samsung Electronics представила на выставке Integrated Systems Europe (ISE) 2019 первые QLED дисплеи с разрешением 8K. Кроме 8K QLED-панелей гости выставки увидели другие инновационные визуальные решения, в том числе LED-экран The Wall с разрешением 8K и технологию Multi-Link HDR для светодиод

Самые интересные новинки CES 2019 визоры получили поддержку 8К HDR и полноматричную светодиодную подсветку со специальной технологией 8K X-tended Dynamic Range PRO, при которой яркость сама увеличивается в нужном месте. Кроме т

Samsung начал выпускать в России первые в мире телевизоры на квантовых точках с разрешением 8К Телевизоры QLED Q900R 8K Компания Samsung запустила в России производство первых в мире телевизоров QLED Q900R 8

Samsung объявила о запуске в России производства первых в мире QLED-телевизоров 8K Samsung Electronics объявила о запуске производства первых в мире телевизоров QLED Q900R 8K c самым точным и максимально реалистичным из существующих сегодня разрешений экрана. Завод компании в Калужской области будет производить для локального рынка устройства с диагоналями 75 и 8

IFA 2018, Samsung: новое поколение устройств Компания Samsung представила линейку инновационных телевизоров QLED 8K, которая состоит из четырех моделей со сверхширокими экранами с диагональю 65”, 75”, 82” и 85” дюймов. Возможность показывать контент в качестве 8K в новых телевизорах реализуется за

Samsung открывает окно в мир 8K Samsung Electronics анонсировала на выставке IFA 2018 выход на рынок телевизоров с разрешением 8K и представила линейку QLED 8K Q900R с функцией 8K AI Upscaling. В линейку

Названа дата начала продаж первого 8K-телевизора Sharp авке IFA 2017 представила свой первый коммерческий телевизор семейства Aquos для дома с разрешением 8K. Компания также объявила о планах выпуска полной экосистемы для работы с изображением 8

Panasonic разработал решение для передачи 8K видеосигнала без компрессии товолоконного кабеля и коннектора особой формы, которые обеспечивают передачу некомпрессированнного 8K видеосигнала, в т.ч., по сетям со съемными участками. До сих пор проводная передача 8К вид

Создана первая в мире ЖК-панель 8К для мониторов в Japan Display. Разработчик не сообщил, когда он планирует приступить к поставкам панели формата 8K. Панель может заинтересовать производителей профессиональных мониторов, мониторов для меди

Названы цена и дата появления первого в мире 8K-телевизора Цена и дата выходаКорпорация Sharp назвала цену первого в мире телевизора формата 8K — Sharp LV-85001. Он поступит в продажу в Японии 30 октября 2015 г. по цене 16 млн иен ($1

LG проболталась о будущих компьютерах Apple официальном сайте о том, что Apple готовится представить настольный моноблок iMac с экраном формата 8K (с разрешением 7680 x 4320 пикселей). Рассказывая о перспективах формата 8K, LG Dis

«Ростелеком» предоставил канал 110 Гбит/с для международных телетрансляций Олимпийских игр в разрешении 8К этом международным вещателям передано в пользование в общей сложности 1112 оптических волокон. Впервые в истории зимних Игр отдельные события будут транслироваться в цифровом формате Super Hi-Vision (8K), который по четкости в 16 раз превышает HDTV, с многоканальным звуком 22.2. Права на показ Олимпийских игр приобрели 90 телерадиокомпаний, включая сублицензиатов и вещательные союзы, из 123

Компактные камеры осваивают 8K Ultra High Definition Японская компания NHK представила самую компактную в мире видеокамеру, записывающую изображение в формате 8K Ultra High Definition. Камера создана в содружестве с компаний Astrodesign, её масса составляет чуть более 2 килограмм. Основой устройства стала матрица с диагональю 1 дюйма и разрешением 33