Okko открыл доступ к 8K-контенту в рамках подписки

Мультимедийный сервис Okko, входящий в экосистему «Сбера», объявил о том, что первым из российских VOD-сервисов открывает доступ в рамках подписки к премиальному контенту в самом высоком на данный момент разрешении Ultra HD 8K.

Коллекция контента в Ultra HD 8K пополнила библиотеку подписок «Оптимум» и «Премиум», которые на данный момент включают в себя более 70 тыс. единиц контента для всей семьи.

В числе первых фильмов в 8K в подписке Okko без дополнительной платы уже представлены такие художественные картины, как «Олдбой», «Пятый элемент» и «Неудержимые 3», а также документальные фильмы серии “The Explorers – Planet Inventory”, среди которых «ЮАР. Дикая саванна», «Канадская Арктика. Царство льда», «Индонезия. По следам папуасов» и другие. Okko занимает лидирующую позицию по количеству 8K-контента в библиотеках среди онлайн-кинотеатров и, в отличие от конкурентов, распространяет его по SVoD модели (Subscription Video on Demand). Подборка контента в разрешении 8K будет регулярно пополняться.

Контент 8K с разрешением 7680х4320 дает картинку, состоящую из более чем 30 млн пикселей. То есть, 8K не только в четыре раза превышает разрешение 4K, но и в 16 раз превышает разрешение Full HD. Увеличение числа пикселей положительно сказывается на качестве и детализации картинки, которая за счет повышения плотности пикселей визуально воспринимается лучше. И если разрешение 4K было значительным шагом по улучшению качества изображения по сравнению с HD, то 8K означает, что даже на экранах очень большого размера отдельные пиксели будут неразличимы для человеческого глаза.

Ранее пользователям Okko в числе первых стали доступны такие технологические новинки, как онлайн-просмотр в Full HD качестве, 3D-формате, 4K- и HDR-качестве, а также контент с форматом звука Dolby Digital и Dolby Atmos.

«Высокие технологии, отличный сервис и уникальный контент – ключевые причины, благодаря которым в первом полугодии 2020 г. Okko стал паритетным лидером рынка мультимедийных сервисов. Когда-то мы первыми показали видео в 4K, а теперь с удовольствием задаем новую планку высокого разрешения, первыми в России представив видео в 8K. Я уверена, что лидеры должны делать технологии доступными и давать пользователю возможность с ними познакомиться на личном опыте. Коллекция 8K контента в подписках Okko полностью отвечает этим задачам и впечатлит даже самых требовательных ценителей передовых технологий», – сказала Яна Бардинцева, генеральный директор мультимедийного сервиса Okko.

Контент в формате Ultra HD 8K доступен в рамках подписки «Оптимум» и «Премиум» мультимедийного сервиса Okko для пользователей Smart TV на моделях телевизоров Samsung, поддерживающих технологию 8K. Для бесперебойной работы контента в 8K качестве Okko рекомендует использовать прямое подключение телевизора к интернету посредством кабеля и каналом скорости не менее 100 Мбит/с.