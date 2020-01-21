LG выпустила новые OLED- и Nanoсell-телевизоры

LG Electronics (LG) представила линейку из 14 новых моделей OLED-телевизоров. Флагманами линейки стали три новых 4K Ultra HD-телевизора из серии GX Gallery – 88-и 77-дюймовые модели класса Real 8K и абсолютно новая модель с 48-дюймовым OLED-экраном. Новые OLED-телевизоры и ЖК-телевизоры Nanocell LG с разрешением 8K и 4K отличаются дизайном, улучшенной производительностью.

«LG является проводником потребителей в мир технологий. Мы вдохновляемся любимыми занятиями каждого человека – от спорта до видеоигр, – отметил Пак Хен-сэй (Park Hyoung-sei), президент компании LG Home Entertainment. – В телевизорах премиум-класса мы используем передовые технологии – искусственный интеллект, умные платформы и решения для лучшего звука и качества изображения. Все это становится возможным благодаря технологии OLED».

Новые модели телевизоров работают на базе интеллектуального процессора третьего поколения с улучшенной производительностью – α (Alpha) 9. В процессоре используются алгоритмы машинного обучения, которые повышают качество изображения и обеспечивают возможность хранения и воспроизведения различных типов контента, включая фильмы, игры и спортивные трансляции.

LG создала 12 новых OLED-телевизоров, которые обеспечивают приятные впечатления от игрового процесса

Новая линейка телевизоров гармонично впишется в любой интерьер благодаря минималистичному дизайну. Толщина корпуса 65-дюймовой модели телевизоров серии Gallery – 20 миллиметров (0,79 дюйма). Также, в комплектацию моделей 55, 65 и 77 дюймов входит специально разработанное настенное крепление, которое позволяет рассматривать телевизор как отдельный предмет интерьера. Модели телевизоров 4K UHD серии GX Gallery, серия LG OLED WX Wallpaper (77-и 65-дюймовые модели) и LG Signature OLED R (модель 65RX) придают обстановке стиль футуристической роскоши.

8K-модели LG OLED ZX Real обеспечивают четырехкратную степень детализации по сравнению с 4K-телевизорами и шестнадцатикратную – по сравнению с телевизорами с HD-разрешением. Кроме того, они соответствуют и даже превосходят требования Ассоциации потребительских технологий (CTA). 88-и 77-дюймовые OLED-модели от LG также превосходят критерии, установленные Международным комитетом по метрологии дисплеев, и являются одними из первых телевизоров, получивших от CTA новую маркировку 8K Ultra HD.

Наряду с новыми версиями двух популярных серий 4K UHD (модели CX, BX) в виде 77-, 65- и 55-дюймовых моделей в 2020 г., LG представляет OLED-телевизоры с экраном нового 48-дюймового формата для качественного изображения. Четкость изображения еще выше за счет 8 млн пикселей на 48-дюймовом экране, при этом плотность пикселей сравнима с плотностью 8К-телевизора с 96-дюймовым экраном.

Флагманы новой линейки телевизоров LG Nanocell – шесть Real 8K-моделей (75-и 65-дюймовые модели из серий Nano99, Nano97 и Nano95). Все они отвечают строгим требованиям, необходимым для использования официальной отраслевой маркировки CTA.

Благодаря сочетанию технологии самоизлучающего дисплея OLED, возможности отображать насыщенные черные цвета с помощью Dolby Vision IQ и нового режима Filmmaker Mode, телевизоры LG OLED 2020 создают в гостиной реалистичную атмосферу кинотеатра. Технология Dolby Vision позволяет создать ультра-яркое изображение для эффекта полного погружения, Dolby Atmos отвечает за качественный звук, а Dolby Vision IQ используется впервые. Dolby Vision IQ позволяет телевизорам стать еще более умными – качество изображения не зависит от окружающего освещения, что бы вы ни смотрели.

Смотреть фильм таким, каким задумал его режиссер, позволяет новый режим Filmmaker Mode, который используют ведущие киносоздатели Голливуда. Нейтрализуя некоторые эффекты постобработки (например, сглаживание движения, шумоподавление и настройка резкости), технология позволят полностью сохранять правильные соотношения ракурсов, цветов и частоты кадров.

Телевизоры LG OLED 2020 и LG Nanocell 2020 работают на умной платформе webOS. Платформа позволяет получить доступ к множеству каналов, которые доступны, в том числе, в приложениях и онлайн-сервисах, таких как Disney+, Netflix и CBS All Access. Кроме этого, новое приложение Apple TV, вышедшее в 2020 г., позволяет клиентам подписываться и смотреть каналы Apple TV+ и Apple TV, а также получать доступ к своей видеотеке iTunes и покупать или брать напрокат более 100 тыс. фильмов и телепередач. Клиенты, чьи телевизоры LG относятся к моделям 2018 и 2019 гг., также смогут пользоваться приложением Apple TV в 2020 г.

Благодаря высокому качеству изображения и недавно добавленным игровым функциям телевизоры LG 2020 г. подходят опытным геймерам. Они обеспечивают полное погружение, где бы ни находился игрок. LG называет себя первой компанией – производителем телевизоров, которые совместимы с технологией Nvidia G-Sync. В 2020 г. LG расширяет этот потенциал и создает 12 новых OLED-телевизоров, которые обеспечивают приятные впечатления от игрового процесса на ПК за счет отсутствия разрыва экрана или других отвлекающих факторов.

Также впервые в истории отрасли телевизоры LG OLED 2020 оснащены режимом HGiG Mode, благодаря которому геймеры могут в полной мере наслаждаться высококачественными визуальными эффектами.

OLED-телевизоры LG созданы таким образом, чтобы помочь снизить напряжение глаз во время интенсивных игровых сессий. Сертификат Eye Comfort Display, выданный проверенной международной испытательной лабораторией TÜV Rheinland, подтверждает, что в OLED-телевизорах от LG можно регулировать синее свечение, в них отсутствует мерцание и обеспечивается исключительное качество изображения под любым углом. OLED экраны от LG соответствуют всем критериям испытаний TÜV, включая широкую цветовую гамму и HDR.

OLED-телевизоры от LG подходят не только любителям кино и геймерам, но и фанатам спорта. Яркие впечатления от просмотра гарантируются временем отклика в 120 Гц.

С помощью функции Sports Alert пользователи смогут следить за новостями и расписанием матчей. Также можно выбирать любимые команды в различных видах спорта. Пропустить начало матча, забитый гол невозможно – уведомление придет автоматически.

Любители спорта также смогут насладиться улучшенным качеством звука. Телевизор можно подключать к Bluetooth-колонкам для создания атмосферы реального стадиона.