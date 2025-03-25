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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 171671
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Никонов Алексей


25.03.2025 Конференция CNews «Заказная разработка ПО», состоится 15 апреля 1
12.07.2023 Россияне бросились скупать телевизоры. Продажи растут бешеными темпами, впереди рост цен 1
16.05.2023 Спрос на телевизоры в России прибавил 15%, доля Smart TV достигла рекордных 85% 1
20.03.2023 Россияне бросились скупать дешевые телевизоры. Взлетел спрос на ТВ под собственными брендами торговых сетей 1
01.12.2022 «М.Видео-Эльдорадо»: каждый десятый телевизор в России имеет голосовое управление отечественной разработки 1
01.10.2020 «Контур» помог «Вымпелкому» перейти на электронный факторинг 1
22.11.2007 «Лаборатория Касперского» защитила «Алмалыкский ГМК» от вирусов и спама 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Никонов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Haier Group 171 4
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 156 4
Yandex - Яндекс 7509 3
Toshiba Corporation 2934 3
Samsung Electronics 10311 3
LG Electronics 3626 3
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 323 2
Xiaomi 1769 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 277 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8809 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4959 1
Softline - Софтлайн 2887 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1085 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 410 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 620 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12942 1
Sony 6559 1
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 218 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 311 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 294 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3006 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 111 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 393 1
STARWIND 28 1
Erisson 16 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2431 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7444 2
Grundig 41 2
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 81 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 693 1
Hyundai Motor Company 390 1
АГМК - Алмалыкский ГМК - Алмалыкский горно-металлургический комбинат 2 1
Федеральное казначейство России 1792 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4838 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3517 4
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1021 4
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7133 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51599 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12186 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7442 2
8K UHD - 8K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 324 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12671 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20862 1
Умные платформы 1721 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9264 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1793 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67458 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30107 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28211 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12803 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9365 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31241 1
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 555 1
Оповещение и уведомление - Notification 4735 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7473 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3990 1
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1055 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3039 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1635 1
Контрастность 2849 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6084 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2552 1
Фотобанк - Photobank 169 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4800 1
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1281 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4945 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24415 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5360 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25670 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19962 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2340 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3058 1
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1000 1
Электроника - QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 321 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 281 1
Kaspersky Anti-Spam - SpamTest 55 1
Kaspersky Enterprise Space Security 45 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1145 1
СКБ Контур - Контур.Факторинг 4 1
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 118 1
М.Видео-Эльдорадо - Novex 29 1
Google Play - Google Store - Android Market 3320 1
Google Android 14130 1
Merlion - Citilink - SunWind 11 1
Марданова Динара 2 1
Умирбеков Улугбек 1 1
Сурков Александр 16 1
Погудалов Алексей 13 1
Махлаюк Артур 8 1
Панин Егор 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 146527 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17243 4
Узбекистан - Республика 1756 3
Южная Корея - Республика 6688 3
Япония 13330 2
Беларусь - Белоруссия 5758 1
Европа 21848 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1311 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14183 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 948 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24420 4
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3573 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5590 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13786 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 213 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48593 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11048 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2151 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 816 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 641 1
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 109 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14664 1
Импортозамещение - параллельный импорт 500 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6784 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3683 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51781 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1916 1
Ведомости 1044 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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