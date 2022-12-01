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«М.Видео-Эльдорадо»: каждый десятый телевизор в России имеет голосовое управление отечественной разработки

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, оценила российский рынок телевизоров за девять месяцев 2022 г. В 2022 г. россияне приобрели более 3,2 млн телевизоров с поддержкой Smart TV – умные ТВ заняли рекордные 75% от общих продаж телевизоров в натуральном выражении в России, а в «М.Видео-Эльдорадо» – более 80%. Каждый десятый приобретенный россиянами умный телевизор имеет виртуального ассистента и платформы российских разработчиков – «Яндекс» или «Сбер».

Телевизоры продолжают оставаться востребованными как формат досуга, развлечений и один из основных источников потребления контента. На это влияет как развитие технических возможностей, включая качество и яркость изображения, так и функциональности за счет умных платформ, особенно русскоязычных. Такие платформы включают большой выбор приложений для просмотра видео, развлечений и гейминга, покупок, есть браузер, ими удобно управлять голосом и встраивать в свой систему умного дома. Так, в России уже три четверти телевизоров продается с поддержкой Smart TV, год назад их доля была около 70%.

Массовому проникновению ТВ с поддержкой интернета на российском рынке способствует популярность цифровых сервисов, видеоконтента и голосовых помощников, расширение ассортимента в различных ценовых в сегментах, в том числе за счет новых производителей, китайских брендов и собственных торговых марок. Так, в «М.Видео» и «Эльдорадо» доступны СТМ-телевизоры под брендами Novex и Hi с «Яндекс» платформой, а в общей сложности более 500 моделей умных телевизоров стоимостью от порядка 10 тыс. руб.

Тренд на рост видеопотребления и выбора качественного контента, популярность домашних форматов досуга, развитие производителями собственных технологий продолжают позитивно сказываться и на росте интереса к телевизорам с разрешением 4K (Ultra HD) и диагоналям от 55 дюймов. По итогам января-сентября 2022 г. на 4К-телевизоры пришлось порядка 45% от совокупных продаж, против 42% годом ранее. Более 50% телевизоров в России продается с поддержкой технологии HDR (High Dynamic Range), которая максимально приближает изображение к реальности за счет расширения цветовой палитры, увеличения яркости и контрастности.

Порядка 60% штучных продаж на российском рынке заняли модели телевизоров от 30 до 45 дюймов. Спрос на модели с диагональю экрана от 55 дюймов и выше вырос за год более чем на 10%, только модели с экраном от 70 дюймов прибавили более чем треть. Примерно каждый второй телевизор более 55 дюймов продается в «М.Видео-Эльдорадо», где такие решения доступны примерно от 25 производителей.

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Поддержка ИТ-отрасли

Руководитель департамента «Кино и звук» группы «М.Видео-Эльдорадо» Алексей Никонов: «В категории ТВ мы успешно справляемся с вызовами этого года: стабилизировали ситуацию с ассортиментом и ценами, которые находятся в основном на уровне начала года. Для развития выбора привлекаем новых партнеров и производителей (китайский realme и Artel из Узбекистана, весной вместе со “Сбер” вывели бренд умных Sber), продолжаем взаимодействовать с доступным пулом брендов, увеличивая выбор их товаров. Сохраняется вариативность в крупных диагоналях и моделях с высоким разрешением. На выбор есть оригинальные телевизоры уже привычных брендов, при этом активно усиливают свои позиции, например, Hisense и Toshiba, Haier и Grundig. Продолжаем знакомить с технологиями и удовлетворять спрос также за счет собственных торговых марок Novex и Hi по демократичным ценам. В текущем году СТМ-телевизоры укрепились в топ-5 собственных продаж».

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». Общие продажи (GMV) группы превышают 570 млрд руб. с НДС по итогам 2021 г. По состоянию на 30 июня 2022 г. группа объединяет 601 магазин под брендом «М.Видео», 647 магазинов под брендом «Эльдорадо» в 369 городах России.

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