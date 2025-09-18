Разделы

Grundig

Grundig

УПОМИНАНИЯ


18.09.2025 Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей 1
28.11.2024 Вместо всех планов – в магазин. Из-за курса рубля в России резко дорожает техника. Возможен дефицит. Опрос 1
08.08.2024 Российский ИТ-разработчик ведет войну за знаменитый бренд Grundig 1
07.06.2024 Китайские смарт-ТВ обжились в России. Открыто массовое производство популярных телевизоров сразу на нескольких заводах 1
15.04.2024 «М.Видео-Эльдорадо»: рост продаж ТВ с большими диагоналями в I квартале 2024 года составил до +118% 1
27.02.2024 В России массово закрываются магазины электроники 1
14.02.2024 Доля собственных торговых марок и эксклюзивных товаров достигла 15% от общих продаж «М.Видео-Эльдорадо» в 2023 году 1
30.10.2023 «М.видео-Эльдорадо» в преддверии высокого сезона увеличила товарные запасы более чем на 40% и усилила логистику в регионах 1
23.10.2023 «М.видео-Эльдорадо» увеличила на 2 тыс. число зон в магазинах за счёт брендов из Китая, Турции и России 1
27.09.2023 Исследование «М.Видео-Эльдорадо»: 50% россиян считают, что найти нужную технику по-прежнему легко 1
21.08.2023 «М.Видео-Эльдорадо»: в России на 40% увеличился интерес к крупной бытовой технике турецких брендов 1
06.07.2023 Пора в магазин. Цены на электронику и бытовую технику готовятся взлететь из-за дешевеющего рубля 1
16.05.2023 Спрос на телевизоры в России прибавил 15%, доля Smart TV достигла рекордных 85% 1
16.01.2023 Главное домашнее развлечение россиян подорожало. Телевизоры взлетели в цене 1
01.12.2022 «М.Видео-Эльдорадо»: каждый десятый телевизор в России имеет голосовое управление отечественной разработки 1
15.11.2022 «М.Видео» и «Эльдорадо» в своих магазинах открыли 1000 бренд-зон ведущих и новых игроков бытовой техники и электроники 1
15.11.2021 Как выбрать духовой шкаф и за какие функции стоит платить: советы ZOOM 1
18.12.2012 Блог Сергея Меднова: Оживит ли ВПК мировую экономику? 1
01.11.2012 Дистрибуторы поссорились из-за наушников 1
19.07.2011 Grundig показала первый в мире Bluetooth-диктофон 1
20.03.2009 Турецкая Arсelik приняла решение о слиянии с Grundig Elektronik 1
08.08.2008 ЖК-телевизоры Grundig с поддержкой цифрового вещания 1
25.07.2008 Производитель телевизоров Grundig – снова в России 1
19.09.2007 Строим систему: превосходство стерео 1
05.09.2007 IFA-2007: новинки крупнейшей гаджет выставки мира 1
26.03.2007 Мобильные телефоны: секретные новинки Sony Ericsson 1
01.03.2007 Linux-коммуникатор от Grundig 1
08.06.2006 HDTV: Принципы технологии 1
17.02.2006 3GSM: Grundig анонсировал телефон с 6-мегапиксельной матрицей 1
18.03.2005 Grundig возрождается на рынке мобильников 2
26.01.2005 На рынке появятся телефоны под маркой Grundig 1
19.11.2003 Grundig распродается по частям 2
21.07.2003 Процедура банкротства Grundig не коснется московского представительства 2
22.04.2003 Grundig можно спасти? 1
14.04.2003 Grundig стал банкротом 2
14.04.2003 Grundig объявил о банкротстве 1
07.04.2003 Grundig остался без покупателя 1
03.03.2003 Покупка Grundig под угрозой 1
11.02.2003 Grundig будет производить плазменные телевизоры в Китае 1
09.01.2003 Grundig покупает тайваньская компания 1

Grundig и организации, системы, технологии, персоны:

Toshiba Corporation 2940 10
Haier Group 196 10
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 187 9
Sony 6593 8
Sampo - Sampo Technology - Sampo Electronics 19 7
Samsung Electronics 10493 6
LG Electronics 3657 5
Philips 2069 5
Yandex - Яндекс 8127 5
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 112 5
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 442 4
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 363 4
Grundig Intermedia 3 3
Xiaomi 1894 3
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 681 3
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 256 3
Apple Inc 12440 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5711 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2645 2
Sharp Corporation 1044 2
Samsung - Harman - JBL 227 2
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 325 2
Google LLC 12092 2
Grundig Elektronik 2 2
Transsion Holdings - Tecno Mobile 256 2
Vitelcom Mobile Technology 5 2
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 478 2
Skyworth Group - Skyworth Digital 31 2
Meizu Technology - DreamSmart Group 164 1
HP - Hewlett-Packard 3635 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1580 1
AMD Graphics Product Group - ATI 961 1
AKG 65 1
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG 70 1
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics 427 1
Thales Group 125 1
JVC Kenwood 416 1
Prology 72 1
Cisco Systems - Tandberg 162 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2612 14
Beko - Beko Electronics 75 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7908 3
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 114 2
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 143 2
Haier - Candy Group - Канди 99 2
Volvo Cars 253 1
Boeing 1014 1
Airbus Group - Airbus Industries 228 1
Carl Zeiss AG 304 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 1
Geely Motors - Джили Моторс - Zhejiang Geely Holding Group 40 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 415 1
Yamaha - Ямаха 107 1
Lockheed Martin 765 1
Gucci - Дом моды Гуччи 34 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 178 1
Prada 56 1
Muse Group 29 1
ULA - United Launch Alliance - USA - United Space Alliance - альянс Lockheed Martin и Boeing 8 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 732 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 175 1
Hyundai Motor Company 409 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 83 1
X-Level Studios - X-Level Media Group - Cosmos Studios - EMI Studios - Abbey Road Studios - EMI Recording Studios 11 1
Афимолл ТРЦ 26 1
Groupe SEB - Tefal 97 1
Groupe SEB - Rowenta 44 1
Krups 30 1
Smeg 19 1
HDW - Howaldtswerke-Deutsche Werft 1 1
Феррони ГК - Феррони Инжиниринг 3 1
Dresdner Bank AG - Дрезднер банк - Дрезденский банк 22 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5111 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1835 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1164 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 335 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 482 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1328 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 649 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5683 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3275 1
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 62 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 502 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 120 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 463 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
АЮР - Ассоциация юристов России 48 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7296 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55324 11
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12720 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25185 7
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3191 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70801 6
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9453 6
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4134 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16540 5
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3908 5
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5720 5
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2679 5
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3331 4
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4598 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28624 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12770 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14814 4
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1076 4
Аксессуары 4051 4
Аналоговые технологии 2817 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17619 4
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 744 4
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3644 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7550 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10228 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25260 3
Наушники - Headphones 4192 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7123 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2917 3
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3232 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22045 3
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1091 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4032 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6142 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6262 2
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1554 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3970 2
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6536 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5598 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25532 2
Samsung SVR-диктофон 459 3
Haier Thunderobot 42 3
Linux OS 10644 2
Grundig Vision 2 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 2
М.Видео-Эльдорадо - Novex 30 2
FreePik 1292 2
Nokia E - серия - Nokia E6 - Nokia E50 - Nokia E51 - Nokia E60 - Nokia E61, Nokia E61i - Nokia E65 - Nokia E66 - Nokia E70 - Nokia E71 - Nokia E72 - Nokia E75 - Nokia E90 77 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7252 1
Apple macOS 2184 1
Oracle Java - язык программирования 3284 1
Adobe Photoshop 785 1
Embarcadero Delphi - Borland Delphi - CodeGear Delphi - язык программирования 162 1
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 110 1
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 421 1
Sony Walkman 285 1
Grundig B - серия смартфонов 1 1
Grundig - серия ЖК-телевизоров 1 1
Grundig Digta 1 1
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 239 1
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 145 1
Microtek - ScanMaker 6 1
Lockheed Martin - THAAD - Terminal High Altitude Area Defense - Theater High Altitude Area Defense - противоракетный комплекс подвижного наземного базирования 33 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1297 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3026 1
Google phone 13 1
Microsoft Windows 2000 8664 1
Samsung BD Blu-Ray-плеер 82 1
Microsoft Windows 16138 1
Сбер - Салют-ТВ - Сберсалют 92 1
Groupe SEB - Moulinex ME 54 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1109 1
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 226 1
Merlion - Citilink - SunWind 13 1
Google Android TV 340 1
Samsung ML - монохромный лазерный принтер 33 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 259 1
Яндекс.ТВ 37 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 769 1
Xiaomi Mi Home 81 1
Муравьев Олег 29 5
Татаринов Александр 3 2
Никонов Алексей 8 2
Путин Владимир 3302 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 387 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1017 1
Симонов Игорь 103 1
Ширшов Павел 76 1
Елбаев Владимир 6 1
Прутков Козьма 7 1
Савченко Игорь 2 1
Аверьянов Андрей 3 1
Cassini Roberto - Кассини Роберто 1 1
Кириллова Анна 2 1
Мишин Глеб 70 1
Шарыпина Екатерина 1 1
Урбанович Алексей 1 1
Гуськов Антон 41 1
Погудалов Алексей 13 1
Кротов Андрей 1 1
Семенов Анатолий 32 1
Рехлова Евгения 1 1
Clement Wolfgang - Клемент Вольфганг 6 1
Скворцов Кирилл 10 1
Kubasik Christopher - Кубасик Кристофер 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 153257 23
Германия - Федеративная Республика 12861 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17828 15
Европа 24516 12
Турция - Турецкая республика 2457 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53005 8
Китай - Тайвань 4087 7
Россия - СЗФО - Калининградская область 1368 6
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 986 5
Южная Корея - Республика 6795 4
Япония 13439 4
Азия - Азиатский регион 5686 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13483 3
Германия - Бавария - Нюрнберг 40 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45032 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3016 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2517 2
Франция - Французская Республика 7943 2
Испания - Королевство 3747 2
Германия - Берлин 724 2
Португалия - Португальская Республика 934 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4049 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1280 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3574 1
Италия - Итальянская Республика 4409 1
Нидерланды - Амстердам 613 1
Великобритания - Лондон 2397 1
США - Калифорния 4730 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1163 1
Австрия - Австрийская Республика 1326 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 831 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1047 1
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 301 1
Италия - Рим 206 1
Азия Восточная 178 1
Китай - Цзянсу 69 1
Колумбия - Республика 535 1
Нидерланды 3590 1
Узбекистан - Республика 1832 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 500 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5779 22
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25424 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50333 9
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7167 7
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3146 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7810 4
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3647 4
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2417 4
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3113 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17092 3
Импортозамещение - параллельный импорт 546 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3554 3
Физика - Physics - область естествознания 2783 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19864 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31133 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2868 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2217 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6245 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2877 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4257 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2883 2
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 117 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8114 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8833 1
ГДР - Берлинская стена - Berliner Mauer 13 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3616 1
СССР и США - Холодная война 213 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10369 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5180 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6134 1
Английский язык 6824 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11292 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6191 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5492 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7716 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53973 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1148 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 367 1
Античность - Древний Рим - Древнеримское государство - Римская империя 90 1
Айсберг - Eisberg 185 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11367 5
Коммерсантъ - Издательский дом 2073 5
DigiTimes - Издание 1320 2
ZDF - Zweites Deutsches Fernsehen - телеканал 13 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 128 1
TrendForce 125 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8307 1
Yes Group - Ес Групп 1 1
MARC - Market Adjustment Research Center - Международный исследовательский центр 34 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 284 1
CeBIT 612 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 337 1
Messe Berlin - Берлинский экспоцентр 3 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 723 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 1
