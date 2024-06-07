Китайские смарт-ТВ обжились в России. Открыто массовое производство популярных телевизоров сразу на нескольких заводах

В России стартовал выпуск телевизоров TCL, причем сразу двумя не с связанными между собой компаниями. Локализация производства идет полным ходом и оформлена юридически – структура компании в России оформлена как производитель.

Из Китая в Россию

Китайская компания TCL, известная в России, в числе прочего, безвредными для глаз дисплеями NXTPAPER, организовала в России выпуск своих телевизоров. Ее ТВ на российском рынке, по разным оценкам, в ходят в топ-5 по объемам продаж.

Как пишет «Коммерсант», производством новых телевизоров TCL на территории России займутся сразу два предприятия – «Квант» и STI Group.

Подготовка к локализации выпуска смарт-ТВ TCL в России, судя по всему, велась давно. Так, марте 2024 г. российское представительство компании в лице ООО «Тиэсэл Рус» оформило необходимую декларацию для производства телевизоров в Зеленограде и Воронеже на мощностях компании «Квант». Здесь важен тот факт, что это первая декларация, в которой российская «дочка» TCL указана не как импортер, а именно как производитель.

TCL Теперь на телевизорах TCL будет написано «Сделано в России»

Что касается компании STI Group, то она, по информации издания, приступила к выпуску телевизоров TCL еще раньше – с начала 2024 г. «Производство включает в себя пайку плат, сборку телевизоров, настройку и проверку», – сообщил изданию директор по стратегическому развитию STI Group Кирилл Скворцов.

STI Group занимается сборкой телевизоров распространенных в России марок, включая отечественны DEXP (принадлежит сети магазинов DNS) и BQ. Как сообщал CNews, в начале весны 2024 г. компания перенесла свое производство из Калининградской области в Подмосковье. Причины – нынешняя геополитика и проблемы с логистикой.

Напомним также, что из-за геополитики производство телевизоров и прочей техники в России остановили некогда лидеры российского рынка ТВ – корейские компании LG и Samsung.

Без кадров никуда

В дополнение к запуску производства в России TCL также решила расширить штат сотрудников в стране. По информации издания, в настоящее время TCL ищет сразу нескольких специалистов, но пока только в сфере логистики.

Вакансии TCL разместила на HeadHunter. Поиск новых сотрудников в компании объяснили «ростом объема импорта компонентов для сборки телевизоров».

По словам собеседников издания, превращение своего российского юрлица из импортера в производителя открывает перед TCL ряд новых возможностей. В частности, теперь компания может «выполнять сервисное сопровождение продукции и отвечать за нее по закону о защите прав потребителей».

Не исключено, что в обозримом будущем TCL задумается и о покупке российской площадки для производства своей продукции, считают собеседники издания. При этом существует риск, что Google введет против нее санкции и запретит устанавливать на свои выпускаемые в России телевизоры ее Android TV.

Впрочем, по их мнению, компания всегда может перейти на российские платформы. В частности, в стране есть «Яндекс ТВ» и «Салют ТВ» Сбербанка – обе эти прошивки можно встретить на телевизорах различных брендов.

Один из лидеров рынка

По данным «М.Видео-Эльдорадо», в I квартале 2024 г. (1 января – 31 марта) при выборе нового смарт-ТВ с экраном более 50 дюймов российские потребители чаще всего отдавали предпочтение телевизорам Sber, TCL и Xiaomi, то есть TCL входит в топ-3 самых продаваемых брендов ТВ в России.

В мире она тоже в числе лидеров – статистика аналитической компании TrendForce гласит, что по итогам 2023 г. она отгрузила 26,2 млн смарт-ТВ и получила 13,3% глобального рынка, что соответствует третьему месту. Она уступает лишь Samsung и Hisense и больше всего денег (86%) получает от продажи крупногабаритных телевизоров (от 65 дюймов).

Бренд TCL «активно развивается на российском рынке и не только в категории телевизоров, где занимает шестое место на рынке (около 5,6% рынка)», сообщили CNews представители «М.Видео-Эльдорадо». «Так, например, в растущей категории кондиционеров в I квартале 2024 г. на рынке России бренд занимает уверенные позиции в шестерке лидеров. – добавили в ритейлере. – В нашей сети мы также наблюдаем интерес покупателей к бренду, который представлен у нас в шести категориях: климатическая техника, наушники, ноутбуки/планшеты/компьютеры, пылесосы, телевизоры и аудиотехника. В этом году (в 2024 г. – прим. CNews) бренд планирует активно работать над расширением модельного ряда в наиболее популярных категориях, а мы планируем продолжить плотное сотрудничество с TCL».

Сейчас среди брендов на российском рынке телевизоров лидируют Haier, Samsung, TCL, Hisense, Toshiba, Skyworth и Grundig, отметили в «М.Видео-Эльдорадо». «По итогам 2023 г. в России было продано рекордное количество телевизоров – около 8,5 млн шт., а в I квартале 2024 г. на рынке России было продано 1972 тыс. телевизоров. Год к году рост рынка в деньгах составил +16,4%. По нашей оценке, в среднем россияне покупают новую модель телевизора раз в пять лет, но сейчас они все меньше отдают предпочтение небольшим телевизорам и все больше выбирают модели с большими экранами», – сказали CNews представители «М.Видео-Эльдорадо».

По оценке собеседников «Коммерсанта» на рынке ИТ-дистрибуции, по итогам января-мая 2024 г. TCL удерживает 4% российского рынка в натуральном выражении, а в денежном – 6%. Они подчеркнули также, что «доля бренда в более дорогих сегментах, например, в телевизорах диагональю от 55 дюймов, приближается к 10%».