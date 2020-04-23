«Яндекс» выпустил собственную прошивку для «умных» ТВ. Он будет конкурировать с Xiaomi

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В российской рознице появились умные телевизоры с прошивкой, разработанной компанией «Яндекс». Интерфейс позволяет смотреть эфирные каналы, искать фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах, смотреть YouTube, к тому же он умеет составлять подборки рекомендованного к просмотру контента. В России также можно приобрести телевизоры Xiaomi, фирменная прошивка которой обладает схожими возможностями.

Умная ТВ-платформа «Яндекса»

Российский интернет-гигант «Яндекс» запустил собственную мультимедиа-платформу для современных смарт-телевизоров. Основанная на базе Android (используется открытая версия Android Open Source Project), она объединяет возможности смарт-ТВ и функцию просмотра эфирных телеканалов в одном интерфейсе.

Как сообщили CNews представители компании, на момент публикации материала новый интерфейс «Яндекса» работал только на телевизорах Dexp (бренд российской компании DNS). К примеру, россиянам доступна 55-дюймовая модель Dexp U55E9100Q с 4К-дисплеем стоимостью 26 тыс. руб.

Первый телевизор с прошивкой «Яндекса»

В обозримом будущем ее поддержка появится в смарт-телевизорах Leff, Hyundai, Yuno и др. Полный список производителей ТВ, с которыми «Яндекс» планирует сотрудничать, пока недоступен.

Главная страница платформы

Каждый покупатель телевизора с новой платформой «Яндекса» получит в подарок бесплатную подписку на «Яндекс.плюс» сроком на три месяца. Единственное ограничение – эта акция распространяется исключительно на ТВ, приобретенные в сети DNS.

Возможности платформы

Интерфейс новой платформы «Яндекса» включает в себя в первую очередь возможность просмотра 200 телеканалов из состава сервиса «Яндекс.эфир». Вместе с ними есть интегрированная поддержка онлайн-кинотеатра «Кинопоиск HD», и в дополнение к этому ТВ-платформа позволяет запускать приложения кинотеатров Ivi, Okko, TVzavr, Megogo и Tvigle, плюс есть возможность просмотра YouTube.

Рекомендации и голосовой поиск

Система предусматривает функцию голосового поиска фильмов, роликов и сериалов по названию, жанру, актеру или автору передачи. К примеру, можно сделать подборку триллеров, выбрать все экранизации романа «Графа Монте-Кристо» или найти все фильмы, в которых снимался рестлер Дуэйн Джонсон (Dwayne Johnson). Традиционный «буквенный» способ поиска здесь тоже присутствует.

Меню выбора эфирных каналов с телепрограммой

В ТВ-платформе «Яндекса» реализованы рекомендации к просмотру, которые пригодятся, если пользователь долго не может определиться с фильмом или сериалом, который он хочет посмотреть прямо сейчас. Рекомендованный контент будет отображаться на главном экране, и для каждого из предложенных, а также найденных самостоятельно фильмов или сериалов платформа покажет детальное описание. В него входят общая суть сюжета, рейтинг на «Кинопоиске», а также список задействованных в проекте актеров.

Поиск контента при помощи пульта ДУ

Новой платформой «Яндекса» могут пользоваться и взрослые, и дети, но для совсем юных зрителей в ней присутствует так называемый «детский» режим. Его активация позволяет заблокировать доступ, к примеру, к фильмам и сериалам, предназначенным для зрителей старше определенного возраста, а для его отключения потребуется ввести защитный пин-код.

Конкурирующие продукты

Крупные производители телевизоров нередко продвигают собственные пользовательские интерфейсы для удобного поиска контента. В частности, компания Xiaomi, чьи телевизоры линейки Mi TV продаются в России, развивает оболочку PatchWall.

Xiaomi PatchWall

Прошивка PatchWall основана на интерфейсе Xiaomi MIUI для Android-смартфонов, и, по заявлению разработчиков, она существенно упрощает доступ к требуемому контенту, позволяя, в том числе, искать нужный фильм одновременно по всем доступным источникам, без необходимости запуска отдельных приложений для этого. Другими словами, это интеллектуальный помощник по поиску и подбору фильмов, видеороликов, мультфильмов, сериалов и другого медиаконтента, основывающийся на предпочтениях пользователя. Оболочка учитывает интересы нескольких пользователей, что позволяет разграничивать контент, к примеру, для родителей и детей.

Компания Huawei, на чьих смарт-телевизорах в скором будущем появится прошивка «Яндекса», тоже владеет собственным интерфейсом, вернее, полноценной операционной системой Harmony OS. Ее она представила 9 августа 2019 г., и она ориентирована на целый спектр устройств, включающий смартфоны, смарт-ТВ, автомобильные головные устройства, компьютеры и т. д. К слову, с января 2019 г. «Яндекс» продвигает свою линейку автомобильных бортовых компьютеров «Яндекс.авто», устанавливаемых на место штатных медиасистем в популярные модели автомобилей.

Телевизор Huawei Honor Smart Screen с прошивкой Harmony OS

Harmony OS в версии для телевизоров получила проприетарный интерфейс, поддержку виджетов и приложений, а также возможность расширенного взаимодействия со смартфонами. К примеру, на мобильный гаджет можно транслировать все, что выводится на экран телевизора – функция пригодится, в том числе, когда нужно отойти от ТВ, но не хочется пропустить важный момент, к примеру, в трансляции спортивного состязания. Первым телевизором на ее основе стал Honor Smart Screen – как сообщал CNews, он вышел 12 августа 2019 г.