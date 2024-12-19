Leff
Leff и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7340 7
|DEXP 53 6
|Yuno 8 5
|Huawei 3933 3
|Xiaomi 1732 2
|Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 2
|Merlion - Мерлион 793 1
|BBK Electronics Corp 313 1
|Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 188 1
|МегаФон 8805 1
|Next Media Group - Некст Медиа 38 1
|Electrolux AB - Telefunken 7 1
|LG Electronics 3614 1
|Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 147 1
|Google LLC 11775 1
|OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 1
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