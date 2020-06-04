Производитель с мировым именем начинает продавать в России смарт-ТВ с прошивкой «Яндекса»

В российской рознице появились смарт-телевизоры Hyundai с предустановленной прошивкой «Яндекса» на базе Android. Линейка состоит из телевизоров с диагоналями от 43 до 65 дюймов и разрешением 4К. Первым смарт-ТВ с такой прошивкой стал 55-дюймовый Dexp, вышедший в апреле 2020 г.



Телевизоров с интерфейсом «Яндекса» стало больше

Компания Hyundai привезла в Россию линейку смарт-ТВ с программной оболочкой «Яндекса». Это полноценная мультимедиа-платформа, основанная на базе Android (используется открытая версия Android Open Source Project) и объединяющая возможности смарт-ТВ и функцию просмотра эфирных телеканалов в одном интерфейсе.

Серия новых телевизоров Hyundai включает модели H-LED43EU1302 (43 дюйма), H-LED50EU1301 (50 дюймов), H-LED55EU1301 (55 дюймов) и H-LED65EU1301 (65 дюймов), каждая с поддержкой 4К-разрешения. Дистрибьютором новинок стала компания «Мерлион», и приобрести их можно будет, в том числе, в магазине «Ситилинк». Цены телевизоров на момент публикации материала производителем и дистрибьютором не раскрывались.

Что умеет прошивка «Яндекса»

Дебют оболочки «Яндекса» для смарт-ТВ состоялся в конце апреля 2020 г. Телевизоры под ее управлением позволяют просматривать 200 телеканалов из состава сервиса «Яндекс.эфир». В дополнение имеются встроенная поддержка онлайн-кинотеатра «Кинопоиск HD», возможность запуска приложений онлайн-кинотеатров Ivi, Okko, TVzavr, Megogo и Tvigle. Просмотр YouTube тоже доступен.

Все смарт-ТВ Hyundai с прошивкой «Яндекса» получили идентичную внешность

По умолчанию в прошивке есть голосовой поиск видеоконтента по названию, жанру, режиссеру, актеру и другим критериям. Также есть обычный поиск при помощи экранной клавиатуры и пульта управления.

Платформа включает рекомендации к просмотру. Рекомендованный контент будет отображаться на главном экране, и для каждого из предложенных, а также найденных самостоятельно фильмов или сериалов платформа покажет детальное описание. В него входят общая суть сюжета, рейтинг на «Кинопоиске», а также список задействованных в проекте актеров.

В прошивку «Яндекса» интегрирован так называемый «детский» режим. При его активации система полностью блокирует доступ, к примеру, к фильмам и сериалам, предназначенным для зрителей старше определенного возраста, а для его отключения потребуется ввести защитный пин-код.

Возможности телевизоров Hyundai

По спецификациям новые телевизоры Hyundai во многом схожи между собой. Младшая 43-дюймовая модель характеризуется форматом экрана 16:9, яркостью 260 кд/м2, контрастностью 1200:1, временем отклика матрицы 8 миллисекунд, 178-градусными углами обзора (матрица IPS) и частотой обновления 60 Гц. В телевизоре есть встроенные модули Bluetooth и Wi-Fi, два динамика по 10 Вт, два антенных входа, три HDMI, два USB, вход под наушники, один компонентный и два композитных разъема, а также один Ethernet. Основу телевизора составляет четырехъядерный процессор с ядрами ARM Cortex A53.

Стартовый экран интерфейса

Дизайн, процессор, количество интерфейсов, поддерживаемое разрешение, мощность акустики и тип матрицы у всех четырех телевизоров идентичные, как и тип подсветки (светодиодная). Различия заключаются в параметрах дисплея: к примеру, у 50-дюймовой модели время отклика равно 9 мс, контрастность – 5000:1, а яркость - 330 кд/м2. 60-дюймовый телевизор получил время отклика 8 мс при одинаковых с 50-дюймовым яркостью и контрастностью, а у 65-дюймового яркость снижена до 320 кд/м2, тогда как оставшиеся параметры идентичны 60-дюймовому ТВ.

Другие телевизоры с оболочкой «Яндекса»

В день релиза интерфейса «Яндекса» для смарт-ТВ в продажу поступил 55-дюймовый телевизор Dexp U55E9100Q, на момент публикации материала подешевевший с 26 тыс. руб. до 25 тыс. руб. Спецификации модели включают разрешение 4К, поддержку HDR10, светодиодную подсветку, яркость 330 кд/м2, контрастность 5000:1, 20-ваттную акустику, три HDMI и два USB.

Смарт-ТВ Dexp U55E9100Q

В ближайшем будущем медиаплатформа «Яндекса» появится на телевизорах других марок, в том числе Leff и Yuno. Полный список производителей ТВ, с которыми «Яндекс» планирует сотрудничать, пока недоступен.

Конкурирующие продукты

Собственной прошивкой для смарт-ТВ располагают многие крупные вендоры. Например, компания Xiaomi, продвигает телевизоры Redmi TV и Mi TV, в том числе и в России, с фирменной оболочкой PatchWall.

В основе PatchWall лежит интерфейс Xiaomi MIUI для Android-смартфонов. Разработчики утверждают, что эта прошивка заметно упростить и ускорить доступ к нужному контенту, позволяя, искать нужный фильм одновременно по всем доступным источникам, без необходимости запуска отдельных приложений для этого. Другими словами, это интеллектуальный помощник по поиску и подбору фильмов, видеороликов, мультфильмов, сериалов и другого медиаконтента, основывающийся на предпочтениях пользователя. Оболочка учитывает интересы нескольких пользователей, что позволяет разграничивать контент, к примеру, для родителей и детей.

Прошивка Xiaomi PatchWall

Компания Huawei тоже владеет собственным интерфейсом, вернее, полноценной операционной системой Harmony OS. Ее она показала 9 августа 2019 г., и она ориентирована на целый спектр устройств, включающий смартфоны, смарт-ТВ, автомобильные головные устройства, компьютеры и т. д.

Harmony OS в версии для телевизоров получила проприетарный интерфейс, поддержку виджетов и приложений, а также возможность расширенного взаимодействия со смартфонами. К примеру, на мобильный гаджет можно транслировать все, что выводится на экран телевизора – функция пригодится, в том числе, когда нужно отойти от ТВ, но не хочется пропустить важный момент, к примеру, в трансляции спортивного состязания. Первым телевизором на ее основе стал Honor Smart Screen – как сообщал CNews, он вышел 12 августа 2019 г.