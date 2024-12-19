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Yuno



19.12.2024 Любимые россиянами китайские ТВ переходят на суверенную ОС «Яндекса» 1
20.12.2022 «Яндекс» начал продавать ТВ под собственным брендом. На подходе холодильники, микроволновки и чайники 1
13.04.2022 Ozon начинает выпуск ТВ под своим брендом с прошивкой «Яндекса». Их производят в России 1
08.02.2021 Телевизор за 10 000 рублей: на что можно рассчитывать? 1
19.11.2020 «Алиса» появилась в телевизорах на платформе «Яндекса» 1
04.06.2020 Производитель с мировым именем начинает продавать в России смарт-ТВ с прошивкой «Яндекса» 1
23.04.2020 «Яндекс» выпустил собственную прошивку для «умных» ТВ. Он будет конкурировать с Xiaomi 1
23.04.2020 «Яндекс» запустил мультимедиа-платформу для телевизоров со Smart TV 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Yuno и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7340 7
DEXP 53 6
Leff 7 5
Huawei 3933 3
Xiaomi 1732 3
BBK Electronics Corp 313 3
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 2
Google LLC 11775 2
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 147 2
STARWIND 27 2
Electrolux AB - Telefunken 7 2
Merlion - Мерлион 793 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 391 1
Polar - Полар 96 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 1
Apple Inc 12101 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 188 1
МегаФон 8805 1
BOE Technology 35 1
ДОК 828 1
Supra 35 1
Erisson 16 1
LG Electronics 3614 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 1
Hyundai Motor Company 383 7
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 237 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 3
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 210 3
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 3
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 3
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 42 3
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 73 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7090 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 6
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 5
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1003 5
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 4
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2477 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9982 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3817 3
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 982 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 3
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 1024 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6038 2
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 760 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2786 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1848 2
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 829 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Электрочайник - Чайник - Teapot 205 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 2
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 532 2
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 497 2
Контрастность 2824 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3640 1
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1027 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1736 1
MKV - медиаконтейнер 185 1
DivX - видеокодек 430 1
Xvid - видеокодек 188 1
SCART - Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs - Peritel, евроразъём, Euro-AV- Объединение производителей радиоприёмников и телевизоров - Европейский стандартный тип соединителя для подключения мультимедийных устройств 267 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3906 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1546 1
AVI - Audio Video Interleave 454 1
Microsoft WMA - Windows Media Audio 1012 1
H.265 - HEVC - High Efficiency Video Coding - высокоэффективное кодирование видеоизображений 179 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 5
Google Android 13994 4
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 114 4
М.Видео-Эльдорадо - Novex 29 3
Яндекс.Эфир 18 3
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 185 2
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 264 2
Яндекс.Маркет 937 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 2
Xiaomi PatchWall 42 2
Honor Smart Screen - серия телевизоров 17 2
Xiaomi Redmi TV - Серия телевизоров 63 2
Яндекс.Плюс 191 2
DEXP U - серия телевизоров 2 2
Google Android TV 316 2
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 364 1
Яндекс.Авто 40 1
Яндекс.Про - Умная ТВ-платформа 2 1
Яндекс.Видео 33 1
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 343 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Google Android 7 - Android Nougat 214 1
Hisense - серия телевизоров 33 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1340 1
Яндекс Tuvio Смарт-ТВ 2 1
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 429 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1098 1
Google Android 8 - Android Oreo 194 1
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 1
Яндекс.Маркет - Tuvio 14 1
Яндекс.Маркет - Vionic 4 1
Сбер - Салют-ТВ - Сберсалют 78 1
Merlion - Citilink - SunWind 10 1
Дудь Юрий 2 1
Hardy Tom - Харди Том 2 1
Дюсебаев Тимур 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 3
Франция - Французская Республика 7846 1
Китай - Тайвань 3984 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1494 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 3
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1259 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18459 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1576 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 292 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1722 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 59 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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