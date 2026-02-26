Индексная книга (каталог) CNews*
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Google Android 8 Android Oreo
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 198, упоминаний - 289
Google Android 8 и организации, системы, технологии, персоны:
|CNews - ZOOM.CNews 1866 23
|GizmoChina 171 5
|TENAA 19 4
|Android Authority 62 3
|DxOMark - Издание 36 2
|SlashLeaks 10 2
|Jiemian 4 2
|The Verge - Издание 619 2
|Bloomberg 1627 2
|NYT - The New York Times 1100 1
|BleepingComputer - Издание 458 1
|GizChina - Издание 84 1
|Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 1
|PhoneArena 75 1
|VentureBeat 90 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
|Ars Technica 450 1
|MySmartPrice 4 1
|Ice Universe - микроблог инсайдера 16 1
|IDropNews 4 1
|Revü 1 1
|Из рук в руки - irr.ru 73 1
|Pocket-Lint 71 1
|CNET Networks - CNET News 1643 1
|Times 661 1
|Economic Daily News 32 1
|Forbes - Форбс 1002 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
|TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
|AV-Test Institute 41 2
|Google Threat Analysis Group 18 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
|Gartner - Гартнер 3658 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.