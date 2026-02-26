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Google Android 8 Android Oreo

Google Android 8 - Android Oreo

СОБЫТИЯ

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26.02.2026 ОМП обновила платформу управления «Аврора Центр» до версии 5.5.0 1
10.12.2025 Платформа управления корпоративными устройствами «Аврора Центр» обновилась до версии 5.4.3 1
06.11.2025 Миллиарды людей почти 10 лет водили за нос. Смартфоны на Android показывают завышенный уровень сигнала сети 1
15.01.2025 Xiaomi выпустила «убийцу» Apple Watch. Часы работают 24 дня от одной зарядки. Ожидаются продажи в России 1
10.10.2024 «Триколор» развивает новую среду телесмотрения 1
19.09.2024 Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 5 46 мм: первый тест в России 1
20.08.2024 На Aliexpress стартовали продажи новых фитнес-браслетов 1
25.01.2023 Выбираем кнопочный телефон с интернетом: лучшие модели 1
20.10.2022 В мире пересчитали самые дешевые Android-телефоны, огорчив производителей флагманов 1
31.08.2021 Лучшие детские планшеты: выбор ZOOM 1
29.07.2021 Встроенный антивирус Android не видит треть угроз, но пугает ложными срабатываниями 1
21.06.2021 Android «стащит» у iPhone единственную функцию, отличающую их друг от друга 1
05.05.2021 Обожаемые фанатами смартфоны Samsung навсегда остались без обновлений 1
28.04.2021 Как изменить Bluetooth-кодек в ОС Android? 2
09.04.2021 Взломан сервер обновлений Gigaset. Владельцам смартфонов постоянно устанавливается вредоносное ПО 2
05.04.2021 Xiaomi выпустила электронную книгу компактнее и дешевле Kindle. Фото 3
08.02.2021 Телевизор за 10 000 рублей: на что можно рассчитывать? 1
07.12.2020 Лучшие смартфоны до 10 000 рублей: выбор ZOOM 1
26.10.2020 INOI 2 Lite 2021: представлена обновленная версия самой популярной модели бренда 1
10.05.2020 Лучшие IPS телевизоры с диагональю 55 дюймов: выбор ZOOM 1
11.02.2020 Ошибка в Android позволяет воровать данные через Bluetooth 1
19.11.2019 Xiaomi выпустила сверхдешевую электронную книгу с подсветкой. Цена 1
22.10.2019 Как уязвимости в Android поставили под удар российский бизнес 2
17.10.2019 Смартфон можно захватить, отправив GIF-файл в WhatsApp 1
14.10.2019 Проигранный в карты крупный производитель восстал из мертвых и выпустил новые дешевые смартфоны 2
08.10.2019 В Android появилась «дыра», позволяющая удалённо «рутовать» смартфоны Huawei, Xiaomi, Samsung и Oppo 1
04.10.2019 В России появился новый бренд сверхбюджетных смартфонов с ценой от $75 1
24.09.2019 Стартовали российские продажи смартфона легендарной Palm размером с кредитку. Цена 1
23.09.2019 Стартовали российские продажи смартфона Palm. Цена 1
23.08.2019 Google переименовала Android. Что в нем изменилось? 1
23.07.2019 Лучшие смартфоны до 15 000 рублей: хиты продаж 3
25.06.2019 Лучшие защищенные смартфоны: выбор ZOOM 3
03.06.2019 Irbis выпустил планшеты с защищенным дизайном и функцией поздарядки других устройств 1
13.05.2019 TCL объявила о старте продаж смартфонов Alcatel 3 и Alcatel 3L в России. Цены 1
24.04.2019 Avast обнаружила в Google Play приложения с вредоносной рекламой, скачанные более 30 млн раз 1
10.04.2019 Мир лишился крупного производителя смартфонов, потому что его основатель проиграл в карты $1,4 миллиарда 1
18.03.2019 Prestigio представил линейку новых восьмиядерных смартфонов. Цены 1
07.03.2019 В России начались продажи «ультрабюджетного» смартфона Xiaomi. Цена 1
05.03.2019 Стартовали продажи бюджетного смартфона Neffos C5 Plus. Цена 1

Публикаций - 198, упоминаний - 289

Google Android 8 и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12690 58
Huawei 4677 41
Xiaomi - Сяоми 2232 41
Samsung Electronics 11065 37
Apple Inc 13156 26
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 25
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 17
HMD Global - Nokia 144 15
LG Electronics 3735 13
MediaTek - Ralink 595 12
Yandex - Яндекс 9216 11
Qualcomm Technologies 1974 11
Leica Camera 282 10
BBK OPPO Electronics 484 10
Sony 6739 10
Lenovo Group 2447 9
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 9
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 310 9
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 8
AKG 66 8
BBK OnePlus 298 8
X Corp - Twitter 2938 8
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 8
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 7
Meta Platforms - Facebook 4621 7
BBK Electronics Corp 332 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 7
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 6
BQ - Bright & Quick - Новая линия 410 6
TP-Link - ТП-Линк 231 6
HTC Corporation 1512 6
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 5
Amazon Inc - Amazon.com 3277 5
ZTE Corporation 800 5
Mali 38 4
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 4
Jinga 27 4
Ростелеком 10948 4
Microsoft Corporation 25775 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 13
Связной ГК 1401 9
Carl Zeiss AG 307 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Евросеть 1421 3
Т-Банк - Т-Технологии - Авто.ру - Auto.ru 182 3
JD.com - Jingdong Mall 101 3
Геометрия НПО 165 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 118 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Афимолл ТРЦ 31 2
Automobili Lamborghini S.p.A. 60 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
АльфаСтрахование СГ 394 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
TÜV Rheinland Group 181 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 1
EQT - Шведский инвестиционный фонд 17 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 1
Ростелеком Розничные Системы - РРС 39 1
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 48 1
Метрополис ТРК 60 1
DuPont - Дюпон 101 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 69 1
Яндекс Музей 7 1
Porsche Design GmbH 23 1
Olixar 3 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия - Cadbury - Cadbury Schweppes - Dirol Cadbury - Дирол Кэдбери 71 1
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Glass 49 1
Caterpillar - 93 1
Sunlight - Санлайт - Солнечный свет - ювелирная сеть 34 1
Faraday Future - FF 15 1
KGI Securities 50 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 1
U.S. Department of Defense - U.S. Cybercom - USCybercom - United States Cyber Command - Киберкомандование США - Кибернетическое Военное командование США 44 1
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 80 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 4
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 2
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
Демократическая политическая партия США 122 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 181
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 150
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 116
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 111
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 103
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 102
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 93
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 90
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 88
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 75
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 74
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 70
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 61
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 59
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 58
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 55
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 49
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 48
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1221 48
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 48
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 47
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 46
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 41
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 41
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1409 41
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 814 38
Наушники - Headphones 4479 38
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 38
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 575 36
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 32
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 32
Карты памяти - Запоминающее устройство 2315 32
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 31
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2059 29
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2531 29
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 28
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 27
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 26
SIM-card - Nano-SIM - Mini-SIM - Micro-SIM 335 25
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 25
Google Android 15244 137
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 86
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 33
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 30
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 257 30
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 30
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 29
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 28
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 27
Google Android 9 - Android Pie 217 26
Google Android 7 - Android Nougat 227 23
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 433 20
Apple iPhone X - Серия смартфонов 263 20
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 442 19
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 18
Samsung Galaxy 1035 18
MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 240 17
Qualcomm QC - Quick Charge - TurboPower - технология скоростной зарядки смартфона 189 17
Samsung Galaxy S9 - смартфон 81 17
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 309 17
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 17
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 17
Huawei Mate - серия смартфонов 453 17
BBK vivo Halo Fullview 65 16
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 289 16
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 282 16
Apple iOS 8583 15
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 14
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 14
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 14
Google Android Go 50 13
Google Android One 47 12
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 12
Qualcomm Kryo CPU - Семейство процессоров на основе ARM архитектуры 113 12
Google YouTube - Видеохостинг 3002 12
Samsung Galaxy Note 702 12
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 291 12
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 568 12
ASUS Zenfone - серия смартфонов 80 11
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 407 11
Blass Evan - Бласс Эван 37 5
Пузанов Владимир 14 3
Lejeune Alain - Лежен Алан 4 3
Платонов Алексей 22 3
Lirong Liu - Лоранг Лю 6 2
Yu Richard - Ю Ричард 22 2
Lau Pete - Лау Пит - Ло Пит 21 2
Зенков Алексей 3 2
Jun Lei - Цзунь Лей 46 2
DJ Koh - Dong-Jin Koh - Донг-Джин Кох - Донг-Джин Ко 14 2
Ежов Фёдор 15 2
Thurber Alex - Тербер Алекс 3 2
Галушкин Олег 182 2
Мельникова Анастасия 440 2
Касперский Евгений 337 1
Гуцериев Михаил 114 1
Ракишев Кенес 43 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 1
Смагаринский Юрий 24 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 1
Гвоздев Дмитрий 145 1
Sarvikas Juho - Сарвикас Юхо 12 1
Суханов Дмитрий 12 1
Сухоруков Сергей 24 1
Петропавловская Екатерина 13 1
Rubin Andy - Рубин Энди 63 1
Сергеев Андрей 7 1
Манцветов Константин 10 1
Садков Сергей 1 1
Willams Jake - Уильямс Джек 3 1
Yuefang Jia - Юэфан Цзя 14 1
Nuk Howard - Нук Говард 1 1
Uzan Murat Hakan - Узан Мурат Хакан 10 1
Kastrenakes Jacob - Кастренакес Джейкоб 1 1
Lee Peter - Ли Питер 6 1
Seiche Florian - Зайхе Флориан 14 1
Rogers Michael - Роджерс Майкл 18 1
Stone Maddie - Стоун Мэдди 2 1
Weinbach Max - Вайнбах Макс 5 1
Yueting Jia - Юэтин Цзя 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 97
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 57
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 20
Испания - Каталония - Барселона 752 11
Европа 24964 10
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 9
Индия - Bharat 5870 9
Южная Корея - Республика 7052 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 7
Китай - Тайвань 4245 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 5
Азия - Азиатский регион 5920 5
Финляндия - Финляндская Республика 3697 5
Франция - Французская Республика 8177 5
Испания - Королевство 3840 5
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 5
Таиланд - Королевство 926 4
Филиппины - Республика 599 4
Китай - Пекин - Beijing 1096 4
Канада 5082 4
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 3
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 365 3
Непал - Федеративная Демократическая Республика 148 3
США - Джорджия 335 3
Казахстан - Республика 6048 3
Германия - Федеративная Республика 13221 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 3
Италия - Итальянская Республика 4508 3
Бразилия - Федеративная Республика 2520 3
Великобритания - Лондон 2432 3
Индонезия - Республика 1058 3
Нидерланды 3746 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 2
Малайзия 922 2
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 254 2
Нигерия - Федеративная Республика 339 2
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 215 2
Мьянма - Республика Союз - Бирма 135 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 58
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 39
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 265 12
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 11
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 957 10
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 10
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 8
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 6
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 6
Английский язык 7030 5
Металлы - Медь - Copper 862 5
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 5
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 5
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 384 5
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 619 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 4
Ergonomics - Эргономика 1755 4
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 4
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 318 4
Металлы - Серебро - Silver 827 4
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 4
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 749 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 3
Трейд-ин - Trade-in 233 3
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 838 3
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1241 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 3
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 703 3
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