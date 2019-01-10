Индексная книга CNews*
Google Android 8 Android Oreo
Публикаций - 191, упоминаний - 281
Google Android 8 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|CNews - ZOOM.CNews 1757 24
|GizmoChina 97 5
|TENAA 18 4
|91Mobiles 1695 3
|Bloomberg 1109 2
|DxOMark - Издание 36 2
|Jiemian 4 2
|Android Authority 38 2
|SlashLeaks 10 2
|The Verge - Издание 500 2
|NYT - The New York Times 1001 1
|Times 646 1
|CNET Networks - CNET News 1638 1
|Из рук в руки - irr.ru 62 1
|IDropNews 4 1
|VentureBeat 90 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5773 1
|Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 412 1
|BleepingComputer - Издание 200 1
|Ice Universe - микроблог инсайдера 11 1
|Pocket-Lint 71 1
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1180 1
|Ars Technica 380 1
|PhoneArena 71 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 71 1
|Revü 1 1
|MySmartPrice 4 1
|500 Startups 14322 21
|Google Threat Analysis Group 9 2
|AV-Test Institute 38 2
|Gartner - Гартнер 3474 1
|Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 102 2
|Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 573 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1216657, в очереди разбора - 884089.
Создано именных указателей - 109799.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1216657, в очереди разбора - 884089.
Создано именных указателей - 109799.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.