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Индексная книга CNews*
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Google Android 8 Android Oreo

Google Android 8 - Android Oreo


10.01.2019 Fly начинает продажи смартфона Fly View Max. Цена
26.12.2018 Россияне выпустили двухкамерный смартфон за $100
05.12.2018 Россияне выпустили сверхдешевый смартфон на Android
16.10.2018 Легендарная Palm выпустила смартфон размером с кредитку. Фото
29.08.2018 Digma представила компактный смартфон Linx Atom 3G
05.12.2017 Вышла бюджетная версия Android 8.0, которая захватит «следующий миллиард пользователей»

Публикаций - 191, упоминаний - 281

Google Android 8 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 10932 58
Huawei 3500 41
Samsung Electronics 9723 38
Xiaomi 1292 38
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6255 31
Apple Inc 11184 28
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5588 25
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 535 17
HMD Global - Nokia 130 15
LG Electronics 3538 13
Yandex - Яндекс 5661 12
MediaTek 445 11
Qualcomm Technologies 1700 11
Leica Camera 249 10
BBK OPPO Electronics 324 10
Sony 6481 10
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 241 9
TCL Corporation - TCL Electronics 169 9
BBK OnePlus 174 8
AKG 66 8
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1567 8
Lenovo Group 2168 8
Twitter 2696 8
Meta Platforms - Facebook 4337 7
ASUS - AsusTek Computer Inc 1944 7
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 7
BBK Electronics Corp 280 7
TP-Link 190 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8036 6
HTC Corporation 1491 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9420 6
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia 314 6
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BQ - Bright & Quick - Новая линия 349 6
Aros SEQ - SEC Consult Services 1616 5
Amazon Inc - Amazon.com 2801 5
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 678 4
Zoom Int - Zoom Video Communications 1318 4
Microsoft Corporation 23484 4
INOI - ИНОЙ 45 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1825 13
Связной ГК 1335 9
Carl Zeiss 299 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6185 7
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6631 6
Яндекс.Такси 325 4
AliExpress Tmall 73 4
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 102 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5783 3
Россети Ленэнерго 2348 3
JD.com - Jingdong Mall 83 3
Геометрия НПО 127 3
Евросеть 1399 3
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 190 2
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 104 2
Градиент 82 2
Открытие ФК - Банк Открытие 2833 2
Automobili Lamborghini S.p.A. 53 2
Ростех - Швабе - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 50 1
Caterpillar 88 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 876 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 119 1
Малахит 17 1
АльфаСтрахование СГ 270 1
TÜV Rheinland Group 94 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 140 1
Godin Holdings 5 1
Точка 3795 1
Porsche Design GmbH 23 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2514 1
Меркури - Mercury 232 1
Sunlight - Санлайт - ювелирная сеть 12 1
EQT - Шведский инвестиционный фонд 13 1
Alibaba Group - Lazada Group 6 1
AliExpress 380 1
Tesla Motors 337 1
X5 Group 813 1
Лента - Сеть розничной торговли 1697 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 442 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3688 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9080 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1074 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 559 1
Правительство Москвы 1989 1
ЦБ РФ ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 82 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 431 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 77 1
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 54 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 858 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6047 6
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 63 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1794 3
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 22 2
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 186 1
Демократическая политическая партия США 116 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21332 177
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21919 145
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8440 116
Аккумулятор электрический - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8525 106
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19214 100
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11808 99
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1756 92
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5732 89
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5648 74
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12510 73
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 1844 68
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11503 66
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3918 66
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6714 60
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2411 57
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17300 57
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5989 57
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 8103 55
5G - пятое поколение мобильной связи 3438 50
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2735 49
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2563 48
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 2605 47
Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки - Rapid Charge - Speed Charge - Fast Wireless Charging 716 46
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2941 46
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79147 46
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6326 44
USB Type-C - USB-C - USB 3 1406 41
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9319 39
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3021 38
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1068 37
Автофокус - Автофокусировка 2229 37
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 455 37
Наушники - Headphones 3504 35
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9768 32
Карты памяти - Запоминающее устройство 2189 31
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11282 28
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Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 1894 25
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Apple iPhone - серия смартфонов 6618 19
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Samsung Galaxy S9 - смартфон 81 17
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BBK vivo Halo Fullview 53 16
MediaTek Helio P - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 115 16
Sony Exmor IMX CMOS - КМОП-сенсоры 143 16
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 179 15
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 218 15
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 374 14
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 398 14
MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 69 13
Google Android One 45 12
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Samsung Galaxy Note 684 12
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Галушкин Олег 178 2
Koh DJ - Ко Донг Джин 11 2
Lirong Liu - Лоранг Лю 6 2
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Ежов Фёдор 7 2
Ю Ричард - Yu Richard 19 2
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Lau Pete - Ло Пит 14 2
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Snowden Edward - Сноуден Эдвард 165 1
Stone Maddie - Стоун Мэдди 1 1
Yueting Jia - Юэтин Цзя 16 1
Касперский Евгений 301 1
Nuk Howard - Нук Говард 1 1
Гвоздев Дмитрий 106 1
Rubin Andy - Рубин Энди 61 1
Rogers Michael - Роджерс Майкл 12 1
Weinbach Max - Вайнбах Макс 4 1
Муртазин Эльдар 55 1
Ракишев Кенес 30 1
Манцветов Константин 7 1
Петропавловская Екатерина 10 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 378 1
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 83 1
Водясов Алексей 157 1
Гуцериев Михаил 111 1
Смагаринский Юрий 24 1
Sarvikas Juho - Сарвикас Юхо 11 1
Суханов Дмитрий 12 1
Сухоруков Сергей 21 1
Seiche Florian - Зайхе Флориан 13 1
Сергеев Андрей 6 1
Садков Сергей 1 1
Yuefang Jia - Юэфан Цзя 14 1
Miloseski Dennis - Денис Милосески 1 1
Uzan Murat Hakan - Узан Мурат Хакан 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 122676 91
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15069 57
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50152 20
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17045 20
Испания - Каталония - Барселона 716 11
Индия - Республика 5067 9
Солнце - звезда Солнечной системы 4904 8
Южная Корея - Республика 6282 8
Европа 21298 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13141 6
Китай - Тайвань 3735 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39300 5
Финляндия - Финляндская Республика 3467 5
Испания - Королевство 3600 5
Канада 4709 4
Филиппины - Республика 539 4
Франция - Французская Республика 7084 4
Таиланд - Королевство 725 4
Китай - Пекин - Beijing 918 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12809 4
Азия - Азиатский регион 4657 4
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1622 3
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 297 3
Бразилия - Федеративная Республика 2088 3
Италия - Итальянская Республика 4223 3
Непал - Федеративная Демократическая Республика 126 3
Индонезия - Республика 858 3
Германия - Федеративная Республика 12008 3
Америка Северная 2834 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 857 3
США - Джорджия 334 3
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1134 2
Саудовская Аравия - Королевство 511 2
Нидерланды 3302 2
Мьянма - Республика Союз 88 2
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 206 2
Малайзия 792 2
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 135 2
Нигерия - Федеративная Республика 241 2
Германия - Бавария - Мюнхен 469 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19986 51
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4047 30
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1261 11
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 760 10
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10244 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9917 7
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4415 7
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 823 6
Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 74 5
Английский язык 6156 5
РРЦ - Рекомендованные розничные цены 816 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41911 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41635 4
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 3267 4
Металлы - Серебро - Silver 680 4
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4548 4
Металлы - Медь - Copper 593 4
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 299 4
Ergonomics - Эргономика 1493 4
Internet Economy - Интернет-экономика 5477 4
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 289 3
Пищевая промышленность - Шоколад - Chocolate 166 3
Trade-in 108 3
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 479 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4742 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4242 3
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 632 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23913 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4182 3
Русский язык - Кириллица - Кириллические алфавиты - Кириллическая письменность 130 3
Lifestyle - Стиль жизни - Образ жизни 824 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5660 2
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4468 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2089 2
Азартные игры - казино 299 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5216 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15043 2
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1458 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7667 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 4929 2
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GizmoChina 97 5
TENAA 18 4
91Mobiles 1695 3
Bloomberg 1109 2
DxOMark - Издание 36 2
Jiemian 4 2
Android Authority 38 2
SlashLeaks 10 2
The Verge - Издание 500 2
NYT - The New York Times 1001 1
Times 646 1
CNET Networks - CNET News 1638 1
Из рук в руки - irr.ru 62 1
IDropNews 4 1
VentureBeat 90 1
Thomson Reuters - Рейтер 5773 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 412 1
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Ice Universe - микроблог инсайдера 11 1
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TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 71 1
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500 Startups 14322 21
Google Threat Analysis Group 9 2
AV-Test Institute 38 2
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Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 102 2
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 573 1
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11623 10
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 3
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Samsung Unpacked 25 1
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