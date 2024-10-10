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«Триколор» развивает новую среду телесмотрения

«Триколор» представил комплексный подход к домашнему досугу. Три новых сервиса доступны по основной подписке. Об этом CNews сообщили представители «Триколор».

«Синематека»

Клиенты «Триколор» могут смотреть фильмы не только на телеканалах и в онлайн-кинотеатре, но и в «Синематеке». Этот сервис представляет собой персональную коллекцию фильмов прямо со спутника. Редакторы ежедневно предлагают новое кино, а клиенты настраивают список под себя и смотрят интересные киноленты в любой момент без подключения к интернету. Наряду с фильмами в сервисе можно смотреть и мультфильмы, для этого необходимо оформить подписку «Детский».

Для работы сервиса «Синематека» требуется подключить к приставке внешний накопитель. Подборка фильмов пополняется, пока приемное оборудование неактивно, но остается подключенным к электросети.

«Второй экран»

Мобильное приложение делает смартфон полноценным экраном для просмотра спутниковых каналов, а также выполняет функции пульта, программы передач, рекомендательной ленты кино и сериалов. В приложении с помощью виртуального пульта или голосового ассистента можно включать и выключать приставку, переключать каналы, менять громкость, ставить эфир на паузу и перематывать его. В разделе «Телегид» клиент может найти программу передач на текущую неделю, а также включить выбранный канал на телевизоре или смартфоне одной кнопкой.

Благодаря «Второму экрану» смотреть телеканалы можно в двух режимах — «зеркальном» или «независимом». Первый означает, что телевизор и мобильное устройство будут транслировать один и тот же канал, а во втором — разные.

Приложение доступно в Play Market, RuStore и App Store на устройствах с ОС Android 8.0 и выше, а также ОС iOS 16 и выше. Для подключения смартфона к приставке устройства должны находиться в одной локальной сети Wi-Fi.

«Мультиэкран»

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Сервис для владельцев двух телевизоров в одном доме. С «Мультиэкраном» на них можно смотреть контент по одной подписке. Главные преимущества сервиса — не нужно покупать дополнительную приставку и тянуть провода, чтобы наслаждаться любимыми фильмами и шоу на двух телевизорах, а также два режима работы телевизоров: «зеркальный» и «независимый». Это удобно, если хочется смотреть передачи, перемещаясь по комнатам, или включать разные каналы в разных комнатах, например мультфильмы в детской и детективы на кухне.

«Спутниковое телевидение от “Триколор” часто смотрят в удаленных уголках нашей страны — там, где не всегда есть стабильный интернет. Поэтому нам важно, чтобы наши услуги были разнообразными и удобными. Сервисы для телесмотрения помогут членам семей с разными интересами найти себе что-то по душе и смотреть это без переплаты за несколько подписок», ― сказала директор департамента управления продуктами и проектами Юлия Кудряшова.

Полный функционал сервисов «Синематека», «Второй экран» и «Мультиэкран» доступен клиентам «Триколор» с основной подпиской.

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