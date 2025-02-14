Кудряшова Юлия
Кудряшова Юлия и организации, системы, технологии, персоны:
|Триколор - Национальная спутниковая компания 327 5
|Polar - Полар 96 2
|GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 307 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6277 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145113 3
|Азия - Азиатский регион 5550 1
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