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Кудряшова Юлия



14.02.2025 Умные телевизоры в каждый дом: на рынок вышла новая ТВ-приставка на базе Android 1
10.10.2024 «Триколор» развивает новую среду телесмотрения 1
24.05.2024 «Триколор» выпустит смарт-ТВ с диагональю 65 и 75 дюймов 1
17.05.2024 Разгадывать, играть и петь: «Триколор» расширил приложения для ТВ-приставок 1
27.04.2024 «Триколор» выпустит умные дом, кормушку и теплицу, работающие без интернета 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Кудряшова Юлия и организации, системы, технологии, персоны:

Триколор - Национальная спутниковая компания 327 5
Polar - Полар 96 2
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 307 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 983 1
Лента - Сеть розничной торговли 2090 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6277 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6980 4
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7108 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4043 3
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1759 3
Караоке 291 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2925 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12565 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5673 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2584 1
Микрофон - Microphone 2512 1
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1139 1
Электроника - QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 315 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8600 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9344 1
Сетевое оборудование - Router WiFI - Роутер WiFI - точки доступа Wi-Fi 319 1
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 662 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24248 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11187 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13842 1
Акустические устройства - Динамик - Саундбар - Soundbar 106 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12592 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25480 1
Умные платформы 1697 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1398 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3996 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6463 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1011 1
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеомагнитофон - Цифровой видеорегистратор 449 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2854 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12223 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21241 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50849 1
Наушники - Headphones 4025 1
WMN - Wireless Mesh Network - Wi-Fi Mesh - Wi-Fi Certified EasyMesh 154 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7320 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8254 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6418 1
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 636 1
Сельское хозяйство - AgroTech - АгроТех - Цифровые технологии в сельском хозяйстве (агропромышленном комплексе) - агротехнологии - агробиотехнологии - агродроны - агродроиды 114 1
Google Play - Google Store - Android Market 3301 1
Apple iOS 7835 1
Google Android 14047 1
Apple - App Store 2897 1
VK RuStore - Рустор 340 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1108 1
Google Gmail 947 1
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 117 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4983 1
Мыльцев Антон 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145113 3
Азия - Азиатский регион 5550 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5859 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5548 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2955 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 660 1
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 223 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1909 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1386 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6160 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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