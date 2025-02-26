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«Триколор» выпустил Bluetooth-колонку

В России стартовали продажи колонки под брендом «Триколор». Bluetooth-колонка расширила список аудиовизуальных устройств «Триколор», куда уже входят телевизор, проектор, саундбар и наушники. Об этом CNews сообщили представители «Триколор».

Новинка «Триколор» имеет компактные размеры (9х8 см) и небольшой вес (328 г). Bluetooth-колонка «Триколор» работает в частотном диапазоне от 85 до 20 000 Гц. За беспроводную работу устройства отвечает технология Bluetooth версии 5.3, которая способна обеспечить стабильное соединение без помех на расстоянии до 10 метров.

В колонку «Триколор» встроена перезаряжаемая литиевая батарея с возможностью автономной работы до пяти часов. Аккумулятор емкостью 1200 мАч полностью заряжается в течение двух часов. Благодаря защите от воды IPX5 девайс не боится брызг и капель дождя и его можно использовать даже под струей воды. Колонка способна работать в режиме радио и проигрывать аудио пользователя, записанные на microSD-носители. Также можно подключать USB-накопитель через разъем Type-C и воспроизводить файлы MP3/WAV.

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Триколор
«Триколор» выпустил Bluetooth-колонку

Устройство можно подключать по аналогии с беспроводной гарнитурой к смартфону, ноутбуку или ПК, а соединив пару Bluetooth-колонок «Триколор», использовать в качестве стереосистемы для телевизора или проектора. Кроме того, необходимую пользователю атмосферу сможет создать настраиваемая подсветка с 15 режимами.

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Цифровизация

«Мы активно развиваем направление пользовательской электроники под собственным брендом и сфокусированы на производстве продукции, которая сочетает в себе лаконичность, практичность и выгоду. Подборка товаров и их функций основана на детальном анализе рынка ― это позволяет нам представлять потребителям актуальные устройства, которые действительно будут удобны и просты в использовании», — сказала CPO «Триколор» Юлия Кудряшова.

Стоимость Bluetooth-колонки стартует от 1690 руб. Приобрести девайсы «Триколор» можно в собственном онлайн-магазине компании, а также на маркетплейсах Ozon и Wildberries.

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