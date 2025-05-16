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«Триколор» выводит на рынок собственные QLED-телевизоры

Компания «Триколор», наряду со Sber и «Яндексом», вошла в пятерку отечественных брендов, использующих технологию QLED в своих устройствах. смарт ТВ «Триколор» с QLED-дисплеями будут доступны в четырех диагоналях: 43, 50, 55 и 65 дюймов. Об этом CNews сообщили представители «Триколор».

В I квартале 2025 г. россияне приобрели около 1,8 млн телевизоров на сумму 56,6 млрд руб. При этом был отмечен кратный рост продаж телевизоров российских брендов — до 1,6 раза в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в отчете М.Видео-Эльдорадо» по продажам телевизоров на рынке России по итогам I квартала 2025 г.

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Триколор
«Триколор» выводит на рынок собственные QLED-телевизоры

Эксперты отмечают, что росту способствует наличие у российских моделей конкурентных технических характеристик. Среди них: 4K-разрешение, QLED-экраны и широкий модельный ряд. Вместе с тем с распространением перечисленных технологий стоимость устройств снижается, что делает их более доступными для покупателей. Например, на текущий момент 55% продаж QLED-телевизоров в России приходятся на ценовой сегмент до 45 тыс. руб.

Во II квартале 2025 г. «Триколор» также расширил линейку телевизоров под собственным брендом, дополнив ее смарт ТВ с QLED-экранами. Покупателям представлены на выбор четыре размера диагоналей: 43, 50, 55 и 65 дюймов. Стартовая цена новинок — от 29 990 руб.

Телевизоры интегрированы в среду телесмотрения «Триколор». Пользователям доступны фирменная смарт-оболочка «Триколор» и сервис «Мультиэкран», который позволяет спутниковым клиентам смотреть контент без дополнительных подписок, второй приставки и лишних проводов. Также с устройством покупатель получает год подписки на онлайн-кинотеатр «Триколор Кино и ТВ» Color+, в которую входят более 200 телеканалов, а также тысячи фильмов и сериалов.

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«Одно из наших последних исследований показало, что 90% наших клиентов при выборе телевизора ориентируются на его стоимость. При этом размер диагонали важен для 64% опрошенных, а половина участников опроса выразила желание иметь дома телевизор с QLED-экраном. Наши новые модели сочетают в себе все три этих фактора: доступную цену, разные варианты диагоналей и наличие QLED-технологий. И при этом телевизоры "Триколор" отличаются стабильной работой и надежностью», — сказала Юлия Кудряшова, директор департамента управления продуктами и проектами «Триколор».

Расширяется новыми диагоналями и линейка базовых Смарт ТВ «Триколор». К телевизорам 32, 43, 50 и 55 дюймов добавились 24, 65 и 75. Они уже доступны к заказу в интернет-магазине «Триколор». Некоторые из перечисленных моделей также получили голосовое управление.

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