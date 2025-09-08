Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM з 22 жанров. Плюсом станет опция загрузки собственных фото через приложение. Тонкий OLED-экран (или QLED — с учетом модификации) с разрешением 4K UHD (3840x2160) гарантирует четкую контрастную

Модельный ряд ИИ-телевизоров «Яндекса» пополнили две новые «ТВ Станции» — с экранами MiniLED и QLED с помощью искусственного интеллекта. Сегмент бюджетных телевизоров пополнила «ТВ Станция Бейсик» с QLED-экраном и всеми возможностями ИИ-ассистента. «ТВ Станция Про» MiniLED доступна в диагона

Чем отличаются матрицы современных экранов: разбираемся в LED, OLED, QLED, MiniLED и других технологиях ти, создают изображение, которое мы можем наблюдать на экране. Разные дисплеи, такие как LCD, OLED, QLED и прочие, используют различные технологии для создания изображений и, соответственно, об

В России выпустили супердешевые телевизоры с «квантовыми точками». Меньше 20 тысяч за базовую модель х умных телевизоров под своим дочерним брендом Sber. Они оба получили экраны на «квантовых точках» (QLED) с повышенной контрастностью, но при этом каждый из них относится к бюджетному сегменту.

На рынок вышли новые телевизоры Sber QLED ров Sber, произведенных на собственном заводе бренда в Великом Новгороде. В линейке появились новые QLED-модели с диагоналями 32 и 43 дюйма. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. За р

TCL представляет премиальную серию телевизоров C8K: технология QD-Mini, Audio by Bang & Olufsen и интеллектуальные функции в ультратонком корпусе TCL, мировой производитель потребительской электроники, представляет серию QD-Mini LED телевизоров C8K. Новинки созданы для тех, кто ценит высокое качество изображения, мощный звук и интеллектуальные функции, которые подстраиваются под ваш стиль жизни. Об этом CNews с

TCL представляет серию QLED телевизоров S5K: яркие цвета и качественный звук в небольших диагоналях TCL, производитель потребительской электроники, представляет новую серию QLED телевизоров S5K. Новая линейка сочетает качественное изображение, насыщенный звук и диаг

«М.Видео-Эльдорадо» начинает эксклюзивные продажи линейки телевизоров TCL P8K М.Видео-Эльдорадо» начинает эксклюзивные продажи телевизоров TCL P8K, которые предлагают технологии QLED-отображения, частоту обновления до 144 Гц и встроенный звук от Onkyo. Об этом CNews сооб

Hisense представляет новые модели телевизоров в сегментах Mini-LED и QLED тель телевизионной и бытовой техники, сообщает о поступлении на российский рынок ТВ-новинок. Устройства из линейки Mini-LED – Hisense U7Q, Hisense U7Q Pro и Hisense U8Q. В числе новых моделей линейки QLED – Hisense E7Q Pro и Hisense E7Q. Об этом CNews сообщили представители Hisense. Сегмент Mini-LED, представленный в России, пополнился моделями Hisense U8Q, Hisense U7Q и Hisense U7 Pro. Тел

Гиганты экрана: самые большие телевизоры, которые можно купить ров в нашей подборке, его диагональ составляет 115 дюймов. Здесь используется подсветка QD-Mini LED（QLED with Mini LED) с более чем 20 000 зонами локального затемнения, что гарантирует насыщенн

«Триколор» выводит на рынок собственные QLED-телевизоры колор», наряду со Sber и «Яндексом», вошла в пятерку отечественных брендов, использующих технологию QLED в своих устройствах. смарт ТВ «Триколор» с QLED-дисплеями будут доступны в четыре

TCL представляет серию QLED телевизоров P8K: 144 Гц, аудиосистема ONKYO и мощный процессор AiPQ Pro TCL, производитель потребительской электроники, представляет серию QLED телевизоров P8K. Они сочетают технологию квантовых точек, собственную частоту обновления

TCL представляет флагманскую серию QD-Mini LED телевизоров X11K тели TCL. Телевизоры TCL серии X11K оснащены технологией QD-Mini LED, которая сочетает преимущества QLED и Mini LED для достижения исключительной яркости, глубокой контрастности и широкой цвето

TCL представляет в России QD-Mini LED телевизоры C6K и C7K ебительской электроники, представляет две новые серии телевизоров — TCL C6K и TCL C7K с технологией QD-Mini LED. Об этом CNews сообщили представители TCL. Телевизоры серий TCL C6K и C7K оснащен

TCL представляет серию телевизоров P7K: технология QLED, объемный звук и изящный дизайн Компания TCL представляет серию P7K — QLED-телевизоры с цельным монолитным корпусом. Об этом CNews сообщили представители TCL. Теле

Телевизоры на квантовых точках больше не в моде. Разработана новая технология для сверхкачественного изображения рые всегда удорожают итоговые устройства. Например, сейчас во многих моделях для этого используются квантовые точки, которые многие компании научились подделывать. Как сообщал CNews, в этом был

Раскрыт обман десятилетия. Любимые россиянами Samsung и TCL подменяют квантовые точки в телевизорах дешевым фосфором Intertek экспертиза показала, что вместо полноценных квантовых точек, также известных под названием QLED, компания использует существенно более дешевый их аналог на основе фосфора. Упоминаний о

В обожаемых россиянами дорогих ТВ не нашлось «квантовых точек». В характеристиках они заявлены менту выхода материала известно не было. cottonbro studio / Pexels Многие пользователи уверены, что QLED - это всего лишь маркетинг «Квантовые точки» они же QLED – это отдельный слой экр

«Яндекс» выпустил дешевые смарт-ТВ с большим экраном на «квантовых точках». Опрос народа Российский интернет-гигант «Яндекс» сообщил CNews о выпуске новых смарт-ТВ серии «ТВ Станция QLED». Линейка включает четыре модели с диагоналями 43, 50, 55 и 65 дюймов, по цене от 50 тыс

«Яндекс» представил второе поколение «ТВ Станции» — с QLED-экраном и оптимизацией изображения при помощи ИИ «Яндекс» выпустил умный телевизор второго поколения — «ТВ Станцию QLED». В новой модели появилась функция оптимизации изображения AI Picture Quality, возможнос

«М.Видео-Эльдорадо» начинает продажи «Яндекс Станции ТВ» второго поколения «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж «Яндекс ТВ Станции QLED» второго поколения. «Станция QLED «представлена в диагоналях 43, 50, 55 и 65 дюйм

Старт продаж серии QD-OLED мониторов Digma Pro Vision Бренд электроники Digma Pro представляет новую линейку мониторов Vision с QD-OLED матрицей экрана. Первая модель Vision L получила высокую частоту обновления 240 Гц и

Обзор ТВ DIGMA PRO QLED 65L: универсальный телевизор для всей семьи Технические характеристики Экран VA, QLED, 65 дюймов, 3840 x 2160 пикселей (4K Ultra HD), 120 Гц Операционная система Google TV Об

Выпущен самый большой в мире ТВ на «квантовых точках». Он продается в России и стоит как три автомобиля ини-седана Китайская компания TCL, известная в России своими телевизорами, создала смарт-ТВ X955 4K QD Mini-LED с экраном на 115 дюймов или 292 сантиметра по диагонали. Редакция CNews нашла ее

Новые ИИ-телевизоры Samsung уже в продаже в «Ситилинке» В «Ситилинке» стартовали продажи телевизоры Samsung Neo QLED и OLED. Помимо улучшенного качества изображения и звука, новые модели предлагают функции, способные изменить образ жизни пользователей, благодаря решениям на базе AI и возможностям, об

«Квантовые точки» больше не роскошь. Xiaomi выпустила россыпь сверхдешевых телевизоров с QLED. Стоит ждать продаж в России нт. Главнейшая особенность TV A Pro 2025 – это экран с поддержкой так называемых «квантовых точек», QLED. Это отдельный слой экрана, внутри которого находятся полупроводниковые нанокристаллы, и

Начались продажи телевизора Сбербанка с «убийцей» квантовых точек. Переплата за новую технологию космическая pple, и которая нужна для улучшения качества изображения. Это своего рода аналог «квантовых точек» (QLED). Sber miniLED (модельный номер SDX-65UML7450) – это новый флагманский ТВ Сбербанка, и с

Первая коллекция телевизоров QLED+ от Digma Pro нием Farfield и эксклюзивном дизайне от евро-пейского дизайн-бюро. В продажу поступили три модели с QLED+ дисплеями диагона-лью 43, 55 и 65 дюймов, а также две модели LED-телевизоров с диагонал

Первая коллекция телевизоров QLED+ от Digma Pro совым управлением Farfield и дизайном от европейского дизайн-бюро. В продажу поступили три модели с QLED+ дисплеями диагональю 43, 55 и 65 дюймов, а также две модели LED-телевизоров с диагоналя

TCL представляет революционный QD-Mini LED TV серии C755 этом CNews сообщили представители TCL. Благодаря функции локального затемнения с более чем 500 зон подсветки C755 обеспечивает высокую контрастность и более глубокий черный цвет. Используя технологию квантовых точек, TCL C755 отображает более 1 млрд оттенков цветов, обеспечивая отображение до 96% цветового охвата в соответствии со стандартом DCI-P3. TCL C755 TCL C755 оснащен процессором AiP

В России появились современные смарт-ТВ с «квантовыми точками» и miniLED – любимыми технологиями Samsung и Apple ания TCL привезла в Россию новый телевизор С845 с экраном на miniLED и поддержкой «квантовых точек» QLED. На российском рынке он будет доступен в четырех модификациях с разной диагональю экрана

Компания TCL выпустила 4К телевизор для геймеров и перфекционистов Компания TCL представила в России новую серию телевизоров под названием C745 QLED 4K. Устройство, поддерживающее работу со всеми современными игровыми консолями и ПК, мож

Сбербанк захватывает рынок смарт-ТВ. Выпущены десятки недорогих моделей с «квантовыми точками» умме на 10 Вт. Возможности самого дорогого телевизора Стоимость телевизоров Сбербанка с экраном на «квантовых точках» начинается с 35 тыс. руб. за 50-дюймовую модель с дисплеем 4К и яркостью 35

Xiaomi начала продавать в России супердешевые смарт-ТВ на «квантовых точках». Это замена Samsung она пыталась закрыть весной 2022 г., выпускает продукцию исключительно на экспорт. Тем не менее, ее QLED-телевизоры все еще присутствуют в российской рознице – в DNS, к примеру, цены на 50-дюйм

Обзор 4K-телевизора Hisense 55U7HQ QLED 120 Гц: флагман с приятной ценой лавное в телевизоре – это дисплей. В Hisense 55U7HQ используется ULED-матрица, а разрешение – 4К. Дисплей имеет несколько ключевых особенностей. Во-первых, в Hisense 55U7HQ используется подсветка на квантовых точках, благодаря чему каждый цвет сохраняет чистоту и точность. Пиковая яркость – до 600 нит. Это позволяет добиться естественной передачи цветов: картинка на экране насыщенная, соч

Телевизоры QLED Hyundai: яркая и живая картинка с эффектом полного погружения реалистичность изображения с объемным звуком для эффекта полного погружения. Телевизоры с системой QLED от Hyundai сделаны специально для создания атмосферы кинотеатра дома, где вы сможете нас

Обзор телевизора Hisense ULED 65U8GQ: мощная начинка и экран на квантовых точках нее».Дисплей и качество изображения Hisense ULED 65U8GQ получил экран с оптимальной для большинства помещений диагональю 65 дюймов. Разрешение – 4К (3840х2160 пикселей). Здесь применяется матрица на квантовых точках, что позволяет телевизору воспроизводить более миллиарда цветов, большое количество оттенков и точную цветопередачу. Ее глубина составляет 8 бит (также учитывается временной ди

Есть ли будущее у технологии QD-OLED? D, какие преимущества, недостатки и перспективы у этой технологии? Сначала пройдем по терминологии. QLED — это ЖК-панель со слоем квантовых точек, то есть наночастиц кристаллического материала,

В России начались продажи нового ТВ Xiaomi на квантовых точках по цене ниже европейской ормируется цвет каждого отдельного пикселя. За счет квантовых точек итоговое изображение на экранах QLED получается более ярким. Что делает телевизор умным Новый смарт-ТВ Xiaomi Q1E 55 поставля