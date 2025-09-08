Разделы

Электроника Дисплей QLED Quantum Dot Display Дисплей на квантовых точках


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


08.09.2025 Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

з 22 жанров. Плюсом станет опция загрузки собственных фото через приложение. Тонкий OLED-экран (или QLED — с учетом модификации) с разрешением 4K UHD (3840x2160) гарантирует четкую  контрастную
19.08.2025 Модельный ряд ИИ-телевизоров «Яндекса» пополнили две новые «ТВ Станции» — с экранами MiniLED и QLED

с помощью искусственного интеллекта. Сегмент бюджетных телевизоров пополнила «ТВ Станция Бейсик» с QLED-экраном и всеми возможностями ИИ-ассистента. «ТВ Станция Про» MiniLED доступна в диагона
28.07.2025 Чем отличаются матрицы современных экранов: разбираемся в LED, OLED, QLED, MiniLED и других технологиях

ти, создают изображение, которое мы можем наблюдать на экране. Разные дисплеи, такие как LCD, OLED, QLED и прочие, используют различные технологии для создания изображений и, соответственно, об
15.07.2025 В России выпустили супердешевые телевизоры с «квантовыми точками». Меньше 20 тысяч за базовую модель

х умных телевизоров под своим дочерним брендом Sber. Они оба получили экраны на «квантовых точках» (QLED) с повышенной контрастностью, но при этом каждый из них относится к бюджетному сегменту.
15.07.2025 На рынок вышли новые телевизоры Sber QLED

ров Sber, произведенных на собственном заводе бренда в Великом Новгороде. В линейке появились новые QLED-модели с диагоналями 32 и 43 дюйма. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. За р
10.07.2025 TCL представляет премиальную серию телевизоров C8K: технология QD-Mini, Audio by Bang & Olufsen и интеллектуальные функции в ультратонком корпусе

TCL, мировой производитель потребительской электроники, представляет серию QD-Mini LED телевизоров C8K. Новинки созданы для тех, кто ценит высокое качество изображения, мощный звук и интеллектуальные функции, которые подстраиваются под ваш стиль жизни. Об этом CNews с
17.06.2025 TCL представляет серию QLED телевизоров S5K: яркие цвета и качественный звук в небольших диагоналях

TCL, производитель потребительской электроники, представляет новую серию QLED телевизоров S5K. Новая линейка сочетает качественное изображение, насыщенный звук и диаг
29.05.2025 «М.Видео-Эльдорадо» начинает эксклюзивные продажи линейки телевизоров TCL P8K

М.Видео-Эльдорадо» начинает эксклюзивные продажи телевизоров TCL P8K, которые предлагают технологии QLED-отображения, частоту обновления до 144 Гц и встроенный звук от Onkyo. Об этом CNews сооб
27.05.2025 Hisense представляет новые модели телевизоров в сегментах Mini-LED и QLED

тель телевизионной и бытовой техники, сообщает о поступлении на российский рынок ТВ-новинок. Устройства из линейки Mini-LED – Hisense U7Q, Hisense U7Q Pro и Hisense U8Q. В числе новых моделей линейки QLED – Hisense E7Q Pro и Hisense E7Q. Об этом CNews сообщили представители Hisense. Сегмент Mini-LED, представленный в России, пополнился моделями Hisense U8Q, Hisense U7Q и Hisense U7 Pro. Тел
26.05.2025 Гиганты экрана: самые большие телевизоры, которые можно купить

ров в нашей подборке, его диагональ составляет 115 дюймов. Здесь используется подсветка QD-Mini LED（QLED with Mini LED) с более чем 20 000 зонами локального затемнения, что гарантирует насыщенн
16.05.2025 «Триколор» выводит на рынок собственные QLED-телевизоры

колор», наряду со Sber и «Яндексом», вошла в пятерку отечественных брендов, использующих технологию QLED в своих устройствах. смарт ТВ «Триколор» с QLED-дисплеями будут доступны в четыре
15.05.2025 TCL представляет серию QLED телевизоров P8K: 144 Гц, аудиосистема ONKYO и мощный процессор AiPQ Pro

TCL, производитель потребительской электроники, представляет серию QLED телевизоров P8K. Они сочетают технологию квантовых точек, собственную частоту обновления
13.05.2025 TCL представляет флагманскую серию QD-Mini LED телевизоров X11K

тели TCL. Телевизоры TCL серии X11K оснащены технологией QD-Mini LED, которая сочетает преимущества QLED и Mini LED для достижения исключительной яркости, глубокой контрастности и широкой цвето
24.04.2025 TCL представляет в России QD-Mini LED телевизоры C6K и C7K

ебительской электроники, представляет две новые серии телевизоров — TCL C6K и TCL C7K с технологией QD-Mini LED. Об этом CNews сообщили представители TCL. Телевизоры серий TCL C6K и C7K оснащен
15.04.2025 TCL представляет серию телевизоров P7K: технология QLED, объемный звук и изящный дизайн

Компания TCL представляет серию P7K — QLED-телевизоры с цельным монолитным корпусом. Об этом CNews сообщили представители TCL. Теле
11.04.2025 Телевизоры на квантовых точках больше не в моде. Разработана новая технология для сверхкачественного изображения

рые всегда удорожают итоговые устройства. Например, сейчас во многих моделях для этого используются квантовые точки, которые многие компании научились подделывать. Как сообщал CNews, в этом был
02.04.2025 Раскрыт обман десятилетия. Любимые россиянами Samsung и TCL подменяют квантовые точки в телевизорах дешевым фосфором

Intertek экспертиза показала, что вместо полноценных квантовых точек, также известных под названием QLED, компания использует существенно более дешевый их аналог на основе фосфора. Упоминаний о
28.02.2025 В обожаемых россиянами дорогих ТВ не нашлось «квантовых точек». В характеристиках они заявлены

менту выхода материала известно не было. cottonbro studio / Pexels Многие пользователи уверены, что QLED - это всего лишь маркетинг «Квантовые точки» они же QLED – это отдельный слой экр
11.02.2025 «Яндекс» выпустил дешевые смарт-ТВ с большим экраном на «квантовых точках». Опрос

народа Российский интернет-гигант «Яндекс» сообщил CNews о выпуске новых смарт-ТВ серии «ТВ Станция QLED». Линейка включает четыре модели с диагоналями 43, 50, 55 и 65 дюймов, по цене от 50 тыс
11.02.2025 «Яндекс» представил второе поколение «ТВ Станции» — с QLED-экраном и оптимизацией изображения при помощи ИИ

«Яндекс» выпустил умный телевизор второго поколения — «ТВ Станцию QLED». В новой модели появилась функция оптимизации изображения AI Picture Quality, возможнос
11.02.2025 «М.Видео-Эльдорадо» начинает продажи «Яндекс Станции ТВ» второго поколения

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж «Яндекс ТВ Станции QLED» второго поколения. «Станция QLED «представлена в диагоналях 43, 50, 55 и 65 дюйм
29.11.2024 Старт продаж серии QD-OLED мониторов Digma Pro Vision

Бренд электроники Digma Pro представляет новую линейку мониторов Vision с QD-OLED матрицей экрана. Первая модель Vision L получила высокую частоту обновления 240 Гц и

04.07.2024 Обзор ТВ DIGMA PRO QLED 65L: универсальный телевизор для всей семьи

Технические характеристики Экран VA, QLED, 65 дюймов, 3840 x 2160 пикселей (4K Ultra HD), 120 Гц Операционная система Google TV Об
02.07.2024 Выпущен самый большой в мире ТВ на «квантовых точках». Он продается в России и стоит как три автомобиля

ини-седана Китайская компания TCL, известная в России своими телевизорами, создала смарт-ТВ X955 4K QD Mini-LED с экраном на 115 дюймов или 292 сантиметра по диагонали. Редакция CNews нашла ее

25.06.2024 Новые ИИ-телевизоры Samsung уже в продаже в «Ситилинке»

В «Ситилинке» стартовали продажи телевизоры Samsung Neo QLED и OLED. Помимо улучшенного качества изображения и звука, новые модели предлагают функции, способные изменить образ жизни пользователей, благодаря решениям на базе AI и возможностям, об
26.04.2024 «Квантовые точки» больше не роскошь. Xiaomi выпустила россыпь сверхдешевых телевизоров с QLED. Стоит ждать продаж в России

нт. Главнейшая особенность TV A Pro 2025 – это экран с поддержкой так называемых «квантовых точек», QLED. Это отдельный слой экрана, внутри которого находятся полупроводниковые нанокристаллы, и
16.04.2024 Начались продажи телевизора Сбербанка с «убийцей» квантовых точек. Переплата за новую технологию космическая

pple, и которая нужна для улучшения качества изображения. Это своего рода аналог «квантовых точек» (QLED). Sber miniLED (модельный номер SDX-65UML7450) – это новый флагманский ТВ Сбербанка, и с
09.04.2024 Первая коллекция телевизоров QLED+ от Digma Pro

нием Farfield и эксклюзивном дизайне от евро-пейского дизайн-бюро. В продажу поступили три модели с QLED+ дисплеями диагона-лью 43, 55 и 65 дюймов, а также две модели LED-телевизоров с диагонал
24.01.2024 Первая коллекция телевизоров QLED+ от Digma Pro

совым управлением Farfield и дизайном от европейского дизайн-бюро. В продажу поступили три модели с QLED+ дисплеями диагональю 43, 55 и 65 дюймов, а также две модели LED-телевизоров с диагоналя
21.12.2023 TCL представляет революционный QD-Mini LED TV серии C755

этом CNews сообщили представители TCL. Благодаря функции локального затемнения с более чем 500 зон подсветки C755 обеспечивает высокую контрастность и более глубокий черный цвет. Используя технологию квантовых точек, TCL C755 отображает более 1 млрд оттенков цветов, обеспечивая отображение до 96% цветового охвата в соответствии со стандартом DCI-P3. TCL C755 TCL C755 оснащен процессором AiP
25.08.2023 В России появились современные смарт-ТВ с «квантовыми точками» и miniLED – любимыми технологиями Samsung и Apple

ания TCL привезла в Россию новый телевизор С845 с экраном на miniLED и поддержкой «квантовых точек» QLED. На российском рынке он будет доступен в четырех модификациях с разной диагональю экрана
25.08.2023 Компания TCL выпустила 4К телевизор для геймеров и перфекционистов

Компания TCL представила в России новую серию телевизоров под названием C745 QLED 4K. Устройство, поддерживающее работу со всеми современными игровыми консолями и ПК, мож
20.04.2023 Сбербанк захватывает рынок смарт-ТВ. Выпущены десятки недорогих моделей с «квантовыми точками»

умме на 10 Вт. Возможности самого дорогого телевизора Стоимость телевизоров Сбербанка с экраном на «квантовых точках» начинается с 35 тыс. руб. за 50-дюймовую модель с дисплеем 4К и яркостью 35
13.04.2023 Xiaomi начала продавать в России супердешевые смарт-ТВ на «квантовых точках». Это замена Samsung

она пыталась закрыть весной 2022 г., выпускает продукцию исключительно на экспорт. Тем не менее, ее QLED-телевизоры все еще присутствуют в российской рознице – в DNS, к примеру, цены на 50-дюйм
28.02.2023 Обзор 4K-телевизора Hisense 55U7HQ QLED 120 Гц: флагман с приятной ценой

лавное в телевизоре – это дисплей. В Hisense 55U7HQ используется ULED-матрица, а разрешение – 4К. Дисплей имеет несколько ключевых особенностей.  Во-первых, в Hisense 55U7HQ используется подсветка на квантовых точках, благодаря чему каждый цвет сохраняет чистоту и точность.  Пиковая яркость – до 600 нит. Это позволяет добиться естественной передачи цветов: картинка на экране насыщенная, соч
13.09.2022 Телевизоры QLED Hyundai: яркая и живая картинка с эффектом полного погружения

реалистичность изображения с объемным звуком для эффекта полного погружения. Телевизоры с системой QLED от Hyundai сделаны специально для создания атмосферы кинотеатра дома, где вы сможете нас
31.05.2022 Обзор телевизора Hisense ULED 65U8GQ: мощная начинка и экран на квантовых точках

нее».Дисплей и качество изображения  Hisense ULED 65U8GQ получил экран с оптимальной для большинства помещений диагональю 65 дюймов. Разрешение – 4К (3840х2160 пикселей). Здесь применяется матрица на квантовых точках, что позволяет телевизору воспроизводить более миллиарда цветов, большое количество оттенков и точную цветопередачу. Ее глубина составляет 8 бит (также учитывается временной ди
12.01.2022 Есть ли будущее у технологии QD-OLED?

D, какие преимущества, недостатки и перспективы у этой технологии? Сначала пройдем по терминологии. QLED — это ЖК-панель со слоем квантовых точек, то есть наночастиц кристаллического материала,
15.12.2021 В России начались продажи нового ТВ Xiaomi на квантовых точках по цене ниже европейской

ормируется цвет каждого отдельного пикселя. За счет квантовых точек итоговое изображение на экранах QLED получается более ярким. Что делает телевизор умным Новый смарт-ТВ Xiaomi Q1E 55 поставля
27.07.2021 Samsung представила игровой монитор Odyssey Neo G9 на базе технологии Mini LED

редставила Odyssey Neo G9, который пополнил линейку Odyssey. Игровой монитор нового поколения с изогнутым экраном создан на базе технологий Quantum Matrix и Quantum HDR 2000, а также оснащен дисплеем Quantum Mini LED. Благодаря этим технологиям в сочетании со сверхбыстрым откликом и высокой частотой обновления обеспечивается высокий уровень детализации независимо от характера запускаемых иг

Публикаций - 379, упоминаний - 812

Электроника и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10625 138
LG Electronics 3675 52
Xiaomi 1971 38
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 199 36
Sony 6634 33
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 263 31
Google LLC 12258 26
Yandex - Яндекс 8437 24
Nvidia Corp 3733 23
Acer Group - Acer Inc 2658 16
Apple Inc 12628 15
Toshiba Corporation 2955 15
AMD - Advanced Micro Devices 4469 13
Philips 2076 12
ASUS - AsusTek Computer Inc 2100 11
Intel Corporation 12541 11
HP Inc. 5761 11
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2657 11
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 712 11
Digma 237 11
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 384 10
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 329 10
Sharp Corporation 1049 9
Samsung System LSI 24 9
Haier Group 206 9
Microsoft Corporation 25237 8
Huawei 4221 8
MediaTek - Ralink 570 8
BBK OnePlus 257 8
Skyworth Group - Skyworth Digital 32 7
Элемент ГК - Микрон - Micron 1582 6
Samsung Display Corporation - SDC - Samsung Visual Display Business 53 6
Lenovo Group 2361 5
Meta Platforms - Facebook 4532 5
BBK OPPO Electronics 430 5
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 490 5
Amlogic 54 5
Триколор - Национальная спутниковая компания 353 5
Xiaomi - Dreame Technology - Dreametech 85 5
Amazon Inc - Amazon.com 3132 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 15
Netflix - онлайн-кинотеатр 503 14
Hyundai Motor Company 419 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8175 8
Лента - Сеть розничной торговли 2268 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1640 6
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 225 5
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 118 5
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 402 4
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 59 4
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1002 3
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 140 3
TÜV Rheinland Group 163 3
О2О Холдинг 59 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 285 2
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 2
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка 72 2
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 111 2
L’Oreal 58 2
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 182 2
Геометрия НПО 150 2
Почта России ПАО 2246 1
НСПК - Национальная система платежных карт 901 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
BMW Group 465 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 477 1
Visa International 1973 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 1
Volkswagen Group - VW 300 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 442 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 270 1
Airbus Group - Airbus Industries 230 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1908 1
Assist - Ассист 215 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 84 1
Warner Bros. International Television Distribution 281 1
EPIC Telecom Invest 208 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 288 1
Сконтел 11 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5232 30
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 390 11
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1848 3
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 187 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 486 2
Правительство Египта - Верховный совет древностей Египта - Большой Египетский музей 85 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6274 2
РНФ - Российский научный фонд 142 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2162 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4793 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3428 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2730 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 600 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 523 1
Ясная Поляна - Музей-усадьба Л.Н. Толстого 26 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 492 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 661 1
U.S. Department of Energy - NREL - National Renewable Energy Laboratory - Национальная лаборатория по изучению возобновляемой энергии 11 1
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 57 1
U.S. Department of Defense - USSOCOM - United States Special Operations Command - Командование специальных операций ВС США 21 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 624 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3118 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 351 21
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 17 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 259 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 86 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 385 1
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 7 1
Linux Foundation 189 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 70 1
Национальная квантовая лаборатория 9 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 59 1
8K Association - Ассоциация 8K 1 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7372 200
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3711 166
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1167 128
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12904 127
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1472 125
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17841 119
Контрастность 2952 111
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4033 102
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25705 88
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21823 87
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10325 81
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1097 80
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1385 80
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12969 79
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26093 76
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27191 75
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9511 73
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7664 72
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11194 69
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18151 63
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1107 58
Dolby Vision 238 53
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 1040 52
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57376 51
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2223 51
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2987 48
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12731 46
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4510 46
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6309 45
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1144 45
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1122 45
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9868 44
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10532 44
8K UHD - 8K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 368 40
DCI-P3 - Охват цветового пространства 298 39
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1237 37
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6558 37
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3790 36
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3525 35
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15007 34
Google Android TV 351 54
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 332 51
Google Android 14682 44
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1416 32
AMD Radeon FreeSync - AMD Freesync Premium Pro 268 32
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 255 28
Google Play - Google Store - Google Android Market 3431 22
Samsung QLED - Samsung QLED 8k - серия телевизоров 31 22
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1171 21
Hisense VIDAA U OS - Hisense VIDAA Store 57 21
Nvidia G-Sync 161 20
Samsung One Connect 25 20
Google YouTube - Видеохостинг 2886 19
Samsung The Frame - Телевизор 29 18
Hisense - Hisense ULED - серия телевизоров - дисплей на квантовых точках 40 18
Xiaomi Redmi TV - Серия телевизоров 64 17
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 832 16
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 438 15
LG webOS - Open webOS - HP webOS - Palm webOS - встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 273 15
Xiaomi Mi TV - Серия телевизоров 53 14
Samsung SmartTV - Samsung Smart TV 75 14
Acer Predator 217 13
Xiaomi PatchWall 43 13
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 12
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 274 12
Apple iPhone 6 4862 12
Google Chromecast 86 12
LG Nanocell 32 12
Samsung Galaxy Note 696 11
Samsung Galaxy 996 11
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 504 11
Sony Bravia 250 11
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 421 11
Samsung The Wall 26 10
Apple AirPlay 122 10
MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 240 10
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4092 10
Samsung SmartThings 57 10
Samsung SUHD TV - Samsung PurColor UHD - Samsung Curved UHD TV - серия ЖК-телевизоров 44 10
Яндекс.ТВ 40 10
Карташев Дмитрий 5 5
Мазуренко Илья 13 5
Shields Andrew - Шилдс Эндрю 9 5
Lau Pete - Лау Пит - Ло Пит 17 3
Шевелев Сергей 9 3
Граф Аркадий 25 2
Seog-gi Kim - Сок Ки Ким 2 2
Семенов Николай 22 2
Свидиненко Юрий 14 2
Deveaud-Pledran Benoit - Деву-Пледран Бено 2 2
Eriksson Mark - Эрикссон Марк 2 2
Костюшко Кирилл 7 2
Шилалев Юрий 2 2
Boehme Christoph - Беме Кристоф 4 2
Walter Philippe - Вальтер Филипп 3 2
Shapiro Pam - Шапиро Пэм 2 2
Nie Shuming - Ни Шумин 2 2
Raymo Francisco - Раймо Франсиско 2 2
Кудряшова Юлия 13 2
Ramsay Andrew - Рамсэй Эндрю 3 2
Резник Родион 3 2
Екимов Алексей 3 2
Hoffbauer Mark - Хоффбауер Марк 2 2
Курочкин Юрий 15 1
Лукин Михаил 15 1
Сергунина Наталья 372 1
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 91 1
Lisa Su - Лиза Су 55 1
Певнев Сергей 21 1
Белевцев Андрей 89 1
Сергеев Алексей 45 1
Жуков Алексей 9 1
Митрофанов Андрей 9 1
Циолковский Константин 46 1
Катрушенко Максим 1 1
Батченко Дмитрий 1 1
Гагарин Юрий 93 1
Королев Сергей 45 1
Оленева Полина 1 1
Gauguin Paul Eugène Henri - Гоген Поль Эжен Анри 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 156876 159
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53460 60
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18215 57
Европа 24637 42
Солнце - звезда Солнечной системы 5348 32
Индия - Bharat 5697 30
Южная Корея - Республика 6858 29
Япония 13548 16
Германия - Федеративная Республика 12936 16
Америка Северная - Североамериканский регион 3382 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 13
Франция - Французская Республика 7975 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14488 9
Россия - ЦФО - Калужская область 1026 9
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 801 8
Италия - Итальянская Республика 4429 6
Китай - Тайвань 4136 6
США - Калифорния 4775 6
Япония - Токио 1008 6
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 553 6
Южная Корея - Пхёнтхэк 17 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45713 6
Беларусь - Белоруссия 6026 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18571 5
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2537 5
Нидерланды 3632 5
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1049 5
Земля - планета Солнечной системы 10658 5
Азия - Азиатский регион 5748 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 3
Сингапур - Республика 1906 3
Америка Южная 868 3
Африка - Африканский регион 3571 3
Великобритания - Лондон 2407 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2666 3
Узбекистан - Республика 1869 3
Америка Латинская 1881 3
Испания - Каталония - Барселона 748 3
Россия - СЗФО - Новгородская область 685 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26003 53
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5283 44
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5906 42
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31933 42
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6408 41
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 803 28
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 572 27
Кремний - Silicium - химический элемент 1687 26
Галлий - Gallium - химический элемент 349 25
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 864 24
Физика - Physics - область естествознания 2836 21
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3173 21
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51300 20
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20393 19
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 18
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1252 17
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4377 16
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10747 15
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2956 14
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9676 14
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8907 14
Молекула - Molecula 1083 14
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 677 14
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1326 12
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4334 10
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5285 10
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5703 10
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2968 10
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8132 9
Энергетика - Energy - Energetically 5525 9
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 821 9
Нанотехнология - Нанотрубка - Nanotube - тубулярная наноструктура - нанотубулен - углеродные нанотрубки - carbon nanotubes 411 9
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7357 8
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 8
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 8
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1432 8
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 641 8
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3769 7
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7796 7
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1290 7
CNews - ZOOM.CNews 1854 22
Phys.org 972 16
EurekAlert 290 11
Nanotechweb 92 8
The Verge - Издание 592 6
GizmoChina 152 5
EE Times 160 4
New Scientist 1448 4
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 303 3
PhysicsWorld 90 3
GSM Arena 76 2
Nature 821 2
Space Daily 528 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
LiveScience 154 2
Optics Express 12 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 424 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 498 1
GizChina - Издание 81 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 148 1
DxOMark - Издание 36 1
9to5Google 57 1
Digital Trends - Издание 33 1
Korea Herald 44 1
Ars Technica 435 1
PC Magazine - PCMag 93 1
Рен ТВ - телеканал 74 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 114 1
AP - Associated Press 2006 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 90 1
Известия ИД 705 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 131 1
Science Advances 33 1
Android Authority 54 1
Neowin 177 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 71 1
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 65 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 59 1
Physical Review Letters 153 1
MIT Technology Review 65 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 4
Strategy Analytics 284 2
TrendForce 136 1
WitsView Technology Coperation 7 1
Tractica 7 1
Informa - Ovum - Omdia 138 1
NPD DisplaySearch 284 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
NPD Group 140 1
Display Supply Chain Consultants 3 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 6
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 5
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 600 4
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1261 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 464 3
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 420 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 666 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 629 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 976 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1088 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 526 2
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 66 2
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 20 2
РАН - Российская академия наук 2014 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 395 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 436 2
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 2
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 32 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 138 2
ИФП СО РАН - Институт физики полупроводников имени А.В. Ржанова 13 2
TU Delft - Technische Universiteit Delft - Delft University of Technology - Делфтский технический университет - Делфтский технологический университет 45 2
ЮФУ - Южный федеральный университет 73 2
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 204 2
UGA - University of Georgia - Университет штата Джорджия 41 2
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 53 2
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 183 2
КФТИ - Казанский физико-технический институт имени Е. К. Завойского РАН РФ 4 2
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 125 2
Samsung IT Школа 11 2
Emory-Georgia Tech Nanotechnology Center for Personalized and Predictive Oncolog - Нанотехнологичекий центр предиктивной онкологии Эмори-Джорджии 2 2
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 2
Lund University - Лундский университет - университет в городе Лунд на юге Швеции - Lund Observatory - Лундская обсерватория 22 2
NTUST - National Taiwan University of Science and Technology - Taiwan Tech - Национальный Тайваньский университет науки и техники 5 2
University of Miami - Университет Майами 24 2
ITRI - Industrial Technology Research Institute - Институт прикладных технологических исследований 26 2
University of Sheffield - Шеффилдский университет 26 2
Tokyo Institute of Technology - Токийский технологический институт 34 2
USU, Utah State - Utah State University - Университет Юты - Университет штата Юта 63 2
Clemson University - Университет Клемсона 7 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 605 20
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 12
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 9
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 6
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 5
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 5
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 380 4
Samsung Forum 14 4
Обнинский атомный марафон 2 2
ISE - Integrated Systems Europe 50 2
Gamescom - международная выставка компьютерных игр 60 2
Samsung Unpacked 33 1
iF Design Awards 26 1
Телеком Интенсив 3 1
