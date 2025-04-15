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TCL представляет серию телевизоров P7K: технология QLED, объемный звук и изящный дизайн

Компания TCL представляет серию P7K — QLED-телевизоры с цельным монолитным корпусом. Об этом CNews сообщили представители TCL.

Телевизоры серии TCL P7K оснащены экраном QLED с усовершенствованными цветными квантовыми кристаллами, которые усиливают яркость и обеспечивают цветовую гамму до 93% по стандарту DCI-P3 и более 1 млрд оттенков. Фирменная технология бионической оптимизации цвета корректно передает тон кожи и адаптирует баланс оттенков. Поддержка форматов HDR10+ и Dolby Vision позволяет передавать изображение с высокой контрастностью и точной проработкой деталей.

Технология экранов HVA, разработанная TCL, обеспечивает высокую контрастность, устраняет ореолы и блики от внешнего освещения.

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TCL
TCL представляет серию телевизоров P7K: технология QLED, объемный звук и изящный дизайн

Процессор AiPQ использует алгоритмы на основе искусственного интеллекта, которые анализируют сцену и автоматически оптимизируют ключевые параметры изображения — четкость, цвет, контраст и яркость.

Для игровых сценариев в телевизорах серии P7K предусмотрен режим Game Master — он активирует технологии, улучшающие плавность движения и минимизирующие задержки.

Технологии Dolby Atmos и DTS Virtual:X создают эффект объемного звука.

Телевизоры серии P7K выполнены в цельном металлическом корпусе. Монолитная конструкция придает дополнительную прочность.

Телевизоры TCL P7K работают на базе операционной системы Google TV, которая объединяет популярные приложения, упрощает доступ к контенту и предлагает персонализированные рекомендации.

Серия представлена в пяти диагоналях — 43, 50, 55, 65 и 75 дюймов.

Серия TCL P7K уже доступна для покупки, цены начинаются от 34 999 руб. за модель с диагональю 43 дюйма.

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