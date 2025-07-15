В России выпустили супердешевые телевизоры с «квантовыми точками». Меньше 20 тысяч за базовую модель

Сбербанк выпустил два бюджетных телевизора с экранами QLED. Это смарт-ТВ с прошивкой «Салют ТВ» и повышенной контрастностью. Базовая версия на старте продаж стоит 17 тыс. руб., более продвинутая – 25 тыс. руб. Нюанс здесь только в диагонали экрана – за эти деньги на 50 дюймов и более можно не рассчитывать.

QLED в компактном корпусе

Сбербанк сообщил CNews о релизе двух умных телевизоров под своим дочерним брендом Sber. Они оба получили экраны на «квантовых точках» (QLED) с повышенной контрастностью, но при этом каждый из них относится к бюджетному сегменту.

Так, младшая модель на сайте SberDevices, разработчика техники Sber и бывшей «дочки» Сбербанка, на момент выхода материала оценивалась в 17 тыс. руб. За старшую просили 25 тыс. руб.

Разница между ними заключается в первую очередь в размерах – 32 и 43 дюйма соответственно. По заверению «Сбербанка», новые телевизоры выпускаются на производстве площадью 12 тыс. кв. метров в Великом Новгороде на территории особой экономической зоны «Новгородская». Редакция CNews задала представителям банка вопрос о степени локализации производства и стране происхождения матриц, поскольку в России их не производят, и ожидает ответа.

Сбербанк Сбербанк создал по-настоящему дешевые телевизоры с QLED

Отметим, что Сбербанк – один из первых, кто внедрил QLED в российские телевизоры начального уровня (до 30 тыс. руб.). Эта технология на протяжении многих лет была частью исключительно дорогих моделей. В начале 2025 г., как сообщал CNews, эта технология, наконец, добралась и устройств «Яндекса» по цене от 50 тыс. руб.

Много электроники в компактном корпусе

Младший телевизор в новой линейке – это SDX-32FQ6031. Его экран при диагонали 32 дюйма выдает изображение в разрешении Full HD или 1920х1080 точек.

Используемая в новинке технология «квантовых точек», как и в других телевизорах QLED – это отдельный слой экрана, внутри которого находятся полупроводниковые нанокристаллы, испускающие свет при прохождении через них тока. Они делают изображение ярче и контрастнее – по крайней мере, так заверяют производители в своих рекламных материалах. Первой компанией, кто вывел эту технологию на рынок, стала Samsung.

Телевизор имеет яркость 270 нит, повышенную благодаря QLED контрастность 4000:1, углы обзора 178 градусов по вертикали и горизонтали и время отклика 6,5 миллисекунды. Соотношение сторон стандартное – 16:9.

Телевизор совсем крошечный по мерка 2025 г. – 720х472х180 мм с подставкой в виде двух отдельных ножек при весе всего лишь 3,3 кг. Его можно повесить на стену – понадобится кронштейн с поддержкой VESA 100x100.

ТВ с QLED стали очень доступными

Смарт-составляющая включает в первую очередь прошивку «Салют ТВ» – фирменную ОС Сбербанка для телевизоров. В числе ее особенностей – сквозной поиск контента по всем онлайн-кинотеатрам, детский режим с защитой от контента для взрослых, а также умный поиск на основе ИИ, который поможет найти нужный фильм, даже если пользователь не помнит его название.

Модель процессора в телевизоре Сбербанк не раскрывает. SDX-32FQ6031 поставляется с 1,5 ГБ RAM, 8 ГБ ROM, беспроводными интерфейсами Wi-Fi 2,4/5 ГГц и Bluetooth LE 5.1, а также с разъемами 2хUSB, 3хHDMI 2.0, AV, RJ45 и CI+.

Звук генерируют два динамика закрытого типа. Их мощность не сообщается. Корпус ТВ пластиковый, серого цвета.

На что способен телевизор побольше

Новый 43-дюймовый QLED-ТВ Сбербанка – это SDX-43UQ6032, и у него довольно много отличий от младшей модели. Например, у него выше яркость (300 нит), но ниже контрастность (3500:1).

Памяти у него больше, но только оперативной – 2 ГБ, тогда как накопитель здесь прежний 8-гигабайтный. Сам ТВ тоже крупнее и тяжелее – 956х600х237 мм с подставкой и 6,2 кг. Для крепления на стену понадобится кронштейн VESA 200x200.

Стоимость SDX-43UQ6032

Телевизор оснастили одним USB-портом, а разрешение экрана повысили с Full HD до 4К или 3840х2160 пикселей. Корпус новинки пластиковый, но, в отличие от 32-дюймовой модели, черный, а не серый.

Откуда у Сбербанка телевизоры

Сбербанк не первый год на рынке телевизоров, хотя начинал он не с них. Первым этапом стал выпуск прошивки «Салют ТВ», состоявшийся в мае 2021 г. Затем Сбербанк начал выпускать собственные ТВ-приставки на ее основе, в том числе и известную многим SberBox.

Помимо этого, «Салют-ТВ» в течение длительного времени устанавливалась на телевизоры сторонних брендов (ВВК, Hyundai и пр.). Телевизоры под собственным брендом Sber появились у Сбербанка весной 2022 г.