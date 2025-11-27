Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190937
ИКТ 14730
Организации 11406
Ведомства 1494
Ассоциации 1081
Технологии 3553
Системы 26620
Персоны 83045
География 3031
Статьи 1575
Пресса 1274
ИАА 748
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2767
Мероприятия 882

VESA крепления VESA кронштейн


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


27.11.2025 iRu представила новые бюджетные клиентские устройства: неттоп Planio 325 и моноблок Planio 235 1
17.09.2025 Обзор телевизора Starwind 58" SW LED58UG401: доступный мультимедийный центр 1
11.09.2025 iRU представила компактный неттоп Tactio 525 на базе процессоров AMD Ryzen 9 1
07.08.2025 iRu представила первый в России моноблок с диагональю 24,5 дюйма 1
18.07.2025 Acer выпустила большой игровой монитор Nitro XV323QUM3 1
15.07.2025 В России выпустили супердешевые телевизоры с «квантовыми точками». Меньше 20 тысяч за базовую модель 1
28.05.2025 В продажу поступил игровой OLED-монитор Predator X27UF3 1
26.05.2025 Монитор Acer Nitro XV275UV3 с экраном 2К, 180 Гц и поддержкой FreeSync в России 1
20.05.2025 Два дисплея в компактном корпусе: Acer PD193QE выводит продуктивность на новый уровень 1
28.04.2025 В России начались продажи монитора AOpen 27SH2UE 1
12.02.2025 Лучшие мониторы с защитой зрения: хиты продаж 1
12.09.2024 Гигантский телевизор почти даром. Xiaomi выпустила 85-дюймовый смарт-ТВ дешевле старого iPhone 1
27.08.2024 Минимализм и функциональность: как создать рабочее место в новом формате 1
11.04.2024 Xiaomi выпустила дешевый смарт-ТВ с неприлично огромным экраном, 4K и без Android. Цена 1
21.06.2023 TONK TN1200: в трех трендах одновременно 1
20.09.2022 Анонсированы две новые модели офисных мониторов Digma 1
07.09.2022 Корпоративный сегмент: кто придет на смену уходящим вендорам 1
31.05.2022 Обзор телевизора Hisense ULED 65U8GQ: мощная начинка и экран на квантовых точках 1
14.01.2022 Безопасный для зрения игровой монитор Nitro XV272M от Acer поступил в Россию 1
22.12.2021 Корпоративные ПК MSI: спектр новой классики 2
06.12.2021 Acer представит на российском рынке безопасный для зрения игровой монитор Nitro XV272M 1
17.09.2021 Aopen 27HC5RZ: доступный игровой монитор с большой диагональю и изогнутым экраном 1
10.09.2021 Acer представила на российском рынке FullHD-монитор K243Y для дома и офиса 1
01.09.2021 Acer представила на российском рынке игровой монитор начального уровня Aopen 24MV1YP 1
13.08.2021 Acer представила на российском рынке игровой 4K-монитор Nitro XV282KKV 1
26.07.2021 Huawei представила новые мониторы серии Mateview в России. Цены. Фото 1
17.12.2020 Обзор мини-ПК Acer Veriton N4670G: мал да удал 1
17.12.2020 Обзор мини-ПК Acer Veriton N4670G: мал да удал 1
09.10.2020 Bosch представила лазерный нивелир Atino со встроенной рулеткой 1
10.08.2020 В России начали продавать суперпремиальные смарт-ТВ Sony с современными OLED-экранами. Видео 1
15.05.2020 Лучшие широкоформатные мониторы: выбор ZOOM 2
28.11.2019 Xiaomi выпустила дешевый 4К-телевизор с большим экраном. Цена 1
13.10.2018 Обзор телевизора Hisense H50U7A 1
23.09.2018 Обзор телевизора Hisense H50U7A 1
09.08.2018 7 лучших мини-ПК. Выбор ZOOM 1
20.07.2018 D-Link начала российские продажи терминального клиента N8000 1
08.07.2013 Kraftway представила новый защищенный моноблок Kraftway Studio 1
24.06.2010 AOC 2490Fwt: монитор на все случаи жизни 1
29.01.2009 Монитор NEC MultiSync P221W. Для неравнодушных к цвету 1

Публикаций - 40, упоминаний - 42

VESA крепления и организации, системы, технологии, персоны:

Acer Group - Acer Inc 2682 12
AMD - Advanced Micro Devices 4505 9
Intel Corporation 12592 7
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 686 5
Samsung Electronics 10731 4
Xiaomi 2047 4
Nvidia Corp 3791 4
Lenovo Group 2376 3
LG Electronics 3687 3
Merlion iRU - Деловой офис 338 3
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 209 3
Acer - AOpen 58 3
Apple Inc 12778 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2115 2
AOC 106 2
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 374 2
STARWIND 33 1
Liberum Navitas - Либерум Навитас 13 1
Промтех ГК - Цифровая мануфактура 7 1
АЛТ Мастер 8 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5334 1
Dell EMC 5111 1
Yandex - Яндекс 8647 1
Huawei 4303 1
HP Inc. 5778 1
9123 1
BBK Electronics Corp 325 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 401 1
Sony 6643 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 922 1
Stack Group - Стек Групп 172 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 485 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 732 1
D-Link - Д-Линк Трейд 384 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1767 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 628 1
ViewSonic 322 1
HID Global - HID Corporation 121 1
AMD Graphics Product Group - ATI 964 1
Amlogic 56 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 512 4
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 234 3
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 415 3
TÜV Rheinland Group 165 2
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 2
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 42 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8332 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2748 1
Hyundai Motor Company 423 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Эра HD - Эра ХД 54 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5347 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3485 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3537 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3128 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 439 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 375 14
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4078 33
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12926 26
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10381 24
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26206 22
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17872 21
Наушники - Headphones 4317 21
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3020 20
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 808 16
Контрастность 2956 15
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13081 15
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9907 15
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6337 14
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14402 13
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3749 13
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21850 13
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1243 13
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1185 13
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7723 12
USB Type-C - USB-C - USB 3 2217 12
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7378 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27230 11
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16699 11
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 559 11
Flicker-Free - технология снижения яркости без мерцания экрана 291 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25765 9
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15032 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57775 9
DDR - Double data rate 2959 8
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12747 8
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 796 8
USB Type-A - USB-A 642 8
Моноблок - Monoblock PC 1052 8
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - мини-джек - Audio jack - Аудиовыход 1114 7
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1476 7
Фотокамеры - Портретный режим - Portrait mode 261 7
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2020 7
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6039 6
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10542 6
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2227 6
VESA DisplayHDR 90 6
AMD Radeon FreeSync - AMD Freesync Premium Pro 281 14
Acer Flicker-less - технология, снижающая уровень мерцания экрана монитора 79 8
Acer BluelightShield - Acer Blue-light Filter 159 8
Acer Low Dimming 79 7
Acer ComfyView 98 6
Acer Aspire Nitro - Acer Nitro 161 6
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1363 5
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4106 5
Acer VisionCare 80 5
Google YouTube - Видеохостинг 2922 4
Google Android TV 355 4
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1434 4
MSI Cubi - MSI CubiNUC - серия компьютер-неттопов 16 4
Acer Display Widget 39 4
Merlion iRU Stilo - Merlion iRU Tactio - Merlion iRU Planio - Merlion iRU Novia - Merlion iRU Intro - Merlion iRU Ultralight - Merlion iRU Ultraslim - Merlion iRU Patriot - серия ноутбуков 66 3
Google Android 14850 3
Linux OS 11056 3
Microsoft Windows 10 1905 3
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1183 3
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1891 3
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1907 3
Hisense - Hisense ULED - серия телевизоров - дисплей на квантовых точках 41 3
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 650 3
Microsoft Windows 11 743 3
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 339 3
Xiaomi HyperOS 68 2
Endless Mobile - Endless OS Foundation 4 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1425 2
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 440 2
Microsoft Windows 16459 2
Intel Core i - Cерия процессоров 530 2
Microsoft Windows Hello 207 2
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 521 2
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 277 2
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 564 2
Xiaomi Redmi Max - Серия смартфонов 11 2
Intel NUC - Next Unit of Computing - Intel Ghost Canyon - Intel Skull Canyon - Intel Phantom Canyon - Intel Hades Canyon - Intel June Canyon - компактный ПК - неттоп - мини-ПК 43 2
Intel Celeron - Серия процессоров 977 2
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 292 2
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 763 2
Зеленков Дмитрий 3 1
Горохов Евгений 39 1
Ушаков Михаил 36 1
Мустафин Айрат 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 158861 25
Солнце - звезда Солнечной системы 5359 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18410 5
Европа 24701 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46203 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3063 1
Индия - Bharat 5737 1
Германия - Федеративная Республика 12974 1
Китай - Тайвань 4152 1
Солнечная система - Solar system 2549 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 695 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 691 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 342 1
Китай - Тайвань - Тайбэй 355 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 917 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26111 11
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 681 8
Ergonomics - Эргономика 1693 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9732 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11468 5
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5292 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7384 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55218 4
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3187 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51474 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32074 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3724 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6984 2
Импортозамещение - параллельный импорт 567 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11816 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20477 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 935 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6437 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3192 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10796 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1473 1
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 645 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2979 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2191 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 994 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1325 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1448 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - White-collar worker - Белый воротничок 50 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 792 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 651 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10526 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5349 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3258 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2315 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5440 1
ODM - Original design manufacturer - Производитель оригинального дизайна - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 130 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 736 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1031 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5922 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1051 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 4
Gartner - Гартнер 3623 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3772 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421566, в очереди разбора - 726479.
Создано именных указателей - 190937.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня
Показать еще