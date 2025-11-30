Разделы

Техника
|

iRu представила новые бюджетные клиентские устройства: неттоп Planio 325 и моноблок Planio 235

Российский производитель компьютерной техники компания iRu представила две новые серии устройств начального ценового сегмента — неттоп iRu Planio 325 и моноблок iRu Planio 235. Устройства относятся к бюджетной категории, однако их конфигурации рассчитаны на стабильную работу с основными офисными программами и повседневными бизнес-сценариями.

Устройства оснащены процессором AMD Ryzen 5 3500U и встроенной графикой Radeon Vega 8, что обеспечивает поддержку стандартных рабочих приложений, видеосвязи и мультимедиа. В обеих сериях используется твердотельный накопитель NVMe SSD объемом до 512 ГБ и оперативная память DDR4 до 16 ГБ. Конструкция предусматривает возможность расширения: объем хранилища до 2 ТБ, а оперативной памяти до 32 ГБ.

Неттоп Planio 325 выполнен в компактном корпусе размерами 130×127×47 мм и массой менее 500 г. Устройство может крепиться на стену или за монитор с помощью VESA-крепления.

В числе интерфейсов — 3×USB 3.2, USB Type-C (с поддержкой передачи данных), USB 2.0, DisplayPort, HDMI, два порта RJ-45 и DC IN.

Моноблок Planio 235 оснащён экраном диагональю 23,8 дюйма, стереодинамиками мощностью 3 Вт и веб-камерой 3 Мп с механической шторкой. Корпус выполнен в серебристом цвете.

Среди разъёмов: 6 USB Type-A (3.2 и 2.0), HDMI-out, DisplayPort, RJ-45, а также аудиоразъёмы для наушников и микрофона.

iru-devices.png

Обе серии доступны в нескольких конфигурациях. Пользователь или корпоративный заказчик может выбрать модель как без операционной системы, так и с предустановленной Windows 11 Pro. Апгрейд комплектующих возможен без потери гарантии.

Иван Оселедец, профессор РАН: В некоторых областях уровень внедрения ИИ у нас сильно выше, чем в других странах

Вся продукция линейки iRu Planio проходит многоуровневый контроль качества на российском производстве. Устройства поддерживаются сервисной программой «iRu рядом», включающей круглосуточную горячую линию, поддержку через онлайн-портал и обслуживание в 180 сервисных центрах по России.

Неттоп iRu Planio 325 и моноблок iRu Planio 235 доступны у дистрибьюторов и партнёров iRu.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российские платформы унифицированных коммуникаций. Карта рынка

Импортозамещение работает. Россия получила новый цех по выпуску базовых материалов для печатных плат

Рост рынка ПАК заставляет вендоров пересматривать бизнес-модели

Гигантский производитель самолетов не в силах слезть с «иглы» Microsoft. Все сроки сорваны, вместо «считанных месяцев» прошло семь лет

Тигран Погосян, IconGroup: В ряде случаев мы готовы заменить оборудование в срок до четырех часов круглосуточно

SSD-накопители со временем теряют данные гораздо быстрее, чем HDD

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Миграция в облако
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC: доступные наушники с шумоподавлением

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2025 году: хиты продаж

7 ноутбуков с самыми плавными экранами: хиты продаж

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще