iRu представила новые бюджетные клиентские устройства: неттоп Planio 325 и моноблок Planio 235

Российский производитель компьютерной техники компания iRu представила две новые серии устройств начального ценового сегмента — неттоп iRu Planio 325 и моноблок iRu Planio 235. Устройства относятся к бюджетной категории, однако их конфигурации рассчитаны на стабильную работу с основными офисными программами и повседневными бизнес-сценариями.

Устройства оснащены процессором AMD Ryzen 5 3500U и встроенной графикой Radeon Vega 8, что обеспечивает поддержку стандартных рабочих приложений, видеосвязи и мультимедиа. В обеих сериях используется твердотельный накопитель NVMe SSD объемом до 512 ГБ и оперативная память DDR4 до 16 ГБ. Конструкция предусматривает возможность расширения: объем хранилища до 2 ТБ, а оперативной памяти до 32 ГБ.

Неттоп Planio 325 выполнен в компактном корпусе размерами 130×127×47 мм и массой менее 500 г. Устройство может крепиться на стену или за монитор с помощью VESA-крепления.

В числе интерфейсов — 3×USB 3.2, USB Type-C (с поддержкой передачи данных), USB 2.0, DisplayPort, HDMI, два порта RJ-45 и DC IN.

Моноблок Planio 235 оснащён экраном диагональю 23,8 дюйма, стереодинамиками мощностью 3 Вт и веб-камерой 3 Мп с механической шторкой. Корпус выполнен в серебристом цвете.

Среди разъёмов: 6 USB Type-A (3.2 и 2.0), HDMI-out, DisplayPort, RJ-45, а также аудиоразъёмы для наушников и микрофона.

Обе серии доступны в нескольких конфигурациях. Пользователь или корпоративный заказчик может выбрать модель как без операционной системы, так и с предустановленной Windows 11 Pro. Апгрейд комплектующих возможен без потери гарантии.

Вся продукция линейки iRu Planio проходит многоуровневый контроль качества на российском производстве. Устройства поддерживаются сервисной программой «iRu рядом», включающей круглосуточную горячую линию, поддержку через онлайн-портал и обслуживание в 180 сервисных центрах по России.

Неттоп iRu Planio 325 и моноблок iRu Planio 235 доступны у дистрибьюторов и партнёров iRu.