Merlion iRU Stilo Merlion iRU Tactio Merlion iRU Planio Merlion iRU Novia Merlion iRU Intro Merlion iRU Ultralight Merlion iRU Ultraslim Merlion iRU Patriot серия ноутбуков

УПОМИНАНИЯ


11.09.2025 iRU представила компактный неттоп Tactio 525 на базе процессоров AMD Ryzen 9

Российский производитель компьютерной техники iRU представил обновленную модель компактного неттопа Tactio 525. Устройство сочетает высокую производительность и небольшие габариты, что делает его удобным решением для офисной работы и специализированных задач. Неттоп построен на процессоре AMD
07.08.2025 iRu представила первый в России моноблок с диагональю 24,5 дюйма

Российский производитель компьютерной техники iRu представил новую модель моноблока Tactio 24ID — первое устройство на российском рынке с диагональю экрана 24,5 дюйма. Моноблок

29.01.2025 Начались продажи экономичных и эргономичных ноутбуков iRU Planio

роцессорах Intel N100 для базовых офисных задач. Об этом CNews сообщили представители iRU. Ноутбуки iRU Planio являются самыми демократичными по соотношению цена/качество в сегменте устройств i
27.12.2024 В России выпустили мощные, легкие и очень дешевые ноутбуки размером с MacBook Pro 14. Фото

Отечественный заменитель MacBook Российская компания iRu сообщила CNews о начале продаж ноутбуков Tactio 14ALH и 14RLH на российском рынке. Обе модели оснащены 14-дюймовым экраном и имеют кла
26.11.2024 В продажу поступили новые ноутбуки iRU Tactio 15ALG с защитным покрытием на крышке корпуса

Серия производительных ноутбуков Tactio 15ALG для широкого круга офисных задач готова к отгрузке со складов iRU. Ноутбуки iRU

28.10.2024 В продажу поступили новые ноутбуки iRU Tactio 15PHС

Серия новых ноутбуков iRU Tactio 15PHС для офисной работы готова к отгрузке со складов дистрибутора iRU. Об этом CN
14.08.2012 Обзор ноутбука iRU Patriot 523: гордость патриота

Внешний вид Дизайн корпуса iRU Patriot 523 совсем непритязателен, но и не лишен оригинальных черт. Это классический ноут
01.08.2012 Обзор iRU Ultraslim 201 (10.1”): ультратонкий нетбук для искушённых пользователей

обное с первого взгляда возбудить, если не интерес, то, по крайней мере, любопытство пользователя - iRU Ultraslim 201. Дело не в личности, а в наличности Итак, уже по названию - Ultraslim, ясно
25.01.2012 Фрик-парад от ZOOM.CNews: обзор нетбука под "Гжель" iRu Intro 104

кие телефоны и планшеты, на которые наклеили лейблы «МТС», «Билайна» и «Мегафон». Уже сама упаковка iRu Intro 104 интригует Но если даже отечественный бренд не сильно скрывает свое российское п
24.06.2011 Недорогие ноутбуки iRU Patriot 503 для работы и развлечений

Merlion объявила о начале продаж в России еще одной серии ноутбуков iRU (в дополнение к iRU Patriot 401), включающей недорогие универсальные модели для работы и развлечений. Ноутбук
23.06.2011 Новая серия ноутбуков iRU в металлическом корпусе с процессорами Sandy Bridge

Российская компания Merlion объявила о начале продаж ноутбуков серии iRU Patriot 401 с диагональю экрана 14 дюймов (1366 x 768), основой которых является 2-ядерны
24.04.2006 iRU выпустил бюджетную серию ПК

разработаны специально для начинающего пользователя. Новая модель выпускается в двух модификациях: iRU Intro Home 110 на базе процессора AMD Sempron и iRU Intro Home 120 на базе процессора Int
16.08.2005 Stilo 7015: тонкий ноутбук от iRU

Линейка универсальных ноутбуков iRU пополнилась новым ноутбуком iRU Stilo 7015. Новинка имеет толщину 26 мм и вес 2,6 кг. iRU Stilo 7015 произведен на
16.08.2005 Атака клонов: ноутбук iRU Novia 3331

входящие в нее в действительности не дотягивают до настоящей компактности. На фоне такой тенденции iRU Novia 3331 выглядит достаточно интересным решением. Дело в том, что этот ноутбук уже не с
10.08.2005 iRU Intro 7015: 15-дюймовый ноутбук с памятью 2 ГБ

Линейка экономичных ноутбуков iRU пополнилась новой моделью iRU Intro 7015. Компьютер произведен на базе процессора Intel Pentium M на ядре Dothan 1.6 &#
07.06.2005 iRU выпускает первую широкоформатную модель в линейке Intro

На российский рынок в скором времени появится новый ноутбук iRU. Это iRU Intro 7154. Модель является первый широкоформатный ноутбук в экономичной линейке iRU I
28.04.2005 iRU Novia 3331: первый российский ноутбук с экраном 13 дюймов

На российском рынке появился новый ноутбук от iRU. iRU Novia 3331 — это первый ноутбук в России с экраном 13 дюймов. ЖК-матрица имеет «кине
12.04.2005 iRu Stilo: прорыв в дизайне российских ноутбуков

Эстетичность по-русски Уже первый взгляд на ноутбук iRU Stilo 3841W Combo подтвердил, что компания серьезно поработала над дизайном. Исчезла была
31.03.2005 iRU Intro 3515: легкий ноутбук из экономичной серии

Линейка бюджетных многофункциональных ноутбуков iRU пополнилась новой моделью — iRU Intro 3515. Новинка, основанная на мобильном процессоре Intel Pentium M или Intel Celeron
18.01.2005 iRU объявила о выпуске ноутбуков на базе Intel Centrino нового поколения

звестна под рабочим названием Sonoma. Теперь iRU представила две модели ноутбуков: iRU Brava 7017 и iRU Stilo 7054. Они будут представлены на демонстрационном стенде iRU 19 января 2005 года в р
16.12.2004 Intro 2614: бюджетный ноутбук от iRU

Бюджетная серия ноутбуков iRU Intro была расширена моделью iRU Intro 2614. В iRU Intro 2614 установлена о
01.12.2004 iRU Stilo 1715: новый ноутбук на базе Efficeon TM 8600

ественные функциональные преимущества, ноутбук будет в одной ценовой категории с предшественником – iRU Stilo 1514.
26.10.2004 iRU Stilo 3841: портативный компьютер весом 2 кг

й всего 9,5 мм. В связи с этим стало возможным использовать в модели двухшпиндельную схему. Ноутбук iRU Stilo 3841 основан на мобильной технологии Intel Centrino и снабжен мобильным процессором
28.09.2004 iRU Intro 3215: 15-дюймовый ноутбук для дома и офиса

Компания «НКА-Групп» анонсировала выход на рынок нового ноутбука iRU Intro 3215 с диагональю экрана 15 дюймов. Модель комплектуется процессорами Intel Pentium M и Intel Celeron M в зависимости от конфигурации и предназначена для дома и офиса. В модели также

20.09.2004 iRU Novia 3221W – вестник эпохи портативного кино

я гамма, состоящая из серебристого и серого, иногда черного цветов. С этой точки зрения ноутбук iRU Novia 3221W соответствует всем канонам жанра. Оценивать такой подход можно двояко: ноутбук эт
08.09.2004 Stilo 6154: новый ноутбук iRU

Компания «НКА-Групп» объявила о выпуске очередного ноутбука из корпоративной серии Stilo - iRU Stilo 6154. Модель оборудована мобильным процессором Intel Pentium M на ядре Dothan, набо
24.08.2004 iRU Novia 3221: первый ультрапортативный широкоформатный ноутбук iRU

Компания "НКА-Групп"объявила о выпуске компактного ноутбука iRU Novia 3221. Модель обладает широкоформатной 12,1-дюймовой ЖК-матрицей, максимальное разрешени
29.06.2004 Stilo 6054: первый "широкоформатник" iRU на базе Dothan

перативной памяти стандарта РС2700, что обеспечивает двадцатипроцентный прирост производительности. iRU Stilo 6054 выпускается в нескольких конфигурациях; в некоторых из них беспроводные коммун
07.04.2004 iRU выпустил широкоформатный ноутбук

лщиной корпуса 33 мм, а вес составляет 2,8 кг вместе с аккумуляторной батареей. Диагональ ЖК-панели iRU Stilo 3654 - 15,4 дюйма c разрешением 1280x800 (Wide XGA). iRU Stilo 3654 оборудов
17.02.2004 Novia 5012 – новый мобильный офис от iRU

D Athlon XP-M 1800+ 1,4 ГГц с частотой системной шины 266 МГц. При весе всего 2кг (с аккумулятором) iRU Novia 5012имеет 12-дюймовый ЖК-экран, встроенный оптический комбо-привод, быстрый жесткий
04.09.2003 iRU представил новую модель ноутбука Intro

  Самая популярная по итогам летних продаж iRU экономичная серия ноутбуков iRU Intro пополнилась новой моделью. iRU Intro 1214 построен на базе процессора Intel

18.08.2003 iRU Intro 2215 – ноутбук для геймеров

Новый iRU Intro 2215 на базе процессора Intel Celeron с ядром Northwood, с поддержкой системной шин
05.08.2003 iRU расширил линейку Centrino-ноутбуков

умулятором). Время автономной работы iRU Stilo 3115 при полной загрузке увеличилось, по сравнению с iRU Stilo 3014, и составило 4,5 часа по результатам теста Mobile Mark 2002 с отключенным режи
29.07.2003 iRU расширяет серию ноутбуков Intro

Новый ноутбук iRU Intro 2115 на базе процессора Intel Celeron с частотой до 2,6 ГГц увеличил производительн
15.05.2003 "Экономичная серия" ноутбуков iRU Intro расширяется

Компания iRU представила новые ноутбуки из своей “экономичной серии” iRU Intro 20хх с двумя размерами дисплеев - 14 и15 дюймов (модели 2014 и 2015 соответственно)
21.11.2002 Novia 1112 - мобильный офис весом 1,2 кг

), интерфейсными портами, включая IEEE 1394 (iLink, FireWare), двумя USB-портами, и PCMCIA-слотом для PC Card, что позволяет пользователю подключить всю необходимую периферию. Основными особенностями Novia 1112 являются его малые размеры и вес, установленные средства беспроводной сети Wi-Fi, наличие специального набора микросхем Intel M830 для мобильных компьютеров и мобильного процессора I
16.05.2002 В России появится еще один hi-tech-бренд

омпания называет ноутбуки Toshiba и Fujitsu. Модельный ряд ноутбуков IRU представлен тремя сериями: Novia, Stilo и Brava. Благодаря сотрудничеству с компанией "ВымпелКом", владельцам ноутбуков


Публикаций - 63, упоминаний - 143

Merlion iRU Stilo и организации, системы, технологии, персоны:

Merlion iRU - Деловой офис 324 59
Intel Corporation 12425 40
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 875 11
AMD - Advanced Micro Devices 4398 8
Nvidia Corp 3652 7
Acer Group - Acer Inc 2619 6
Samsung Electronics 10491 5
Toshiba Corporation 2940 5
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 679 4
Dell EMC 5060 4
Microsoft Corporation 25052 4
LG Electronics 3656 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9053 4
Sony 6592 4
AMD Graphics Product Group - ATI 960 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 2080 3
Fujitsu 2055 3
VAIO 474 3
МегаФон 9599 2
IBM - International Business Machines Corp 9508 2
Pirit - Пирит 84 2
Patriot Memory 74 2
Rover - RoverComputers 415 2
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1957 2
Novafora - Transmeta 194 2
Digma 228 2
Huawei 4112 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13733 1
Apple Inc 12432 1
Dell Technologies - Dell Computer 2145 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5711 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3017 1
Philips 2069 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2644 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 657 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 477 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2642 1
Olympus 467 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 349 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Белый Ветер 361 2
Окей - О'Кей - Гипермаркет 218 1
Армада - РБК софт - PCHome 36 1
BBDO Group - BBDO Instinсt 36 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5105 1
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 106 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 153 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14808 58
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10222 37
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12796 33
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21495 33
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9694 29
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10036 22
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25508 22
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 944 21
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6141 17
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26626 17
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10445 17
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7545 16
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12766 16
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14208 15
DDR - Double data rate 2848 15
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1043 15
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 558 15
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16533 14
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1924 14
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1886 13
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4343 12
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1993 12
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5597 12
Cardreader - Кардридер - Картридер 716 12
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3968 11
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4020 11
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 796 11
Chipset - Чипсет - набор микросхем 1431 11
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17610 11
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11059 11
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2389 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55227 10
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3266 10
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6559 10
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6200 10
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 673 10
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5754 10
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3717 9
XGA - Extended Graphics Array - Стандарт мониторов и видеоадаптеров, введённый IBM в 1990 году: 1024x768, 256 цветов 577 8
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3390 7
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1899 20
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 411 18
Intel Centrino - Intel Sonoma 583 15
Intel Celeron - Серия процессоров 970 13
Inrel Celeron M 101 10
Intel GME чипсет 42 10
Microsoft Windows XP 2412 8
Intel Celeron M 118 8
Microsoft DirectX 716 7
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 637 7
Intel PRO/Wireless - Intel PROSet - серия адаптеров 135 7
Microsoft Windows 11 665 6
Microsoft Windows 16133 6
Intel Pentium 4 Northwood - Серия микропроцессоров 104 6
AMD Mobility Radeon 232 6
Merlion iRU Ergo - Merlion iRU Brava - Merlion iRU City - Merlion iRU Corp - настольный ПК 21 6
Linux OS 10633 5
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1398 5
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 729 5
Microsoft Windows 7 1990 5
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 536 4
Intel GMA - Intel Graphics Media Accelerator - графический контроллер 194 4
Microsoft Windows 2000 8664 4
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 4
Novafora - Transmeta TM Crusoe - Семейство x86-совместимых микропроцессоров 131 4
Nvidia GeForce FX 72 4
Intel Core - Семейство процессоров 1229 3
Intel Iris Graphics - серия дискретных видеокарт 119 3
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 959 3
Intel Sandy Bridge 145 3
Battery Eater - notebook benchmark tool 130 3
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 3
Intel Pentium 4 - Intel Pentium IV 208 3
Intel HD Audio - Intel High Definition Audio - IHDA Azalia 61 3
AMD Athlon XP - серия микропроцессоров 147 3
Microsoft Windows XP Professional 235 3
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 483 2
Linux MeeGo Core Software Platform - MeeGo-устройства 254 2
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 851 2
Acer TravelMate - Серия ноутбуков 160 2
Ксенин Алекс 311 3
Солнцев Игорь 5 2
Иванов Алексей 149 1
Петров Игорь 13 1
Константинов Константин 32 1
Борушевский Денис 37 1
Сочилин Геннадий 7 1
Ревенчук Григорий 6 1
Доронин Вадим 1 1
Кулешов Антон 3 1
Джамгарян Армен 1 1
McCarron Dean - МакКэррон Дин - МакКаррон Дин 23 1
Панько Александр 1 1
Friedman Batya - Фрейдман Батья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 153075 29
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52995 4
Европа 24511 3
Япония 13435 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7932 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17817 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44995 2
Южная Корея - Республика 6792 2
Китай - Тайвань 4086 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4049 1
Азия - Азиатский регион 5685 1
Америка - Американский регион 2181 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3574 1
Германия - Федеративная Республика 12861 1
США - Калифорния 4729 1
США - Массачусетс 510 1
США - Миннесота 196 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5305 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5187 9
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6798 6
Ergonomics - Эргономика 1659 5
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1324 5
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3644 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25399 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7196 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5150 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11286 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3108 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4231 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4586 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2881 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4253 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2873 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1805 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1424 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10444 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9734 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9386 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5775 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2412 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1358 1
Латинский алфавит 191 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2867 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1684 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8407 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3144 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1129 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1311 1
Зоология - наука о животных 2745 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 672 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 348 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1418 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1645 1
Русский язык - Кириллица - Кириллические алфавиты - Кириллическая письменность 141 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1308 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1192 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7795 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1164 1
CNews - ZOOM.CNews 1852 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11363 1
DigiTimes - Издание 1320 1
AP - Associated Press 2006 1
InfoSync 35 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8304 3
Mercury Research 70 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 294 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 218 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383879, в очереди разбора - 732650.
Создано именных указателей - 182949.
