Acer представила на российском рынке игровой монитор начального уровня Aopen 24MV1YP

Acer представила на российском рынке игровой монитор Aopen 24MV1YP. Новая модель предназначена для любителей гейминга и может справиться с требовательными современными играми. Aopen 24MV1YP имеет поддержку FreeSync Premium и всех популярных технологий защиты зрения, а также обладает высокой производительностью: минимальное время отклика составляет 1 мс, а частота обновления достигает 165 Гц.

Aopen 24MV1YP отличается стильным и минималистичным внешним видом. В дизайне преобладают прямые строгие линии, благодаря чему безрамочный по трем сторонам экран смотрится еще более лаконично. Компактная подставка занимает совсем немного места на столе и поддерживает изменение угла наклона от -5° до 20°, что позволяет установить экран максимально комфортно. Имеется и поддержка VESA-крепления, что дает возможность поместить монитор на стену и дополнительно освободить рабочее пространство. Для подключения к источнику сигнала присутствует два порта HDMI (2.0 и 1.4) и один DisplayPort. Предусмотрен и выход на наушники.

Для изменения параметров монитора в нижней части предусмотрены удобные кнопки. В качестве альтернативы выступает утилита Aopen Display Widget. Она открывает доступ ко всем возможностям по настройке и персонализации устройства.

Aopen 24MV1YP оборудован 23,8-дюймовым VA-экраном с разрешением 1920х1080 пикселей. Дисплей обладает широкими углами обзора и отличается максимальным уровнем яркости 250 нит и высоким коэффициентом контрастности. Эти параметры дополняет технология Acer ComfyView, которая убирает блики и позволяет располагать монитор в любом месте, не боясь попадания на экран солнечных лучей или света от других источников. Цветовой охват новинки соответствует цветовому пространству NTSC на 72%. Это гарантирует яркую и сочную картинку без искажений. Совокупность технологий Black Boost и поддержка HDR 10 обеспечивает глубину черного цвета, дает возможность настройки затемнения и улучшенную контрастность изображения.

Монитор Acer Aopen 24MV1YP

FullHD разрешение отлично подходит к выбранной диагонали и позволяет добиться высокой производительности в играх. Минимальное время отклика составляет всего 1 мс, а частота обновления достигает 165 Гц. Это обеспечивает молниеносную реакцию монитора и плавную картинку без шлейфов. Поддержка технологии FreeSync Premium, которая синхронизирует уровень FPS с частотой обновления, обеспечивает плавное изображение без разрывов кадра и артефактов даже в самых динамичных сценах и при резкой смене ракурса.

За счет поддержки технологий Acer Flicker-less, которая уменьшает мерцание подсветки, Acer BlueLightShield, уменьшающей свечение синего спектра света, и Low dimming, которая уменьшает яркость подсветки при ухудшении внешнего освещения, Aopen 24MV1YP позволяет проводить более длительные игровые сессии без вреда для глаз и здоровья.

Aopen 24MV1YP доступен в продаже на российском рынке по цене от 15990 руб.