Acer - AOpen

|28.04.2025
|
В России начались продажи монитора AOpen 27SH2UE
У российских ритейлеров появился AOpen 27SH2UE — универсальный ультратонкий монитор с качественной IPS-матрицей, который отлично подойдет для работы, учебы и мультимедийных развлечений. Он предлагает пользователям яркое и насы
|29.11.2024
|
Утонченный дизайн, 100 Гц и высокое качество изображения в новинках Aopen 24SH2YE и 27SH2E
В продажу на российский рынок выходят два стильных безрамочных монитора Aopen серии SH2 в тонком 7.2 мм выразительном дизайне и богатом оснащении современными атрибутами. Быстрые 100 Гц матрицы разрешением FHD отображают 99% цветового пространства sRGB для наслажде
|19.09.2024
|
Игровой UHD-монитор AOPEN Fire Legend XV5 с частотой обновления до 160 Гц
В продажу в России поступил игровой монитор AOPEN Fire Legend XV5 с диагональю 27 дюймов. HDR-новинка AOPEN Fire Legend XV5 оснащена IPS-матрицей с точностью цветопередачи 90% Adobe RGB и частотой обновления 160 Гц, объединенной с
|25.07.2024
|
Aopen выпустила широкоформатный монитор 32SA2QUA в ультратонком корпусе с дизайном Zero Frame
Бренд Aopen представил монитор 32SA2QUA оптимальный для комфортной работы над офисными задачами и подходящий для игр. Монитор построен на широкоформатной IPS-матрице с диагональю 31,5 дюйма. Новинка
|10.11.2021
|
Aopen представит на российском рынке игровой монитор 27HC5UR
Компания Aopen представит на российском рынке игровой монитор Aopen 27HC5UR (полное наименовани
|17.09.2021
|
Aopen 27HC5RZ: доступный игровой монитор с большой диагональю и изогнутым экраном
Компания Aopen представила на российском рынке новый монитор из линейки HC5: Aopen 27HC5RZ, пре
|13.09.2021
|
Aopen представила в России геймерскую линейку мониторов HC5
Компания Aopen выводит на российский рынок сразу шесть игровых мониторов. Модели из линейки HC5 — это
|01.09.2021
|
Acer представила на российском рынке игровой монитор начального уровня Aopen 24MV1YP
Acer представила на российском рынке игровой монитор Aopen 24MV1YP. Новая модель предназначена для любителей гейминга и может справиться с требова
|16.08.2021
|
Acer представила в России новый портативный монитор Aopen 16PM3Q
Acer представила в России новый портативный монитор Aopen 16PM3Qbmiuux. Новинка оборудована 15,6-дюймовым IPS экраном с разрешением 1920х1080 (Fu
|15.02.2021
|
Acer представила в России новый портативный проектор AOpen AH15. Цена. Фото
Acer объявила о начале продаж нового портативного проектора из линейки AOpen на российском рынке. Acer AOpen AH15 — компактное устройство, которое легко можн
|21.05.2019
|
Nvidia подтвердила совместимость мониторов Aopen серии HС1 с технологией G-sync
Nvidia официально подтвердила, что 27-дюймовые изогнутые игровые мониторы серии HC1 (27HC1R P) от Aopen совместимы с технологией G-sync (G-sync Compatible). Это означает, что мониторы прошли
|19.11.2018
|
Россия открывает мониторы AOPEN
Мониторы AOPEN серии HC1 подходят для компьютерных игр, обеспечивая быстрый отклик и четкую картинку б
|16.11.2018
|
Acer запустил в РФ продажи игровых мониторов AOPEN
партнерстве с Acer объявила о старте продаж игровых высокопроизводительных мониторов торговой марки AOPEN онлайн и в торговых сетях «М.Видео» и «Эльдорадо». AOPEN Inc., основанная в 1996
|06.10.2006
|
AOpen выпустила новый ПК серии XC Cube
Компания AOpen представила систему XC Cube EZ661-T(D), которая поддерживает процессоры Intel Pentium D
|01.06.2006
|
AOpen выпустил материнскую плату для Pentium M
Компания AOpen представила экономичный вариант материнской платы форм-фактора micro-ATX — AOpen s661FXm-FSN, со встроенной технологией MoDT (Mobile on DeskTop) и поддержкой процессоров Intel
|30.05.2006
|
AOpen выпустил конкурента Apple Mac Mini
Компания AOpen представила MiniPC нового поколения - MP945-VXR. Устройство построено на базе технологи
|06.03.2006
|
AOpen выпустила высокопроизводительную видеокарту
от просмотра DVD-фильмов и использования других мультимедийных развлечений. Кроме того, видеокарты AOpen снабжены теплоотводной трубкой и вентилятором, которые позволяют карте оставаться «холо
|27.01.2006
|AOpen выпустила материнскую плату AOpen i975Xa-YDG
|25.07.2003
|
AOpen анонсировал записывающий DVD-привод
Сегодня, 25 июля, компания AOpen объявила о начале поставок устройства для записи дисков DVD-RW и DVD-R, работающего со скоростью 4x4 - DRW4410. Привод DRW4410 обладает улучшенной системой теплоотвода и позволяет обойтис
|05.01.2003
|
AOpen начал выпуск системных плат на чипсете SiS655
Компания AOpen представила новую системную плату AX45-4D Max под платформу Pentium 4. Основанная на наборе микросхем SiS 655/963, плата AX45-4D Max обеспечивает поддержку графического режима AGP 8x и дв
|28.06.2002
|
Несмотря на иск Mediatek, объем поставок AOpen остался на прежнем уровне
жит поставлять CD-ROM приводы как запланировано. Что касается линии по производству приводов DVD-ROM, то в связи с тем, что DVD продукция имеет удельный вес всего 5% в общем объеме поставок приводов, AOpen не собирается переходить на новые схемы VIA Technologies, которые в скором времени поступят в производство. Так как нарушение патентных прав все еще остается под вопросом, а решение суда
|24.01.2001
|
AOpen объявила планы выпуска 3D акселераторов на чипе GeForce2 MX
Компания Aopen сообщила планы выпуска графических продуктов на базе графического процессора GeForce2 MX. Семейство новых видеоадаптеров будет состоять из 6 карт, 5 из которых оснащены новой технологией
|05.12.2000
|
Aopen представила две новых материнских платы на чипсете VIA Apollo Pro266
Компания Aopen приступила к выпуску двух новых материнских плат на чипсете VIA Apollo Pro266 с поддержкой памяти DDR. Материнская плата AX37 выполнена в форм-факторе ATX, снабжена тремя слотами DIMM для
|19.10.2000
|
AOpen выпустила материнскую плату для Pentium 4
p. продемонстрировала новую материнскую плату, разработанную тайваньским производителем электроники AOpen Inc. на выставке World PC Expo 2000, проходящую в эти дни в Токио. Материнская плата, н
|17.10.2000
|
AOpen представила материнскую плату AX33 для процессоров Intel Celeron/Pentium III
Компания AOpen America, Inc. представила новую материнскую плату под разъем Socket 370 для процессоров
|09.10.2000
|
План AOpen по выпуску графических карт
Компания AOpen, в дополнение к уже имеющейся на рынке "бюджетной" (без видеовыхода, без доступа к BIOS, 32 МБ видеопамяти) карте PA256MX, начинает выпуск еще трех видеокарт на базе графического чипсета
|29.08.2000
|
Компания AOpen выпустила пишущий привод CD-RW с 10-кратной скоростью перезаписи
Компания Aopen выпустила новый привод модели CRW-1232 с 32-х, 12-ти и 10-ти кратными максимальными ско
|01.07.1999
|
AOpen America анонсировала графический акселератор на базе Savage4 PRO
Компания AOpen America представила новый графический акселератор AOpen PA4000. Акселератор осно
