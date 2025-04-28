Acer - AOpen

Разделы

28.04.2025 В России начались продажи монитора AOpen 27SH2UE

У российских ритейлеров появился AOpen 27SH2UE — универсальный ультратонкий монитор с качественной IPS-матрицей, который отлично подойдет для работы, учебы и мультимедийных развлечений. Он предлагает пользователям яркое и насы
29.11.2024 Утонченный дизайн, 100 Гц и высокое качество изображения в новинках Aopen 24SH2YE и 27SH2E

В продажу на российский рынок выходят два стильных безрамочных монитора Aopen серии SH2 в тонком 7.2 мм выразительном дизайне и богатом оснащении современными атрибутами. Быстрые 100 Гц матрицы разрешением FHD отображают 99% цветового пространства sRGB для наслажде
19.09.2024 Игровой UHD-монитор AOPEN Fire Legend XV5 с частотой обновления до 160 Гц

В продажу в России поступил игровой монитор AOPEN Fire Legend XV5 с диагональю 27 дюймов. HDR-новинка AOPEN Fire Legend XV5 оснащена IPS-матрицей с точностью цветопередачи 90% Adobe RGB и частотой обновления 160 Гц, объединенной с
25.07.2024 Aopen выпустила широкоформатный монитор 32SA2QUA в ультратонком корпусе с дизайном Zero Frame

Бренд Aopen представил монитор 32SA2QUA оптимальный для комфортной работы над офисными задачами и подходящий для игр. Монитор построен на широкоформатной IPS-матрице с диагональю 31,5 дюйма. Новинка

10.11.2021 Aopen представит на российском рынке игровой монитор 27HC5UR

Компания Aopen представит на российском рынке игровой монитор Aopen 27HC5UR (полное наименовани
17.09.2021 Aopen 27HC5RZ: доступный игровой монитор с большой диагональю и изогнутым экраном

Компания Aopen представила на российском рынке новый монитор из линейки HC5: Aopen 27HC5RZ, пре
13.09.2021 Aopen представила в России геймерскую линейку мониторов HC5

Компания Aopen выводит на российский рынок сразу шесть игровых мониторов. Модели из линейки HC5 — это

01.09.2021 Acer представила на российском рынке игровой монитор начального уровня Aopen 24MV1YP

Acer представила на российском рынке игровой монитор Aopen 24MV1YP. Новая модель предназначена для любителей гейминга и может справиться с требова
16.08.2021 Acer представила в России новый портативный монитор Aopen 16PM3Q

Acer представила в России новый портативный монитор Aopen 16PM3Qbmiuux. Новинка оборудована 15,6-дюймовым IPS экраном с разрешением 1920х1080 (Fu
15.02.2021 Acer представила в России новый портативный проектор AOpen AH15. Цена. Фото

Acer объявила о начале продаж нового портативного проектора из линейки AOpen на российском рынке. Acer AOpen AH15 — компактное устройство, которое легко можн
21.05.2019 Nvidia подтвердила совместимость мониторов Aopen серии HС1 с технологией G-sync

Nvidia официально подтвердила, что 27-дюймовые изогнутые игровые мониторы серии HC1 (27HC1R P) от Aopen совместимы с технологией G-sync (G-sync Compatible). Это означает, что мониторы прошли

19.11.2018 Россия открывает мониторы AOPEN

 Мониторы AOPEN серии HC1 подходят для компьютерных игр, обеспечивая быстрый отклик и четкую картинку б
16.11.2018 Acer запустил в РФ продажи игровых мониторов AOPEN

партнерстве с Acer объявила о старте продаж игровых высокопроизводительных мониторов торговой марки AOPEN онлайн и в торговых сетях «М.Видео» и «Эльдорадо». AOPEN Inc., основанная в 1996
06.10.2006 AOpen выпустила новый ПК серии XC Cube

Компания AOpen представила систему XC Cube EZ661-T(D), которая поддерживает процессоры Intel Pentium D
01.06.2006 AOpen выпустил материнскую плату для Pentium M

Компания AOpen представила экономичный вариант материнской платы форм-фактора micro-ATX — AOpen s661FXm-FSN, со встроенной технологией MoDT (Mobile on DeskTop) и поддержкой процессоров Intel
30.05.2006 AOpen выпустил конкурента Apple Mac Mini

Компания AOpen представила MiniPC нового поколения - MP945-VXR. Устройство построено на базе технологи
06.03.2006 AOpen выпустила высокопроизводительную видеокарту

от просмотра DVD-фильмов и использования других мультимедийных развлечений. Кроме того, видеокарты AOpen снабжены теплоотводной трубкой и вентилятором, которые позволяют карте оставаться «холо
27.01.2006 AOpen выпустила материнскую плату AOpen i975Xa-YDG
25.07.2003 AOpen анонсировал записывающий DVD-привод

  Сегодня, 25 июля, компания AOpen объявила о начале поставок устройства для записи дисков DVD-RW и DVD-R, работающего со скоростью 4x4 - DRW4410. Привод DRW4410 обладает улучшенной системой теплоотвода и позволяет обойтис
05.01.2003 AOpen начал выпуск системных плат на чипсете SiS655

Компания AOpen представила новую системную плату AX45-4D Max под платформу Pentium 4. Основанная на наборе микросхем SiS 655/963, плата AX45-4D Max обеспечивает поддержку графического режима AGP 8x и дв
28.06.2002 Несмотря на иск Mediatek, объем поставок AOpen остался на прежнем уровне

жит поставлять CD-ROM приводы как запланировано. Что касается линии по производству приводов DVD-ROM, то в связи с тем, что DVD продукция имеет удельный вес всего 5% в общем объеме поставок приводов, AOpen не собирается переходить на новые схемы VIA Technologies, которые в скором времени поступят в производство. Так как нарушение патентных прав все еще остается под вопросом, а решение суда

24.01.2001 AOpen объявила планы выпуска 3D акселераторов на чипе GeForce2 MX

Компания Aopen сообщила планы выпуска графических продуктов на базе графического процессора GeForce2 MX. Семейство новых видеоадаптеров будет состоять из 6 карт, 5 из которых оснащены новой технологией

05.12.2000 Aopen представила две новых материнских платы на чипсете VIA Apollo Pro266

Компания Aopen приступила к выпуску двух новых материнских плат на чипсете VIA Apollo Pro266 с поддержкой памяти DDR. Материнская плата AX37 выполнена в форм-факторе ATX, снабжена тремя слотами DIMM для
19.10.2000 AOpen выпустила материнскую плату для Pentium 4

p. продемонстрировала новую материнскую плату, разработанную тайваньским производителем электроники AOpen Inc. на выставке World PC Expo 2000, проходящую в эти дни в Токио. Материнская плата, н
17.10.2000 AOpen представила материнскую плату AX33 для процессоров Intel Celeron/Pentium III

Компания AOpen America, Inc. представила новую материнскую плату под разъем Socket 370 для процессоров
09.10.2000 План AOpen по выпуску графических карт

Компания AOpen, в дополнение к уже имеющейся на рынке "бюджетной" (без видеовыхода, без доступа к BIOS, 32 МБ видеопамяти) карте PA256MX, начинает выпуск еще трех видеокарт на базе графического чипсета

29.08.2000 Компания AOpen выпустила пишущий привод CD-RW с 10-кратной скоростью перезаписи

Компания Aopen выпустила новый привод модели CRW-1232 с 32-х, 12-ти и 10-ти кратными максимальными ско
01.07.1999 AOpen America анонсировала графический акселератор на базе Savage4 PRO

Компания AOpen America представила новый графический акселератор AOpen PA4000. Акселератор осно

