Acer - AOpen

В России начались продажи монитора AOpen 27SH2UE У российских ритейлеров появился AOpen 27SH2UE — универсальный ультратонкий монитор с качественной IPS-матрицей, который отлично подойдет для работы, учебы и мультимедийных развлечений. Он предлагает пользователям яркое и насы

Утонченный дизайн, 100 Гц и высокое качество изображения в новинках Aopen 24SH2YE и 27SH2E В продажу на российский рынок выходят два стильных безрамочных монитора Aopen серии SH2 в тонком 7.2 мм выразительном дизайне и богатом оснащении современными атрибутами. Быстрые 100 Гц матрицы разрешением FHD отображают 99% цветового пространства sRGB для наслажде

Игровой UHD-монитор AOPEN Fire Legend XV5 с частотой обновления до 160 Гц В продажу в России поступил игровой монитор AOPEN Fire Legend XV5 с диагональю 27 дюймов. HDR-новинка AOPEN Fire Legend XV5 оснащена IPS-матрицей с точностью цветопередачи 90% Adobe RGB и частотой обновления 160 Гц, объединенной с

Aopen выпустила широкоформатный монитор 32SA2QUA в ультратонком корпусе с дизайном Zero Frame Бренд Aopen представил монитор 32SA2QUA оптимальный для комфортной работы над офисными задачами и подходящий для игр. Монитор построен на широкоформатной IPS-матрице с диагональю 31,5 дюйма. Новинка

Aopen представит на российском рынке игровой монитор 27HC5UR Компания Aopen представит на российском рынке игровой монитор Aopen 27HC5UR (полное наименовани

Aopen 27HC5RZ: доступный игровой монитор с большой диагональю и изогнутым экраном Компания Aopen представила на российском рынке новый монитор из линейки HC5: Aopen 27HC5RZ, пре

Aopen представила в России геймерскую линейку мониторов HC5 Компания Aopen выводит на российский рынок сразу шесть игровых мониторов. Модели из линейки HC5 — это

Acer представила на российском рынке игровой монитор начального уровня Aopen 24MV1YP Acer представила на российском рынке игровой монитор Aopen 24MV1YP. Новая модель предназначена для любителей гейминга и может справиться с требова

Acer представила в России новый портативный монитор Aopen 16PM3Q Acer представила в России новый портативный монитор Aopen 16PM3Qbmiuux. Новинка оборудована 15,6-дюймовым IPS экраном с разрешением 1920х1080 (Fu

Acer представила в России новый портативный проектор AOpen AH15. Цена. Фото Acer объявила о начале продаж нового портативного проектора из линейки AOpen на российском рынке. Acer AOpen AH15 — компактное устройство, которое легко можн

Nvidia подтвердила совместимость мониторов Aopen серии HС1 с технологией G-sync Nvidia официально подтвердила, что 27-дюймовые изогнутые игровые мониторы серии HC1 (27HC1R P) от Aopen совместимы с технологией G-sync (G-sync Compatible). Это означает, что мониторы прошли

Россия открывает мониторы AOPEN Мониторы AOPEN серии HC1 подходят для компьютерных игр, обеспечивая быстрый отклик и четкую картинку б

Acer запустил в РФ продажи игровых мониторов AOPEN партнерстве с Acer объявила о старте продаж игровых высокопроизводительных мониторов торговой марки AOPEN онлайн и в торговых сетях «М.Видео» и «Эльдорадо». AOPEN Inc., основанная в 1996

AOpen выпустила новый ПК серии XC Cube Компания AOpen представила систему XC Cube EZ661-T(D), которая поддерживает процессоры Intel Pentium D

AOpen выпустил материнскую плату для Pentium M Компания AOpen представила экономичный вариант материнской платы форм-фактора micro-ATX — AOpen s661FXm-FSN, со встроенной технологией MoDT (Mobile on DeskTop) и поддержкой процессоров Intel

AOpen выпустил конкурента Apple Mac Mini Компания AOpen представила MiniPC нового поколения - MP945-VXR. Устройство построено на базе технологи

AOpen выпустила высокопроизводительную видеокарту от просмотра DVD-фильмов и использования других мультимедийных развлечений. Кроме того, видеокарты AOpen снабжены теплоотводной трубкой и вентилятором, которые позволяют карте оставаться «холо

AOpen анонсировал записывающий DVD-привод Сегодня, 25 июля, компания AOpen объявила о начале поставок устройства для записи дисков DVD-RW и DVD-R, работающего со скоростью 4x4 - DRW4410. Привод DRW4410 обладает улучшенной системой теплоотвода и позволяет обойтис

AOpen начал выпуск системных плат на чипсете SiS655 Компания AOpen представила новую системную плату AX45-4D Max под платформу Pentium 4. Основанная на наборе микросхем SiS 655/963, плата AX45-4D Max обеспечивает поддержку графического режима AGP 8x и дв

Несмотря на иск Mediatek, объем поставок AOpen остался на прежнем уровне жит поставлять CD-ROM приводы как запланировано. Что касается линии по производству приводов DVD-ROM, то в связи с тем, что DVD продукция имеет удельный вес всего 5% в общем объеме поставок приводов, AOpen не собирается переходить на новые схемы VIA Technologies, которые в скором времени поступят в производство. Так как нарушение патентных прав все еще остается под вопросом, а решение суда

AOpen объявила планы выпуска 3D акселераторов на чипе GeForce2 MX Компания Aopen сообщила планы выпуска графических продуктов на базе графического процессора GeForce2 MX. Семейство новых видеоадаптеров будет состоять из 6 карт, 5 из которых оснащены новой технологией

Aopen представила две новых материнских платы на чипсете VIA Apollo Pro266 Компания Aopen приступила к выпуску двух новых материнских плат на чипсете VIA Apollo Pro266 с поддержкой памяти DDR. Материнская плата AX37 выполнена в форм-факторе ATX, снабжена тремя слотами DIMM для

AOpen выпустила материнскую плату для Pentium 4 p. продемонстрировала новую материнскую плату, разработанную тайваньским производителем электроники AOpen Inc. на выставке World PC Expo 2000, проходящую в эти дни в Токио. Материнская плата, н

AOpen представила материнскую плату AX33 для процессоров Intel Celeron/Pentium III Компания AOpen America, Inc. представила новую материнскую плату под разъем Socket 370 для процессоров

План AOpen по выпуску графических карт Компания AOpen, в дополнение к уже имеющейся на рынке "бюджетной" (без видеовыхода, без доступа к BIOS, 32 МБ видеопамяти) карте PA256MX, начинает выпуск еще трех видеокарт на базе графического чипсета

Компания AOpen выпустила пишущий привод CD-RW с 10-кратной скоростью перезаписи Компания Aopen выпустила новый привод модели CRW-1232 с 32-х, 12-ти и 10-ти кратными максимальными ско