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Acer Cyber Security

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


13.07.2020 Acer отчиталась о рекордной за последние 2,5 года квартальной выручке 1
27.03.2019 Выручка Acer за 2018 год выросла на 8,7% 1
14.01.2019 Выручка Acer в декабре 2018 выросла на 4,1% год к году 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Acer Cyber Security и организации, системы, технологии, персоны:

Acer Group - Acer Inc 2806 4
Weblink International 3 2
Acer - AOpen 76 2
Apacer Technology Inc 90 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2078 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18403 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15491 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10241 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22673 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1700 1
Электроника - Дисплей - QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 445 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13292 1
Google Chromebook - Google Хромбук 240 1
Китай - Тайвань 4274 3
Китай - Тайвань - Тайбэй 366 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1223 1
Америка - Американский регион 2206 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1887 1
Азия - Азиатский регион 5934 1
Россия - РФ - Российская федерация 166934 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5129 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8099 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53677 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33918 1
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 425 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467835, в очереди разбора - 725300.
Создано именных указателей - 200060.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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