AMD Radeon FreeSync AMD Freesync Premium Pro


СОБЫТИЯ

13.08.2025 В России начались продажи 32-дюймового монитора Acer Predator XB323QKV3 с разрешением 4K и частотой 160 Гц

вой процесс. Время отклика 0,5 мс отлично проявляет себя в динамичных играх, а поддержка технологии AMD FreeSync Premium гарантирует отсутствие разрывов и «заиканий» картинки, даже при самых вы
23.07.2025 На российском рынке в продаже появились компактные игровые мониторы Acer Nitro XF240YX1

качественную 24-дюймовую IPS-матрицу с частотой обновления до 200 Гц, поддержкой игровых технологий AMD FreeSync Premium и лаконичный дизайн, который отлично впишется в любой геймерский сетап.

14.07.2025 Acer представила компактный игровой монитор Nitro XF240YX1

качественную 24-дюймовую IPS-матрицу с частотой обновления до 200 Гц, поддержкой игровых технологий AMD FreeSync Premium и лаконичный дизайн, который отлично впишется в любой геймерский сетап.

09.07.2025 В России начались продажи монитора Acer Nitro VG271Z с частотой 280 Гц и FreeSync Premium

матрица монитора Nitro VG271Z обеспечивает яркую и насыщенную картинку с точной цветопередачей. Углы обзора 178° позволяют видеть происходящее без искажений даже сбоку. Благодаря поддержке технологии AMD FreeSync Premium изображение остаётся стабильным и без разрывов, обеспечивая плавный и комфортный игровой процесс на любой системе.
05.06.2025 Широкоформатные FullHD-мониторы Nitro KG241YX1 и Nitro KG271X1: высокая яркость и частота обновления 200 Гц

мический – 100М:1. К особенностям обоих новых моделей серии Nitro следует отнести поддержку HDR10 и AMD FreeSync Premium.
26.05.2025 Монитор Acer Nitro XV275UV3 с экраном 2К, 180 Гц и поддержкой FreeSync в России

S-дисплей с разрешением WQHD, частотой обновления 180 Гц и временем отклика в 0,5 мс. Поддержка AMD FreeSync Premium обеспечивает отсутствие разрывов картинки, а технология HDR400 передает насы
20.12.2024 Nitro ED343CURV3 уже в продаже: ультраширокий монитор для полного погружения в игру

личную цветопередачу со сверхчетким разрешением, высокой частотой обновления, поддержкой технологии AMD FreeSync Premium и солидным показателем контрастности.
18.12.2024 Новый Nitro XV272UW2: гейминг в 2K-разрешении с частотой кадров 240 Гц

оким разрешением, максимально плавной картинкой с частотой обновления 240 Гц, поддержкой технологии AMD FreeSync Premium и цветопередачей с высоким показателем контрастности.
11.11.2024 В России начались продажи монитора Acer Vero V247YUE

экран с разрешением WQHD, высокую частоту обновления, широкий цветовой охват и поддержку технологии AMD FreeSync.
23.10.2024 Монитор Acer Nitro EI491CURS с диагональю 49 дюймов в широком формате 32:9

HDR 400. Разрешение – DQHD или 5120x1440, точность цветопередачи – 94% DCI-P3. В наличии поддержка AMD FreeSync Premium Pro и функции DisplayWidget.

24.09.2024 Обзор Predator XB323QUM3bmiiphx: игровой монитор «все в одном»

К (2560x1440) Частота обновления 180 Гц Время отклика 0,5 мс Пиковая яркость до 250 кд/м² Поддержка AMD FreeSync Premium Есть Дополнительные функции Встроенные динамики Средняя цена 42 990 рубл
14.01.2022 Безопасный для зрения игровой монитор Nitro XV272M от Acer поступил в Россию

ребовательными современными играми. Также модель имеет сертификат VESA DisplayHDR 400, поддерживает FreeSync Premium и имеет фирменный набор технологий защиты зрения VisionCare 1.0.
12.01.2022 Ультраширокий игровой монитор Acer Nitro EI491CRS уже в России

производительность и позволяет справиться с самыми новыми и требовательными играми. Также поддержка FreeSync Premium Pro и фирменный набор технологий защиты зрения обеспечивают максимально комф
15.09.2021 Acer Nitro XV252QP: игровой монитор с низкой задержкой и технологией FreeSync

(400 нит) и контраста (1000:1) и демонстрирует стабильные углы обзора до 178°. Поддержка технологии AMD FreeSync Premium для синхронизации кадров между видеокартой и монитором обеспечивает плав
14.09.2021 Acer представила на российском рынке игровой монитор Nitro XV272X

скоростью отклика 0,1 мс и высокой частотой обновления 240 Гц. Помимо этого, модель имеет поддержку FreeSync Premium, сертификат VESA DisplayHDR 400 и фирменный набор технологий защиты зрения.

19.08.2021 Acer представила в России новые игровые мониторы Nitro XV2

и экранами ZeroFrame, высокой производительностью и поддержкой новейших игровых технологий, включая AMD FreeSync.

17.08.2021 Acer представила безрамочный игровой WQHD-монитор Nitro XV322QUKV

обновления составляет 170 Гц, а минимальное время отклика – 0,5 мс. Вместе с поддержкой технологии AMD FreeSync Premium это обеспечивает плавное и качественное изображение даже в быстрых сцена
30.06.2021 Acer объявила о выходе супербыстрого игрового монитора Nitro XV252QF. Цена

кордную частоту обновления экрана до 390 Гц при разгоне. Помимо этого, имеется поддержка технологии AMD FreeSync Premium, что делает модель превосходным вариантом для любых игр.
30.06.2021 В России стартовали продажи монитора Acer Nitro VG272S. Цена

оставляет 165 Гц при времени отклика всего 0,5 мс. Помимо этого, монитор имеет поддержку технологии AMD FreeSync Premium и получил сертификат VESA Display HDR 400, что гарантирует точную цветоп
30.06.2021 Acer представила на российском рынке игровой монитор Nitro QG241YP. Цена

всего 1 мс, а частота обновления достигает 165 Гц при подключении по DisplayPort. Имеется поддержка FreeSync Premium и фирменный набор технологий защиты зрения.
17.03.2021 Acer представила на российском рынке игровой монитор Nitro XV272UX. Цена. Фото

Acer представила на российском рынке монитор Nitro XV272UX. Новинка получила маркировку AMD FreeSync Premium Technology и сертификат VESA Certified DisplayHDR 400.
30.12.2020 Acer представила в России монитор для начинающих киберспортсменов Nitro XV242YP. Цена

матрицей IPS с широкими углами обзора и качественной цветопередачей, а также поддержкой технологий AMD FreeSync Premium и Nvidia G-Sync Compatible.
09.12.2020 AOC представила сверхширокий монитор Agon AG493UCX. Цена. Фото

Время отклика 4 мс GtG и 1 мс MPRT гарантирует, что изображение не будет смазываться, а технология AMD FreeSync Premium Pro устраняет рывки и разрывы и обеспечивает низкую задержку даже при вк
02.08.2019 MMD представила новую линейку мониторов Philips E1. Цены

или 32 дюйма с разрешением Full HD, Quad HD или 4K UHD. Благодаря таким функциям, как Adaptive Sync/AMD FreeSync, режим LowBlue, технологии Flicker Free и разъему DisplayPort, серия Philips E1

27.06.2019 Acer представила ультраширокоформатный монитор серии Nitro EI1 с поддержкой AMD Radeon Freesync 2

Мониторы серии Nitro EI1 уже появились в продаже в России по цене от 64990 руб. Технология синхронизации AMD Radeon Freesync 2 обеспечивает плавное изображение в играх и повышает планку для игровых мониторов, требуя от них таких характеристик, как широкий динамический диапазон, высокая частота обн
10.01.2019 AOC начинает продажи изогнутых игровых мониторов AGON 3. Цены

AOC сообщила о релизе изогнутых мониторов AG273QCG (Nvidia G-SYNC) и AG273QCX (AMD FreeSync 2 HDR), представителей третьего поколения линейки AGON.

20.04.2018 AOC представила 31,5-дюймовый монитор с поддержкой FreeSync 2 и DisplayHDR 400. Цена

онтрастности 2000:1. Частота обновления 144 Гц и время отклика 4 мс в сочетании с поддержкой Radeon FreeSync 2 гарантируют плавность игрового процесса даже в самые напряженные моменты.

09.06.2017 Samsung анонсировала свои первые дисплеи с поддержкой технологии Radeon FreeSync 2

Компания Samsung представила свои первые дисплеи с поддержкой технологии Radeon FreeSync 2 — ультраширокий 49-дюймовый дисплей CHG90, а также 27- и 32-дюймовые монито
23.05.2017 Viewsonic представила монитор XG2530 с частотой обновления 240 Гц

ViewSonic представила 25-дюймовый игровой монитор XG2530 с технологией AMD FreeSync, частотой обновления 240 Гц, временем отклика 1 мс и собственным разрешением Ful
25.11.2014 Samsung оснастит поддержкой FreeSync новые мониторы с разрешением UHD

ключения визуальных дефектов в режиме игры или просмотра видео. «Мы очень рады внедрению технологии AMD FreeSync с полной поддержкой открытых стандартов в наши новые UHD-мониторы 2015 года, — о
26.09.2014 MStar, Novatek и Realtek объявили о поддержке проекта AMD FreeSync

рудничества стала разработка чипов с поддержкой спецификации DisplayPort Adaptive-Sync и технологии AMD FreeSync, сообщили CNews в AMD.

