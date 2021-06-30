Acer объявила о выходе супербыстрого игрового монитора Nitro XV252QF. Цена

Acer представила на российском рынке уникальный сверхбыстрый игровой монитор Nitro XV252QF. Новинка оборудована Fast IPS дисплеем с разрешением 1920 х 1080 (Full HD), имеет минимальное время отклика 0,5 мс и рекордную частоту обновления экрана до 390 Гц при разгоне. Помимо этого, имеется поддержка технологии AMD FreeSync Premium, что делает модель превосходным вариантом для любых игр.

Скорость нового монитора Nitro впечатлит даже самых искушенных геймеров. Минимальное время отклика при разгоне составляет всего 0,5 мс, что гарантирует молниеносную реакцию монитора на каждое действие игрока и дает существенное преимущество в многопользовательских играх. Но главное – максимальная частота обновления при разгоне может достигать невероятных 390 Гц – это первый игровой монитор, способный на такую скорость. Такие показатели вместе с поддержкой технологии AMD FreeSync Premium, которая синхронизирует частоту обновления экрана и уровень FPS, обеспечивают качественное плавное изображение без разрывов и артефактов даже в самых динамичных сценах и при резкой смене ракурса. В свою очередь, Full HD разрешение не только отлично подходит к выбранной диагонали, но и существенно снижает нагрузку на систему в сравнении с 2К и 4К разрешением, что позволяет добиться более высокого показателя FPS при меньшей нагрузке на видеокарту.

Дисплей Nitro XV252QF соответствует цветовому пространству sRGB на 99% и имеет сертификат VESA DisplayHDR 400, что обеспечивает правильную цветопередачу без искажений, высокую яркость и контрастность, а также глубину черного цвета. Это позволяет использовать монитор практически для любых задач, включая игры и профессиональные фото и видео редакторы.





Nitro XV252QF от Acer унаследовал узнаваемый и стильный дизайн линейки Nitro. Монитор оформлен в темных тонах и отличается строгим и лаконичным внешним видом, что позволяет ему удачно вписаться в любой интерьер. Экран имеет безрамочную конструкцию по трем сторонам. Такое решение является не только стильным и привлекательным внешне, но и позволяет без труда собирать мультимониторные системы. Комплектная подставка отличается компактностью, что вкупе со встроенной АС существенно экономит место на столе, и обладает достойной функциональностью. Предусмотрена возможность изменения угла наклона от -5° до -25°, регулировки экрана по высоте (до 120 мм), поворота по горизонтали (360°) и поддержка портретного режима. Для подключения к источнику сигнала присутствует два порта HDMI 2.0, один DisplayPort 1.4 и аудиовыход, что позволяет монитору работать с несколькими устройствами одновременно и подключать наушники или любую другую внешнюю акустическую систему.

Любая киберспортивная дисциплина связана с длительными игровыми сессиями и частым времяпрепровождением перед монитором. Для защиты зрения пользователя в Nitro XV252QF предусмотрены технологии Acer BlueLightShield и Flickerless, которые снижают свечение наиболее опасного для глаз синего спектра света и уменьшают мерцание подсветки монитора. Это обеспечивают максимально комфортный и безопасный для глаз игровой процесс, а также позволяет проводить длительные игровые сессии без вреда для здоровья и зрения.

Для более удобного и легкого управления монитором предусмотрена утилита Acer Display Widget. Она обладает полным функционалом по настройке и является отличной альтернативой стандартному способу регулировки. С ее помощью можно переключить режим изображения, настроить параметры картинки, переключиться между источниками сигнала и многое другое.

Acer Nitro XV252QF уже появился в продаже на российском рынке. Рекомендованная розничная цена – 49 990 рублей.