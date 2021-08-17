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Acer представила безрамочный игровой WQHD-монитор Nitro XV322QUKV

Acer представила производительный игровой монитор Nitro XV322QUKV. Новинка получила внушительные характеристики и отвечает современным требованиям к геймерским мониторам. Экран имеет диагональ 31,5 дюйма и разрешение 2560x1440 пикселей. Максимальная частота обновления составляет 170 Гц, а минимальное время отклика – 0,5 мс. Вместе с поддержкой технологии AMD FreeSync Premium это обеспечивает плавное и качественное изображение даже в быстрых сценах, а также высочайшую отзывчивость монитора.

Nitro XV322QUKV оформлен в темных тонах и имеет строгий и стильный дизайн, который будет удачно смотреться на любом геймерском столе. Экран имеет безрамочную по трем сторонам конструкцию, что облегчает создание мультимониторных систем. Комплектная подставка отличается небольшими габаритами и хорошей функциональностью. Доступно не только изменение угла наклона экрана, но и регулировка его положения по высоте и поворот в горизонтальной плоскости на 360 градусов. Наличие встроенных динамиков позволяет отказаться от внешней акустической системы и еще больше сэкономить место на столе.

Для подключения к источнику сигнала предусмотрено два разъема HDMI 2.0, DisplayPort 1.2 и разъем 3,5 мм для подключения акустики или наушников. Помимо этого, имеется хаб на четыре USB 3.0 порта.

Nitro XV322QUKV имеет частоту обновления экрана до 170 Гц и время отклика всего 0,5 мс, что полностью избавляет от размытия картинки и обеспечивает четкое изображение даже в самых быстрых сценах. Поддержка технологии AMD FreeSync Premium, которая синхронизирует уровень FPS (количество кадров в секунду) с частотой обновления экрана, позволяет добиться плавного изображения без разрывов кадра в динамичных сценах игр и при резкой смене ракурса.

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Монитор Acer Nitro XV322QUKV

Диагональ экрана составляет 31,5 дюйма, а разрешение 2560x1440 пикселей (WQHD). Углы обзора – 178 градусов по горизонтали и вертикали. Наличие сертификата VESA DisplayHDR 400 гарантирует высокий уровень яркости и контрастности. В свою очередь технология Black boost позволяет добиться лучшей глубины черного цвета, а также настроить тени и получить более насыщенную картинку в темных сценах. Цветовой охват IPS-матрицы, установленной в новинке, соответствует цветовому пространству DCI-P3 на 90%, а отклонение Delta E<1 гарантирует правильную цветопередачу без искажений. Это позволяет использовать монитор не только для игр, но и для просмотра фильмов и даже для работы с фото и видео.

Nitro XV322QUKV имеет сертификат TUV/Eyesafe certifed и соответствует стандарту Acer VisionCare 3.0, что говорит о поддержке большого количества технологий защиты зрения. Так, BlueLightShield Pro борется с вредным излучением синего спектра света, flicker-less устраняет мерцание изображения, Low dimming обеспечивает меньший уровень яркости (для соответствия внешнему освещению), покрытие экрана ComfyView устраняет блики, поддержка LightSense и ColorSense позволяет автоматически настроить яркость и цветовую температуру изображения в зависимости от внешнего освещения, а ProxiSense периодически напоминает о необходимости отдохнуть и переводит монитор в спящий режим (когда пользователь от него отходит). Вместе они делают игровой процесс комфортным и безопасным для здоровья глаз.

Монитор Nitro XV322QUKVbmiiphzx уже доступен на российском рынке. Рекомендованная розничная цена новинки 52990 руб.

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