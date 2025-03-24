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TÜV Rheinland Eyesafe сертификат
TÜV Rheinland Eyesafe и организации, системы, технологии, персоны:
|AMD - Advanced Micro Devices 4264 6
|Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2560 5
|Intel Corporation 12242 5
|Nvidia Corp 3527 5
|HP Inc. 5701 4
|Lenovo Group 2297 2
|TÜV 59 2
|Dell Technologies - Dell Computer 2137 1
|Dell EMC 5037 1
|Lenovo Global SMB 1 1
|Google LLC 11874 1
|ИИ-Технологии 120 1
|Россети Ленэнерго 1700 1
|Yu Eric - Ю Эрик 3 2
|Wah Ray - Ва Рэй 1 1
|Chien Victor - Виктор Чиен 5 1
|Frost Kevin - Фрост Кевин 3 1
|Moshkelani Saeid - Мошкелани Саид 7 1
|Bugos Joanne - Бугос Джоанн 1 1
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