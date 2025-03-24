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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 171550
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TÜV Rheinland Eyesafe сертификат


24.03.2025 Обзор Predator X27U: игровой OLED-монитор с «безрамочным» дизайном 1
04.12.2024 Обзор Acer Swift Go 16: мощный ультрабук с искусственным интеллектом 2
23.08.2024 Predator X27U на OLED-матрице задает новые стандарты для современного игрового монитора 1
19.08.2024 В России поступил в продажу игровой OLED-монитор Predator X39 1
22.05.2024 Тонкий и мощный: начались продажи нового ноутбука Acer Swift Edge 16 1
17.08.2021 Acer представила безрамочный игровой WQHD-монитор Nitro XV322QUKV 1
05.07.2021 HP представила Pavilion Aero в России – своего самого легкого ноутбука потребительского класса. Цена 1
23.06.2021 HP представляет новые мониторы для работы, обучения и развлечений 1
20.05.2021 HP представила новый игровой бренд и обновленное портфолио геймерских решений. Цены 1
01.03.2021 Lenovo представила ноутбуки Lenovo ThinkPad и монитор ThinkVision P40w-20 1
23.10.2020 Acer выпустила новые игровые мониторы серий Predator и Nitro. Цены. Фото 2
23.10.2020 Acer представила новые светодиодные и лазерные проекторы. Цены. Фото 1
05.10.2020 HP расширила портфолио премиальных ноутбуков Spectre и ENVY. Цены 1
29.09.2020 Lenovo расширила линейку ноутбуков ThinkBook 1
30.05.2019 Dell обновила линейки XPS, Inspiron и Vostro 1

Публикаций - 15, упоминаний - 17

TÜV Rheinland Eyesafe и организации, системы, технологии, персоны:

AMD - Advanced Micro Devices 4264 6
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2560 5
Intel Corporation 12242 5
Nvidia Corp 3527 5
HP Inc. 5701 4
Lenovo Group 2297 2
TÜV 59 2
Dell Technologies - Dell Computer 2137 1
Dell EMC 5037 1
Lenovo Global SMB 1 1
Google LLC 11874 1
ИИ-Технологии 120 1
Россети Ленэнерго 1700 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 288 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12568 10
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6084 9
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14506 9
USB Type-C - USB-C - USB 3 1954 8
DCI-P3 - Охват цветового пространства 252 8
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20966 8
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10051 7
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1062 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24433 7
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1281 7
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3860 6
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10193 6
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3264 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16249 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8181 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17199 5
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 981 5
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3807 5
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2350 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12618 4
VESA DisplayHDR 84 4
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 397 4
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 539 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9713 4
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2833 4
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2128 4
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1055 3
Наушники - Headphones 4057 3
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 458 3
Delta E - dE - степень изменения визуального восприятия двух цветов 60 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13999 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51569 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6079 3
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 303 3
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1153 3
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 1008 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9414 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13906 3
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 701 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11742 3
Intel Core - Семейство процессоров 1208 4
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 506 4
Acer VisionCare 59 4
Intel Core 11 Rocket Lake - Cерия процессоров 77 3
Nvidia GeForce GTX 522 2
Nvidia G-Sync 152 2
Acer Nitro 122 2
HP Envy - серия ноутбуков 106 2
Adobe RGB - Рабочее цветовое пространство 138 2
Intel Dynamic Tuning 2 2
Intel Evo 103 2
Intel Iris Graphics - серия дискретных видеокарт 114 2
Lenovo ThinkVision - серия мониторов 28 2
AMD Radeon FreeSync 198 2
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 630 2
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 272 2
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 152 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1300 2
AMD Freesync Premium Pro 57 2
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 483 2
HP Eye Ease 5 2
AMD Radeon 284 2
Microsoft Windows Hello 201 2
Acer ComfyView 78 2
Acer Flickerless 35 2
Lenovo Yoga - серия ноутбуков 134 2
Acer Swift - Серия ноутбуков 77 2
Microsoft Windows 10 1779 1
Dell InfinityEdge 20 1
Dell Vostro - Серия ноутбуков 40 1
Dell Inspiron - Серия ноутбуков 313 1
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 688 1
Acer Predator 208 1
Microsoft Teams - MS Teams 555 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 722 1
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 178 1
Adobe Creative Cloud 69 1
Lenovo ThinkBook - Серия ноутбуков 26 1
Pantone Validated 75 1
HP Envy AiO - HP Envy Pavilion AiO - HP Envy Pavilion All-in-One - серия моноблоков 98 1
Yu Eric - Ю Эрик 3 2
Wah Ray - Ва Рэй 1 1
Chien Victor - Виктор Чиен 5 1
Frost Kevin - Фрост Кевин 3 1
Moshkelani Saeid - Мошкелани Саид 7 1
Bugos Joanne - Бугос Джоанн 1 1
Johnson Judy - Джонсон Джуди 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 146477 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52343 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3344 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5211 2
Америка - Американский регион 2167 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17239 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24410 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4044 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6253 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5007 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13783 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11074 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1386 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8862 2
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 454 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1561 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1242 1
Ergonomics - Эргономика 1609 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9969 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3185 1
Углерод - Сarboneum - химический элемент 329 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 575 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1079 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 625 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания 575 1
U.S. FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 85 1
Металлы - Золото - Gold 1147 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5588 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6375 1
Sapio Research 1 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 283 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 602 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 67 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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