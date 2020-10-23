Acer выпустила новые игровые мониторы серий Predator и Nitro. Цены. Фото

Acer расширила линейку мониторов рядом новых устройств, которые подойдут широкому кругу геймеров — от профессионалов, нуждающихся в новейших технологиях, до обычных пользователей, которые играют в большей степени в свое удовольствие. Игровые мониторы Acer сертифицированы по стандарту TÜV Rheinland Eyesafe: они оснащены фильтром синего света, при этом сохраняют яркость и четкость цветов.

«В наших новейших игровых мониторах используются самые актуальные технологии, которые обеспечивают плавную работу и удобную эргономику, — отметил Виктор Чиен, президент подразделения цифровых дисплеев Acer. — Созданные как для самых требовательных геймеров, так и для тех, кто просто ищет возможности развлечься, новые мониторы под брендами Predator и Nitro доступны в различных дизайнах и размерах, чтобы подходящий для себя вариант мог найти каждый желающий».

Новые мониторы в линейке Predator XB3 оборудованы дисплеями с разрешением FHD (1920x1080 пикселей) или QHD (2560x1440 пикселей), которые отличаются высокой частотой обновления и сертификацией VESA DisplayHDR. Каждый монитор серии получил и свою специализацию: XB273U NV сертифицирован по стандарту Eyesafe, XB253Q GW может похвастаться частотой обновления 280 Гц (с возможностью разгона) и временем отклика 0,5 мс (GtG), а XB323U GX обеспечивает точную цветопередачу с 99% покрытием Adobe RGB.

Монитор Predator XB273U NV, часть линейки XB3 VisionCare, создавался с целью обеспечить геймерам максимально комфортный игровой процесс. Predator XB273U NV — один из первых игровых мониторов, сертифицированных по стандарту Eyesafe. Устройство работает с использованием технологии фильтра синего света, сохраняя при этом четкость и яркость цветов. Кроме того, пакет Acer VisionCare 4.0 включает технологии LightSense, AdaptiveLight, ColorSense и ProxiSense, которые автоматически регулируют яркость и цветовую температуру монитора в соответствии с окружающим освещением, что помогает снизить нагрузку на глаза.

Acer Predator XB273U NV

Изображение 27-дюймового дисплея на основе технологии Agile-Splendor IPS с разрешением QHD (2560x1440 пикселей) обеспечивает широкие углы обзора, время отклика 1 мс и частоту обновления до 170 Гц при разгоне, а также охват цветового спектра 95% DCI-P3. Показатель точности цвета Delta E<1 позволяет создавать реалистичное изображение. Сертифицированный по стандарту VESA DisplayHDR 400 монитор XB273U NV обеспечивает полноценное восьмибитное качество изображения и динамически регулирует яркость экрана в соответствии с отображаемой картинкой, позволяя добиться заметно более темных оттенков.

Acer Predator XB253Q GW

Наконец, эта модель оснащена подсветкой RGB LightSense, которая синхронизируется с отображаемыми на экране цветами, музыкой, мультимедиа и киберспортивными турнирами. Встроенный передатчик TX может при помощи беспроводного подключения синхронизировать цвета и ритм подсветки с другими мониторами в сети. Эргономичная подставка позволяет найти идеальные угол наклона и поворота, а также высоту монитора.

Acer Predator XB323U GX

При необходимости 24,5-дюймовую IPS-панель монитора Predator XB253Q GW с разрешением FHD (1920x1080 пикселей), совместимую с Nvidia G-Sync, можно разогнать до частоты обновления 280 Гц с временем отклика до 0,5 мс (GtG), чтобы не отставать от соперников даже в самых динамичных ситуациях. Это делает новинку подходящим решением для шутеров от первого лица и гоночных игр, где точность особенно важна. Встроенная подсветка RGB LightSense с девятью различными спецэффектами синхронизирует RGB с ритмом музыки, звуками игры и не только. Монитор также отличается хорошей эргономикой, что позволяет тонко регулировать угол наклона и поворота, а также высоту.

Acer Predator X34 GS

Совместимость с Nvidia G-Sync и 32-дюймовая панель QHD (2560x1440 пикселей), частота обновления 270 Гц (с возможностью разгона) и время отклика до 0,5 мс (GtG), плавность и низкая задержка в модели Predator XB323U GX позволяют значительно снизить размытость изображения во время динамичного игрового процесса. Покрытие 99% AdobeRGB делает это устройство отличным выбором для игроков, которые записывают игровой процесс на видео, а сертификация VESA DisplayHDR 600 указывает на то, что XB323U GX поддерживает восьмибитную обработку изображения и локальное затемнение, что позволяет экрану динамически подстраиваться под происходящее, отображая глубокий черный и другие цвета. Чтобы длительные игровые сессии были более комфортными, Predator XB323U GX предоставляет пользователям возможность регулировать наклон устройства, поворот и высоту.

Acer Nitro XV272 LV

Монитор Predator X34 GS в прямом смысле расширяет кругозор пользователей с помощью гигантского 34-дюймового изогнутого экрана с разрешением UWQHD (3440x1440 пикселей), работающего в тандеме с панелью Agile-Splendor IPS, которая обеспечивает четкость изображения даже при больших углах обзора. Совместимый с Nvidia G-Sync дисплей обеспечивает плавность воспроизведения с частотой обновления до 180 Гц (с возможностью разгона) и временем отклика 0,5 мс (GtG). Технология VESA DisplayHDR 400 отображает все мельчайшие детали, благодаря чему изображение становится четким, а 98% охват спектра DCI-P3 оживляет изображение благодаря ярким цветам. Функциональная подставка обеспечивает множество вариантов просмотра, давая пользователям возможность регулировать наклон, поворот и высоту устройства. Два встроенных динамика мощностью 7 Вт позволяют не использовать внешние колонки.

Acer Nitro XV272U KV

Две новые 27-дюймовые модели в линейке Nitro, Acer Nitro XV272U KV и Nitro XV272 LV подходят для геймеров-любителей, которые хотят получить от устройства максимальную отдачу. Оба монитора прошли сертификацию Eyesafe, которая сокращает усталость глаз и дает дополнительный комфорт при использовании, а эргономичная подставка позволяет геймерам находить правильный угол обзора, регулируя наклон, поворот и высоту.

Acer Nitro XV272U KV предлагает потрясающую четкость картинки с разрешением QHD (2560x1440 пикселей), низким показателем Delta E<1 и охватом 95% цветового спектра DCI-P3. Монитор работает быстро и плавно, с частотой до 170 Гц (после разгона) и временем отклика 1 мс (GtG) на панели Agile-Splendor IPS, которая также обеспечивает широкие углы обзора. Устройство оснащено технологиями LightSense, ColorSense и ProxiSense, которые повышают удобство использования за счет автоматической регулировки настроек монитора в зависимости от окружающего освещения.

Монитор Nitro XV272 LV оснащен панелью Agile-Splendor IPS с разрешением FHD (1920x1080 пикселей) и предлагает частоту до 165 Гц (в результате разгона) для плавной визуализации даже самых оживленных сцен. Цветовой охват 90% DCI-P3 и низкий показатель Delta E<1 —комплект технологий, необходимых для погружения в виртуальные миры с эффектом присутствия.

Predator XB273U NV будет доступен в Северной Америке в январе 2021 г. по цене от 549,99 долларов США; в регионе EMEA — в январе 2021 г. по цене от 549 евро; в Китае — в ноябре 2020 г. по цене от 3999 юаней.

Predator XB253Q GW будет доступен в Северной Америке в январе 2021 г. по цене от 429,99 долларов США; в регионе EMEA — в январе 2021 г. по цене от 449 евро; в Китае — в декабре 2020 г. по цене от 2999 юаней.

Predator XB323U GX будет доступен в Северной Америке в январе 2021 г. по цене от 899,99 долларов США; в регионе EMEA — в декабре 2020 г. по цене от 999 евро; в Китае — в ноябре по цене от 6999 юаней.

Predator X34 GS будет доступен в Северной Америке в декабре по цене от 999,99 долларов США; в регионе EMEA — в декабре по цене от 1099 евро; в Китае — в ноябре по цене от 7999 юаней.

Nitro XV272U KV будет доступен в Северной Америке в декабре по цене от 399,99 долларов США; в регионе EMEA — в декабре по цене от 469 евро; в Китае — в декабре по цене от 2999 юаней.

Nitro XV272 LV будет доступен в Северной Америке в декабре по цене от 279,99 долларов США; в регионе EMEA — в ноябре по цене от 319 евро; в Китае — в декабре по цене от 1999 юаней.