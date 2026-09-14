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Acer Predator X Серия мониторов

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


14.09.2026 На российском рынке представлен игровой монитор Acer Predator X32 X 1
09.04.2021 В России стартовали продажи киберспортивного монитора Acer Predator X25. Цена. Фото 2
23.10.2020 Acer выпустила новые игровые мониторы серий Predator и Nitro. Цены. Фото 2
28.09.2020 Acer объявила о поддержке Nvidia GeForce RTX 30 всей линейкой Predator Orion 1
09.06.2020 Acer представила в России 37,5-дюймовый монитор Predator X38P. Цена 2
14.01.2020 Acer представила три игровых монитора Predator с диагональю экрана до 55 дюймов 2
24.10.2019 Стартовали российские продажи игрового 4K-монитора Acer Predator X27P. Цена. Фото 3
02.09.2019 Лучшие ультраширокие мониторы: выбор ZOOM 2
25.07.2019 Acer представила в России новый игровой WQHD-монитор Predator X35. Цена 2
25.04.2019 Acer представила профессиональные устройства для создателей контента под брендом ConceptD 1
21.09.2018 Самые мощные игровые ноутбуки. Выбор ZOOM 2
22.08.2018 Играть с королевским размахом 2
17.08.2018 Acer начинает продажи монитора Predator X27 в России. Цена 1
01.03.2018 Acer получила 12 наград iF Design Awards 2018 3
16.02.2018 Acer подвела итоги работы в 2017 году 1
30.08.2017 Acer выпустила «самый мощный игровой ПК современности». Видео 1
05.06.2017 Обновлённая мощь Acer идёт в Россию 1
28.04.2017 Acer пополнила линейку игровых мониторов Predator новинками на «квантовых точках» 1

Публикаций - 18, упоминаний - 30

Acer Predator X и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 4059 15
Acer Group - Acer Inc 2813 15
Tobii Technology 23 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2200 2
Intel Corporation 12855 2
HP Inc. 5907 2
AMD - Advanced Micro Devices 4685 2
Ampere Computing 66 1
Apacer Technology Inc 91 1
Bang&Olufsen - B&O 149 1
TÜV 79 1
Acer EMEA 8 1
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 423 1
Dell Alienware Corp 157 1
SteelSeries 30 1
Samsung Electronics 11115 1
Ростелеком 11015 1
Lenovo Group 2472 1
Apple Inc 13245 1
LG Electronics 3744 1
Philips 2100 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 755 1
Samsung - Harman - JBL 245 1
ViewSonic 328 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8965 1
Почта России ПАО 2383 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1952 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2086 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 437 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18455 17
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13321 13
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1232 12
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3180 10
Контрастность 3055 9
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10643 9
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1319 9
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 880 8
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4695 8
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4232 8
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3981 7
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1290 6
Электроника - Дисплей - QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 448 6
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22723 6
USB Type-C - USB-C - USB 3 2415 6
VESA DisplayHDR 108 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15512 6
DCI-P3 - Охват цветового пространства 351 5
Delta E - dE - степень изменения визуального восприятия двух цветов 68 5
WQHD - Widescreen Quad High Definition - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 88 4
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3663 4
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1111 4
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 1125 4
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1516 4
Notebook gaming - Игровой ноутбук 377 4
DDR - Double data rate 3102 4
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 585 3
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 648 3
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1197 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10781 3
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1924 3
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3084 3
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2829 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6553 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10791 3
Аксессуары 4311 3
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2035 3
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2055 3
Фотокамеры - Портретный режим - Portrait mode 287 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6491 3
Acer Predator 247 16
Nvidia G-Sync 184 9
Adobe RGB - Рабочее цветовое пространство 151 6
Nvidia G-Sync Ultimate 10 4
Intel Core - Семейство процессоров 1254 4
Apple iPhone 6 4860 4
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 293 4
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1373 4
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 875 4
Acer Flicker-less - технология, снижающая уровень мерцания экрана монитора 86 3
Acer Predator Orion - серия игровых ПК 18 3
Acer Predator Shield 4 3
Nvidia GeForce GTX 525 3
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 478 3
Acer Predator Triton - Серия ноутбуков 23 3
Acer PredatorSense 37 2
Acer BluelightShield - Acer Blue-light Filter 195 2
Acer TravelMate - Серия ноутбуков 182 2
Acer TrueHarmony 33 2
Acer Aspire - серия ноутбуков 351 2
Nvidia G-Sync HDR 4 2
Acer VisionCare 94 2
Nvidia Reflex Latency Analyzer 11 2
Acer Aspire Nitro - Acer Nitro 220 2
Acer Predator Galea - игровая гарнитура 5 2
Nvidia SLI 164 2
Acer LightSense 6 2
Acer ColorSense 6 2
Intel Core i - Cерия процессоров 535 2
Acer Chromebook - Серия ноутбуков 29 1
HP Envy - серия ноутбуков 113 1
Acer Spin - Серия ноутбуков 12 1
Pantone Validated 81 1
Microsoft Windows Mixed Reality 30 1
Nvidia Quadro GPU 279 1
Acer Hyper Drift 3 1
Acer Killer Doubleshot Pro - Сетевой адаптер 17 1
HP Omen - Omen by HP 56 1
Acer Predator CG - Серия мониторов 2 1
Acer Predator XB - Серия мониторов 18 1
Chien Victor - Виктор Чиен 5 3
Huang Tiffany - Хуанг Тиффани 3 1
Chang Victor - Cheng Victor - Chen Victor - Ченг Виктор - Чэн Виктор - Чен Виктор 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 167555 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54965 2
Европа 25010 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1887 2
Америка - Американский регион 2208 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3420 2
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 302 1
Швейцария - Лугано 4 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19279 1
Земля - планета Солнечной системы 10892 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2617 1
Африка - Африканский регион 3647 1
Ближний Восток 3164 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6838 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27511 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5548 4
Ergonomics - Эргономика 1762 3
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1529 3
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 730 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7645 2
Latency - задержка во время исполнения заданных операций 51 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58175 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5159 1
Зоология - наука о животных 2901 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 752 1
Промышленный дизайн - промдизайн - предметный дизайн - индустриальный дизайн 207 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6839 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12391 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 962 1
CNews - ZOOM.CNews 1867 2
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 319 1
The Verge - Издание 621 1
Red Dot Design Award 57 1
iF Design Awards 26 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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