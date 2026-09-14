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Acer Predator X Серия мониторов
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 18, упоминаний - 30
Acer Predator X и организации, системы, технологии, персоны:
|Nvidia Corp 4059 15
|Acer Group - Acer Inc 2813 15
|Tobii Technology 23 3
|ASUS - AsusTek Computer Inc 2200 2
|Intel Corporation 12855 2
|HP Inc. 5907 2
|AMD - Advanced Micro Devices 4685 2
|Ampere Computing 66 1
|Apacer Technology Inc 91 1
|Bang&Olufsen - B&O 149 1
|TÜV 79 1
|Acer EMEA 8 1
|Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 423 1
|Dell Alienware Corp 157 1
|SteelSeries 30 1
|Samsung Electronics 11115 1
|Ростелеком 11015 1
|Lenovo Group 2472 1
|Apple Inc 13245 1
|LG Electronics 3744 1
|Philips 2100 1
|MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 755 1
|Samsung - Harman - JBL 245 1
|ViewSonic 328 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8965 1
|Почта России ПАО 2383 1
|Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1952 1
|Chien Victor - Виктор Чиен 5 3
|Huang Tiffany - Хуанг Тиффани 3 1
|Chang Victor - Cheng Victor - Chen Victor - Ченг Виктор - Чэн Виктор - Чен Виктор 7 1
|CNews - ZOOM.CNews 1867 2
|Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 319 1
|The Verge - Издание 621 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471770, в очереди разбора - 724657.
Создано именных указателей - 201030.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471770, в очереди разбора - 724657.
Создано именных указателей - 201030.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.