Acer представила в России 37,5-дюймовый монитор Predator X38P. Цена

Acer представила игровой монитор из популярной линейки Predator. Predator X38P — это 37,5-дюймовая модель для геймеров, которым нужно абсолютно полное погружение в мир любимых игр. Благодаря внушительной диагонали, изогнутому экрану с разрешением 3840 х 1600 пикселей и частотой обновления 144 Гц (175 Гц в режиме разгона), а также поддержке современных технологий VESA Certified DisplayHDR 400 и NVIDIA G-SYNC новинка обеспечивает великолепное качество изображения с максимальной детализацией, цветопередачей и отличным уровнем контрастности.

Predator X38P оборудован 37,5-дюймовым практически безрамочным экраном с курватурой 2300R, которая позволяет полностью охватить поле зрения пользователя и помочь ему с головой погрузиться в любимые игры. Несмотря на внушительные габариты, экран легко можно повернуть в нужную пользователю сторону или изменить угол его наклона над столом, а футуристичный дизайн новинки выполнен в фирменном «хищном» стиле игровой линейки Predator, которая в прошлом году удостоилась престижной награды Red Dot Award.

Чтобы сохранить высокую детализацию изображения несмотря на огромную диагональ, IPS-экран Predator X38P поддерживает разрешение UWQHD+ (3840 x 1600 пикселей) и выполнен по технологии Fast Liquid Crystal (быстрые жидкие кристаллы) для минимального времени отклика. За качественную и естественную цветопередачу новинки отвечает заводская калибровка с коэффициентом Delta E<2, а также 98-процентный охват цветового пространства DCI-P3, которое на 35,6% шире стандартного для игровых мониторов sRGB. Пиковая яркость экрана Predator X38P достигает впечатляющих 750 нит. Помимо этого, новинка поддерживает технологию VESA Certified DisplayHDR 400, которая позволяет значительно увеличить максимальную яркость и уровень контрастности картинки, чтобы в любых условиях сохранить её чёткость и не потерять мелкие детали на ярко освещённых или тёмных участках изображения.

В X38P удалось повысить частоту обновления экрана до 144 Гц (и даже до 175 Гц в режиме разгона), а время отклика — снизить до 0,3 мс (GtG)! Также новинка поддерживает современную технологию NVIDIA G-SYNC, которая устраняет отвлекающие от игры разрывы изображения за счёт синхронизации частоты обновления монитора и видеокарты.

В то же время поддержка технологий Predator GameView поможет игроку быстро переключаться между различными режимами, созданными специально под разные жанры игр (Action для шутеров, Racing для гоночных симуляторов и Sports для спортивных игр), сохранять собственные настройки в отдельные профили и управлять фоновой подсветкой. А специальное ПО Acer Display Widget дает возможность легко поменять любые параметры изображения с компьютера «на лету»

Predator X38P оборудован комплексом технологий, которые помогут снизить нагрузку на зрение геймера и избежать усталости от долгих игровых сессий. Например, Acer Ultra-Low Blue Light снижает негативное влияние излучения в синей части спектра света без потери качества изображения, а Flicker-less — исключает мерцание экрана, которое мешает сосредоточиться и со временем раздражает глаза пользователя.

Для максимально комфортного использования монитор оборудован двумя 7-ваттными динамиками, которые позволят отказаться от дополнительных колонок на рабочем столе, сэкономив место, и специальным крючком для полноразмерных геймерских гарнитур. Также новинка позволяет подключать гаджеты и периферийные устройства прямо к монитору, используя удобный хаб с четырьмя разъёмами USB 3.0, а для подключения к ПК предусмотрено два порта — HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4.

Игровой монитор Predator X38P уже появился на российском рынке. Рекомендованная розничная цена новинки — 179 990 рублей.