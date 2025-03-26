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Acer Predator

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26.03.2025 Обзор Acer Predator Triton Neo 16: строгий «универсал» для игр и работы

HDMI 2.1 1 x комбинированный порт для наушников и микрофона 1 x microSD Сеть Wi-Fi 6Е, Bluetooth 5.2 Аккумулятор 76 Вт⋅ч Габариты 36 x 25 x 2,1 см Масса 2 кг Цена 247 000 рублей Дизайн и комплектация Predator Triton Neo 16 имеет вид скорее офисный, строгий, чем игровой, домашний. Такой дизайн впишется в любую обстановку, но именно для игрового сообщества он будет смотреться не совсем привыч
24.03.2025 Обзор Predator X27U: игровой OLED-монитор с «безрамочным» дизайном

на сегодняшний день технологий. Неудивительно, что именно в этом классе были первыми представлены и скоростные матрицы OLED. Именно такой оборудован и сегодняшний герой обзора — игровой монитор Acer Predator X27U.Технические характеристики Матрица OLED, DCI-P3 99%, DELTA E <1 Диагональ 26,5 дюймов Соотношение сторон 16:9 Максимальная частота обновления 240 Гц Максимальное разрешение 2560×1
21.03.2025 Огромный экран и Mini-LED-подсветка: Predator Z57 продолжает удивлять

Огромный геймерский монитор Predator Z57 с изогнутым экраном 57 дюймов доступен в России. Неординарные характеристики делают его привлекательным для тех, кто привык к лучшему и хочет пользоваться самыми передовыми решения
15.11.2024 В России начались продажи игрового OLED-монитора Acer Predator X32X

Стартовали продажи топового игрового OLED монитора Predator X32X, основным отличием которого от прямых и косвенных конкурентов стало рекордное время реакции пикселя – 0,03 мс. Такой результат стал возможен после перехода на новую технологию соз
14.11.2024 В России в продажу поступил ультраширокий изогнутый геймерский 5К-монитор на OLED-матрице Predator X49V

Ультраширокоформатный геймерский монитор Predator X49V с диагональю в 1,2 метра и рекордным временем реакции пикселя в 0,03 мс стал доступен российским покупателям. Монитор получил DQHD-матрицу, которая построена на новейшей технологи
06.11.2024 OLED-монитор Acer Predator X49X с 49 дюймов в России

В продажу на российский рынок поступил флагманский игровой монитор Acer Predator X49X в сверхшироком формате 32:9. Изогнутая 49-дюймовая матрица наделена глубиной цв
02.11.2024 Улучшенная глубина цветов и 240 Гц в изогнутом OLED-мониторе Acer Predator X34X

В продажу на российский рынок поступила изогнутая широкоформатная HDR-новинка Acer Predator X34X с 10 Бит OLED-матрицей и откликом 0,01 мс. Главные особенности: контрастность 1
24.09.2024 Обзор Predator XB323QUM3bmiiphx: игровой монитор «все в одном»

Технические характеристики Модель Predator XB323QUM3bmiiphx Диагональ 31,5 дюймов Формат 16:9 Тип матрицы IPS Разрешение 2К (2560x1440) Частота обновления 180 Гц Время отклика 0,5 мс Пиковая яркость до 250 кд/м² Поддержка AMD F
10.09.2024 США ввели санкции против производителей шпионского софта Predator, но они не работают

Санкции есть, а эффекта ноль Инфраструктура Predator вновь активна, причем ее усовершенствования направлены на обход обнаружения и анонимизацию пользователей. Об этом в начале сентября 2024 г. говориться в отчете Insikt Group. Такое возв
28.08.2024 Обновленная линейка игровых мониторов Acer Predator XB3 серии

Российские ритейлеры начали продажи сразу трех новых мониторов XB3 серии из игровой линейки Predator. Модель XB273 с экраном диагональю 27 дюймов представлена в двух вариантах: XB273KV3
23.08.2024 Predator X27U на OLED-матрице задает новые стандарты для современного игрового монитора

На российском рынке стартовали продажи игрового монитора Predator X27U, который задает новый уровень топовых геймерских характеристик. Технология OLED позволяет создавать яркое и выразительное изображение с прекрасной цветопередачей, высочайшей детал
22.08.2024 Predator X45: самый большой геймерский OLED-монитор с изогнутым экраном

Геймерский монитор Acer Predator X45 появился в продаже у российских ритейлеров. Он построен на изогнутой OLED-матрице с разрешением 3440x1440, шустрой частотой обновления 240 Гц и радикально сниженным временем отклик
19.08.2024 В России поступил в продажу игровой OLED-монитор Predator X39

У российских ритейлеров доступен в продаже топовый игровой монитор Predator X39, созданный для самых требовательных геймеров. Изогнутая матрица новинки построена на технологии OLED: самосветящиеся пиксели создают изображение с новым уровнем яркости, контрастно
14.08.2024 В продажу поступил гигантский 57-дюймовый монитор Predator Z57 с MiniLED-подсветкой

На российском рынке стартовали продажи огромного изогнутого геймерского монитора Predator Z57, представленного в начале 2024 г, Диагональ его экрана имеет размер 57 дюймов, разрешение — 7680х2160 точек. Одной из особенностей, обеспечивающих высокое качество изображения, ста
26.07.2024 Обзор Acer Predator Orion X POx-950: компактный игровой ПК «под ключ»

Дизайн и комплектация Процессор Intel Core i9-13900KF Материнская плата Acer Predator POx-950, чипсет Intel Z790 Оперативная память 2×Adata AO2Y60UCSV1-BHZS 32 Гбайт DDR5-6000 Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 Накопители 1×SK Hynix HFS001TEJ9X125N 1 Тбайт (PCIe Ge
23.07.2024 Predator X34V3: топовый изогнутый монитор MiniLED с 2304 зонами подсветки

В России стартовали продажи топового геймерского монитора Predator X34V3, получившего новейшую мультизонную miniLED-подсветку, которая обеспечивает равномерность изображения по всей площади экрана, повышенную яркость и контрастность в практическом при
19.07.2024 Новый игровой 4К-монитор Predator X32QFS MiniLED с 1152 зонами подсветки

В продаже у российских ритейлеров появился новый игровой монитор Predator X32QFS. Его основной особенностью стала MiniLED-подсветка, за счет которой удалось реализовать 1152 зоны затемнения на экране. Технология MiniLED позволяет добиться более контрастной к
07.03.2024 Главный союзник Америки на Ближнем Востоке шпионил за гражданами США

Кто больше заплатит Власти США ввели санкции против лиц и организаций, аффилированных с израильской фирмой Intellexa. Компания Intellexa является создателем программного комплекса Predator. Под санкции попала структура, названная Intellexa Commercial Spyware Consortium, которая включает некоторое количество формально независимых друг от друга структур, объединённых, впро
03.03.2022 Обзор Predator XB273UGX: монитор для гейминга

Дизайн и эргономика Predator XB273UGX получил довольно крупную и поэтому особенно устойчивую подставку с тремя ножками, украшенными отлично знакомым геймерам логотипом линейки устройств Predator. В нее вход
16.02.2022 Обзор Predator Helios 500: мечта любого геймера

в компактном корпусе. И это полностью освобождает производителей от всех границ: здесь они могут воплощать собственное видение того, каким должен быть самый мощный игровой ноутбук года. Таким и стал Predator Helios 500.  Производительность и тесты в играх Сердцем Predator Helios 500 является восьмиядерный процессор Intel Core i9-11980HK одиннадцатого поколения с базовой тактовой час
02.11.2021 Acer представила игровые ноутбуки Predator Helios 500

Компания Acer выводит на российский рынок новые геймерские ноутбуки Predator Helios 500 (PH517-52). Новинка способна полноценно конкурировать с современными игровыми ПК за счет поддержки высокопроизводительного «железа», включая процессоры Intel Core i9 11-го п
20.09.2021 Acer представила новый игровой монитор Predator XB323QUNV

Компания Acer представила на российском рынке ещё одну модель из игровой линейки Predator. Predator XB323QUNV получил большой 31,5-дюймовый экран с разрешением 2560х1440 (WQHD), 90% охватом цветового пространства DCI-P3 и отклонением Delta E<1. Помимо этого, новинка

09.04.2021 В России стартовали продажи киберспортивного монитора Acer Predator X25. Цена. Фото

В России начались продажи профессионального киберспортивного монитора Predator X25, который отвечает самым смелым требованиям геймеров и подходит для любых игровых дисциплин. Новинка сочетает в себе рекордную частоту обновления до 360 Гц, сверхбыстрое время откли
24.02.2021 Acer представила игровой монитор Predator XB323UGX. Цена. Фото

Acer представила новую модель из линейки игровых устройств Predator. 32-дюймовый гигант Predator XB323UGX предназначен для геймеров и киберспортсменов, которым важна каждая миллисекунда. Новинка отличается невероятно высокой производительностью,
13.01.2021 Acer представила обновленные игровые ноутбуки из линеек Predator Triton и Helios, Nitro. Цены. Фото

Acer представила обновленные версии устройств из нескольких игровых линеек — Predator Triton 300 SE, Predator Helios 300 и Acer Nitro 5. Ноутбуки Acer Nitro 5 получили поддержку процессоров Intel Core H35 11 поколения, Predator Helios 300 — видеокарт из ли
20.11.2020 Acer представила на российском рынке новый игровой монитор Predator XB323UGP. Цена. Фото

Acer представила на российском рынке 32-дюймовый игровой монитор Predator XB323UGP, который отличается качеством изображения и производительностью. Новинка поддерживает разрешение WQHD с частотой обновления экрана до 170 Гц и временем отклика в 0,5 мс, а так
23.10.2020 Acer выпустила новые игровые мониторы серий Predator и Nitro. Цены. Фото

етил Виктор Чиен, президент подразделения цифровых дисплеев Acer. — Созданные как для самых требовательных геймеров, так и для тех, кто просто ищет возможности развлечься, новые мониторы под брендами Predator и Nitro доступны в различных дизайнах и размерах, чтобы подходящий для себя вариант мог найти каждый желающий». Новые мониторы в линейке Predator XB3 оборудованы дисплеями с раз
28.09.2020 Acer объявила о поддержке Nvidia GeForce RTX 30 всей линейкой Predator Orion

кие процессоры Nvidia серии GeForce RTX 30 будут поддерживаться всей линейкой настольных игровых ПК Predator Orion. Помимо этого, компания представила более подробную информацию о Predator

20.07.2020 Acer представила на российском рынке игровые ноутбуки Predator Helios 300 и Triton 500. Цены

Acer представила в России два игровых ноутбука Predator, Helios 300 и Triton 500. 15,6-дюймовые новинки предназначены для хардкорных геймеров и отличаются дизайном, мощными комплектующими и наличием современных игровых технологий. Ноутбуки

10.07.2020 Acer представила в России мониторы Predator XB253QGP и XB253QGX. Цены

Acer представила на российском рынке два новых монитора из линейки Predator, получившей в 2019 году награду Red Dot Award за свой дизайн. Модели XB253QGP и XB253QGX отличаются сверхвысокой частотой обновления экрана (144 и 240 Гц) и временем отклика 0,9/0,5 мс
06.07.2020 Acer представила геймерский монитор Predator XB273UGS

Acer представляет новый монитор из игровой линейки Predator. Predator XB273UGS— это 27-дюймовая модель с высокой частотой обновления экрана (165 Гц), минимальным временем отклика (0,5 мс в режиме разгона) и максимальным разрешением WQHD

09.06.2020 Acer представила в России 37,5-дюймовый монитор Predator X38P. Цена

Acer представила игровой монитор из популярной линейки Predator. Predator X38P — это 37,5-дюймовая модель для геймеров, которым нужно абсолютно полное погружение в мир любимых игр. Благодаря внушительной диагонали, изогнутому экрану с разреш
25.05.2020 Acer выводит на российский рынок игровой монитор Predator XB273 GP. Цена

Acer представила новую модель из получившей награду Red Dot Award за дизайн линейки Predator XB3. Predator XB273 GP — это 27-дюймовый игровой монитор с матрицей IPS и разрешением Full HD. Чтобы обеспечить максимальный комфорт всем любителям шутеров и гоночных симуляторо
03.04.2020 Acer представила обновленные игровые ноутбуки Predator Triton 500 и Acer Nitro 5

Acer представила ноутбуки Predator Triton 500 и Acer Nitro 5. Оба геймерских устройства теперь поддерживают современные процессоры Intel Core 10 поколения, видеокарты NVIDIA GeForce RTX SUPER и GTX, а также отличаются п
30.03.2020 Acer начала российские продажи игрового монитора Predator XB253QGP. Цена

Acer представила монитор Predator XB253QGP (полное название модели XB253QGPBMIIPRZX) из линейки XB3. Новинка предназначена для геймеров, которым важно не только высокое качество изображения, но и отличные показатели ча
28.02.2020 Acer представила новые мониторы Predator

Acer представила новые игровые мониторы Predator во время турнира Intel Extreme Masters 2020 в Катовице. Компания является официальны
14.01.2020 Acer представила три игровых монитора Predator с диагональю экрана до 55 дюймов

Acer представила три монитора Predator с внушительной диагональю экрана и целым набором уникальных функций: 55-дюймовый

30.12.2019 Acer представила в России игровой монитор Predator CG7. Цена

Acer представила в России новый игровой монитор Predator CG7 (полное название модели — CG437KP). Новинка оснащена огромным 43-дюймовым экраном на базе IPS-матрицы с разрешением 4K UHD (3840x2160 пикс.) и отличается высокой частотой обновлени
28.11.2019 Acer представила в России механизированное геймерское кресло Predator Thronos. Цена

Acer представила в России Predator Thronos с эффектом полного погружения в игровой процесс. Это игровая кабина для самых хардкорных поклонников игр, оборудованная тремя изогнутыми мониторами Predator Z271U, механ
24.10.2019 Стартовали российские продажи игрового 4K-монитора Acer Predator X27P. Цена. Фото

Acer объявила о старте продаж нового игрового монитора. Predator X27P — это обновленная версия модели Predator X27. Новинка стала еще более эргономичной, а уникальный геймерский опыт теперь доступен и владельцам игровых консолей. Над Preda

Публикаций - 224, упоминаний - 308

Acer Predator и организации, системы, технологии, персоны:

Acer Group - Acer Inc 2776 103
Nvidia Corp 4002 79
Intel Corporation 12811 28
AMD - Advanced Micro Devices 4641 25
Sega Sammy - SEGA - Sega Group Corporation 435 22
Apple Inc 13156 12
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 12
HP Inc. 5883 11
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 10
Microsoft Corporation 25775 10
Samsung Electronics 11065 9
Tobii Technology 23 8
Lenovo Group 2447 8
LG Electronics 3735 7
Google LLC 12690 6
Dell EMC 5180 6
9594 6
Sony 6739 5
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 5
Dell Alienware Corp 149 5
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 4
The Citizen Lab 25 4
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 347 4
Textron - AAI Corporation 19 4
Huawei 4677 4
Dell Technologies - Dell Computer 2219 4
Razer Inc 88 4
HPE SGI - Silicon Graphics 390 4
ViewSonic 325 3
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 521 3
Lenovo EMC - Iomega 177 3
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 420 3
Intellexa Consortium - Intellexa Commercial Spyware Consortium 3 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 3
Qualcomm Technologies 1974 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Adobe Systems 1597 2
NSO Group 33 2
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 51 2
Inventive Retail Group - IRG - Инвентив Ритейл 101 2
Walt Disney Company - 20th Century Fox - Twentieth Century Fox 121 14
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 9
Boeing 1031 8
Lockheed Martin 777 8
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 6
General Atomics 29 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 3
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 3
UPS 216 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
SLV 13 2
Alpari - Альпари 67 2
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 92 2
Merrill Lynch 454 2
Авиапарк ТРЦ 52 2
Inventive eCommerce - Inventive e-Commerce 7 2
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - ОКБ имени Яковлева - Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева 35 2
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 2
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 2
Ростех - ОАК - Мясищева ОКБ ЭМЗ ФГУП - Экспериментальный Машиностроительный Завод имени В.М. Мясищева - ОКБ-23 12 2
Storm Ventures 5 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 203 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 1
Авгуръ ВЦ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр - РосАэроСистемы 21 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Афимолл ТРЦ 31 1
Экспофорум - Expoforum - ЭФ-Интернэшнл - ЭкспоФорум Интернэшнл - Конгрессно-выставочный центр 15 1
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 1
Резонанс НПП 407 1
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 1
TWSE - Taiwan Stock Exchange - Тайваньская фондовая биржа 56 1
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Сокол ОКБ - Опытно-конструкторское бюро Сокол имени М.П. Симонова 2 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 29
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Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 118 3
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Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 65
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USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 45
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 43
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4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 39
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 36
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 30
DCI-P3 - Охват цветового пространства 341 29
VESA DisplayHDR 105 29
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1270 26
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 25
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 23
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1513 22
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 22
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1104 22
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 22
Вентилятор - Fan 1076 22
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 908 22
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 21
Наушники - Headphones 4479 21
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 21
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 21
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 21
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 20
Nvidia G-Sync 175 46
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 37
Nvidia GeForce GTX 525 30
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 468 29
Intel Core - Семейство процессоров 1251 27
AMD Radeon FreeSync - AMD Freesync Premium Pro 332 27
Acer AeroBlade 3D 30 21
Acer ComfyView 102 21
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 293 20
Acer PredatorSense 24 20
Acer BluelightShield - Acer Blue-light Filter 185 20
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 17
Acer Flicker-less - технология, снижающая уровень мерцания экрана монитора 81 17
Acer Predator Triton - Серия ноутбуков 23 16
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 16
Acer Predator Helios - Серия ноутбуков 25 16
Acer Predator X - Серия мониторов 17 16
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 16
Acer Predator XB - Серия мониторов 18 15
Adobe RGB - Рабочее цветовое пространство 151 14
Acer Predator Orion - серия игровых ПК 18 14
Acer Low Dimming 83 14
Northrop Grumman - Global Hawk - американский стратегический разведывательный БПЛА 58 14
Intel Core i - Cерия процессоров 534 14
Acer Swift - Серия ноутбуков 85 12
Acer CoolBoost 21 11
Acer Killer Doubleshot Pro - Сетевой адаптер 17 11
Acer VisionCare 84 11
Acer Aspire Nitro - Acer Nitro 196 11
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 10
Google Android 15244 10
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 9
Acer Predator Thronos 11 9
Acer Flickerless 79 9
Acer Predator Z - Серия мониторов 10 9
Nvidia SLI 164 9
Apple iPhone 6 4861 8
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 8
Microsoft Windows 10 1938 8
Acer ErgoStand 21 7
Кравченко Дмитрий 42 6
Lin James - Лин Джеймс 15 3
Chien Victor - Виктор Чиен 5 3
Попова Мария 141 2
Ernt Kristy - Эрнт Кристи 6 2
Fromont Emmanuel - Фромонт Эммануэль 3 2
Huang Tiffany - Хуанг Тиффани 3 2
Левкевич Михаил 59 2
Гулькин Павел 14 2
Покушалова Ольга 15 2
Castelli Vince - Кастелли Винц 2 2
Воскресенский Дмитрий 4 2
Whittaker William - Уайтекер Уильям 4 2
Давыдова Татьяна 2 2
Verton Dan - Вертон Дэн 5 2
Knight Gary - Найт Гари 4 2
Weisman Jonathan 2 2
Kingsley Jason - Кингсли Джейсон 5 2
Nour Ayman - Нур Айман 2 2
McChrystal Stanley - МакКристал Стэнли 4 2
Marshall Matt 4 2
Schoenmeyr Ivar - Шонмеер Ивар 2 2
Meredith Whittaker - Мередит Уиттакер 12 2
Мельникова Анастасия 440 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
Василенко Александр 99 1
Царева Екатерина 8 1
Усенко Евгений 7 1
Василенко Павел 2 1
Низовский Григорий 36 1
Walker Chris - Уокер Крис 7 1
Bush George - Буш Джордж 336 1
Linton Mark - Линтон Марк 1 1
Lang Stephen - Лонг Стивен 3 1
Смыков Тихон 15 1
Chen Jason - Чен Джейсон 20 1
Kao Jerry - Као Джерри 3 1
Велихов Евгений 36 1
Зелин Александр 32 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 104
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 68
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 21
Ирак - Республика 709 18
Европа 24964 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 14
США - Калифорния 4829 13
Земля - планета Солнечной системы 10865 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 7
Германия - Федеративная Республика 13221 7
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 6
Франция - Французская Республика 8177 6
Германия - Берлин 732 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 5
Израиль 2856 5
Ближний Восток 3154 5
Китай - Тайвань 4245 5
Египет - Арабская Республика 1100 4
Греция - Греческая Республика 1017 4
Северная Македония - Республика 101 4
США - Пенсильвания 372 4
Босния и Герцеговина - Босна и Херцеговина 96 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 4
Югославия 74 4
Индия - Bharat 5870 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 4
Африка - Африканский регион 3641 4
Венгрия 855 4
Иран - Исламская Республика Иран 1155 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 3
Индийский океан - Персидский залив 234 3
США - Калифорния - Сан-Диего 370 3
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 777 3
Ливия 153 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Южная Корея - Республика 7052 3
Америка - Американский регион 2206 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
Турция - Турецкая республика 2620 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 48
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 39
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 39
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 13
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Ergonomics - Эргономика 1755 11
Ирак - Война в Персидском заливе 224 11
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 11
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 9
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 6
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 6
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 6
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