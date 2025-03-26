Обзор Acer Predator Triton Neo 16: строгий «универсал» для игр и работы HDMI 2.1 1 x комбинированный порт для наушников и микрофона 1 x microSD Сеть Wi-Fi 6Е, Bluetooth 5.2 Аккумулятор 76 Вт⋅ч Габариты 36 x 25 x 2,1 см Масса 2 кг Цена 247 000 рублей Дизайн и комплектация Predator Triton Neo 16 имеет вид скорее офисный, строгий, чем игровой, домашний. Такой дизайн впишется в любую обстановку, но именно для игрового сообщества он будет смотреться не совсем привыч

Обзор Predator X27U: игровой OLED-монитор с «безрамочным» дизайном на сегодняшний день технологий. Неудивительно, что именно в этом классе были первыми представлены и скоростные матрицы OLED. Именно такой оборудован и сегодняшний герой обзора — игровой монитор Acer Predator X27U.Технические характеристики Матрица OLED, DCI-P3 99%, DELTA E <1 Диагональ 26,5 дюймов Соотношение сторон 16:9 Максимальная частота обновления 240 Гц Максимальное разрешение 2560×1

Огромный экран и Mini-LED-подсветка: Predator Z57 продолжает удивлять Огромный геймерский монитор Predator Z57 с изогнутым экраном 57 дюймов доступен в России. Неординарные характеристики делают его привлекательным для тех, кто привык к лучшему и хочет пользоваться самыми передовыми решения

В России начались продажи игрового OLED-монитора Acer Predator X32X Стартовали продажи топового игрового OLED монитора Predator X32X, основным отличием которого от прямых и косвенных конкурентов стало рекордное время реакции пикселя – 0,03 мс. Такой результат стал возможен после перехода на новую технологию соз

В России в продажу поступил ультраширокий изогнутый геймерский 5К-монитор на OLED-матрице Predator X49V Ультраширокоформатный геймерский монитор Predator X49V с диагональю в 1,2 метра и рекордным временем реакции пикселя в 0,03 мс стал доступен российским покупателям. Монитор получил DQHD-матрицу, которая построена на новейшей технологи

OLED-монитор Acer Predator X49X с 49 дюймов в России В продажу на российский рынок поступил флагманский игровой монитор Acer Predator X49X в сверхшироком формате 32:9. Изогнутая 49-дюймовая матрица наделена глубиной цв

Улучшенная глубина цветов и 240 Гц в изогнутом OLED-мониторе Acer Predator X34X В продажу на российский рынок поступила изогнутая широкоформатная HDR-новинка Acer Predator X34X с 10 Бит OLED-матрицей и откликом 0,01 мс. Главные особенности: контрастность 1

Обзор Predator XB323QUM3bmiiphx: игровой монитор «все в одном» Технические характеристики Модель Predator XB323QUM3bmiiphx Диагональ 31,5 дюймов Формат 16:9 Тип матрицы IPS Разрешение 2К (2560x1440) Частота обновления 180 Гц Время отклика 0,5 мс Пиковая яркость до 250 кд/м² Поддержка AMD F

США ввели санкции против производителей шпионского софта Predator, но они не работают Санкции есть, а эффекта ноль Инфраструктура Predator вновь активна, причем ее усовершенствования направлены на обход обнаружения и анонимизацию пользователей. Об этом в начале сентября 2024 г. говориться в отчете Insikt Group. Такое возв

Обновленная линейка игровых мониторов Acer Predator XB3 серии Российские ритейлеры начали продажи сразу трех новых мониторов XB3 серии из игровой линейки Predator. Модель XB273 с экраном диагональю 27 дюймов представлена в двух вариантах: XB273KV3

Predator X27U на OLED-матрице задает новые стандарты для современного игрового монитора На российском рынке стартовали продажи игрового монитора Predator X27U, который задает новый уровень топовых геймерских характеристик. Технология OLED позволяет создавать яркое и выразительное изображение с прекрасной цветопередачей, высочайшей детал

Predator X45: самый большой геймерский OLED-монитор с изогнутым экраном Геймерский монитор Acer Predator X45 появился в продаже у российских ритейлеров. Он построен на изогнутой OLED-матрице с разрешением 3440x1440, шустрой частотой обновления 240 Гц и радикально сниженным временем отклик

В России поступил в продажу игровой OLED-монитор Predator X39 У российских ритейлеров доступен в продаже топовый игровой монитор Predator X39, созданный для самых требовательных геймеров. Изогнутая матрица новинки построена на технологии OLED: самосветящиеся пиксели создают изображение с новым уровнем яркости, контрастно

В продажу поступил гигантский 57-дюймовый монитор Predator Z57 с MiniLED-подсветкой На российском рынке стартовали продажи огромного изогнутого геймерского монитора Predator Z57, представленного в начале 2024 г, Диагональ его экрана имеет размер 57 дюймов, разрешение — 7680х2160 точек. Одной из особенностей, обеспечивающих высокое качество изображения, ста

Обзор Acer Predator Orion X POx-950: компактный игровой ПК «под ключ» Дизайн и комплектация Процессор Intel Core i9-13900KF Материнская плата Acer Predator POx-950, чипсет Intel Z790 Оперативная память 2×Adata AO2Y60UCSV1-BHZS 32 Гбайт DDR5-6000 Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 Накопители 1×SK Hynix HFS001TEJ9X125N 1 Тбайт (PCIe Ge

Predator X34V3: топовый изогнутый монитор MiniLED с 2304 зонами подсветки В России стартовали продажи топового геймерского монитора Predator X34V3, получившего новейшую мультизонную miniLED-подсветку, которая обеспечивает равномерность изображения по всей площади экрана, повышенную яркость и контрастность в практическом при

Новый игровой 4К-монитор Predator X32QFS MiniLED с 1152 зонами подсветки В продаже у российских ритейлеров появился новый игровой монитор Predator X32QFS. Его основной особенностью стала MiniLED-подсветка, за счет которой удалось реализовать 1152 зоны затемнения на экране. Технология MiniLED позволяет добиться более контрастной к

Главный союзник Америки на Ближнем Востоке шпионил за гражданами США Кто больше заплатит Власти США ввели санкции против лиц и организаций, аффилированных с израильской фирмой Intellexa. Компания Intellexa является создателем программного комплекса Predator. Под санкции попала структура, названная Intellexa Commercial Spyware Consortium, которая включает некоторое количество формально независимых друг от друга структур, объединённых, впро

Обзор Predator XB273UGX: монитор для гейминга Дизайн и эргономика Predator XB273UGX получил довольно крупную и поэтому особенно устойчивую подставку с тремя ножками, украшенными отлично знакомым геймерам логотипом линейки устройств Predator. В нее вход

Обзор Predator Helios 500: мечта любого геймера в компактном корпусе. И это полностью освобождает производителей от всех границ: здесь они могут воплощать собственное видение того, каким должен быть самый мощный игровой ноутбук года. Таким и стал Predator Helios 500. Производительность и тесты в играх Сердцем Predator Helios 500 является восьмиядерный процессор Intel Core i9-11980HK одиннадцатого поколения с базовой тактовой час

Acer представила игровые ноутбуки Predator Helios 500 Компания Acer выводит на российский рынок новые геймерские ноутбуки Predator Helios 500 (PH517-52). Новинка способна полноценно конкурировать с современными игровыми ПК за счет поддержки высокопроизводительного «железа», включая процессоры Intel Core i9 11-го п

Acer представила новый игровой монитор Predator XB323QUNV Компания Acer представила на российском рынке ещё одну модель из игровой линейки Predator. Predator XB323QUNV получил большой 31,5-дюймовый экран с разрешением 2560х1440 (WQHD), 90% охватом цветового пространства DCI-P3 и отклонением Delta E<1. Помимо этого, новинка

В России стартовали продажи киберспортивного монитора Acer Predator X25. Цена. Фото В России начались продажи профессионального киберспортивного монитора Predator X25, который отвечает самым смелым требованиям геймеров и подходит для любых игровых дисциплин. Новинка сочетает в себе рекордную частоту обновления до 360 Гц, сверхбыстрое время откли

Acer представила игровой монитор Predator XB323UGX. Цена. Фото Acer представила новую модель из линейки игровых устройств Predator. 32-дюймовый гигант Predator XB323UGX предназначен для геймеров и киберспортсменов, которым важна каждая миллисекунда. Новинка отличается невероятно высокой производительностью,

Acer представила обновленные игровые ноутбуки из линеек Predator Triton и Helios, Nitro. Цены. Фото Acer представила обновленные версии устройств из нескольких игровых линеек — Predator Triton 300 SE, Predator Helios 300 и Acer Nitro 5. Ноутбуки Acer Nitro 5 получили поддержку процессоров Intel Core H35 11 поколения, Predator Helios 300 — видеокарт из ли

Acer представила на российском рынке новый игровой монитор Predator XB323UGP. Цена. Фото Acer представила на российском рынке 32-дюймовый игровой монитор Predator XB323UGP, который отличается качеством изображения и производительностью. Новинка поддерживает разрешение WQHD с частотой обновления экрана до 170 Гц и временем отклика в 0,5 мс, а так

Acer выпустила новые игровые мониторы серий Predator и Nitro. Цены. Фото етил Виктор Чиен, президент подразделения цифровых дисплеев Acer. — Созданные как для самых требовательных геймеров, так и для тех, кто просто ищет возможности развлечься, новые мониторы под брендами Predator и Nitro доступны в различных дизайнах и размерах, чтобы подходящий для себя вариант мог найти каждый желающий». Новые мониторы в линейке Predator XB3 оборудованы дисплеями с раз

Acer объявила о поддержке Nvidia GeForce RTX 30 всей линейкой Predator Orion кие процессоры Nvidia серии GeForce RTX 30 будут поддерживаться всей линейкой настольных игровых ПК Predator Orion. Помимо этого, компания представила более подробную информацию о Predator

Acer представила на российском рынке игровые ноутбуки Predator Helios 300 и Triton 500. Цены Acer представила в России два игровых ноутбука Predator, Helios 300 и Triton 500. 15,6-дюймовые новинки предназначены для хардкорных геймеров и отличаются дизайном, мощными комплектующими и наличием современных игровых технологий. Ноутбуки

Acer представила в России мониторы Predator XB253QGP и XB253QGX. Цены Acer представила на российском рынке два новых монитора из линейки Predator, получившей в 2019 году награду Red Dot Award за свой дизайн. Модели XB253QGP и XB253QGX отличаются сверхвысокой частотой обновления экрана (144 и 240 Гц) и временем отклика 0,9/0,5 мс

Acer представила геймерский монитор Predator XB273UGS Acer представляет новый монитор из игровой линейки Predator. Predator XB273UGS— это 27-дюймовая модель с высокой частотой обновления экрана (165 Гц), минимальным временем отклика (0,5 мс в режиме разгона) и максимальным разрешением WQHD

Acer представила в России 37,5-дюймовый монитор Predator X38P. Цена Acer представила игровой монитор из популярной линейки Predator. Predator X38P — это 37,5-дюймовая модель для геймеров, которым нужно абсолютно полное погружение в мир любимых игр. Благодаря внушительной диагонали, изогнутому экрану с разреш

Acer выводит на российский рынок игровой монитор Predator XB273 GP. Цена Acer представила новую модель из получившей награду Red Dot Award за дизайн линейки Predator XB3. Predator XB273 GP — это 27-дюймовый игровой монитор с матрицей IPS и разрешением Full HD. Чтобы обеспечить максимальный комфорт всем любителям шутеров и гоночных симуляторо

Acer представила обновленные игровые ноутбуки Predator Triton 500 и Acer Nitro 5 Acer представила ноутбуки Predator Triton 500 и Acer Nitro 5. Оба геймерских устройства теперь поддерживают современные процессоры Intel Core 10 поколения, видеокарты NVIDIA GeForce RTX SUPER и GTX, а также отличаются п

Acer начала российские продажи игрового монитора Predator XB253QGP. Цена Acer представила монитор Predator XB253QGP (полное название модели XB253QGPBMIIPRZX) из линейки XB3. Новинка предназначена для геймеров, которым важно не только высокое качество изображения, но и отличные показатели ча

Acer представила новые мониторы Predator Acer представила новые игровые мониторы Predator во время турнира Intel Extreme Masters 2020 в Катовице. Компания является официальны

Acer представила три игровых монитора Predator с диагональю экрана до 55 дюймов Acer представила три монитора Predator с внушительной диагональю экрана и целым набором уникальных функций: 55-дюймовый

Acer представила в России игровой монитор Predator CG7. Цена Acer представила в России новый игровой монитор Predator CG7 (полное название модели — CG437KP). Новинка оснащена огромным 43-дюймовым экраном на базе IPS-матрицы с разрешением 4K UHD (3840x2160 пикс.) и отличается высокой частотой обновлени

Acer представила в России механизированное геймерское кресло Predator Thronos. Цена Acer представила в России Predator Thronos с эффектом полного погружения в игровой процесс. Это игровая кабина для самых хардкорных поклонников игр, оборудованная тремя изогнутыми мониторами Predator Z271U, механ