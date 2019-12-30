Acer представила в России игровой монитор Predator CG7. Цена

Acer представила в России новый игровой монитор Predator CG7 (полное название модели — CG437KP). Новинка оснащена огромным 43-дюймовым экраном на базе IPS-матрицы с разрешением 4K UHD (3840x2160 пикс.) и отличается высокой частотой обновления, минимальным временем отклика 1 мс, отличной цветопередачей благодаря заводской калибровке и высоким уровнем максимальной яркости и контрастности.

Технология VESA Certified DisplayHDR 1000 гарантирует максимальные яркость и контрастность. Отличную цветопередачу обеспечивают 90-процентный охват гаммы DCI-P3 и заводская калибровка с показателем Delta E<2.

Predator CG7 — монитор, который подойдет и любителям компьютерных игр, и поклонникам консольных. Поддерживаемая устройством система подсветки RGB Light Sense позволяет подключить к монитору до четырех светодиодных лент, которые усилят эффект погружения и подстроятся под вкусы и настроение игрока, синхронизируя подсветку либо с происходящими на экране событиями, либо с ритмом музыкальных треков, с которыми прекрасно справляются 10-ваттные динамики монитора. Пользователю доступно девять различных режимов подсветки.

Изображение на IPS-экране Predator CG7 отличается четкостью и детализацией благодаря поддержке разрешения 4К UHD (3840x2160 пикс.), при этом частоту обновления монитора легко можно разогнать до 144 Гц. Время отклика новинки составляет всего 1 мс, а за плавную смену кадров и отсутствие рывков и артефактов отвечает технология NVIDIA G-SYNC, которая позволяет синхронизировать частоту обновления экрана и видеокарты.

Цветопередача Predator CG7 откалибрована на заводе с показателем Delta E<2 для достижения максимальной реалистичности всех цветов и оттенков, а 90-процентный охват цветового пространства DCI-P3 гарантирует практически кинематографическое качество картинки. За контрастность экрана отвечает технология VESA Certified DisplayHDR™ 1000, которая повышает максимальную яркость до 1000 нит и обеспечивает детализацию как ярко освещенных, так и темных участков изображения.

С помощью порта USB Type-C пользователь всегда сможет подключить к Predator CG7 мобильный гаджет для зарядки. Чтобы глаза игрока меньше уставали, встроенный датчик автоматически подстраивает подсветку экрана под уровень освещения в комнате, кроме того, он определяет, находится ли кто-то перед экраном и снижает яркость до минимума либо переводит монитор в режим энергосбережения, если пользователь надолго вышел из комнаты. Еще больше удобства добавит пульт ДУ, который позволяет владельцу Predator CG7 изменять настройки изображения, не покидая комфортного дивана.

На игровой монитор Predator CG7 компания Acer предоставляет 3-летнюю гарантию. Новинка доступна в российской рознице по цене от 99 990 рублей.