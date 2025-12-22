Разделы

«Яндекс» избавляется от суперзнаменитого сервиса с 30-летней историей. Им пользуются десятки миллионов россиян

«Яндекс» может продать «Авто.ру» – один самых известных и популярных сервисов на автомобильную тематику с огромным разделом объявлений о продаже новых машин и мотоциклов – до половины легкового транспорта в стране продается именно здесь. Летом 2026 г. ему исполнится 30 лет. Ежемесячная аудитория «Авто.ру» – около 27 млн человек. «Яндекс» владеет им с 2014 г. «Авто.ру» является крупнейшим в России агрегатором объявлений о продаже машин. Одна из потенциальных причин продажи – резкое сокращение российского авторынка.

Дороги расходятся

Российский интернет-гигант «Яндекс» ищет покупателя для автомобильного портала «Авто.ру», пишет «Коммерсант». Сам «Яндекс» пока не подтверждает это, однако уже известны первые потенциальные кандидаты на приобретение – это Сбербанк и «Т-Банк».

Оба банка постоянно развивают свою экосистему, которая давно не ограничивается исключительно банковскими услугами. Впрочем, пока не факт, что кто-либо из них в итоге станет владельцем «Авто.ру» – по словам одного из источников «Коммерсанта», «кредитные организации пока в приобретении актива не заинтересованы», хотя переговоры, он подчеркнул, ведутся.

«Авто.ру» – это портал на автомобильную тематику, в котором есть раздел с объявлениями. «Коммерсант» называет «Авто.ру» «крупнейшим в России агрегатором объявлений о продаже машин». Сумму сделки может составить 20-25 млрд руб., пишет издание со ссылкой на генерального директора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова.

Также среди претендентов на покупку «Авто.ру» – классифайд «Авито», который сейчас является прямым конкурентом сервиса, так как тоже позволяет размещать объявления о продаже автомобилей и развивает это направление.

«Переговоры ведутся с начала года (с 2025 г. – прим. CNews), актив смотрят "буквально все", но решения пока нет», – сказал изданию другой источник, знакомый с ходом переговоров. По его словам, в итоге в сделке может вполне появиться «консорциум инвесторов и претендентов».

30 лет истории

Сайт «Авто.ру» существует почти 30 лет – он заработал в июле 1996 г., что делает его одним из старейших сайтов современного Рунета. Более того, он появился на год раньше, чем поисковая интернет-система «Яндекс».

Сам «Яндекс» владеет «Авто.ру» более 11 лет. Как сообщал CNews, он купил его в июне 2014 г. приблизительно за $179 млн и сразу же запретил его основателю Михаилу Рогальскому в течение трех лет после сделки заниматься схожими проектами, ориентированными на интернет-аудиторию России и ряда других стран.

В противном случае Рогальский мог не получить $14 млн из $179 млн. Но еще до сделки Рогальский переехал в Латвию, на которую ограничения не распространялись.

Крупнее просто нет

К июню 2024 г. аудитория «Авто.ру» достигла 27 млн человек в месяц, пишет Forbes со ссылкой на данные «Яндекса». Более актуальная статистика к моменту выхода материала не раскрывалась.

По данным «Коммерсанта», «Авто.ру» – это крупнейший в России агрегатор объявлений по продаже автомобилей. По итогам III квартала 2025 г. (1 июля – 30 сентября) именно на нем были выставлены 43% проданных в России автомобилей.

Пока еще выгодная сделка

«Авто.ру» – это компания ООО «Сервисы размещения объявлений». Сервис регулярно меняет юрлица, и нынешнее было образовано совсем недавно, лишь в ноябре 2023 г.

В связи с этим проследить динамику успешности «Авто.ру» на долгой дистанции довольно затруднительно. Согласно статистике «Контур.Фокуса», выручка компании «Сервисы размещения объявлений» в 2024 г. составила 1,3 млн руб. а чистая прибыль – 513 тыс. руб.

Владельцы компании – структура «Яндекса» «Я.Финпроект» (49%) и гендиректор «Яндекс Вертикалей» Павел Алешин (51%). Уставный капитал компании – 10 тыс. руб.

Статистика самого «Яндекса» более прозрачная. Отчетность за II квартал 2025 г. (1 апреля – 30 июня) указывает на 5-процентное падение (год к году) выручки направления «Сервисы объявлений», в которое входит, в числе прочего, и «Авто.ру». Она составила 8 млрд руб., и свою заметную роль в этом сыграл именно «Авто.ру» – на фоне сокращения продаж автомобилей в России на вторичном рынке.

В отчете «Яндекса» за III квартал 2025 г. говорится о росте ежемесячной аудитории «Авто.ру» на 40% год к году, без абсолютных значений. Но сторонние наблюдатели говорят, что ситуация ухудшается – сведения Similarweb указывают на 13-процентное сокращение аудитории в ноябре 2025 г. по сравнению с октябрем 2025 г. Оба месяца относят к IV кварталу, статистику по которому за 2025 г. «Яндекс» на момент выхода материала не предоставлял.

Почему именно сейчас

Нельзя исключать, что «Авто.ру» может сменить владельца именно в ближайшее время потому, что российский рынок автомобилей переживает далеко не лучшие времена. Продажи новых машин на фоне бесконечного роста цен, высокой кредитной ставки и выбора, который свели к пунктам «российский автомобиль» и «китайский автомобиль», за январь-ноябрь 2025 г. упали на 17,8% год к году. За этот период в стране было продано 1,19 млн новых машин (статистика «Автостата»).

На вторичном рынке ситуация лишь немного лучше. За 11 месяцев 2025 г. продажи подержанных автомобилей достигли 5,66 млн, показав всего-навсего 2,7-процентный рост год к году.

Как пишет «Коммерсант», света в конце тоннеля автодилеры не видят – они полагают, что в I квартале 2026 г. (1 января – 31 марта) роста российского авторынка не будет. Шансы на это свели к нулю 10-процентный рост НДС и выросший в несколько раз утильсбор с 1 декабря 2025 г.

По мнению главного аналитика «Регблока» Анны Авакимян, именно сложившаяся ситуация на российском авторынке могла подтолкнуть «Яндекс» к продаже «Авто.ру». Она сообщила «Коммерсанту», что наиболее вероятные претенденты на покупку – «экосистемы и банки, входящие в них». Конкретные названия она не привела.

Аналогичного мнения о причинах возможной продажи «Авто.ру» придерживается и гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, пишет «Кммерсант». Он также считает, что «Авто.ру» не вписывается в нынешнюю картину бизнеса «Яндекса» – тот, по его словам, сосредоточен на нейросетях, а также автономном транспорте, роботах-доставщиках, городскиих («Яндекс Лавка» и «Яндекс Еда») и персональных (финтех и «Яндекс Плюс») сервисах.

Бурмистров тоже считает, что «Авто.ру» может в итоге отойти одному из крупнейших российских банков. Но он также не исключает, что в итоге «Авто.ру» купит компания РВБ, владеющая маркетплейсом Wildberries.

РВБ очень активно развивает свою экосистему. В июне 2025 г. она запустила сервис по продаже подержанных вещей, став конкурентом «Авито», а с декабря 2025 г. у нее есть сервис экспресс-доставки еды, продуктов питания и товаров повседневного спроса. На этом рынке она конкурирует в первую очередь с «Яндексом» и Сбербанком. Помимо этого, Wildberries располагает собственным банком.

