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Индексная книга (каталог) CNews*
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Рогальский Михаил

СОБЫТИЯ


03.06.2026 «Яндекс» продал «Авто.ру» за 35 миллиардов 1
22.12.2025 «Яндекс» избавляется от суперзнаменитого сервиса с 30-летней историей. Им пользуются десятки миллионов россиян 1
30.06.2016 «Яндекс» научился распознавать марки машин по фотографии 1
17.06.2016 Приватбанк запустил собственного бота для Telegram 1
01.04.2016 ПриватБанк запустил онлайн-сервис возврата железнодорожных билетов 1
21.11.2014 «ПриватБанк» и MoneyGram запустили в Украине переводы через банкоматы и терминалы самообслуживания 1
07.11.2014 «ПриватБанк» запустил веб-сервис быстрых денежных переводов на карты любого банка мира 1
19.06.2014 «Яндекс» запретил основателю «Авто.ру» заниматься авто-бизнесом в Рунете 1
16.08.2013 «ПриватБанк» внедрил отправку и выплату переводов Unistream через интернет 1
05.08.2013 «Приватбанк» и Qiwi запустили бесплатные денежные переводы из России в Украину 1
02.08.2013 «ПриватБанк» запускает бесплатные денежные переводы из России в Украину 1
25.04.2013 «ПриватБанк» начал выплачивать денежные переводы Unistream через терминалы самообслуживания 1
11.04.2013 Корпоративные клиенты «ПриватБанка» могут подключать услугу массовых платежей через интернет  1
03.04.2013 «ПриватБанк» запустил услугу получения SWIFT-переводов на карты 1
19.02.2013 «ПриватБанк» расширил перечень иностранных валют для переводов 1
06.02.2013 «ПриватБанк» выпустил «Копилку» для Android и iOS 1
31.01.2013 Мобильное приложение «ФотоКасса» стало доступно клиентам всех украинских банков 1
22.01.2013 Россияне теперь могут оплачивать счета с помощью «ФотоКассы» от «ПриватБанка» 1
13.08.2012 «ПриватБанк» выпустил мобильное приложение «ФотоКасса» для оплаты счетов 1
26.10.2009 Война автопорталов: Auto.ru против Avto.ru 1

Публикаций - 20, упоминаний - 20

Рогальский Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9005 4
Madison Dearborn Partners - MoneyGram 32 1
Telegram Group 2840 1
ПриватБанк - PrivatBank 197 15
Т-Банк - Т-Технологии - Авто.ру - Auto.ru 181 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8637 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1477 2
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 194 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1671 1
Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr 3 1
РегБлок 7 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1216 1
NanduQ - Qiwi 1011 1
Visa International 1986 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 307 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1561 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 296 1
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 128 1
Яндекс.Лавка 308 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 165 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1143 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 558 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2309 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1051 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1065 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4557 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29454 5
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1089 4
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5437 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12717 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9174 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2502 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26007 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3194 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5643 2
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 451 2
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2291 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3156 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22594 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2602 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3911 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9723 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21083 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26391 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 77300 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16861 1
Электронный билет - e-ticket 175 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2164 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24769 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9036 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 466 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32895 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2675 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4876 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1988 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - сценарии 2ФА - SMS-based two-factor authentication 1119 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13576 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6168 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2617 1
ПриватБанк - Приват24 116 12
ПриватБанк - PrivatMoney 22 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7539 3
Google Android 15090 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3515 3
Apple - App Store 3070 3
NanduQ - Qiwi Терминалы - Qiwi Аренда - Qiwi Маркет - Qiwi Касса - Qiwi Кассир 115 2
Яндекс.Вертикали - Яндекс.недвижимость - Яндекс.работа 49 1
Rambler Group - Rambler Top100 - Рамблер Топ100 65 1
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Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1817 1
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