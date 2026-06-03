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Индексная книга (каталог) CNews*
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Рогальская Ольга

СОБЫТИЯ


03.06.2026 «Яндекс» продал «Авто.ру» за 35 миллиардов 1
19.06.2014 «Яндекс» запретил основателю «Авто.ру» заниматься авто-бизнесом в Рунете 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Рогальская Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9216 2
Т-Банк - Т-Технологии - Авто.ру - Auto.ru 182 2
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 172 1
Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr 3 1
Яндекс - еКредит 6 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2698 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3236 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 1
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Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 2
Латвия - Юрмала 13 1
Сент-Китс и Невис 24 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Казахстан - Республика 6048 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Латвия - Латвийская Республика 836 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Турция - Турецкая республика 2620 1
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 114 1
Бухгалтерия - Эскроу-счёт - escrow - специальный условный счёт, на котором учитываются имущество, документы или денежные средства до наступления определённых обстоятельств или выполнения определённых обязательств 88 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 1
Прописка - регистрация по месту постоянного проживания 220 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
Автостат 55 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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