Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ПриватБанк PrivatBank
Публикаций - 188, упоминаний - 349
ПриватБанк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
|BIAN - Banking Industry Architecture Network 6 1
|ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 3 1
|Витязь Александр 43 42
|Рогальский Михаил 16 15
|Кандауров Юрий 13 13
|Гороховский Олег 11 11
|Барбаянов Дмитрий 11 11
|Волков Никита 54 5
|Давыдов Николай 10 5
|Орловский Виктор 325 4
|Кулик Вадим 126 4
|Дубилет Дмитрий 5 4
|Эренбург Михаил 39 3
|Николенко Александр 3 3
|Штернлиб Теймур 27 2
|Волков Кирилл 8 2
|Ситнов Иван 10 2
|Кулачок Ольга 9 2
|Греф Герман 345 2
|Попов Андрей 80 1
|Арефьев Андрей 24 1
|Новиков Александр 34 1
|Евсеенков Олег 3 1
|Гегамов Николай 18 1
|Урбанский Владимир 21 1
|Безбогов Сергей 9 1
|Смирнова Ева 19 1
|Сакибаев Алтай 2 1
|Трухан Александр 8 1
|Путин Владимир 2542 1
|Врублевский Павел 88 1
|Тамодин Николай 46 1
|Иванов Олег 131 1
|Козырев Алексей 274 1
|Рудычева Наталья 89 1
|Порошенко Петр 23 1
|Кочаров Армен 23 1
|Нащекин Алексей 112 1
|Ким Борис 72 1
|Пегасов Сергей 55 1
|Глазков Александр 64 1
|Кирюшин Сергей 66 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 2
|Gartner - Гартнер 3301 2
|Juniper Research 468 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 1
|Forrester Research 810 1
|ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 60 1
|University of Tehran - Тегеранский университет 6 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1185297, в очереди разбора - 960428.
Создано именных указателей - 78738.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1185297, в очереди разбора - 960428.
Создано именных указателей - 78738.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru