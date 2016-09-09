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ПриватБанк PrivatBank

ПриватБанк - PrivatBank


09.09.2016 Приватбанк реализовал возможность перевода денег через Siri
17.06.2016 Приватбанк запустил собственного бота для Telegram
01.04.2016 ПриватБанк запустил онлайн-сервис возврата железнодорожных билетов
06.10.2015 ПриватБанк запустил услугу заказа такси через «Приват24» для iPhone
05.03.2015 «ПриватБанк» и 1С представили облачное решение для автоматизации управления и учета СМБ
16.01.2015 Жители Донецкой и Луганской областей ежемесячно проводят через терминалы самообслуживания «ПриватБанка» свыше 1 млрд операций
14.01.2015 «ПриватБанк» запустил в Украине систему безопасных платежей посредством смартфонов AirPay
21.11.2014 «ПриватБанк» и MoneyGram запустили в Украине переводы через банкоматы и терминалы самообслуживания
12.11.2014 «ПриватБанк» запустил мобильное приложение для вкладчиков
07.11.2014 «ПриватБанк» запустил веб-сервис быстрых денежных переводов на карты любого банка мира
02.09.2014 «ПриватБанк» начал продажу электронных QR-билетов на поезда
29.05.2014 «ПриватБанк» перевел всех своих сотрудников на iPad
11.03.2014 «ПриватБанк» при поддержке Sybase CIS перешел на SAP Sybase ASE Cluster Edition
20.02.2014 «ПриватБанк» запустил облачный NFC-кошелек
07.02.2014 «ПриватБанк» открыл разработчикам API сервиса идентификации пользователей
20.01.2014 «ПриватБанк» и «1С» упростили работу торговых предприятий с банковскими картами
23.12.2013 «ПриватБанк» на 50% увеличил число POS-терминалов в Украине
17.12.2013 «ПриватБанк» доверил Xerox управление печатью в своих офисах в России и Украине
25.10.2013 «ПриватБанк» представил свой первый бесконтактный Android-банкомат
30.09.2013 Российский «ПриватБанк» разрешил оплачивать налоги через интернет
25.09.2013 «ПриватБанк» протестировал систему закупок B2B-Center
11.09.2013 Клиенты российского «ПриватБанка» могут получить кредитную историю из НБКИ через интернет
16.08.2013 «ПриватБанк» внедрил отправку и выплату переводов Unistream через интернет
05.08.2013 «Приватбанк» и Qiwi запустили бесплатные денежные переводы из России в Украину
02.08.2013 «ПриватБанк» запускает бесплатные денежные переводы из России в Украину
30.07.2013 «ПриватБанк» запустил онлайн-бухгалтерию
22.07.2013 «ПриватБанк» запустил мобильный эквайринг для Oriflame
03.07.2013 «ПриватБанк» запустил бесконтактный мобильный эквайринг
17.06.2013 «ПриватБанк» продал больше миллиона электронных билетов
10.06.2013 «ПриватБанк» учит клиентов интернет-банкингу с помощью iPad
31.05.2013 «ПриватБанк» научил смартфоны читать карты
13.05.2013 «ПриватБанк» запустил мобильное приложение «Бонус Плюс»
25.04.2013 «ПриватБанк» начал выплачивать денежные переводы Unistream через терминалы самообслуживания
18.04.2013 «ПриватБанк» готов обслужить клиентов в Google Glass
16.04.2013 «ПриватБанк» сделал бесплатным SMS-информирование для всех владельцев пластиковых карт
15.04.2013 Пользователи «Яндекс.Денег» могут пополнять счета с банковских карт и получать наличные в банкоматах «ПриватБанка»
12.04.2013 «ПриватБанк» внедрил сервис мгновенного блокирования карт через банкоматы
11.04.2013 Корпоративные клиенты «ПриватБанка» могут подключать услугу массовых платежей через интернет 
05.04.2013 В марте «ПриватБанк» продал более 70 тыс. электронных железнодорожных билетов
03.04.2013 «ПриватБанк» запустил услугу получения SWIFT-переводов на карты

Публикаций - 188, упоминаний - 349

ПриватБанк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc 10683 7
1С-Битрикс - Bitrix 443 7
6072 5
1С-ИжТиСи 5461 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 5
Google LLC 10352 5
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 228 5
Yandex - Яндекс 5015 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 4
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 63 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 3
PEOPLEnet 19 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 470 3
Киевстар - Kyivstar 475 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 3
IBM - International Business Machines Corp 8941 2
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 2
Compass Plus 42 2
ЦФТ Золотая Корона 352 2
Крок - Croc 1616 2
SAP SE 4595 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 2
ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 194 2
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 298 2
Microsoft Corporation 22497 2
Meta Platforms - Facebook 4267 2
Twitter 2493 2
Астерос - Asteros 624 2
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 68 1
Восход ФГБУ НИИ 529 1
Xerox Евразия 50 1
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 1
МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 215 1
Регионком 40 1
InSales 42 1
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 40 1
IBA Group 52 1
UMC - United Microelectronics Corporation 295 1
NEC 1740 1
Lenovo MBG - Lenovo Mobile Business Group 24 1
Visa International 1809 15
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 10
Qiwi 878 10
Western Union 120 6
Альфа-Банк 1476 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 3
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 176 3
OTP Group - ОТП Банк 157 3
UniCredit - ЮниКредит Банк 177 2
Рапида НКО - платежные система 140 2
Точка 1820 2
X5 Group 709 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 2
Equifax - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 189 2
uBank 21 2
Hyundai Motor 316 2
Связной ГК 1190 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 2
Почта России ПАО 1853 2
Ощадбанк - Державний ощадний банк України 15 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 2
Starbucks - Старбакс 78 2
ВТБ - ВТБ24 658 2
ПСБ - Промсвязьбанк 682 2
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 281 2
QIWI Банк - Киви Банк 82 2
Бинбанк 190 2
Austrian Airlines - авиакомпания 20 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 59 1
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 45 1
36,6 - аптечная сеть 19 1
Lego Education 11 1
Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк 89 1
Газпромнефть - Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 30 1
ПСКБ - Петербургский социальный коммерческий банк 32 1
Петрокоммерц 47 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер 46 1
АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 55 1
Jaguar Cars 115 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 5
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 4
Пенсионный фонд Украины 7 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 1
Президент Российской Федерации 3770 1
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 1
Президент Украины 92 1
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 48 1
Федеральное казначейство России 1345 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1087 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 151 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 6 1
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 3 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 26
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 17
Мобильное приложение - Mobile app 4966 14
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 918 11
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 915 10
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы 2317 9
Google Android смартфоны 793 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 6
FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 209 6
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2024 5
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 1553 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 3
Website - Вебсайт 9736 3
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 604 3
ИТ-аутсорсинг 898 3
e-Commerce - Электронная коммерция - Интернет-магазины - Онлайн-торговля 3342 3
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 3
Бесконтактный датчик - Сенсорный выключатель - Proximity sensor 129 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 858 2
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 609 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 2084 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 735 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 1
Масштабируемость - Scalability 1702 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами 385 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1118 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 3359 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 1
Сервер - Серверные платформы 10956 1
Big Data - Большие данные 3520 1
ПриватБанк Приват24 115 107
Google Android 11959 31
Google Play - Google Store - Android Market 2732 22
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 17
Apple - App Store 2437 17
Apple iOS 6422 14
Microsoft Windows 10 11713 11
Linux OS 7669 8
Apple macOS 1457 7
Qiwi Терминалы 101 5
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 250 5
Apple iPad 3663 4
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 703 4
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 165 3
ЦФТ Золотая Корона - Денежные переводы - Межбанковская платежная система 67 2
SAP Sybase 280 2
Microsoft Skype 1940 2
MasterCard MoneySend 39 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 420 2
Visa VisaNet 10 1
Google Maps - Карты Google 678 1
MasterCard Maestro 142 1
Yota Devices - YotaPhone - Xinhua 99 105 1
PayOnline - электронная платёжная система 56 1
Diasoft Flextera 56 1
BSS e-Government Gate 26 1
Google Glass - гарнитура для смартфонов на базе Android 109 1
Qiwi Кошелек 185 1
Biglion - Биглион 53 1
IBM SPSS Statistics 53 1
Apple iPhone mini 8 1
IBM FileNet 107 1
SAP Sybase IQ - SAP IQ 25 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 366 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 1
IBM Power Systems - Серия серверов 216 1
ВТБ - ВТБ24 - Телебанк 38 1
NYSE American - American Stock Exchange Networking Index (AMEX) 41 1
Visa Electron 63 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 325 1
Витязь Александр 43 42
Рогальский Михаил 16 15
Кандауров Юрий 13 13
Гороховский Олег 11 11
Барбаянов Дмитрий 11 11
Волков Никита 54 5
Давыдов Николай 10 5
Орловский Виктор 325 4
Кулик Вадим 126 4
Дубилет Дмитрий 5 4
Эренбург Михаил 39 3
Николенко Александр 3 3
Штернлиб Теймур 27 2
Волков Кирилл 8 2
Ситнов Иван 10 2
Кулачок Ольга 9 2
Греф Герман 345 2
Попов Андрей 80 1
Арефьев Андрей 24 1
Новиков Александр 34 1
Евсеенков Олег 3 1
Гегамов Николай 18 1
Урбанский Владимир 21 1
Безбогов Сергей 9 1
Смирнова Ева 19 1
Сакибаев Алтай 2 1
Трухан Александр 8 1
Путин Владимир 2542 1
Врублевский Павел 88 1
Тамодин Николай 46 1
Иванов Олег 131 1
Козырев Алексей 274 1
Рудычева Наталья 89 1
Порошенко Петр 23 1
Кочаров Армен 23 1
Нащекин Алексей 112 1
Ким Борис 72 1
Пегасов Сергей 55 1
Глазков Александр 64 1
Кирюшин Сергей 66 1
Украина 6212 119
Россия - РФ - Российская федерация 108428 64
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 22
Грузия 1064 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 13
Латвия - Латвийская Республика 690 12
Европа 12319 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 9
Украина - Днепр - Днепропетровск 164 9
Украина - Киев 916 8
Украина - Харьковская область - Харьков 188 5
Таджикистан - Республика 726 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 4
Узбекистан - Республика 1285 4
Азербайджан - Азербайджанская Республика 827 4
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 952 4
Италия - Итальянская Республика 3310 4
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1276 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 3
Европа Восточная 2927 3
ДНР - Донецкая Народная Республика 79 3
Германия - Федеративная Республика 8903 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 3
Польша - Республика 1559 3
Молдавия - Республика Молдова 668 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 708 2
Португалия - Португальская Республика 788 2
Евразия 268 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 2
Франция - Французская Республика 5665 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 2
Румыния 592 2
Россия - ЮФО - Республика Крым 727 2
Африка - Африканский регион 2928 2
Ближний Восток 2549 2
Турция - Турецкая республика 1708 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 142 2
Беларусь - Белоруссия 3525 2
Украина - Одесса 177 2
Денежные переводы 775 17
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 12
АЗС - Автомобильная заправочная станция 309 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 3
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 1550 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3345 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 2
Аутсорсинг 1351 2
EUR - Евро - официальная валюта 19 стран «еврозоны» - SEPA - Single Euro Payments Area - Единая зона платежей в евро 36 1
Образование в России 460 1
Бюджет для граждан - Открытый бюджет - Информационный портал 43 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 143 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 105 1
Трудовой договор 52 1
Информационное общество - Государственная программа 1238 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 74 1
НКО - Некоммерческая организация 220 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1089 1
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 139 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 1
Комсомольская Правда - Газета 58 1
УНИАН 9 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 2
Gartner - Гартнер 3301 2
Juniper Research 468 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 1
Forrester Research 810 1
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 60 1
University of Tehran - Тегеранский университет 6 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2022 годы.
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