Compass Plus - Компас плюс - Процессинговый центр - ПЦ

Подтверждена совместимость ViPNet HSM с продуктами «Компас плюс» «Инфотекс» и «Компас плюс» объявили об успешном завершении тестирования совместимости криптографического модуля ViPNet HSM версии 3.3, решения ACS для аутентификации при онлайн-платежах 3DS и решения Payment

НСПК и Compass Plus упростят эквайринг в общественном транспорте «Национальная система платежных карт» (НСПК) и Compass Plus завершили проект интеграции своих технологических платформ: транспортной процессинговой платформы (ТПП) от НСПК и TranzWare от Compass Plus. Интеграция платформ позволит бан

Compass Plus провела тестирование платформы Oracle Cloud Infrastructure тирование своей оптимизированной для работы в облаке открытой программной платформы TranzAxis на Oracle Exadata Cloud Service X8M. Следуя своей стратегии постоянного развития и оптимизации TranzAxis, Compass Plus провела стресс-тестирование платформы с целью подтвердить ее высокую производительность в высоконагруженных средах. Поскольку все большее число финансовых институтов переносит свою

«Юнистрим» запустил сервис cash-to-card при поддержке Compass Plus благодаря технологической поддержке процессинговой компании «Компас Плюс Онлайн», входящей в группу Compass Plus. В рамках проекта обеспечено прямое подключение банка «Юнистрим» к Visa и ОПКЦ Н

Kapital Bank представил обновленную версию мобильного и интернет-банкинга ные на базе программных продуктов TranzWare Internet Banking и TranzWare Mobile Banking от компании Compass Plus. Обновленные системы получили принципиально новые современные дизайн и навигацию

Процессинговый центр Compass Plus соответствует стандарту PCI DSS версии 3.2 По итогам очередного аудита процессинговый центр Compass Plus подтвердил полное соответствие стандартам безопасности индустрии платежных карт PCI DSS версии 3.2. Об этом CNews сообщили в компании Compass Plus. Данная сертификация подтв

Compass Plus завершила стресс-тестирование платформы TranzAxis на Oracle Exadata Компания Compass Plus, международный поставщик программного обеспечения для систем розничного банковск

Банк «Санкт-Петербург» оптимизировал взаимодействие с клиентами с помощью Compass Plus Банк «Санкт-Петербург» при технологической поддержке Compass Plus реализовал проект по оптимизации взаимодействия с клиентами посредством удаленных каналов обслуживания. Об этом CNews сообщили в компании Compass Plus. В рамках проекта была

Банк «Форштадт» прошел сертификацию по программе Verified by Visa В августе 2016 г. банк «Форштадт» завершил проект издательской сертификаций в рамках программы электронной коммерции Verified by Visa. Об этом CNews сообщили в компании Compass Plus. Доступ к сервису будет осуществляться через процессинговый центр Compass Plus. Ожидается, что запуск и подключение банком новых технологических сервисов расширит список выс

Процессинговый центр Compass Plus и НКО «Объединенная расчетная система» приступили к эквайрингу карт JCB в устройствах банков-партнеров В рамках стратегии развития платежных сервисов Процессинговый центр Compass Plus совместно с Небанковской кредитной организацией «Объединенная расчетная система»

«Московский Кредитный Банк» внедрил комплексное решение по фрод-менеджменту от Compass Plus «Московский Кредитный Банк» и компания Compass Plus завершили внедрение решения для мониторинга, выявления и предотвращения мошеннич

Compass Plus интегрировала денежные переводы Contact в свою процессинговую систему Компания Compass Plus реализовала проект по отправке денежных переводов Contact через каналы дистанцио

«Кредит Урал Банк» перевел обслуживание карт MasterCard в НСПК Процессинговый центр Compass Plus полностью переключил обслуживание эмиссионных и эквайринговых программ «Кредит Урал Банка» в платежной системе MasterCard на «Национальную систему платежных карт» (НСПК) и в настоя

Банк «Центр-инвест» реализовал выдачу потребительских кредитов через банкомат с помощью Compass Plus дит через банкомат. Реализация нового сервиса выполнена на базе технологий и при поддержке компании Compass Plus. Об этом CNews сообщили в Compass Plus. В рамках новой программы держател

«Банк Фининвест» перевел карточную программу в процессинговый центр Compass Plus «Банк Фининвест» в декабре 2013 г. перевел свою карточную программу в процессинговый центр компании Compass Plus. Проект миграции был выполнен за 10 дней, практически без перерыва в обслуживании клиентов. Об этом CNews сообщили в Compass Plus. В ходе проекта партнерам удалось оперативн

Intervale внедрила antifraud-решение с помощью Compass Plus ций. Поставщиком решения, в котором воплощены актуальные ИТ-концепции SaaS/IaaS, выступила компания Compass Plus. Проект выполнен в рамках сертификации собственного процессингового центра «Смар

Банк «Надра» запустил новый интернет-банк на базе решения Compass Plus современных ИТ. Поэтому развитие интернет-банкинга сегодня является важным направлением в работе нашего банка, — заявил Сергей Козлов, член правления, директор по розничному бизнесу банка «Надра». — Компания Compass Plus, с которой банк “Надра” сотрудничает уже на протяжении 8 лет и которая всегда поддерживала нас во всех инновационных проектах, помогла внедрить нам новую систему интернет-

«Капитал Банк» запустил мобильный банкинг на базе TranzWare Mobile Banking для iOS При технологической поддержке компании Compass Plus «Капитал Банк» (Азербайджан) завершил процесс валидации собственного приложения мобильного банкинга, разработанного под операционную систему iOS, и опубликовал его на интернет-порт

«Связной Банк» перешел на собственный процессинг на базе решения Compass Plus «Связной Банк» и компания Compass Plus успешно завершили проект по миграции карточного бизнеса банка в собственный проц

Процессинговый центр «ПриватБанка» способен обрабатывать 12 млн транзакций за сутки Компания Compass Plus, международный поставщик программного обеспечения для систем розничного банковск

«Запсибкомбанк» внедрил программу лояльности с помощью Compass Plus «Запсибкомбанк» совместно с компанией Compass Plus внедрил программу лояльности «Плюсы от Запсибкомбанка». Используя программный продукт TranzWare Loyalty, «Запсибкомбанк» реализовал механизм предоставления скидок без привязки к ко