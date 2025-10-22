Разделы

Docs Security Suite – IRM решение по управлению доступом к неструктурированным данным и контролю за их использованием с применением целостной системы административных процессов, политик и руководств. Основная задача, решаемая DSS, – это реализация принятого в организации режима защиты информации. Docs Security Suite позволит отследить как умышленную передачу данных, так и непреднамеренные утечки.

22.10.2025 InfoWatch Traffic Monitor интегрирован с решением Docs Security Suite 1
18.11.2024 Mont и Crosstech Solutions Group начали сотрудничество в сфере кибербезопасности 1
14.11.2023 Рынок ИТ в финсекторе разделился на два лагеря: пострадавшие и выигравшие от санкций 1
17.07.2023 Sitronics Group пополнила портфель решений для информационной безопасности продуктами Crosstech Solutions Group 1
07.04.2023 RRC и Crosstech Solutions Group подписали дистрибьюторское соглашение 1
29.11.2022 Инфобез: есть ли комплексное российское решение для крупных компаний? 1
05.08.2022 Axoft обновил отечественный ИБ-портфель решениями от Crosstech Solutions Group 1
05.07.2022 «Сиссофт» и Crosstech Solutions Group стали партнерами 1
26.05.2022 Softline и Crosstech Solutions Group стали партнерами 1
26.05.2022 Безопасность самого ценного: как действительно защитить ваши документы 1
22.12.2021 Евгений Чугунов -

Искусственный интеллект становится помощником при принятии решений в SOC

 1
27.08.2021 Выручка Cross Technologies выросла на 8,4% с 2019 по 2020 годы 1
30.09.2020 Выручка лидеров рейтинга CNews Security выросла почти на 40% 1
10.04.2019 Алексей Даньков -

Мы идем в сторону расширения ИБ-сервисов

 1

