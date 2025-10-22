Получите все материалы CNews по ключевому слову
Crosstech DSS Crosstech Docs Security Suite
Docs Security Suite – IRM решение по управлению доступом к неструктурированным данным и контролю за их использованием с применением целостной системы административных процессов, политик и руководств. Основная задача, решаемая DSS, – это реализация принятого в организации режима защиты информации. Docs Security Suite позволит отследить как умышленную передачу данных, так и непреднамеренные утечки.
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
Crosstech DSS и организации, системы, технологии, персоны:
