ИКС Цитадель ГК

ИКС - Цитадель ГК

20.02.2026 Билайн и «Цитадель» объединяют усилия для поддержки операторов связи в соблюдении требований СОРМ 1
17.09.2025 Крупный российский ИТ-холдинг вместо ЗиЛа разместится в космическом центре 1
21.07.2025 CNews500: Крупнейшие ИТ-компании России 1
05.06.2025 «Микран» ликвидирует «дочку», которая должна была выпускать российские гражданские микросхемы 1
23.04.2025 Андрей Нуйкин, «Евраз»: Более 10 лет мы смотрим в первую очередь на отечественных разработчиков 1
20.03.2025 «ИКС холдинг» купил производителя телекомоборудования и микроэлектроники 1
28.12.2024 Импортозамещение: CNews Analytics опубликовал 4 карты отечественных решений 1
03.12.2024 «Икс холдинг» будет строить спутники в технопарке «Зил» 2
08.11.2024 «МегаФон»: туристы изменили маршруты и поехали в древние крепости Подмосковья 1
15.10.2024 «Дочке» «Росатома» один суд отказался вернуть госаккредитацию как ИТ-компании, а другой постановил вернуть 1
24.09.2024 Сотовый оператор Крыма и новых регионов незаметно сменил владельца 1
25.07.2024 России обещано ужесточение наказаний за киберпреступления 1
22.07.2024 Две тысячи российских компаний лишились ИТ-аккредитации. В их числе «Цифровая экономика», «ИТ-парк», структуры «Ростеха» и «Ростелекома» 1
22.05.2024 «ИКС Холдинг» создаст научно-исследовательский комплекс в Нижнем Новгороде 1
19.02.2024 Гендиректором «ИКС Холдинга» стал глава Yadro Алексей Шелобков 1
09.02.2024 После смерти основателя гигантского российского ИТ-холдинга управлять им будут топ-менеджеры «дочек» 2
19.12.2023 После постпандемийного провала рынок ИБ поставил десятилетний рекорд роста 1
30.10.2023 Алексей Белов назначен главой «ИКС Холдинга» взамен умершего Антона Черепенникова 1
15.09.2023 Америка ввела санкции против «Ростелеком-Солар», Kraftway и других ИТ-компаний 1
22.07.2023 Умер Антон Черепенников, ИТ-бизнесмен, владелец российского «железного» бренда Yadro 2
05.07.2023 CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 1
04.07.2023 У ФСБ и полиции появилась система тотальной слежки за россиянами. WhatsApp, Telegram и Signal больше не безопасны 2
20.04.2023 Что VK продал, и что у него осталось, или что происходит со знаменитым киберспортивным холдингом Esforce 1
11.04.2023 Выручка «ИКС холдинга», контролирующего ИТ-бренд «Ядро», превысила 90 млрд рублей 1
25.02.2023 США ввели санкции против главы Минцифры и «дочек» МТС. Под экспортными ограничениями «Мегафон» и создатели «Эльбрусов» 2
09.11.2022 Рынок ИБ затормозил после «ковидного» рывка 1
10.06.2022 Производителей телеком-оборудования заставят его обновить для улучшения качества СОРМ 1
25.04.2022 Директором по маркетингу и бренду «ИКС холдинга» назначена Ирина Коновалова 1
17.03.2022 «Гарда технологии» займется безопасностью файловых хранилищ 1
03.03.2022 Алишер Усманов избавляется от ИТ-активов 1
09.02.2022 Бывший глава Mail.ru будет присматривать за «Мегафоном» 1
28.12.2021 CNews Analytics: крупнейшие поставщики средств информационной безопасности 2
22.12.2021 Пандемия перераспределила ИБ-бюджеты на защиту удаленного доступа и облаков 4
27.10.2021 Global Information Security Days: Проблемы с биометрией и другие опасности цифровизации 1
08.10.2021 Алишер Усманов продаст «ИКС Холдинг» 2
29.04.2021 Mail.ru потеряла миллиарды рублей на киберспорте 1
10.02.2021 «Мегафон» и Усманов приобрели сотового оператора на сверхпроблемном рынке 1
02.02.2021 Государство передумало субсидировать экспорт российских ИБ-решений 1
05.10.2020 CNews Analytics опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков средств информационной безопасности 1
30.09.2020 Выручка лидеров рейтинга CNews Security выросла почти на 40% 2

ИКС 413 48
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 677 34
ИКС - Криптонит ГК - Kryptonite 81 25
Ростелеком 10434 21
МегаФон 10124 20
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5332 13
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3322 13
Softline - Софтлайн 3342 12
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 307 12
ИКС - Форпост 75 12
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 190 11
Норси-Транс - НТ 125 11
ИКС - Бюро 1440 - Bureau 1440 - МегаФон 1440 63 10
ИКС - Цитадель ГК - Сигнатек 14 10
Malvin Systems - Малвин Системс 12 10
1С-СофтКлаб - SoftClub 1139 10
FireFly Studios 15 9
VK - Mail.ru Group 3539 9
МегаФон - Талмер - Talmer 54 9
МФИ Софт 124 8
Firefly Systems 38 8
ОсноваЛаб - Основа Лаб 9 8
Ростех - Автоматика Концерн 1753 8
USM Telecom - ЮэСэМ Телеком 41 8
Специальные технологии 68 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14682 7
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1185 7
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1227 7
9118 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9251 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4626 6
Код Безопасности 713 6
Microsoft Corporation 25345 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1552 5
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1271 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 168 4
SouthPeak Interactive - SouthPeak Games 11 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3162 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2262 4
Информзащита 869 4
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 188 12
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 539 8
VK - ESforce - Исфорс Рус 32 7
Газпром ПАО 1427 5
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 119 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1538 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8322 4
Virtus.pro 29 4
VK - ESforce - VK Play Арена - Yota Arena - Yota Арена - киберспортивная арена 9 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 665 3
РЖД - Российские железные дороги 2021 3
ГПБ - Газпромбанк 1191 3
Альфа-Банк 1891 3
Mary Kay - Мэри Кэй 104 3
Coca-Cola Company 260 2
РосЕвроГрупп - РосЕвроБанк 61 2
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 183 2
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 68 2
Castorama - Касторама 31 2
Просвещение ФГУП - издательство 23 2
ИКС - Музей криптографии и вычислительной техники 7 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 259 2
СпецДорПроект 2 2
Auchan Holding - Ашан - Рамстор 48 2
Ростелеком - РТК-Энергоменеджмент БО - РТК-ЭнергоБаланс 4 2
VK - ESforce - RuHub - Рухаб 6 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3026 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2747 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1147 2
Евросеть 1417 2
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 99 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 375 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 1
Московская Биржа - НКЦ - Национальный Клиринговый Центр 25 1
EPIC Telecom Invest 208 1
Ростех - Автоматика - КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 42 1
Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 47 1
МегаФон Финанс - МФФ 13 1
Qlean 8 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13068 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3427 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2205 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3156 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5075 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4834 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5782 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1101 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3530 3
ДНР - Почта Донбасса 9 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 203 2
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 262 2
Росатом СКЦ ФГУП - Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии 35 2
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 189 2
Правительство Республики Мордовия - ГАУ Госинформ Республики Мордовия 36 2
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 51 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3484 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5337 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6352 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5281 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1912 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 535 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1176 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 948 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3283 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 196 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 77 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 298 1
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 59 1
Правительство Республики Дагестан - органы государственной власти 41 1
Правительство Ярославской области - ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 32 1
Правительство Республики Узбекистан - Кабинет Министров Республики Узбекистан 29 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 34 1
Администрация Санкт-Петербурга - Городской мониторинговый центр Санкт-Петербурга - СПб ГКУ 20 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 89 1
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 32 1
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 81 1
Администрация города-курорта Сочи - органы государственной власти 26 1
Правительство Москвы - ДСМИР - Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы - Москоминформ - Комитет по телекоммуникациям и средствам массовой информации города Москвы - ГОРИНФОР ГБУ - Городская реклама и информация ГБУ 12 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 75 2
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 75 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 258 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 251 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 9 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 50 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 318 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 745 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 788 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32140 36
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74027 34
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57695 31
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 339 30
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32043 24
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23338 23
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22043 19
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10161 13
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17863 12
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7203 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23088 11
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28978 10
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14954 10
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4619 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12098 9
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6036 8
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1476 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18882 8
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21834 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27210 8
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 630 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17220 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34107 7
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1482 7
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4041 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11616 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6236 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17222 6
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7682 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7474 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9820 6
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4814 6
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8232 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12377 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13347 5
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами 683 5
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3342 5
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1590 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6007 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9618 5
FireFly Studios - Stronghold Crusader 32 9
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4105 9
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3040 8
СКБ Контур - Контур.Фокус 1246 7
Dell EMC VxRail Appliances - Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 164 7
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1891 6
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 993 4
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 964 3
Microsoft Windows 2000 8679 3
Ростех - Автоматика Концерн - НацТех - Купол СХД 15 3
Linux OS 11048 3
Microsoft Office 4005 3
Microsoft Windows 16450 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5220 3
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 246 3
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 271 3
ИКС - Yadro Tatlin - Татлин - платформа хранения данных (СХД) 108 2
КОИБ - Комплекс обработки избирательных бюллетеней 49 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2103 2
EA Mass Effect - компьютерная игра 132 2
ИКС - Yadro Vegman - Yadro Vesnin - Yadro Р - серия серверов 69 2
Sony Playstation Network - PSN 201 2
Daybreak EverQuest - онлайн-игра 83 2
Larian Studios - Divinity II: Ego Draconis 17 2
Google Android 14837 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 954 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 262 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2387 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 304 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 2
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 254 1
Blizzard - World of Warcraft 360 1
Apache OpenOffice 485 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 614 1
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 215 1
Норси-Транс - Яхонт-УВМ Э 15 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 229 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 174 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ Эльбрус - серия серверов 11 1
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 89 1
Черепенников Антон 86 26
Усманов Алишер 305 16
Шелобков Алексей 44 6
Стрешинский Иван 38 4
Овчинников Сергей 49 4
Шадаев Максут 1161 4
Сахненко Сергей 90 3
Яровая Ирина 71 3
Белов Алексей 26 3
Хайретдинов Рустэм 90 3
Чемезов Сергей 146 2
Кириенко Владимир 144 2
Ляпунов Игорь 130 2
Устюжанин Дмитрий 50 2
Лысенко Юрий 33 2
Сергеев Вячеслав 10 2
Шерстобитов Сергей 57 2
Пыслару Аркадий 7 2
Гамобрамов Денис 3 2
Пустарнаков Роман 52 2
Хозяинов Виталий 4 2
Метлов Константин 3 2
Гюнтер Виктор 3 2
Путин Владимир 3390 2
Вермишян Геворк 67 1
Михалев Евгений 96 1
Серебряникова Анна 77 1
Кузнецов Сергей 162 1
Плешков Алексей 67 1
Калинин Алексей 74 1
Каримова Гульнара 92 1
Калинин Александр 181 1
Климарев Михаил 48 1
Бровко Василий 57 1
Солнцева Екатерина 60 1
Каримов Ислам 95 1
Евраев Михаил 264 1
Семенов Александр 165 1
Петров Дмитрий 69 1
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 578 1
Россия - РФ - Российская федерация 158722 68
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46173 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53606 13
Европа 24690 9
Украина 7819 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18837 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14555 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18389 5
Азия - Азиатский регион 5768 5
Италия - Итальянская Республика 4441 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4120 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3268 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13594 3
Европа Восточная 3124 3
Германия - Федеративная Республика 12970 3
Африка - Африканский регион 3581 3
Ближний Восток 3055 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3432 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3387 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1191 3
ДНР - Донецкая Народная Республика 210 3
Россия - ЦФО - Ярославская область 938 3
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 78 2
Россия - ПФО - Мордовия Республика 634 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 761 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 156 2
Донбасс 64 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1109 2
Земля - планета Солнечной системы 10699 2
Армения - Республика 2387 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3061 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8240 2
Канада 4999 2
США - Нью-Йорк 3156 2
Франция - Французская Республика 8011 2
Россия - СФО - Новосибирск 4719 2
Бразилия - Федеративная Республика 2461 2
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 991 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 659 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 1016 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55165 30
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51436 23
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 232 17
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4925 16
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11460 13
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8921 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32038 10
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17459 10
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6705 10
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15285 9
Средневековье - Средние века - Middle Ages 150 9
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6391 9
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7820 9
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3713 8
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3779 8
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2313 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20457 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4268 7
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5316 6
Английский язык 6898 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7611 5
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5336 5
Финансовые показатели - Financial indicators 2712 5
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3251 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26079 4
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1815 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3412 4
Энергетика - Energy - Energetically 5539 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10514 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3811 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7378 4
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1369 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5520 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5916 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2517 3
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1183 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4688 3
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1625 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3687 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6384 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11452 6
Коммерсантъ - Издательский дом 2218 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1094 4
Ведомости 1304 3
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 115 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
Госрасходы - портал 70 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 42 1
InformationWeek 241 1
VNUNet.com 214 1
CNews Журнал 166 1
AllThingsDigital - AllThingsD - All Things Digital 201 1
Forbes - Форбс 933 1
NYT - The New York Times 1091 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 322 1
The Bell - Издание 42 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8434 12
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 63 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3770 6
Gartner - Гартнер 3623 4
CNews Fast рейтинг 54 2
Рустелеком ТК 304 1
Analysys Mason - Mason Communications 27 1
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 73 1
IDC - International Data Corporation 4947 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 405 3
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 685 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 169 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 170 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 53 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 88 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 172 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 168 1
СПбГУ - Восточный факультет 7 1
ДонФТИ - Донецкий физико-технический институт имени А.А. Галкина 1 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 42 1
UA, Bama - University of Alabama - Алабамский университет - Университет Алабамы - Университет штата Алабама 32 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1117 1
РАН - Российская академия наук 2040 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 232 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 612 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 104 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 205 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 106 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 7
Формула Русь - Чемпионат 3 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 727 2
LinuxWorld 52 1
