CNews Analytics опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков средств информационной безопасности

Рост выручки лидеров рейтинга CNews Security по итогам 2019 г. составил 37% и достиг ₽152,4 млрд. Среди его новых участников — компаний, бизнес которых связан с «законом Яровой». В 2020 г. в связи с эпидемией коронавируса ожидается замедление темпов роста, однако остаться «в плюсе» поставщикам ИБ поможет растущий спрос на решения облачной безопасности.

Выручка в 2019 г. 30 крупнейших участников рейтинга CNews Security, созданного в рамках обзора CNews «С редства защиты информации и бизнеса 2020 », составила ₽152,4 млрд, что на 37% больше, чем в прошлом году. Лидерами с большим отрывом от остальных участников стали «Лаборатория Касперского», «Цитадель» и системный интегратор SoftLine , вместе на них приходится более половины оборота всего рейтинга.

Лидером осталась « Лаборатория Касперского » с выручкой в ₽44,3 млрд, которая увеличилась менее, чем на 1% (а в долларовом исчислении сократилась на 3%, с $705 млрд до $684,6 млрд). Снижение показателей связано с сокращением продаж в Европе и Северной Америке.

CNews Security: Крупнейшие вендоры России в сфере защиты информации 2019

№2019 №2018 Название компании Город Выручка от направления ИБ в 2019 г., тыс. руб., включая НДС Выручка от направления ИБ в 2018 г., тыс. руб., включая НДС Рост выручки от направления ИБ 2019/2018, в % Штат сотрудников, занятых в области ИБ 1 1 Лаборатория Касперского Москва 44 314 158 44 090 700 0,5% 1 800 2 - Цитадель Москва 21 621 765 14 839 616 45,7% н/д 3 - Код Безопасности Москва 6 507 000 4 045 000 60,9% н/д 4 2 ИнфоТеКС Москва 5 337 946 4 552 630 17,2% 590 5 3 Positive Technologies Москва 3 737 472 2 809 631 33,0% Более 900

Источник: CNews Analytics, 2020 Перейти к полной таблице

На втором месте — новичок рейтинга, группа компаний «Цитадель» (₽21,6 млрд по оценке CNews Analytics, рост по сравнению с предыдущим годом составил 46%), которая объединяет активы «ИКС-Холдинга» в области разработки инструментов СОРМ. Высокие темпы развития бизнеса этого участника рейтинга связаны с реализацией «закона Яровой», согласно которому у операторов связи появились дополнительные обязательства по установке СОРМ. Помимо этой группы компаний поставкой оборудования для реализации «закона Яровой» занимаются еще две компании, впервые вошедшие в рейтинг: «Норси-Транс» и «Специальные технологии».

С полными результатами рейтинга можно ознакомиться в обзоре «С редства защиты информации и бизнеса 2020 » .

Две трети выручки участников рейтинга приходятся на вендоров

Участников рейтинга можно разделить на две большие группы: с одной стороны, это интеграторы и сервисные компании, которые оказывают услуги и занимаются внедрением решений различных вендоров («интеграторы»), с другой — вендоры, которые занимаются созданием и реализацией собственных продуктов. В численном измерении среди участников рейтинга наблюдается примерный паритет: представлены 17 интеграторов и сервис-провайдеров (крупнейшими из них являются SoftLine, «Информзащита», «Инфосистемы Джет») и 18 вендоров (крупнейшие — «Лаборатория Касперского», «Цитадель», «Код Безопасности»). По выручке с большим отрывом традиционно лидируют вендоры, на них приходится 65% совокупного оборота рейтинга, при этом значительная часть общего «пирога» принадлежит разработчикам СОРМ — около 17% от общей выручки. Хотя, конечно, традиционно чашу весов на их сторону склоняет «Лаборатория Касперского» с ее зарубежными доходами.

«Коронакризис» заставит обратить внимание на облака

Несмотря на увеличение количества участников рейтинга, в 2019 г., по сравнению с 2018-м, сократилось число компаний с темпами роста более 50% в год: в 2019 г. таких компаний было 4, в 2018-м — 6. А количество компаний с отрицательной динамикой осталось прежним — 5. У трети участников рейтинга бизнес вырос в диапазоне «до 15%», у каждого пятого — от 15 до 25%. Ну а средний рост выручки по всем компаниям, представленным в исследовании, составил 15%.

В 2020 г. кризис, вызванный пандемией, приведет к снижению темпов роста. В компании Gartner полагают, что по итогам года глобальные поставки средств защиты информации вырастут на 2,2%, достигнув $123,8 млрд, хотя в декабре 2019 г. эксперты предсказывали более высокие темпы роста на уровне 8,7%). Впрочем и здесь остается повод для оптимизма: поставки решений для облачной безопасности вырастут на 33,3%, обещают аналитики.