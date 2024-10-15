«Дочке» «Росатома» суд отказался вернуть госаккредитацию как ИТ-компании

Неудачная попытка вернуть аккредитацию

Как выяснил CNews, дочерняя компания «Росатома» ООО «Росатом цифровые решения» («РЦР») подала в Московский арбитражный суд иск на Минцифры с целью вернуть отозванную в 2022 г. государственную аккредитацию. Суд отклонил требования компании.

Государственная аккредитация ИТ-компаний — это административная и добровольная процедура для получения статуса о принадлежности к ИТ-отрасли. Она позволяет получить налоговые льготы, государственную поддержку, упрощённый порядок найма иностранцев, а также льготы для сотрудников ИТ-сферы: отсрочку от армии и мобилизации, ипотеку и кредиты под пониженный процент.

Аккредитованные компании могут рассчитывать на ряд мер государственной поддержки, включая снижение страховых взносов при условии, что доля доходов от ИТ-деятельности превышает 70%, нулевую ставку налога на прибыль до 31 декабря 2024 г., мораторий на плановые неналоговые проверки до конца 2024 г. и на выездные проверки ФНС до 3 марта 2025 г., а также возможность получить ипотеку по льготной ставке до 5% и кредит на бизнес-цели по ставке до 3%.

Минцифры Дочерняя компания « Росатома » пытается вернуть аккредитацию с помощью суда





За проверку на соответствие требованиям отвечает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Этот же орган выносит решение о том, прошла ли компания аккредитацию или нет.

В попытках вернуть отозванную госаккредитацию «РЦР» подала иск на министерство в Московский арбитражный суд. Судебное разбирательство продолжалось пять месяцев. С 17 апреля по 28 августа 2024 г.

В итоге в резолютивной части решения московский суд, совместно с Федеральной налоговой службой, признали отзыв лицензии обоснованным и отклонили требования «дочки» «Росатома».

Причина по которой Минцифры отобрало у «РЦР» госаккредитацию названа не была. На момент написания данного материала обе организации не ответили на запросы CNews.

Частые причины отзыва аккредитации

Государственная аккредитация у IT-компаний может быть отозвана по ряду причин, и каждая из них имеет свои нюансы и последствия. Одной из основных причин является некорректное согласие на раскрытие налоговой тайны. Даже компании, которые законно применяли налоговые льготы, могут столкнуться с аннулированием аккредитации, если они не соблюдают требования по раскрытию информации.

Еще одной причиной отзыва аккредитации является неподача справки о доходах за предшествующий год. Эта справка необходима для подтверждения финансовой состоятельности компании и ее соответствия требованиям, предъявляемым к аккредитованным ИТ-организациям.

На сайте компании должна быть размещена актуальная информация о направлениях деятельности в сфере информационных технологий. Если такая информация отсутствует или устарела, это может вызвать сомнения у государственных органов в отношении реального присутствия компании в ИТ-секторе и привести к отзыву аккредитации.

Несоответствие уровня заработной платы — еще одна причина, по которой может быть отозвана аккредитация. В рамках законодательных требований к аккредитованным ИТ-компаниям предусмотрены минимальные уровни оплаты труда для сотрудников, и если они не соблюдаются, это может стать основанием для аннулирования статуса.

Нулевая выручка за прошедший год также является значительным фактором. Если компания не показала дохода за этот период или если ее основной код ОКВЭД был изменен на тот, который не соответствует требованиям Правил об ИТ-аккредитации, это может привести к отзыву аккредитации.

Наконец, технические ошибки, такие как сбои в сервисе или неправильное указание даты или периода для раскрытия налоговых сведений, могут создать дополнительные проблемы.

За 2023 г. самой «популярной» причиной отзыва аккредитации у компаний стало некорректное представление согласия на раскрытие налоговой тайны.

Последствия отзыва аккредитации

Аннулирование аккредитации влечет за собой утрату права на нулевую ставку налога на прибыль и льготную ставку 7,6% по страховым взносам, а также возобновление налоговых проверок. Другие последствия включают утрату отсрочки от военной службы и невозможность получения "льготной" ипотеки, которая действует только для сотрудников, оформивших ее до аннулирования аккредитации.

О «дочке» «Росатома»

ООО «Росатом Цифровые решения» входит в структуру Блока цифровизации Госкорпорации «Росатом» и реализует функции торгового дома по продвижению и продаже цифровых продуктов и решений, разрабатываемых предприятиями и организациями Росатома.

Компания была создана в 2019 г. Занимается продвижением цифровых продуктов Росатома на открытом рынке путем выстраивания эффективных каналов коммерческого взаимодействия с корпоративными заказчиками, представляющими ключевые отрасли российской экономики.

По данным сервиса «Контур.Фокус» компания участвовала только в одной госзакупке. В марте 2019 г. заключила контракт с АО «Атомкапитал» для внутригруппового займа. В основном компания выступает в качестве заказчика. С момента ее создания было опубликовано свыше 100 заказов на общую сумму 2,6 млрд руб.

Аккредитацию отобрали у множества компаний

За 2024 г. ИТ-аккредитации лишилось более 2 тыс. компаний. Среди них АНО (автономная некоммерческая организация) «Цифровая экономика», ряд структур госкорпорации «Ростех»: «РТ - Цифровые технологии», «РТ-Прометей», «РТ - Современные технологии» и «РТ - Цифровые технологии».

Без ИТ-аккредитации остался частный орган, занимающийся информационно-аналитическим обеспечением, Ситуационно-кризисный центр «Росатом».

Также аккредитации лишились несколько дочерних компаний «Ростелекома»: «РТ-Информационные системы», «РТК - Специальные решения» и «РТК-Энергобаланс».

Компания «МФИ - Софт», разработчик решений в области систем оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), также не смогла получить аккредитацию. Она входит в холдинг «Цитадель», который, в свою очередь, является частью «ИКС Холдинга».

Среди государственных казенных предприятий, находящихся под контролем региональных властей, аккредитацию потеряли следующие организации: «Медицинский информационно-аналитический центр министерства здравоохранения Чувашской Республики», «Госинформ» (Республика Мордовия), «Центр развития жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергоэффективности» (Республика Саха-Якутия).