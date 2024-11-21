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Росатом Атомэнергопром РЦР Русатом Цифровые решения

Росатом - Атомэнергопром - РЦР - Русатом Цифровые решения

ООО «РЦР» – дистрибьютор цифровых продуктов Гринатома (на внешнем рынке). Функции ООО «РЦР»:

  • Продвижение цифровых продуктов на российском рынке и за рубежом
  • Продажи по следующим каналам:  прямые продажи, продажи через партнёров

СОБЫТИЯ

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21.11.2024 В России разработали систему для выявления с помощью ИИ картельных сговоров при госзакупках 1
23.10.2024 Росагролизинг внедрил ИТ-решения Росатома для автоматизации бизнес-процессов 1
15.10.2024 «Дочке» «Росатома» один суд отказался вернуть госаккредитацию как ИТ-компании, а другой постановил вернуть 3
25.07.2024 Разорван многомиллионный контракт на разработку ГИС «Антикартель». ФАС будет искать нового подрядчика 1
22.05.2024 «Росатом» и НКК объединяют усилия для создания российской PLM-системы тяжелого класса на базе платформы САРУС 1
23.04.2024 Роботизация или автоматизация: что выбрать 1
22.12.2023 Росатом выпустил новый модуль «Логос» для моделирования электромагнитных процессов 1
01.12.2023 Подведены итоги II Всероссийской олимпиады по матмоделированию 2
20.11.2023 Росатом объявил об обновлении продукта для матмоделирования «Логос ЭМИ» 1
17.11.2023 «Росатом» анонсировал выход нового цифрового модуля линейки продуктов для матмоделирования «Логос ЭМИ» 1
18.10.2023 «Росатом» подписал соглашение о внедрении промышленного ПО корпорации на белорусских предприятиях 3
16.08.2023 «Моделирование и цифровые двойники» стала партнером «Росатома» в рамках развития партнерской сети «Логоса» 3
05.07.2023 Дистрибьюторская сеть «Росатома» приблизит российские цифровые продукты к отечественным и зарубежным потребителям 2
23.12.2022 МВД не могут поставить СХД ценой миллиард за штуку. Поставщик платит миллионы неустойки 1
16.06.2022 На рынок вышел цифровой продукт «Росатома» Multi-D Docs & Resources 2
05.05.2022 Российские разработчики ПО предложили властям создать САПР для проектирования электроники за 30 миллиардов 1
08.04.2022 СХД ценой миллиард за штуку МВД может поставить компания, чей глава был арестован из-за «бракованной» системы для министерства 1
26.12.2021 «Росатом» разработал ПО для создания «цифровых двойников» территорий 1
30.07.2021 Мишустин распорядился написать план создания и внедрения российских САПР 1
30.10.2020 Росатом представил цифровой сервис «Атомбот.Закупки» 1
21.09.2020 Итоги Международного саммита Ассоциации участников отрасли ЦОД 1
15.06.2020 Росатом представил инфраструктурные площадки для контейнерных ЦОД 1

Публикаций - 24, упоминаний - 33

Росатом и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3419 3
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 191 3
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 115 3
Fidesys - Фидесис 30 2
Росатом - Русатом Сервис - ДЖЭТ ЛАБ - ДЖЭТ ИТЦ - ДЖЭТ Инженерно-технический центр 5 2
3V services - 3В сервис - ЗВС 6 2
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Service - ЭйТи Сервис 12 2
Ростелеком 10834 2
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 223 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1075 2
Top Systems - Топ Системы 83 2
PIX Robotics - Пикс Роботикс 141 2
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - Икс 5 Диджитал - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 129 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens EDA - Mentor Graphics - LogicVision 35 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1612 1
Базис ИТ - Базис Информационных Технологий 3 1
МЦД - Моделирование и цифровые двойники - CADFEM - CADFEM Digital - КАДФЕМ Си-Ай-Эс - КАДФЕМ Диджитал - Фабрика Цифровой Трансформации (ФЦТ) 43 1
НКК - ГКС - Доверенная среда 58 1
Siemens AG - Siemens Group 2664 1
C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 67 1
НКК - Национальная платформа - 55 1
Росатом - Росэнергоатом - Консист-ОС - Консист — оператор связи - ЦЦТ - Центр цифровых технологий 15 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - Тектус.ИТ 3 1
Росатом - НИКИЭТ имени Н.А. Доллежаля - Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники 31 1
Hitec Power Protection 4 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 338 1
НКК - ГКС - Энсис Технологии - Ensys Technologies 25 1
РусИнтелКом 1 1
Cadence Design Systems - cādence 71 1
ЦИФРА - Центр инженерно-физических расчетов и анализа 1 1
МДА - Международный деловой альянс - ИПА - Информационные производственные архитектуры 5 1
Ростех - Автоматика Концерн 1815 1
SAP SE 5568 1
Восход ФГБУ НИИ 718 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15470 1
Meta Platforms - Facebook 4602 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 618 1
ИКС 510 1
9452 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8699 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 440 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 450 2
Группа Самолет 106 1
Россети Ленэнерго 1698 1
Росагролизинг 18 1
Росатом - Атомэнергомаш - Гидропресс ОКБ 19 1
Ростелеком - РТК-Энергоменеджмент БО - РТК-ЭнергоБаланс 4 1
Медиа Грус - Media Grus 2 1
Росатом - Русатом Бел 3 1
ГПБ - Газпромбанк 1257 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1874 1
Альфа-Банк 1961 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 249 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2379 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1192 1
Ак Барс Банк 283 1
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 158 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 1
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 101 1
Синара ГК - Sinara Group 120 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 51 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 181 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 208 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2301 20
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13577 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3786 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3596 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3560 3
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 208 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1154 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2314 2
Росстандарт - РВК ТК 120 - Технический комитет по стандартизации 120 - Центры обработки данных 10 1
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 81 1
Росатом СКЦ ФГУП - Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии 35 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 189 1
Правительство Республики Мордовия - ГАУ Госинформ Республики Мордовия 36 1
Правительство Московской области - МОЦ ИКТ ГКУ МО - Московский областной центр информационно-коммуникационных технологий 3 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3268 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 377 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 802 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1926 1
Федеральное казначейство России 1937 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 625 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 93 1
Консорциум российских разработчиков CAD/CАЕ-систем - Консорциум разработчиков САПР 6 2
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 37 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60747 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25019 13
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15809 10
Промышленное ПО - Industrial Software - Индустриальное ПО - Промышленное программное обеспечение 186 8
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 504 8
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12023 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63865 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35586 7
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4326 7
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7301 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27054 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9763 5
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СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2631 5
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1494 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6407 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12648 4
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2032 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10213 3
Стандартизация - Standardization 2320 3
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2022 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3172 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5552 3
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10517 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5040 2
Оцифровка - Digitization 5117 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12032 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1668 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1636 2
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1557 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13795 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6630 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2555 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3123 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3540 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7553 2
Task Mining - технология отслеживания, фиксации и анализа действий пользователя на рабочей машине 85 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1914 1
Росатом ЕЦС - Единая цифровая стратегия - Цифровой Росатом 43 6
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос Платформа САПР 27 6
Microsoft Windows 16759 5
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос ЭМИ - Логос Электромагнитное излучение 7 4
Linux OS 11383 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3528 4
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос аэро-гидро 13 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1337 3
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос тепло 13 2
Росатом - Гринатом - Атом.РИТА - Роботизированный Интеллектуальный Технологичный Ассистент 23 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос Гидрогеология 8 2
ФАС РФ - Антикартель ГИС 11 2
МВД РФ - ГИАЦ ФКУ - Главный информационно-аналитический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации - МВД РФ ИСОД - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 62 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 207 2
Huawei Oceanstor - Huawei OceanStor Dorado - Huawei OceanStor Arctic 64 2
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk Восток СХД 61 2
Dassault Systemes - Catia 81 1
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 60 1
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 138 1
НКК - ГКС - Облако.ру ВКС 18 1
Минпромторг РФ - ММПП - Модульная мультисервисная промышленная платформа 17 1
Росатом АСЭ ИК - Multi-D - Мульти Д 18 1
Top Systems - RGK Гетрическое ядро - Russian Geometric Kernel 2 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - САРУС СПЖЦ (PLM) - система полного жизненного цикла 17 1
ФНС РФ - ГИРБО - Государственный информационный ресурс бухгалтерской отчетности - Ресурс БФО 5 1
Федеральное казначейство - ГИС Торги 4 1
Росатом - Гринатом - Атом.Око 5 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1095 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1587 1
Microsoft Office 4114 1
Oracle Java - язык программирования 3446 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2465 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 851 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 903 1
Stafory - робот Вера 370 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Калининский 48 1
Infomaximum - Proceset Process mining 57 1
InnoSTage - CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 81 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 365 1
Росатом Атомбот.Закупки 6 1
Солнцева Екатерина 62 7
Фомичев Дмитрий 27 5
Вибе Александр 6 4
Гурова Вера 13 4
Гребенников Андрей 3 3
Долгоновский Антон 4 2
Королев Роман 26 2
Жуланов Евгений 11 2
Мишустин Михаил 776 2
Шилов Сергей 99 2
Нечаев Андрей 27 2
Гудков Александр 3 2
Мигалин Сергей 10 2
Коробейников Сергей 1 1
Дегтярев Алексей 58 1
Лобзин Алексей 1 1
Сильченко Ален 1 1
Зварковский Михаил 6 1
Дудниченко Алексей 1 1
Пушин Вячеслав 1 1
Кушер Александра 1 1
Вышемирский Сергей 2 1
Басистый Дмитрий 12 1
Яковлев Анатолий 1 1
Голубинцев Алексей 6 1
Лейхнер Алексей 1 1
Иванов Иван 24 1
Толстунова Ольга 13 1
Поволоцкая Татьяна 5 1
Кондратьев Владислав 9 1
Семенов Михаил 28 1
Ефимов Константин 3 1
Кармишин Андрей 5 1
Максимов Сергей 9 1
Немченков Сергей 11 1
Локтев Валерий 5 1
Саликов Михаил 1 1
Пронин Виталий 1 1
Ерофеев Михаил 3 1
Левицкий Станислав 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 164045 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47190 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54357 2
Европа 24882 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19333 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14744 2
Россия - УФО - Челябинская область - Озерск 60 1
Россия - ПФО - Татарстан - Зеленодольский район - Свияжск 11 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18904 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1197 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3402 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13742 1
Беларусь - Белоруссия 6235 1
Финляндия - Финляндская Республика 3689 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8462 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3425 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1829 1
Германия - Федеративная Республика 13134 1
Ближний Восток 3130 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 666 1
Франция - Французская Республика 8124 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3540 1
Украина 7900 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1457 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1026 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 675 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 771 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1323 1
Беларусь - Минск 696 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 173 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 83 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 649 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 783 1
Африка Северная 261 1
Россия - УФО - Челябинская область - Снежинск 50 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56964 14
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3358 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33249 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4391 8
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1071 6
Энергетика - Energy - Energetically 5767 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52853 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6555 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6981 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5412 4
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2314 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4772 3
Здравоохранение - Биотехнология - Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 193 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8422 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2485 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11321 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6637 3
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 428 2
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 681 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8143 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6510 2
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 686 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3128 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5593 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 515 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8003 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1453 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3919 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3777 2
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 434 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2954 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6094 2
Экономический эффект 1305 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6516 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1215 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 587 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15799 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1056 1
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 276 1
Английский язык 6986 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2331 4
TAdviser - Центр выбора технологий 453 2
Ведомости 1422 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3907 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 170 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 709 3
РАН ИБРАЭ - Институт проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук 16 1
Росатом Университет - Корпоративная академия Росатома АНО 8 1
Институт инженерной физики АНО 6 1
НЦФМ - Национальный центр физики и математики 5 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 262 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1422 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 442 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 481 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 351 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 716 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 180 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 47 1
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МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1280 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2176 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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