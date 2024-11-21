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Росатом Атомэнергопром РЦР Русатом Цифровые решения
ООО «РЦР» – дистрибьютор цифровых продуктов Гринатома (на внешнем рынке). Функции ООО «РЦР»:
- Продвижение цифровых продуктов на российском рынке и за рубежом
- Продажи по следующим каналам: прямые продажи, продажи через партнёров
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Росатом и организации, системы, технологии, персоны:
|Солнцева Екатерина 62 7
|Фомичев Дмитрий 27 5
|Вибе Александр 6 4
|Гурова Вера 13 4
|Гребенников Андрей 3 3
|Долгоновский Антон 4 2
|Королев Роман 26 2
|Жуланов Евгений 11 2
|Мишустин Михаил 776 2
|Шилов Сергей 99 2
|Нечаев Андрей 27 2
|Гудков Александр 3 2
|Мигалин Сергей 10 2
|Коробейников Сергей 1 1
|Дегтярев Алексей 58 1
|Лобзин Алексей 1 1
|Сильченко Ален 1 1
|Зварковский Михаил 6 1
|Дудниченко Алексей 1 1
|Пушин Вячеслав 1 1
|Кушер Александра 1 1
|Вышемирский Сергей 2 1
|Басистый Дмитрий 12 1
|Яковлев Анатолий 1 1
|Голубинцев Алексей 6 1
|Лейхнер Алексей 1 1
|Иванов Иван 24 1
|Толстунова Ольга 13 1
|Поволоцкая Татьяна 5 1
|Кондратьев Владислав 9 1
|Семенов Михаил 28 1
|Ефимов Константин 3 1
|Кармишин Андрей 5 1
|Максимов Сергей 9 1
|Немченков Сергей 11 1
|Локтев Валерий 5 1
|Саликов Михаил 1 1
|Пронин Виталий 1 1
|Ерофеев Михаил 3 1
|Левицкий Станислав 3 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2331 4
|TAdviser - Центр выбора технологий 453 2
|Ведомости 1422 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3907 1
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