Росагролизинг внедрил ИТ-решения Росатома для автоматизации бизнес-процессов

Программные продукты для автоматизации бизнес-процессов ИТ-интегратора Госкорпорации «Росатом» — АО «Гринатом» внедрены в деятельность одной из крупнейших российских агропромышленных лизинговых компаний с государственным участием АО «Росагролизинг». RPA-платформа Атом.РИТА интегрирована в инфраструктуру компании для роботизации процесса сверки данных в различных информационных системах, а решение Атом.Око используется для автоматизации распознавания и обработки документов.

Решение АО «Гринатом» позволило повысить уровень автоматизации в процессах работы с заявками на оплату по операционным затратам: роботы автоматически извлекают и проверяют информацию из первичных документов, сравнивают исходные данные с информацией из бухгалтерской системы, одобряют либо отклоняют заявки и формируют отчет для профильных сотрудников.

Благодаря внедрению Атом.РИТА и Атом.Око Росагролизинг намерен достичь экономии времени и ресурсов, обеспечивая при этом большую точность и скорость обработки документов.

Взаимодействие с Росагролизингом по вопросу внедрения продуктов АО «Гринатом» координировала компания «Росатом Цифровые решения».

«Решения Гринатома позволяют высвободить сотни часов сотрудников от рутинной работы – дают возможность сосредоточиться на более сложных задачах и быть более эффективными. Сокращается время на обработку заявок и уменьшается количество ошибок при их заполнении», — отметил владелец продукта Атом.РИТА Алексей Орский.

«Атом.РИТА и Атом.Око хорошо зарекомендовали себя в атомной отрасли, стандарты которой требуют высокого качества и безопасности процессов. Добавлю к этому, что согласно единой цифровой стратегии Росатома еще одним «стандартом» становится цифровизация рутинных процессов, которые в отрасли к 2030 году должны быть сведены к нулю. Мы предлагаем партнерам цифровые продукты, проверенные на себе, с помощью которых Росатом уже решает амбициозные задачи», — подчеркнул исполнительный директор по коммерческой деятельности «Росатом Цифровые решения» Михаил Ерофеев.

«Стандарты современного бизнеса требуют достижения максимальной эффективности за счет широкого применения цифровых инструментов. Текущие объемы бизнеса компании требуют проверки до 1000 заявок на оплату ежедневно. С таким потоком было бы неверно направлять усилия квалифицированных специалистов на простые, рутинные операции. То, что можно делегировать цифровым технологиям, нужно им делегировать», — рассказал заместитель руководителя департамента информационных технологий АО «Росагролизинг» Денис Молотков.

Директор по цифровой трансформации АО «Росагролизинг» Роман Владимиров в свою очередь отметил, что использование искуственного интеллекта важно для любой организации, а компьютерное зрение является одной из наиболее востребованных технологий в бизнесе. По его словам, компания получила отличные результаты по качеству и скорости и в связи с этим планируется расширить использование системы Атом.РИТА на другие процессы.