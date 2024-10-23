Разделы

|

Росагролизинг внедрил ИТ-решения Росатома для автоматизации бизнес-процессов

Программные продукты для автоматизации бизнес-процессов ИТ-интегратора Госкорпорации «Росатом» — АО «Гринатом» внедрены в деятельность одной из крупнейших российских агропромышленных лизинговых компаний с государственным участием АО «Росагролизинг». RPA-платформа Атом.РИТА интегрирована в инфраструктуру компании для роботизации процесса сверки данных в различных информационных системах, а решение Атом.Око используется для автоматизации распознавания и обработки документов.

Решение АО «Гринатом» позволило повысить уровень автоматизации в процессах работы с заявками на оплату по операционным затратам: роботы автоматически извлекают и проверяют информацию из первичных документов, сравнивают исходные данные с информацией из бухгалтерской системы, одобряют либо отклоняют заявки и формируют отчет для профильных сотрудников.

Благодаря внедрению Атом.РИТА и Атом.Око Росагролизинг намерен достичь экономии времени и ресурсов, обеспечивая при этом большую точность и скорость обработки документов.

Взаимодействие с Росагролизингом по вопросу внедрения продуктов АО «Гринатом» координировала компания «Росатом Цифровые решения».

«Решения Гринатома позволяют высвободить сотни часов сотрудников от рутинной работы – дают возможность сосредоточиться на более сложных задачах и быть более эффективными. Сокращается время на обработку заявок и уменьшается количество ошибок при их заполнении», — отметил владелец продукта Атом.РИТА Алексей Орский.

Платформа с высоким IQ. Как интеллектуальные технологии повышают ценность интегрированного бизнес-планирования
Маркет

«Атом.РИТА и Атом.Око хорошо зарекомендовали себя в атомной отрасли, стандарты которой требуют высокого качества и безопасности процессов. Добавлю к этому, что согласно единой цифровой стратегии Росатома еще одним «стандартом» становится цифровизация рутинных процессов, которые в отрасли к 2030 году должны быть сведены к нулю. Мы предлагаем партнерам цифровые продукты, проверенные на себе, с помощью которых Росатом уже решает амбициозные задачи», — подчеркнул исполнительный директор по коммерческой деятельности «Росатом Цифровые решения» Михаил Ерофеев.

«Стандарты современного бизнеса требуют достижения максимальной эффективности за счет широкого применения цифровых инструментов. Текущие объемы бизнеса компании требуют проверки до 1000 заявок на оплату ежедневно. С таким потоком было бы неверно направлять усилия квалифицированных специалистов на простые, рутинные операции. То, что можно делегировать цифровым технологиям, нужно им делегировать», — рассказал заместитель руководителя департамента информационных технологий АО «Росагролизинг» Денис Молотков.

Директор по цифровой трансформации АО «Росагролизинг» Роман Владимиров в свою очередь отметил, что использование искуственного интеллекта важно для любой организации, а компьютерное зрение является одной из наиболее востребованных технологий в бизнесе. По его словам, компания получила отличные результаты по качеству и скорости и в связи с этим планируется расширить использование системы Атом.РИТА на другие процессы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Облачные тренды-2030: как будет меняться ИТ-климат

Nvidia запретила россиянам скачивать драйверы для своих видеокарт

Дмитрий Головин, «МТС Линк»: Мы намерены задавать новые стандарты коммуникаций

На цифровизацию метеорологии власти потратили 250 миллионов

Вилионор Орехов, ОСК: Как устроена информационная безопасность крупнейшего судостроительного предприятия страны

Пенсионный фонд мигрирует с IBM DB2 на PostgreSQL. Для импортозамещения выбрана компания, заработавшая миллиарды на контрактах ПФР

Конференции

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Почему подписки — ловушка для потребителей и как туда не попасть

Сервисы для озвучки текстов с помощью нейросетей: выбор ZOOM

Обзор зарядного устройства Digma Pro DPW6A: GaN-зарядка нового поколения

Показать еще

Наука

Черные дыры не то, чем они кажутся: новые данные разрешают их парадокс

Астероид «Титаник» изменил форму крупнейшего спутника Солнечной системы — астрономы провели параллели с катастрофами на Земле и Плутоне

Самый быстрый в мире микроскоп позволяет уловить даже движение электронов
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: