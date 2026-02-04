Разделы

Росагролизинг

АО «Росагролизинг» – государственная лизинговая компания, деятельность которой направлена на техническую и технологическую модернизацию отечественного АПК посредством передачи в лизинг средств производства организациям АПК страны. 

04.02.2026 Расширен «белый список» сервисов, доступных при отключении мобильного интернета 1
23.10.2024 Росагролизинг внедрил ИТ-решения Росатома для автоматизации бизнес-процессов 5
17.05.2024 Не менее 30% всех договоров «Росагролизинга» заключаются с участием робота 3
14.05.2024 Не менее 30% всех договоров Росагролизинга заключаются с участием робота 3
13.02.2024 Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro 6
18.07.2023 «Нетрика» и Axoft заключили партнёрское соглашение 1
10.07.2023 Многомиллиардная госструктура уходит с Windows Server и VMware на Linux и российскую виртуализацию 6
20.06.2023 ИТ-компания выбила из государства 370 миллионов по разорванным контрактам 1
14.09.2022 ИТ-компания требует от госведомства 370 млн оплаты за работу. Ведомство отнекивается, ссылаясь на 86 найденных ошибок 1
21.04.2021 Комбайны «Брянсксельмаша» будут серийно комплектоваться автопилотами Cognitive Pilot на основе ИИ 2
17.05.2012 "Кировский завод" отказывается от бумаги 1

ФОРС Телеком 17 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 503 2
N3 Group - Netrika - Нетрика 167 2
ФОРС - Центр разработки 680 2
ФОРС Дистрибуция 46 2
SAP SE 5457 1
Восход ФГБУ НИИ 688 1
Microsoft Corporation 25321 1
9099 1
Ред Софт - Red Soft 1041 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1261 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 392 1
Cognitive Pilot - Когнитив Пилот - Когнитив Роботикс - дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies 60 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1083 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 237 1
ФОРС ГК - ФОРС холдинг 63 1
Росатом - Атомэнергопром - РЦР - Русатом Цифровые решения 23 1
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 52 1
Брянсксельмаш 1 1
Газпром ПАО 1424 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 278 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 316 1
Кировский завод 37 1
Сургутнефтегаз - СНГ 280 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 128 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 260 3
Судебная власть - Judicial power 2410 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13007 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5026 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1094 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3120 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2199 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 262 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73717 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6926 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12405 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34029 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23214 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18638 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27170 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5676 2
Script - Скрипт - Shell Scripting - Shell-скрипт 569 1
Предпроектное обследование 88 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12909 1
Электронный документ - Electronic document 1531 1
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2353 1
Бесплатный вызов - нумерация 800 - toll free 452 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9393 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10143 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1386 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31969 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25689 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4154 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11473 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13386 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8201 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 491 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5288 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 693 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2973 1
ЕХД - Единое Хранилище данных - Unified Data Storage 340 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1843 1
ТОРГ - Унифицированная форма товарной накладной - ЭТОРГ12 - Электронные товарные накладные 154 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1215 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 907 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2245 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1561 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 881 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1236 3
Microsoft SQL Server - MS SQL 1730 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1273 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2456 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 139 2
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 228 2
Минсельхоз РФ - АПК России - Единая система информационного обеспечения агропромышленного комплекса России - Бюджетное планирование предприятий АПК - ЕИР МСХ - Единый информационный ресурс Минсельхоза России 6 1
Киберпротект - Кибер Бэкап 156 1
Росатом - Гринатом - Атом.РИТА - Роботизированный Интеллектуальный Технологичный Ассистент 20 1
FreePik 1487 1
Ред Софт - Ред Виртуализация 91 1
Росатом - Гринатом - Атом.Око 3 1
Google Android 14805 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1360 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 569 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 827 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1121 1
Cognitive Agro Pilot 39 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 620 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 292 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 342 1
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 298 1
Apache Airflow 63 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5139 1
Росатом ЕЦС - Единая цифровая стратегия - Цифровой Росатом 43 1
Владимиров Роман 3 3
Ефименко Евгений 11 2
Голосов Алексей 21 2
Кулабухов Сергей 3 1
Пашкова Марина 1 1
Рустамов Рустам 524 1
Ускова Ольга 170 1
Косарев Дмитрий 12 1
Попов Дмитрий 36 1
Виноградов Сергей 14 1
Шилин Андрей 1 1
Самойленко Максим 67 1
Россия - РФ - Российская федерация 158157 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46050 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3244 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18345 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53560 1
Беларусь - Белоруссия 6073 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1834 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2705 1
Бразилия - Федеративная Республика 2459 1
Россия - ЦФО - Курская область 702 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2109 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1409 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1033 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 1004 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 983 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 667 1
Россия - ПФО - Пензенская область 623 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 699 1
Россия - УФО - Курганская область 591 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 618 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 676 1
Европа Восточная - Полесская низменность - Полесье 11 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1687 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 737 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10415 3
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7803 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7595 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Аренда 2581 1
Льготы - Льготные кредиты 154 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1468 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 1
Средства производства 52 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6685 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6284 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 487 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3743 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5900 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1781 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 586 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6338 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15235 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 415 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 402 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3762 1
ФОРС УКЦ - Учебно-консультационный центр 11 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 1
