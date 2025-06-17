Получите все материалы CNews по ключевому слову
Cognitive Pilot Когнитив Пилот Когнитив Роботикс дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies
|17.06.2025
|
Cognitive Pilot привлекла 0,9 млрд руб. для масштабирования автономных решений на базе ИИ
тем управления специальной техникой и наземным транспортом на базе искусственного интеллекта (ИИ) - Cognitive Pilot («Когнитив Пилот») объявила о привлечении раунда инвестиций в объеме 0,9 млрд
|28.05.2025
|
Cognitive Pilot представила промышленного робота по оценке урожайности на основе ИИ
Российский разработчик систем ИИ для автономного управления сельхозтехникой Cognitive Pilot представляет первого в России промышленного робота по оценке урожайности на основе ИИ Cognitive Crop Control. До последнего времени одной из ключевых проблем агрохозяйств было о
|12.05.2025
|
Cognitive Pilot усовершенствовала архитектуру нейронной сети
Разработчик систем автопилотирования на основе ИИ компания Cognitive Pilot выпустила обновление систем автопилотирования для сельхозтехники и рельсового транспорта в котором усовершенствована структура нейронной сети. «В последнее время ряд известных р
|10.10.2024
|
ООО «Газпром трансгаз Томск» и Cognitive Pilot представили роботизированную мобильную платформу для работы на опасных производственных объектах
ООО «Газпром трансгаз Томск» и ведущий российский разработчик ИИ для наземного транспорта Cognitive Pilot (дочернее предприятие Сбербанка и Cognitive Technologies) представили первый результат совместного сотрудничества в области создания и применения роботизированных транспортных с
|04.07.2024
|
В России разработана собственная навигационная система для умных трамваев
Решение Cognitive Pilot внедряется в Санкт-Петербурге. Об этом CNews сообщили представители Cognit
|07.06.2024
|
В Ярославской области появятся умные трамваи
Российский разработчик систем искусственного интеллекта для беспилотного транспорта компания Cognitive Pilot (дочернее предприятие Сбербанка и Cognitive Technologies) и правительство Яро
|06.06.2024
|
Cognitive Pilot и АО «ГЛОНАСС» будут совместно развивать российские технологии навигации и связи для беспилотного сельхозтранспорта
АО «ГЛОНАСС» и российский разработчик систем автопилотирования сельхозтехники на основе искусственного интеллекта Cognitive Pilot подписали соглашение о совместной деятельности. Согласно документу, стороны объединят усилия в направлении развития российских навигационно-связных технологий для управления бес
|30.05.2024
|
Cognitive Pilot представила полностью автономный бескабинный мини-трактор
Разработчик систем автономного управления сельхозтранспортом компания Cognitive Pilot (дочерняя компания «Сбера» и Cognitive Technologies) представила полностью автономный бескабинный мини-трактор, управляемый ИИ. Машина полностью спроектирована и произведена на
|20.05.2024
|
Продажи агропилотов Cognitive Pilot в I квартале превысили показатели 2023 года
Компания Cognitive Pilot (дочернее предприятие «Сбера» и Cognitive Technologies) подвела промежуточные итоги продаж систем автопилотирования Cognitive Agro Pilot на основе искусственного интеллекта (ИИ)
|25.04.2024
|
Cognitive Pilot научила ИИ-агропилоты различать неразличимые человеком области
Специалисты компании Cognitive Pilot (дочернее предприятие «Сбера» и Cognitive Technologies) смогли решить сложную задачу, позволяющую автопилотам умной сельхозтехники различать области, практически неразличимые че
|27.02.2024
|
Cognitive Pilot роботизирует транспорт «Газпром трансгаз Томск» при поддержке Администрации области
27 февраля в Томске подписано трехстороннее соглашение между Администрацией Томской области, ООО «Газпром трансгаз Томск» и компанией Cognitive Pilot о развитии в регионе высокотехнологичных производств, внедрении систем искусственного интеллекта (ИИ) и беспилотных транспортных систем, а также реализации совместных проектов н
|23.11.2022
|
Cognitive Pilot расширяет сотрудничество с Казахстаном
Международный разработчик систем ИИ для роботизированной сельхозтехники компания Cognitive Pilot (дочернее предприятие «Сбера» и Cognitive Technologies) подписала соглашение с официальным дистрибутором сельскохозяйственной техники CNH Industrial, дистрибутором брендов Case
|25.10.2022
|
У ИИ-автопилотов Cognitive Pilot появился вестибулярный аппарат
Компания Cognitive Pilot (дочернее предприятие «Сбера» и Cognitive Technologies), объявляет о реализации в системе автономного управления сельхозтехникой Cognitive Agro Pilot навигационного модуля, вклю
|25.01.2022
|
Серийное производство Cognitive Rail Pilot обеспечит качественно новый уровень безопасности на ж/д
Компания Cognitive Pilot (дочернее предприятие «Сбера» и Cognitive Technologies) объявляет о начале серийного производства системы помощи машинисту маневрового железнодорожного локомотива на базе технол
|02.12.2021
|
Cognitive Pilot роботизирует внедрение автопилотов
Компания Cognitive Pilot (дочернее предприятие Сбербанка России и Cognitive Pilot) разработала инструмент Cognitive Smart Calibration, который позволил компании значительно упростить и сократить
|06.10.2021
|
Тракторы ПТЗ будут серийно комплектоваться автопилотами Cognitive Pilot
«Петербургский тракторный завод» (ПТЗ) и разработчик систем искусственного интеллекта для роботизированной сельхозтехники Cognitive Pilot (дочернее предприятие «Сбера» и Cognitive Technologies) подписали стратегическое соглашения по продвижению на российском и зарубежном рынках обновленной модели трактора «Кировец
|03.09.2021
|
«Сбер», Cognitive Pilot и Правительство Сахалинской области будут развивать технологии ИИ
«Сбер», Cognitive Pilot (входит в экосистему «Сбера») и Правительство Сахалинской области заключили соглашение о сотрудничестве в части развития на территории региона технологий искусственного интеллек
|06.08.2021
|
Cognitive Pilot расширяет географию применения ИИ-агропилотов до Дальнего Востока
по приобретению сельскохозяйственной техники с умной системой автопилотирования на основе искусственного интеллекта Cognitive Agro Pilot, разработанного «Сбером» и входящей в его экосистему компанией Cognitive Pilot. Система автономного управления анализирует поступающие с видеокамеры изображения и, при помощи нейронной сети глубокого обучения, определяет типы и положения объектов по ходу д
|02.06.2021
|
Число экспортных продаж автопилотов Cognitive Agro Pilot выросло в 2,5 раза
своего 20-летнего максимума. Поэтому в условиях ограниченности посевных площадей местные фермеры ищут любые возможности повышения эффективности использования техники», – сказала генеральный директор Cognitive Pilot Ольга Ускова. В США, где требования к уровню обслуживания ИТ-систем высоки, Cognitive Pilot сегодня формирует сеть сервисных центров. Предзаказ системы Cognitive Agro Pil
|24.05.2021
|
Управляющий партнер Cognitive Pilot Антон Емельянов назначен техническим директором компании
Управляющий партнер Cognitive Pilot Антон Емельянов возглавил направление продуктового и технологического развития компании. В должности технического директора Емельянов будет отвечать за стратегию технологическог
|20.05.2021
|
Cognitive Pilot произведет 5 тыс. автопилотов для умной сельхозтехники
Генеральный директор Cognitive Pilot Ольга Ускова объявила о планах компании по производству систем автопилотирования на основе искусственного интеллекта Cognitive Agro Pilot для умной сельхозтехники. Ожидается, чт
|29.04.2021
|
Cognitive Pilot сможет тестировать агророботов в реальных условиях и в любых странах круглый год
еской среде и контролировать не только программные, но и аппаратные модули (вычислительный блок, датчик поворота колес, сенсоры и т.д.) в условиях максимально приближённых к реальным. «Успехи команды Cognitive Pilot в организации и проведении исследований и разработок позволяют компании значительно сокращать сроки создания новых, умных решений, максимально быстро внедрять инновации в работу
|21.04.2021
|
Комбайны «Брянсксельмаша» будут серийно комплектоваться автопилотами Cognitive Pilot на основе ИИ
дились как на территории России, так и Белоруссии. По их результатам было принято решение о серийном, конвейерном оснащении комбайнов КЗС-1218 «Десна-Полесье GS12» системой автопилотирования компании Cognitive PIlot. Мы рассчитываем, что наличие у наших комбайнов функционала искусственного интеллекта повысит их конкурентоспособность, увеличит число продаж и предоставит российским агрохозяйс
|17.03.2021
|
Cognitive Pilot внедрила подход DVSE в создании автопилотов
бучении нейронных сетей и создании датасетов уходили годы, то сегодня достаточно просто нажать кнопку. Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Наши коллеги из Cognitive Pilot продемонстрировали огромное преимущество систем искусственного интеллекта над традиционными подходами. Эта инновация в разы сокращает время разработки и кардинально упрощает соз
|17.03.2021
|
Cognitive Pilot совершила технологический прорыв в создании автопилотов
остью, и произвести качественный отбор всех разнообразных изображений специалисту по разметке просто нереально. А в результате частичного отбора важные данные могут быть просто потеряны». Специалисты Cognitive Pilot придумали подход, который позволяет нейронной сети выбирать из видеопотока разнообразные и репрезентативные данные автоматически. «Мы используем метрику сравнения разных кадров»
|28.01.2021
|
Cognitive Pilot открыла 13 региональных представительств за три месяца
ных задач на ближайшее время является формирование инфраструктуры поддержки этого инновационного продукта в регионах», - сказал Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка. Отделения Cognitive Pilot были открытки в Центральном (Воронеж, Курск, Белгород), Южном (Ростов, Краснодар, Волгоград), Приволжском (Уфа, Самара), Уральском (Тюмень), Сибирском (Барнаул, Томск, Омск), Се
|10.09.2020
|
FITSCO и Cognitive Pilot создали стратегический альянс
х систем автоматики для транспортных систем компания FITSCO (Shanghai Fuxin Intelligent Transportation SolutionsCo) и разработчик систем искусственного интеллекта для беспилотных транспортных средств Cognitive Pilot (совместное предприятие Сбербанка и Cognitive Technologies), объявили о создании стратегического альянса по разработке высокотехнологичных решений в области интеллектуальных тра
|01.09.2020
|
Томский кластер высокотехнологичного производства беспилотных технологий объявил первые результаты
тера высоких технологий. В период с 2016 по 2020 год при участии ведущих томских компаний, компании Cognitive Pilot, университетов и поддержке Администрации Томской области, на территории Томск
|16.07.2020
|
Сбербанк и Cognitive Pilot запускают «умный» комбайн на полях ведущих отечественных агрокомплексов России
щих агрокомплексов Ростовской области начали использование отечественных роботизированных технологий уборки урожая на базе искусственного интеллекта, разработанных Сбербанком и его дочерней компанией Cognitive Pilot. Созданная в России система автономного управления сельскохозяйственной техникой — зерноуборочным комбайном, трактором, опрыскивателем — Cognitive Agro Pilot позволяет механизат
|14.07.2020
|
Сбербанк, Cognitive Pilot и «Залесье» внедряют систему автономного управления сельхозтехникой в Калининградской области
е беспилотных технологий позволит компаниям АПК пересмотреть производственные процессы и даст новый импульс к развитию сельского хозяйства Калининградской области». Ольга Ускова, генеральный директор Cognitive Pilot, сказала: «Использование системы Cognitive Agro Pilot существенно сокращает затраты и одновременно повышает эффективность всего технологического процесса уборки урожая, что край
|10.07.2020
|
Сбербанк и Cognitive Pilot внедрили автономное управление сельхозтехникой в Калининградской области
е беспилотных технологий позволит компаниям АПК пересмотреть производственные процессы и даст новый импульс к развитию сельского хозяйства Калининградской области». Ольга Ускова, генеральный директор Cognitive Pilot, отметила: «Использование системы Cognitive Agro Pilot существенно сокращает затраты и одновременно повышает эффективность всего технологического процесса уборки урожая, что кра
|10.07.2020
|
Сбербанк и Cognitive Pilot внедряют систему автономного управления сельхозтехникой в Калининградской области
нного интеллекта, которая позволяет механизатору доверить управление техникой роботу-помощнику, при этом самому сконцентрироваться на контроле качества процесса обработки и уборки. По оценке компании Cognitive Pilot, общий размер экономии российских фермеров за счет применения системы составит в этом сезоне свыше 500 млн руб. Покупатель программно-аппаратного комплекса – группа компаний «За
|07.07.2020
|
Аграрии повысят эффективность с помощью ИИ от Cognitive Pilot и «Сбербанк-Телеком»
ниторинга парка техники и оборудования компании Сбербанк-Телеком с программно-аппаратным комплексом Cognitive Agro Pilot для управления беспилотной сельхозтехникой на основе искусственного интеллекта Cognitive Pilot. Ольга Ускова, генеральный директор Cognitive Pilot, отметила: «Мы рассчитываем совместно со Сбербанк-Телеком представить на зарубежный и российский рынки уникальный инст
|25.06.2020
|
«Диджитал Агро», «Агросигнал» и Cognitive Pilot создадут агроэкосистему для цифровизации хозяйств
«Диджитал Агро» (ДО «Уралхим»), «Агросигнал» и Cognitive Pilot (входит в экосистему SberX) в рамках стратегического партнерства создадут единую агроэкосистему для ускоренной цифровизации российского сельского хозяйства. Партнерство приведет
|04.06.2020
|
Холдинг «Эконива» и Cognitive Pilot создадут сервисную сеть для «умной сельхозтехники» с ИИ
Российско-германский аграрный холдинг «Эконива» и Cognitive Pilot (дочерняя компания Сбербанка и группы Cognitive Technologies) подписали трехлетнее соглашение о сотрудничестве. Свои подписи под документом поставили первый заместитель генераль
|26.05.2020
|
«Русагро» и Cognitive Pilot приступили к массовому оснащению сельхозтехники системой беспилотного вождения
Российский агрохолдинг «Русагро» и разработчик систем искусственного интеллекта для беспилотных транспортных средств Cognitive Pilot (дочерняя компания Сбербанка и группы Cognitive Technologies) приступили к промышленному внедрению системы автономного управления сельскохозяйственной техникой Cognitive Agro Pi
|30.04.2020
|
Сбербанк и Cognitive Pilot внедрили ИИ для повышения производительности труда в сельском хозяйстве
Сбербанк реализовал первую сделку по продаже системы автономного управления сельскохозяйственной техникой Cognitive Agro Pilot, разработанной компанией Cognitive Pilot (совместное предприятие Сбербанка и группы Cognitive Technologies). Покупателем программно-аппаратного комплекса стал зернопроизводитель из Ростовской области — компания «Эртен»
|03.04.2020
|
Cognitive Pilot разработала миниатюрный датчик-радар для массового рынка. Фото
Российский разработчик систем искусственного интеллекта для беспилотного транспорта Cognitive Pilot (дочерняя компания Сбербанка и Cognitive Technologies) представила новый, компактный и недорогой датчик Cognitive Mini Radar для использования на массовом рынке. «Мы развиваем л
|24.03.2020
|
Cognitive Pilot создает первую в мире открытую БД изображений для обучения беспилотной сельхозтехники
акже реализации проекта по созданию первой в мире открытой базы данных изображений (датасетов) для обучения нейронных сетей для беспилотной сельхозтехники Cognitive Agro Dataset. Генеральный директор Cognitive Pilot Ольга Ускова сказала: «Целью нашего проекта является формирование уникального инструмента, позволяющего разработчикам систем управления беспилотной сельхозтехникой со всего мира
|28.11.2019
|
Сбербанк и Cognitive Technologies займутся беспилотными технологиями
ний Сognitive Technologies объединяют усилия для развития беспилотных технологий и создают компанию Cognitive Pilot. Продукты и решения Cognitive Pilot будут использованы для развития пр
