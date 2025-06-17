Cognitive Pilot привлекла 0,9 млрд руб. для масштабирования автономных решений на базе ИИ тем управления специальной техникой и наземным транспортом на базе искусственного интеллекта (ИИ) - Cognitive Pilot («Когнитив Пилот») объявила о привлечении раунда инвестиций в объеме 0,9 млрд

Cognitive Pilot представила промышленного робота по оценке урожайности на основе ИИ Российский разработчик систем ИИ для автономного управления сельхозтехникой Cognitive Pilot представляет первого в России промышленного робота по оценке урожайности на основе ИИ Cognitive Crop Control. До последнего времени одной из ключевых проблем агрохозяйств было о

Cognitive Pilot усовершенствовала архитектуру нейронной сети Разработчик систем автопилотирования на основе ИИ компания Cognitive Pilot выпустила обновление систем автопилотирования для сельхозтехники и рельсового транспорта в котором усовершенствована структура нейронной сети. «В последнее время ряд известных р

ООО «Газпром трансгаз Томск» и Cognitive Pilot представили роботизированную мобильную платформу для работы на опасных производственных объектах ООО «Газпром трансгаз Томск» и ведущий российский разработчик ИИ для наземного транспорта Cognitive Pilot (дочернее предприятие Сбербанка и Cognitive Technologies) представили первый результат совместного сотрудничества в области создания и применения роботизированных транспортных с

В России разработана собственная навигационная система для умных трамваев Решение Cognitive Pilot внедряется в Санкт-Петербурге. Об этом CNews сообщили представители Cognit

В Ярославской области появятся умные трамваи Российский разработчик систем искусственного интеллекта для беспилотного транспорта компания Cognitive Pilot (дочернее предприятие Сбербанка и Cognitive Technologies) и правительство Яро

Cognitive Pilot и АО «ГЛОНАСС» будут совместно развивать российские технологии навигации и связи для беспилотного сельхозтранспорта АО «ГЛОНАСС» и российский разработчик систем автопилотирования сельхозтехники на основе искусственного интеллекта Cognitive Pilot подписали соглашение о совместной деятельности. Согласно документу, стороны объединят усилия в направлении развития российских навигационно-связных технологий для управления бес

Cognitive Pilot представила полностью автономный бескабинный мини-трактор Разработчик систем автономного управления сельхозтранспортом компания Cognitive Pilot (дочерняя компания «Сбера» и Cognitive Technologies) представила полностью автономный бескабинный мини-трактор, управляемый ИИ. Машина полностью спроектирована и произведена на

Продажи агропилотов Cognitive Pilot в I квартале превысили показатели 2023 года Компания Cognitive Pilot (дочернее предприятие «Сбера» и Cognitive Technologies) подвела промежуточные итоги продаж систем автопилотирования Cognitive Agro Pilot на основе искусственного интеллекта (ИИ)

Cognitive Pilot научила ИИ-агропилоты различать неразличимые человеком области Специалисты компании Cognitive Pilot (дочернее предприятие «Сбера» и Cognitive Technologies) смогли решить сложную задачу, позволяющую автопилотам умной сельхозтехники различать области, практически неразличимые че

Cognitive Pilot роботизирует транспорт «Газпром трансгаз Томск» при поддержке Администрации области 27 февраля в Томске подписано трехстороннее соглашение между Администрацией Томской области, ООО «Газпром трансгаз Томск» и компанией Cognitive Pilot о развитии в регионе высокотехнологичных производств, внедрении систем искусственного интеллекта (ИИ) и беспилотных транспортных систем, а также реализации совместных проектов н

Cognitive Pilot расширяет сотрудничество с Казахстаном Международный разработчик систем ИИ для роботизированной сельхозтехники компания Cognitive Pilot (дочернее предприятие «Сбера» и Cognitive Technologies) подписала соглашение с официальным дистрибутором сельскохозяйственной техники CNH Industrial, дистрибутором брендов Case

У ИИ-автопилотов Cognitive Pilot появился вестибулярный аппарат Компания Cognitive Pilot (дочернее предприятие «Сбера» и Cognitive Technologies), объявляет о реализации в системе автономного управления сельхозтехникой Cognitive Agro Pilot навигационного модуля, вклю

Серийное производство Cognitive Rail Pilot обеспечит качественно новый уровень безопасности на ж/д Компания Cognitive Pilot (дочернее предприятие «Сбера» и Cognitive Technologies) объявляет о начале серийного производства системы помощи машинисту маневрового железнодорожного локомотива на базе технол

Cognitive Pilot роботизирует внедрение автопилотов Компания Cognitive Pilot (дочернее предприятие Сбербанка России и Cognitive Pilot) разработала инструмент Cognitive Smart Calibration, который позволил компании значительно упростить и сократить

Тракторы ПТЗ будут серийно комплектоваться автопилотами Cognitive Pilot «Петербургский тракторный завод» (ПТЗ) и разработчик систем искусственного интеллекта для роботизированной сельхозтехники Cognitive Pilot (дочернее предприятие «Сбера» и Cognitive Technologies) подписали стратегическое соглашения по продвижению на российском и зарубежном рынках обновленной модели трактора «Кировец

«Сбер», Cognitive Pilot и Правительство Сахалинской области будут развивать технологии ИИ «Сбер», Cognitive Pilot (входит в экосистему «Сбера») и Правительство Сахалинской области заключили соглашение о сотрудничестве в части развития на территории региона технологий искусственного интеллек

Cognitive Pilot расширяет географию применения ИИ-агропилотов до Дальнего Востока по приобретению сельскохозяйственной техники с умной системой автопилотирования на основе искусственного интеллекта Cognitive Agro Pilot, разработанного «Сбером» и входящей в его экосистему компанией Cognitive Pilot. Система автономного управления анализирует поступающие с видеокамеры изображения и, при помощи нейронной сети глубокого обучения, определяет типы и положения объектов по ходу д

Число экспортных продаж автопилотов Cognitive Agro Pilot выросло в 2,5 раза своего 20-летнего максимума. Поэтому в условиях ограниченности посевных площадей местные фермеры ищут любые возможности повышения эффективности использования техники», – сказала генеральный директор Cognitive Pilot Ольга Ускова. В США, где требования к уровню обслуживания ИТ-систем высоки, Cognitive Pilot сегодня формирует сеть сервисных центров. Предзаказ системы Cognitive Agro Pil

Управляющий партнер Cognitive Pilot Антон Емельянов назначен техническим директором компании Управляющий партнер Cognitive Pilot Антон Емельянов возглавил направление продуктового и технологического развития компании. В должности технического директора Емельянов будет отвечать за стратегию технологическог

Cognitive Pilot произведет 5 тыс. автопилотов для умной сельхозтехники Генеральный директор Cognitive Pilot Ольга Ускова объявила о планах компании по производству систем автопилотирования на основе искусственного интеллекта Cognitive Agro Pilot для умной сельхозтехники. Ожидается, чт

Cognitive Pilot сможет тестировать агророботов в реальных условиях и в любых странах круглый год еской среде и контролировать не только программные, но и аппаратные модули (вычислительный блок, датчик поворота колес, сенсоры и т.д.) в условиях максимально приближённых к реальным. «Успехи команды Cognitive Pilot в организации и проведении исследований и разработок позволяют компании значительно сокращать сроки создания новых, умных решений, максимально быстро внедрять инновации в работу

Комбайны «Брянсксельмаша» будут серийно комплектоваться автопилотами Cognitive Pilot на основе ИИ дились как на территории России, так и Белоруссии. По их результатам было принято решение о серийном, конвейерном оснащении комбайнов КЗС-1218 «Десна-Полесье GS12» системой автопилотирования компании Cognitive PIlot. Мы рассчитываем, что наличие у наших комбайнов функционала искусственного интеллекта повысит их конкурентоспособность, увеличит число продаж и предоставит российским агрохозяйс

Cognitive Pilot внедрила подход DVSE в создании автопилотов бучении нейронных сетей и создании датасетов уходили годы, то сегодня достаточно просто нажать кнопку. Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Наши коллеги из Cognitive Pilot продемонстрировали огромное преимущество систем искусственного интеллекта над традиционными подходами. Эта инновация в разы сокращает время разработки и кардинально упрощает соз

Cognitive Pilot совершила технологический прорыв в создании автопилотов остью, и произвести качественный отбор всех разнообразных изображений специалисту по разметке просто нереально. А в результате частичного отбора важные данные могут быть просто потеряны». Специалисты Cognitive Pilot придумали подход, который позволяет нейронной сети выбирать из видеопотока разнообразные и репрезентативные данные автоматически. «Мы используем метрику сравнения разных кадров»

Cognitive Pilot открыла 13 региональных представительств за три месяца ных задач на ближайшее время является формирование инфраструктуры поддержки этого инновационного продукта в регионах», - сказал Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка. Отделения Cognitive Pilot были открытки в Центральном (Воронеж, Курск, Белгород), Южном (Ростов, Краснодар, Волгоград), Приволжском (Уфа, Самара), Уральском (Тюмень), Сибирском (Барнаул, Томск, Омск), Се

FITSCO и Cognitive Pilot создали стратегический альянс х систем автоматики для транспортных систем компания FITSCO (Shanghai Fuxin Intelligent Transportation SolutionsCo) и разработчик систем искусственного интеллекта для беспилотных транспортных средств Cognitive Pilot (совместное предприятие Сбербанка и Cognitive Technologies), объявили о создании стратегического альянса по разработке высокотехнологичных решений в области интеллектуальных тра

Томский кластер высокотехнологичного производства беспилотных технологий объявил первые результаты тера высоких технологий. В период с 2016 по 2020 год при участии ведущих томских компаний, компании Cognitive Pilot, университетов и поддержке Администрации Томской области, на территории Томск

Сбербанк и Cognitive Pilot запускают «умный» комбайн на полях ведущих отечественных агрокомплексов России щих агрокомплексов Ростовской области начали использование отечественных роботизированных технологий уборки урожая на базе искусственного интеллекта, разработанных Сбербанком и его дочерней компанией Cognitive Pilot. Созданная в России система автономного управления сельскохозяйственной техникой — зерноуборочным комбайном, трактором, опрыскивателем — Cognitive Agro Pilot позволяет механизат

Сбербанк, Cognitive Pilot и «Залесье» внедряют систему автономного управления сельхозтехникой в Калининградской области е беспилотных технологий позволит компаниям АПК пересмотреть производственные процессы и даст новый импульс к развитию сельского хозяйства Калининградской области». Ольга Ускова, генеральный директор Cognitive Pilot, сказала: «Использование системы Cognitive Agro Pilot существенно сокращает затраты и одновременно повышает эффективность всего технологического процесса уборки урожая, что край

Сбербанк и Cognitive Pilot внедрили автономное управление сельхозтехникой в Калининградской области е беспилотных технологий позволит компаниям АПК пересмотреть производственные процессы и даст новый импульс к развитию сельского хозяйства Калининградской области». Ольга Ускова, генеральный директор Cognitive Pilot, отметила: «Использование системы Cognitive Agro Pilot существенно сокращает затраты и одновременно повышает эффективность всего технологического процесса уборки урожая, что кра

Сбербанк и Cognitive Pilot внедряют систему автономного управления сельхозтехникой в Калининградской области нного интеллекта, которая позволяет механизатору доверить управление техникой роботу-помощнику, при этом самому сконцентрироваться на контроле качества процесса обработки и уборки. По оценке компании Cognitive Pilot, общий размер экономии российских фермеров за счет применения системы составит в этом сезоне свыше 500 млн руб. Покупатель программно-аппаратного комплекса – группа компаний «За

Аграрии повысят эффективность с помощью ИИ от Cognitive Pilot и «Сбербанк-Телеком» ниторинга парка техники и оборудования компании Сбербанк-Телеком с программно-аппаратным комплексом Cognitive Agro Pilot для управления беспилотной сельхозтехникой на основе искусственного интеллекта Cognitive Pilot. Ольга Ускова, генеральный директор Cognitive Pilot, отметила: «Мы рассчитываем совместно со Сбербанк-Телеком представить на зарубежный и российский рынки уникальный инст

«Диджитал Агро», «Агросигнал» и Cognitive Pilot создадут агроэкосистему для цифровизации хозяйств «Диджитал Агро» (ДО «Уралхим»), «Агросигнал» и Cognitive Pilot (входит в экосистему SberX) в рамках стратегического партнерства создадут единую агроэкосистему для ускоренной цифровизации российского сельского хозяйства. Партнерство приведет

Холдинг «Эконива» и Cognitive Pilot создадут сервисную сеть для «умной сельхозтехники» с ИИ Российско-германский аграрный холдинг «Эконива» и Cognitive Pilot (дочерняя компания Сбербанка и группы Cognitive Technologies) подписали трехлетнее соглашение о сотрудничестве. Свои подписи под документом поставили первый заместитель генераль

«Русагро» и Cognitive Pilot приступили к массовому оснащению сельхозтехники системой беспилотного вождения Российский агрохолдинг «Русагро» и разработчик систем искусственного интеллекта для беспилотных транспортных средств Cognitive Pilot (дочерняя компания Сбербанка и группы Cognitive Technologies) приступили к промышленному внедрению системы автономного управления сельскохозяйственной техникой Cognitive Agro Pi

Сбербанк и Cognitive Pilot внедрили ИИ для повышения производительности труда в сельском хозяйстве Сбербанк реализовал первую сделку по продаже системы автономного управления сельскохозяйственной техникой Cognitive Agro Pilot, разработанной компанией Cognitive Pilot (совместное предприятие Сбербанка и группы Cognitive Technologies). Покупателем программно-аппаратного комплекса стал зернопроизводитель из Ростовской области — компания «Эртен»

Cognitive Pilot разработала миниатюрный датчик-радар для массового рынка. Фото Российский разработчик систем искусственного интеллекта для беспилотного транспорта Cognitive Pilot (дочерняя компания Сбербанка и Cognitive Technologies) представила новый, компактный и недорогой датчик Cognitive Mini Radar для использования на массовом рынке. «Мы развиваем л

Cognitive Pilot создает первую в мире открытую БД изображений для обучения беспилотной сельхозтехники акже реализации проекта по созданию первой в мире открытой базы данных изображений (датасетов) для обучения нейронных сетей для беспилотной сельхозтехники Cognitive Agro Dataset. Генеральный директор Cognitive Pilot Ольга Ускова сказала: «Целью нашего проекта является формирование уникального инструмента, позволяющего разработчикам систем управления беспилотной сельхозтехникой со всего мира