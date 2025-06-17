Разделы

Cognitive Pilot Когнитив Пилот Когнитив Роботикс дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


17.06.2025 Cognitive Pilot привлекла 0,9 млрд руб. для масштабирования автономных решений на базе ИИ

тем управления специальной техникой и наземным транспортом на базе искусственного интеллекта (ИИ) - Cognitive Pilot («Когнитив Пилот») объявила о привлечении раунда инвестиций в объеме 0,9 млрд
28.05.2025 Cognitive Pilot представила промышленного робота по оценке урожайности на основе ИИ

Российский разработчик систем ИИ для автономного управления сельхозтехникой Cognitive Pilot представляет первого в России промышленного робота по оценке урожайности на основе ИИ Cognitive Crop Control. До последнего времени одной из ключевых проблем агрохозяйств было о
12.05.2025 Cognitive Pilot усовершенствовала архитектуру нейронной сети

Разработчик систем автопилотирования на основе ИИ компания Cognitive Pilot выпустила обновление систем автопилотирования для сельхозтехники и рельсового транспорта в котором усовершенствована структура нейронной сети. «В последнее время ряд известных р
10.10.2024 ООО «Газпром трансгаз Томск» и Cognitive Pilot представили роботизированную мобильную платформу для работы на опасных производственных объектах

ООО «Газпром трансгаз Томск» и ведущий российский разработчик ИИ для наземного транспорта Cognitive Pilot (дочернее предприятие Сбербанка и Cognitive Technologies) представили первый результат совместного сотрудничества в области создания и применения роботизированных транспортных с
04.07.2024 В России разработана собственная навигационная система для умных трамваев

Решение Cognitive Pilot внедряется в Санкт-Петербурге. Об этом CNews сообщили представители Cognit
07.06.2024 В Ярославской области появятся умные трамваи

Российский разработчик систем искусственного интеллекта для беспилотного транспорта компания Cognitive Pilot (дочернее предприятие Сбербанка и Cognitive Technologies) и правительство Яро
06.06.2024 Cognitive Pilot и АО «ГЛОНАСС» будут совместно развивать российские технологии навигации и связи для беспилотного сельхозтранспорта

АО «ГЛОНАСС» и российский разработчик систем автопилотирования сельхозтехники на основе искусственного интеллекта Cognitive Pilot подписали соглашение о совместной деятельности. Согласно документу, стороны объединят усилия в направлении развития российских навигационно-связных технологий для управления бес
30.05.2024 Cognitive Pilot представила полностью автономный бескабинный мини-трактор

Разработчик систем автономного управления сельхозтранспортом компания Cognitive Pilot (дочерняя компания «Сбера» и Cognitive Technologies) представила полностью автономный бескабинный мини-трактор, управляемый ИИ. Машина полностью спроектирована и произведена на

20.05.2024 Продажи агропилотов Cognitive Pilot в I квартале превысили показатели 2023 года

Компания Cognitive Pilot (дочернее предприятие «Сбера» и Cognitive Technologies) подвела промежуточные итоги продаж систем автопилотирования Cognitive Agro Pilot на основе искусственного интеллекта (ИИ)
25.04.2024 Cognitive Pilot научила ИИ-агропилоты различать неразличимые человеком области

Специалисты компании Cognitive Pilot (дочернее предприятие «Сбера» и Cognitive Technologies) смогли решить сложную задачу, позволяющую автопилотам умной сельхозтехники различать области, практически неразличимые че
27.02.2024 Cognitive Pilot роботизирует транспорт «Газпром трансгаз Томск» при поддержке Администрации области

27 февраля в Томске подписано трехстороннее соглашение между Администрацией Томской области, ООО «Газпром трансгаз Томск» и компанией Cognitive Pilot о развитии в регионе высокотехнологичных производств, внедрении систем искусственного интеллекта (ИИ) и беспилотных транспортных систем, а также реализации совместных проектов н
23.11.2022 Cognitive Pilot расширяет сотрудничество с Казахстаном

Международный разработчик систем ИИ для роботизированной сельхозтехники компания Cognitive Pilot (дочернее предприятие «Сбера» и Cognitive Technologies) подписала соглашение с официальным дистрибутором сельскохозяйственной техники CNH Industrial, дистрибутором брендов Case

25.10.2022 У ИИ-автопилотов Cognitive Pilot появился вестибулярный аппарат

Компания Cognitive Pilot (дочернее предприятие «Сбера» и Cognitive Technologies), объявляет о реализации в системе автономного управления сельхозтехникой Cognitive Agro Pilot навигационного модуля, вклю
25.01.2022 Серийное производство Cognitive Rail Pilot обеспечит качественно новый уровень безопасности на ж/д

Компания Cognitive Pilot (дочернее предприятие «Сбера» и Cognitive Technologies) объявляет о начале серийного производства системы помощи машинисту маневрового железнодорожного локомотива на базе технол
02.12.2021 Cognitive Pilot роботизирует внедрение автопилотов

Компания Cognitive Pilot (дочернее предприятие Сбербанка России и Cognitive Pilot) разработала инструмент Cognitive Smart Calibration, который позволил компании значительно упростить и сократить

06.10.2021 Тракторы ПТЗ будут серийно комплектоваться автопилотами Cognitive Pilot

«Петербургский тракторный завод» (ПТЗ) и разработчик систем искусственного интеллекта для роботизированной сельхозтехники Cognitive Pilot (дочернее предприятие «Сбера» и Cognitive Technologies) подписали стратегическое соглашения по продвижению на российском и зарубежном рынках обновленной модели трактора «Кировец
03.09.2021 «Сбер», Cognitive Pilot и Правительство Сахалинской области будут развивать технологии ИИ

«Сбер», Cognitive Pilot (входит в экосистему «Сбера») и Правительство Сахалинской области заключили соглашение о сотрудничестве в части развития на территории региона технологий искусственного интеллек
06.08.2021 Cognitive Pilot расширяет географию применения ИИ-агропилотов до Дальнего Востока

по приобретению сельскохозяйственной техники с умной системой автопилотирования на основе искусственного интеллекта Cognitive Agro Pilot, разработанного «Сбером» и входящей в его экосистему компанией Cognitive Pilot. Система автономного управления анализирует поступающие с видеокамеры изображения и, при помощи нейронной сети глубокого обучения, определяет типы и положения объектов по ходу д
02.06.2021 Число экспортных продаж автопилотов Cognitive Agro Pilot выросло в 2,5 раза

своего 20-летнего максимума. Поэтому в условиях ограниченности посевных площадей местные фермеры ищут любые возможности повышения эффективности использования техники», – сказала генеральный директор Cognitive Pilot Ольга Ускова. В США, где требования к уровню обслуживания ИТ-систем высоки, Cognitive Pilot сегодня формирует сеть сервисных центров. Предзаказ системы Cognitive Agro Pil
24.05.2021 Управляющий партнер Cognitive Pilot Антон Емельянов назначен техническим директором компании

Управляющий партнер Cognitive Pilot Антон Емельянов возглавил направление продуктового и технологического развития компании. В должности технического директора Емельянов будет отвечать за стратегию технологическог
20.05.2021 Cognitive Pilot произведет 5 тыс. автопилотов для умной сельхозтехники

Генеральный директор Cognitive Pilot Ольга Ускова объявила о планах компании по производству систем автопилотирования на основе искусственного интеллекта Cognitive Agro Pilot для умной сельхозтехники. Ожидается, чт
29.04.2021 Cognitive Pilot сможет тестировать агророботов в реальных условиях и в любых странах круглый год

еской среде и контролировать не только программные, но и аппаратные модули (вычислительный блок, датчик поворота колес, сенсоры и т.д.) в условиях максимально приближённых к реальным. «Успехи команды Cognitive Pilot в организации и проведении исследований и разработок позволяют компании значительно сокращать сроки создания новых, умных решений, максимально быстро внедрять инновации в работу
21.04.2021 Комбайны «Брянсксельмаша» будут серийно комплектоваться автопилотами Cognitive Pilot на основе ИИ

дились как на территории России, так и Белоруссии. По их результатам было принято решение о серийном, конвейерном оснащении комбайнов КЗС-1218 «Десна-Полесье GS12» системой автопилотирования компании Cognitive PIlot. Мы рассчитываем, что наличие у наших комбайнов функционала искусственного интеллекта повысит их конкурентоспособность, увеличит число продаж и предоставит российским агрохозяйс
17.03.2021 Cognitive Pilot внедрила подход DVSE в создании автопилотов

бучении нейронных сетей и создании датасетов уходили годы, то сегодня достаточно просто нажать кнопку. Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Наши коллеги из Cognitive Pilot продемонстрировали огромное преимущество систем искусственного интеллекта над традиционными подходами. Эта инновация в разы сокращает время разработки и кардинально упрощает соз
17.03.2021 Cognitive Pilot совершила технологический прорыв в создании автопилотов

остью, и произвести качественный отбор всех разнообразных изображений специалисту по разметке просто нереально. А в результате частичного отбора важные данные могут быть просто потеряны». Специалисты Cognitive Pilot придумали подход, который позволяет нейронной сети выбирать из видеопотока разнообразные и репрезентативные данные автоматически. «Мы используем метрику сравнения разных кадров»
28.01.2021 Cognitive Pilot открыла 13 региональных представительств за три месяца

ных задач на ближайшее время является формирование инфраструктуры поддержки этого инновационного продукта в регионах», - сказал Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка. Отделения Cognitive Pilot были открытки в Центральном (Воронеж, Курск, Белгород), Южном (Ростов, Краснодар, Волгоград), Приволжском (Уфа, Самара), Уральском (Тюмень), Сибирском (Барнаул, Томск, Омск), Се
10.09.2020 FITSCO и Cognitive Pilot создали стратегический альянс

х систем автоматики для транспортных систем компания FITSCO (Shanghai Fuxin Intelligent Transportation SolutionsCo) и разработчик систем искусственного интеллекта для беспилотных транспортных средств Cognitive Pilot (совместное предприятие Сбербанка и Cognitive Technologies), объявили о создании стратегического альянса по разработке высокотехнологичных решений в области интеллектуальных тра
01.09.2020 Томский кластер высокотехнологичного производства беспилотных технологий объявил первые результаты

тера высоких технологий. В период с 2016 по 2020 год при участии ведущих томских компаний, компании Cognitive Pilot, университетов и поддержке Администрации Томской области, на территории Томск
16.07.2020 Сбербанк и Cognitive Pilot запускают «умный» комбайн на полях ведущих отечественных агрокомплексов России

щих агрокомплексов Ростовской области начали использование отечественных роботизированных технологий уборки урожая на базе искусственного интеллекта, разработанных Сбербанком и его дочерней компанией Cognitive Pilot. Созданная в России система автономного управления сельскохозяйственной техникой — зерноуборочным комбайном, трактором, опрыскивателем — Cognitive Agro Pilot позволяет механизат
14.07.2020 Сбербанк, Cognitive Pilot и «Залесье» внедряют систему автономного управления сельхозтехникой в Калининградской области

е беспилотных технологий позволит компаниям АПК пересмотреть производственные процессы и даст новый импульс к развитию сельского хозяйства Калининградской области». Ольга Ускова, генеральный директор Cognitive Pilot, сказала: «Использование системы Cognitive Agro Pilot существенно сокращает затраты и одновременно повышает эффективность всего технологического процесса уборки урожая, что край
10.07.2020 Сбербанк и Cognitive Pilot внедрили автономное управление сельхозтехникой в Калининградской области

е беспилотных технологий позволит компаниям АПК пересмотреть производственные процессы и даст новый импульс к развитию сельского хозяйства Калининградской области». Ольга Ускова, генеральный директор Cognitive Pilot, отметила: «Использование системы Cognitive Agro Pilot существенно сокращает затраты и одновременно повышает эффективность всего технологического процесса уборки урожая, что кра
10.07.2020 Сбербанк и Cognitive Pilot внедряют систему автономного управления сельхозтехникой в Калининградской области

нного интеллекта, которая позволяет механизатору доверить управление техникой роботу-помощнику, при этом самому сконцентрироваться на контроле качества процесса обработки и уборки. По оценке компании Cognitive Pilot, общий размер экономии российских фермеров за счет применения системы составит в этом сезоне свыше 500 млн руб. Покупатель программно-аппаратного комплекса – группа компаний «За
07.07.2020 Аграрии повысят эффективность с помощью ИИ от Cognitive Pilot и «Сбербанк-Телеком»

ниторинга парка техники и оборудования компании Сбербанк-Телеком с программно-аппаратным комплексом Cognitive Agro Pilot для управления беспилотной сельхозтехникой на основе искусственного интеллекта Cognitive Pilot. Ольга Ускова, генеральный директор Cognitive Pilot, отметила: «Мы рассчитываем совместно со Сбербанк-Телеком представить на зарубежный и российский рынки уникальный инст
25.06.2020 «Диджитал Агро», «Агросигнал» и Cognitive Pilot создадут агроэкосистему для цифровизации хозяйств

«Диджитал Агро» (ДО «Уралхим»), «Агросигнал» и Cognitive Pilot (входит в экосистему SberX) в рамках стратегического партнерства создадут единую агроэкосистему для ускоренной цифровизации российского сельского хозяйства. Партнерство приведет
04.06.2020 Холдинг «Эконива» и Cognitive Pilot создадут сервисную сеть для «умной сельхозтехники» с ИИ

Российско-германский аграрный холдинг «Эконива» и Cognitive Pilot (дочерняя компания Сбербанка и группы Cognitive Technologies) подписали трехлетнее соглашение о сотрудничестве. Свои подписи под документом поставили первый заместитель генераль
26.05.2020 «Русагро» и Cognitive Pilot приступили к массовому оснащению сельхозтехники системой беспилотного вождения

Российский агрохолдинг «Русагро» и разработчик систем искусственного интеллекта для беспилотных транспортных средств Cognitive Pilot (дочерняя компания Сбербанка и группы Cognitive Technologies) приступили к промышленному внедрению системы автономного управления сельскохозяйственной техникой Cognitive Agro Pi
30.04.2020 Сбербанк и Cognitive Pilot внедрили ИИ для повышения производительности труда в сельском хозяйстве

Сбербанк реализовал первую сделку по продаже системы автономного управления сельскохозяйственной техникой Cognitive Agro Pilot, разработанной компанией Cognitive Pilot (совместное предприятие Сбербанка и группы Cognitive Technologies). Покупателем программно-аппаратного комплекса стал зернопроизводитель из Ростовской области — компания «Эртен»
03.04.2020 Cognitive Pilot разработала миниатюрный датчик-радар для массового рынка. Фото

Российский разработчик систем искусственного интеллекта для беспилотного транспорта Cognitive Pilot (дочерняя компания Сбербанка и Cognitive Technologies) представила новый, компактный и недорогой датчик Cognitive Mini Radar для использования на массовом рынке. «Мы развиваем л
24.03.2020 Cognitive Pilot создает первую в мире открытую БД изображений для обучения беспилотной сельхозтехники

акже реализации проекта по созданию первой в мире открытой базы данных изображений (датасетов) для обучения нейронных сетей для беспилотной сельхозтехники Cognitive Agro Dataset. Генеральный директор Cognitive Pilot Ольга Ускова сказала: «Целью нашего проекта является формирование уникального инструмента, позволяющего разработчикам систем управления беспилотной сельхозтехникой со всего мира
28.11.2019 Сбербанк и Cognitive Technologies займутся беспилотными технологиями

ний Сognitive Technologies объединяют усилия для развития беспилотных технологий и создают компанию Cognitive Pilot. Продукты и решения Cognitive Pilot будут использованы для развития пр

Публикаций - 60, упоминаний - 66

Cognitive Pilot и организации, системы, технологии, персоны:

Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 707 28
Yandex - Яндекс 8550 4
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 127 2
Yandex SDG - Yandex Self-Driving Group - Avride 24 2
Shanghai FITSCO - Shanghai Fuxin Intelligent Transportation SolutionsCo 2 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3314 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 668 2
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 484 1
ГЛОНАСС АО 246 1
ФОРС - Центр разработки 680 1
Ростелеком - Связьинвест 1714 1
ESG - Enterprise Strategy Group 253 1
Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 144 1
Intel - Mobileye - Mobileye Vision Technologies 31 1
Цифровые активы 149 1
Google LLC 12310 1
Nvidia Corp 3759 1
Huawei Technologies 405 1
Уралхим - АгроСигнал 8 1
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ - Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ 6 1
Ланит СКЗ - Системы Компьютерного Зрения 43 1
ИКС - Микран НПФ - научно-производственная фирма 58 1
Navio - Автотех - SberAutoTech - Sber Automotive Technologies - SberDigitalAuto - СберАвтоТех - Сбер Автомотив Технологии 32 1
Telematics 14 1
Сбер - Кейджи Импэкс 3 1
Ё-инжиниринг 4 1
Пергам Инжиниринг 6 1
Ростелеком - ЦБТ - Центр биометрических технологий 48 1
DH - Droneshub - DHX - Дронсхаб групп - Академия Дронсхаб 10 1
Уралхим - Диджитал Агро - Digital Agro 4 1
ИТ-парк Сахалин 2 1
Ростех - Автоматика Концерн 1747 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3141 1
Microsoft Corporation 25296 1
Huawei 4259 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1840 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4574 1
Alphabet - Waymo - Google-мобиль - система беспилотных автомобилей 37 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8269 41
Русагро Группа Компаний 341 5
РЖД - Российские железные дороги 2011 4
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 141 3
Залесье АПХ - Агропромышленный холдинг 8 3
Tesla Motors 432 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 452 2
Кировский завод - ПТЗ - Петербургский тракторный завод 6 2
Газпром трансгаз 154 2
Песчанокопская аграрная группа 2 2
ЭкоНива ГК - Эконива-АПК Холдинг - ЭкоНива-Техника - Эконива-Продукты питания 18 2
Газпром ПАО 1423 2
Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 42 1
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 80 1
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 61 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 198 1
Hyundai Mobis 11 1
CLAAS - КЛААС Восток 7 1
Valeo 9 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 85 1
Lyft - агрегатор такси 20 1
Uber 340 1
Уралтрансмаш - Уральский завод транспортного машиностроения 6 1
Evocargo - Эвокарго 37 1
Межениновский СПК - Сельскохозяйственный производственный комплекс 3 1
Toyota Motor - Denso Corporation - Denso Wave - Denso Ten - Fujitsu Ten 45 1
НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 34 1
ПК ТС - ПК Транспортные системы 5 1
ОНЭКСИМ ГК 49 1
Росагролизинг 10 1
АФК Система - Степь АХ - агрохолдинг 8 1
Интерпромбанк АКБ 14 1
CNH Global NV - CNH Industrial 5 1
Агросоюз АКБ 4 1
ЯРОВИТ Моторс 2 1
ЮВАГ - Юго-Восточная Агрогруппа 1 1
Брянсксельмаш 1 1
Роскосмос - ОРКК - УКВЗ - Усть-Катавский вагоностроительный завод 2 1
Ресурс ГАП - Группа агропредприятий 2 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1035 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 257 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3268 3
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 313 2
Администрация Томской области - органы государственной власти 45 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 717 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6320 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2742 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1029 1
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 437 1
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 74 1
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 50 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 685 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 306 1
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области - органы государственной власти 57 1
U.S. DOT - NTSB - National Transportation Safety Board - Национальный совет по безопасности на транспорте США - NHTSA - National Highway Traffic Safety Administration - Национальное агентство по безопасности дорожного движения 55 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1622 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4993 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1473 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1183 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 735 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1486 1
ИнтерАгроТех - Национальная ассоциация сельхозтоваропроизводителей и промышленников в АПК 3 2
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 41 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
ГосИнформСистемы 155 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18475 54
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1215 31
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3357 29
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4116 21
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6922 21
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73599 18
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 16
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2353 14
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 14
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1843 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 13
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 1969 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34034 11
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 503 10
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1414 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26100 9
Сельское хозяйство - AgroTech - AgriTech - АгроТех - Цифровые технологии в сельском хозяйстве (агропромышленном комплексе) - агротехнологии - агробиотехнологии - агродроны - агродроиды - сельскохозяйственные машины 155 9
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3773 9
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 8
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12909 8
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12726 7
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7197 7
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 662 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 6
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6018 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25686 6
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3612 5
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3527 5
Умные платформы 1873 5
Картография и навигация - ГИС - Точное земледелие - Precision farming 54 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6176 4
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2970 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 3
MLOps - DNN - Deep Neural Network - Глубинные нейронные сети - Нейронная сеть глубокого обучения 47 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7105 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11190 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7431 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8476 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2449 2
Cognitive Agro Pilot 39 31
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5136 16
Связной Кукуруза - Программа лояльности и карта - Бонусная программа 64 7
Google Android 14764 7
ОМЗ УЗТМ Ростсельмаш - ТОРУМ - TORUM - российский зерноуборочный комбайн 3 3
Cognitive Tram Pilot 4 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2897 3
Cognitive C-Pilot - Интеллектуальная система автономного вождения 6 2
Tesla Model S 77 2
Cognitive Rail Pilot 3 2
Cognitive Navigation 2 2
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 525 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 500 1
Baidu 291 1
Statista 255 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 960 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 263 1
Реестр добросовестных экспортеров 210 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 699 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
Cognitive Агродроид C2-A2 - Cognitive2-Agro2 Droid1 5 1
Cognitive Agro Dataset 1 1
ОМЗ УЗТМ Ростсельмаш - АКРОС - ACROS - российский зерноуборочный комбайн 1 1
Nissan X-Trail 9 1
КамАЗ 5490 - Kamaz Neo - седельный тягач 3 1
РЖД Ласточка - ЭС1, ЭС1П, ЭС2Г, ЭС2ГП - семейство пассажирских электропоездов на основе платформы Siemens Desiro 38 1
Мобильный обходчик 25 1
3data MDK 11 1
Naumen - Сэтонлайн - SETonline ЭТП 42 1
Cognitive Sber Agro Analyst - CSAA 1 1
Cognitive Smart Calibration 1 1
Cognitive Border Recognition 2 1
Cognitive Neural Network Hospital 1 1
Cognitive Pilot - Cognitive Crop Control 1 1
Cognitive Factory 1 1
Cognitive Pilot - Cognitive MDK-Simulator 1 1
Сбер - SberX Экосистема 27 1
Microsoft Azure 1468 1
Cognitive Imaging Radar - Cognitive Mini Radar 3 1
Ускова Ольга 170 42
Минкин Юрий 14 6
Савицкий Геннадий 7 6
Попов Анатолий 147 5
Емельянов Антон 63 4
Ведяхин Александр 168 3
Алонсо Виктор Вентимилла 15 3
Романов Андрей 10 3
Беккер Сергей 4 3
Гурджиян Руслан 20 2
Бородин Владислав 18 2
Хасис Лев 105 1
Сахненко Сергей 90 1
Соловьев Владимир 108 1
Морозов Александр 25 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 414 1
Евраев Михаил 264 1
Шашкин Алексей 58 1
Иванов Дмитрий 101 1
Голубев Василий 40 1
Майстренко Игорь 46 1
Жвачкин Сергей 8 1
Беглов Александр 32 1
Гельцер Андрей 3 1
Нестеров Андрей 23 1
Мазур Владимир 11 1
Жириновский Владимир 28 1
Яловенко Владимир 1 1
Коршунов Владимир 5 1
Ильин Егор 1 1
Жуков Сергей 39 1
Смирнов Игорь 19 1
Крейтор Татьяна 5 1
Мошкович Вадим 4 1
Lei Zhao - Лэй Чжао 10 1
Сковородников Олег 3 1
Школлер Роман 2 1
Шилин Андрей 1 1
Бастрыкин Александр 25 1
Абалмасов Александр 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 157849 51
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53529 21
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18313 15
Бразилия - Федеративная Республика 2455 14
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 981 12
Россия - СФО - Томская область - Томск 1002 10
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 697 10
Россия - ЮФО - Ростовская область 1681 10
Россия - СЗФО - Калининградская область 1405 10
Россия - УФО - Курганская область 586 9
Россия - ЦФО - Тамбовская область 616 8
Россия - ЦФО - Курская область 701 8
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2096 7
Россия - ЦФО - Калужская область 1030 7
Россия - СКФО - Ставропольский край 1002 7
Россия - ПФО - Пензенская область 623 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45977 6
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1829 6
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 665 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18723 5
Америка Латинская 1887 5
Азия - Азиатский регион 5754 4
Беларусь - Белоруссия 6058 4
Канада 4990 4
Китай - Шанхай 809 3
Аргентина - Аргентинская Республика 600 3
Казахстан - Республика 5823 3
Европа 24659 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3240 3
Земля - планета Солнечной системы 10683 3
Россия - ЦФО - Рязанская область 606 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 928 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3239 2
Россия - ЦФО - Орловская область 354 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5355 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4105 2
Южная Корея - Республика 6871 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4310 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1323 2
Израиль 2785 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 33
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 22
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 9
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 9
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 6
Зоология - наука о животных 2792 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55057 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8542 5
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 5
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 4
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2920 4
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1934 4
Ботаника - Растения - Plantae 1114 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 3
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6680 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5321 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6338 3
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 908 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2965 2
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 198 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 2
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 597 2
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1406 2
Химическая промышленность - Минеральные удобрения - азотные, фосфорные и калийные удобрения - пестициды и агрохимикаты - Mineral fertilizers 47 2
Доходность - ставка доходности - Rate of return 704 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4259 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10388 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3788 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7798 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3739 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2075 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АэроНет - AeroNet 47 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2186 1
Известия ИД 714 1
Autonomous Vehicle Technology 1 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11428 1
Ведомости 1273 1
РИА Новости 997 1
CNews Инновация года - награда 134 2
Global Market Insights 15 1
Allied Market Research 22 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
Markets&Markets Research 113 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 260 2
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 78 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 424 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 85 1
ТГУ - Томский государственный университет 214 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 88 1
МГРИ - Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе - МГГРУ, РГГРУ и МГРИ-РГГРУ - Московская государственная геологоразведочная академия, МГГА 11 1
СахГУ - Сахалинский государственный университет 12 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 282 1
Tech Breakthrough - AgTech Breakthrough Awards - Agriculture Technology Breakthrough Awards 2 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1414211, в очереди разбора - 728470.
Создано именных указателей - 189376.
