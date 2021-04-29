Cognitive Pilot сможет тестировать агророботов в реальных условиях и в любых странах круглый год

Cognitive Pilot, входящая в экосистему «Сбера», разработала универсальный симулятор для беспилотной сельхозтехники Cognitive MDK-Simulator. Он позволяет проводить тестирование элементов системы управления в динамической среде и контролировать не только программные, но и аппаратные модули (вычислительный блок, датчик поворота колес, сенсоры и т.д.) в условиях максимально приближённых к реальным.

«Успехи команды Cognitive Pilot в организации и проведении исследований и разработок позволяют компании значительно сокращать сроки создания новых, умных решений, максимально быстро внедрять инновации в работу агрохозяйств, и как результат, занимать лидирующие позиции не только в российском, но и зарубежном рыночном сегменте. Так, применение Cognitive MDK-Simulator позволит сократить сроки тестирования системы управления в два и более раза. Это также даст возможность на 15-20% сэкономить человеческие ресурсы и в итоге сохранить до сотен миллионов рублей», – сказал Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка.

Уборочная сельхозтехника используется в основном только летом и осенью, поэтому возможности для тестирования всех систем и оборудования автопилотов в реальных условиях ограничены. Разработчикам Cognitive Pilot удалось воссоздать в формате стенда работу основных элементов системы управления умного комбайна, так, как это происходит на реальной машине.

С появлением Cognitive MDK-Simulator компания получила возможность проводить тестирование в течение всего года. Cognitive Pilot также получила возможность моделировать режимы работы на территориях, доступ к которым ограничен. Потребность в таком инструментарии особенно остро проявилась у разработчиков в период пандемии, когда возможность проведения тестирования в странах, с которыми шла активная работа по агротематике: США, Бразилия, Аргентина и другими, была исключена.

Сognitive MDK-Simulator — это стенд, состоящий из действующих элементов системы управления комбайном. Видеокамера считывает сцену, которую воспроизводит симулятор. Затем штатные нейронные сети проводят её распознавание. Вычислительный блок Cognitive Agro Pilot передаёт сигналы управления в CAN-шину и их отрабатывает система актуации — программное обеспечение, которое принимает это управление и передаёт обратно в симулятор.

Обычный симулятор, который используют многие разработчики автономных транспортных систем для тестирования программных модулей управления, позволяет проверить только алгоритмы планирования движения, а Cognitive MDK-Simulator даёт возможность выявить все изъяны системы управления, в том числе и аппаратных модулей. «Фишка в том, что мы используем реальное железо. Реальную камеру, которая смотрит на дисплей, по-честному выдаем управление в CAN-шину, как это происходит на реальном комбайне. И если поломка произойдет, например, в модуле, отвечающем за выдачу управления на гидравлику, или возникнут какие-либо неочевидные нюансы с захватом картинки с камеры, то они будут выявлены не летом на поле, а сразу, в нашей тестовой лаборатории. С Cognitive MDK-Simulator мы получили возможность проверять все элементы системы управления и можем быть уверенными, что никаких скрытых ошибок у нас не останется, когда все будет установлено на настоящую машину», – сказал руководитель департамента разработки беспилотных транспортных средств Cognitive Pilot Юрий Минкин.

Для создания симулятора был применён метод моделирования hardware in the loop, который используется для разработки и тестирования сложных транспортных систем.

«Нам удалось собрать уникальную команду разработчиков. Совсем молодые ребята, для которых на первом месте стоит самореализация. Они заряжены на результат, для них работа — кайф. Не ноют и не жалуются на трудности, жизнь без выходных, испытания в полях в пыль и жару плюс 50. Именно поэтому ребятам удаётся создавать прорывные технологии, которые формируют наше будущее. С ними мы можем достичь самых высоких результатов», – отметила Ольга Ускова, генеральный директор Cognitive Pilot.